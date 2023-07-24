Киев, 24 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» оказались очень большой проблемой для украинской армии. Об этом 24 июля написала американская газета The New York Times.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ

«Для нас это очень большая проблема», — заявил изданию один из солдат ВСУ.

Он уточнил, что эти беспилотники трудно сбить, так как они больше схожи с управляемыми бомбами, чем с дронами. Ещё один украинский военный пожаловался, что эти боеприпасы можно засечь только за короткий период времени, который обычно составляет около 15 секунд.

В материале уточняется, что российская армия во много раз превосходит ВСУ по оснащенности современной радиоэлектроникой и способна ловить сигналы мобильных телефонов, а также глушить GPS и радиочастоты.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что российские военные из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили на артёмовском направлении семь объектов украинских войск. В числе таковых оказались замаскированный командный пункт и две гаубицы ВСУ.

До этого главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение дронов «Ланцет» станет практически неуязвимым для средств противодействия. По его мнению, с ними практически невозможно будет сражаться.