В США назвали самое грозное российское оружие против западных танков
Military Watch назвал ПТРК «Корнет» самым грозным российским оружием против западных танков
Вашингтон, 18 июня, 2023, 18:33 — ИА Регнум. В США назвали самое успешно ликвидирующее западные танки российское оружие. Как отметили 18 июня военные аналитики, это — российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет».
Авторы издания Military Watch отметили, что на протяжении 20 лет он успешно уничтожает западную технику.
«Российский «Корнет» остаётся грозным оружием», — говорится в статье.
Издание указало, что лёгкий российский комплекс более 20 лет используют против западной бронетехники различные страны. Мишенями для ПТРК за это время стали и американские танки Abrams, и бронемашины Bradley, и израильские Merkava, и немецкие Leoprad. Автор статьи особо выделил боеголовку «Корнета» с тандемным зарядом и отметил, что тепловизоры комплекса сильно превосходят возможности западных аналогов.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня оценил результаты комплексов «Корнет» в зоне спецоперации. Глава государства заявил, что они работают идеально. Президент при этом отметил, что, несмотря на успехи, российским военным требуется больше «Корнетов», что и будет сделано.
Комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронемашин, в том числе с динамической защитой. В отличие от других ПТРК, «Корнет» управляется дистанционно, по лазерному лучу, что позволяет ему поражать скоростные цели (до 250 м/с). Последние версии «Корнета» работают по принципу «выстрелил и забыл» за счёт автоматического захвата и сопровождения цели. Комплекс также способен запускать сразу две ракеты одновременно.
Ракета комплекса разработана по аэродинамической схеме «Утка». В средней части ракеты находится двигатель с двумя соплами, за ним — основная кумулятивная боевая часть. В хвосте ракеты находятся элементы управления. Размещается ракета в герметичном пусковом контейнере с откидными крышками. Летит ракета во время применения по спирали. Для блокировки возможной дымовой завесы по обнаружению лазера наведения, расчёт «Корнета» большую часть полёта удерживает луч лазера на два-три метра выше цели.