Псков, 21 августа, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области принял первого монаха, переехавшего из Киево-Печерской лавры. Об этом 21 августа сообщил журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)

«Замечательный батюшка приехал. Мы были рады оказать ему полнейшее гостеприимство, по-братски», — сказал он.

Митрополит также назвал общей трагедией то, что происходит на Украине.

Псково-Печерский монастырь является одним из самых крупных мужских монастырей в России. В 1473 году там освятили пещерную церковь Успения Богородицы.

Власти Украины продолжают попытки выселить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, чтобы передать святыню раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Активные действия начались в марте 2023 года, когда музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал договор об аренде комплекса с УПЦ.

Хозяйственный суд Киева 10 августа признал законным разрыв договора. Он также запретил УПЦ препятствовать передаче имущества монастыря. Монахи и прихожане сопротивляются, несмотря на давление со стороны властей.

Священникам Киево-Печерской лавры приходится общаться с прихожанами и причащать их через ограду, так как правоохранители запретили проходить посетителям в Лаврский храм. 15 августа полицейские штурмовали корпуса Киево-Печерской лавры.

При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко объявил, что монахи Киево-Печерской лавры могут оставаться в этом монастыре, если перейдут в ПЦУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 августа заявила, что власти Украины, изгоняя УПЦ из Киево-Печерской лавры, выполняют заказ англосаксов на уничтожение православной культуры. Она также указала на то, что международное сообщество не возмущается по этому поводу.