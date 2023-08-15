Киев, 15 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Полиция начала штурм трёх корпусов Киево-Печерской лавры, сообщила 15 августа каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

«Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры», — говорится в сообщении УПЦ в Telegram.

Отмечается, что полицейские оцепили указанные корпуса, срезали замки и ворвались в 57-й корпус.

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Как сообщало ИА Регнум, ситуация с Киево-Печерской лаврой обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали пытаться выселять из обители.

Украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор, однако монахи отказались выполнять незаконные требования, и это привело к конфликту и столкновениям. Позднее представители Киева заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут из УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).