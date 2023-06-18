Вашингтон, 18 июня, 2023, 18:33 — ИА Регнум. В США назвали самое успешно ликвидирующее западные танки российское оружие. Как отметили 18 июня военные аналитики, это — российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет».

Mil.ru «Корнет» на занятиях по боевой подготовке артиллерийских подразделений

Авторы издания Military Watch отметили, что на протяжении 20 лет он успешно уничтожает западную технику.

«Российский «Корнет» остаётся грозным оружием», — говорится в статье.

Издание указало, что лёгкий российский комплекс более 20 лет используют против западной бронетехники различные страны. Мишенями для ПТРК за это время стали и американские танки Abrams, и бронемашины Bradley, и израильские Merkava, и немецкие Leoprad. Автор статьи особо выделил боеголовку «Корнета» с тандемным зарядом и отметил, что тепловизоры комплекса сильно превосходят возможности западных аналогов.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня оценил результаты комплексов «Корнет» в зоне спецоперации. Глава государства заявил, что они работают идеально. Президент при этом отметил, что, несмотря на успехи, российским военным требуется больше «Корнетов», что и будет сделано.

Комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронемашин, в том числе с динамической защитой. В отличие от других ПТРК, «Корнет» управляется дистанционно, по лазерному лучу, что позволяет ему поражать скоростные цели (до 250 м/с). Последние версии «Корнета» работают по принципу «выстрелил и забыл» за счёт автоматического захвата и сопровождения цели. Комплекс также способен запускать сразу две ракеты одновременно.

Ракета комплекса разработана по аэродинамической схеме «Утка». В средней части ракеты находится двигатель с двумя соплами, за ним — основная кумулятивная боевая часть. В хвосте ракеты находятся элементы управления. Размещается ракета в герметичном пусковом контейнере с откидными крышками. Летит ракета во время применения по спирали. Для блокировки возможной дымовой завесы по обнаружению лазера наведения, расчёт «Корнета» большую часть полёта удерживает луч лазера на два-три метра выше цели.