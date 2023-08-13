Киев, 13 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Священники Киево-Печерской лавры вынуждены общаться с прихожанами и причащать их через ограду из-за того, что полиция никого не пускает в Лаврский храм. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Telegram-канале.

УПЦ

«Прихожане Лаврского храма «Живоносный источник» сегодня святое причастие получали через решетку закрытых врат храма», — говорится сообщении.

В УПЦ отметили, что верующие продолжают стояние перед Киево-Печерской лаврой. Ранее в Сети распространили видео, как сотрудники полиции, заблокировавшие корпус Киево-Печерской лавры, не дают передавать хлеб запертым в здании священникам.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года власти начали отнимать у УПЦ комплекс Киево-Печерской лавры и передавать его раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Для этого музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал договор об аренде зданий комплекса, заключенный с УПЦ. Монахи, которые там находятся, и прихожане сопротивляются этому.

Хозяйственный суд Киева 10 августа запретил УПЦ препятствовать пользованию имуществом монастыря. Суд также признал законным разрыв договора аренды. Адвокат Никита Чекман, защищающий интересы канонической церкви, сказал, что это решение обжалуют.

Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович назвал решение суда по лавре актом беззакония и произвола. Он также усомнился, что суд принял независимое решение.

В то же время министр культуры Украины Александр Ткаченко объявил, что монахи Киево-Печерской лавры смогут остаться в этом монастыре, если перейдут в ПЦУ.