Москва, 18 августа, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Украина, изгоняя каноническую церковь из Киево-Печерской лавры, выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, заявила 18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Неслучайно западники продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных. Международное сообщество и профильные организации также позорно молчат», — подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года власти начали отнимать у УПЦ комплекс Киево-Печерской лавры и передавать его раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Для этого музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал договор об аренде зданий комплекса, заключенный с УПЦ. Монахи, которые там находятся, и прихожане сопротивляются этому.

Хозяйственный суд Киева 10 августа запретил УПЦ препятствовать пользованию имуществом монастыря. Суд также признал законным разрыв договора аренды. Адвокат Никита Чекман, защищающий интересы канонической церкви, сказал, что это решение обжалуют.

Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович назвал решение суда по лавре актом беззакония и произвола. Он также усомнился, что суд принял независимое решение.

В то же время министр культуры Украины Александр Ткаченко объявил, что монахи Киево-Печерской лавры смогут остаться в этом монастыре, если перейдут в ПЦУ.

Священники Киево-Печерской лавры тем временем вынуждены общаться с прихожанами и причащать их через ограду из-за того, что полиция никого не пускает в Лаврский храм. Кроме того в Сети распространили видео, как сотрудники полиции, заблокировавшие корпус Киево-Печерской лавры, не дают передавать хлеб запертым в здании священникам.