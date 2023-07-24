Украинские военные пожаловались на страшное российское оружие
NYT: бойцы ВСУ пожаловались на невозможность борьбы с российским беспилотниками «Ланцет»
Киев, 24 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» оказались очень большой проблемой для украинской армии. Об этом 24 июля написала американская газета The New York Times.
«Для нас это очень большая проблема», — заявил изданию один из солдат ВСУ.
Он уточнил, что эти беспилотники трудно сбить, так как они больше схожи с управляемыми бомбами, чем с дронами. Ещё один украинский военный пожаловался, что эти боеприпасы можно засечь только за короткий период времени, который обычно составляет около 15 секунд.
В материале уточняется, что российская армия во много раз превосходит ВСУ по оснащенности современной радиоэлектроникой и способна ловить сигналы мобильных телефонов, а также глушить GPS и радиочастоты.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что российские военные из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили на артёмовском направлении семь объектов украинских войск. В числе таковых оказались замаскированный командный пункт и две гаубицы ВСУ.
До этого главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение дронов «Ланцет» станет практически неуязвимым для средств противодействия. По его мнению, с ними практически невозможно будет сражаться.