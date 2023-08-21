Саранск, 21 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В Саранске 14-летний подросток попал в больницу. Перелом носа, сотрясение мозга и резаную рану голени он получил в результате конфликта с мальчиком, с которым он учится в одной школе. Об этом 12 августа сообщили в МВД по Мордовии.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сотрудники полиции установили, что ножевое ранение пострадавшему нанёс 13-летний знакомый, состоящий на учёте в отделе по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство. А побои причинил 47-летний отец правонарушителя. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение лёгкого и тяжкого вреда здоровью.

«Днём 13-летний мальчик пришёл во двор дома, где находился его 14-летний знакомый с друзьями. При этом с собой у несовершеннолетнего был нож. В ходе словесного конфликта подросток нанёс потерпевшему ножевое ранение левой голени», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Подбежавший к подросткам отец зачинщика драки несколько раз ударил школьника по лицу. Мужчину задержали и поместили в спецприёмник.

В МВД добавили, что потерпевший воспитывается в благополучной семье и на профилактическом учёте в органах внутренних дел не состоит.

Как сообщало ИА Регнум, в июле правоохранители в Москве начали проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних. В Telegram-каналах появились видео, на которых мигранты, предположительно из Азербайджана, жестоко избивают подростков на улице. Один случай произошёл на лавочке, от удара ногой несовершеннолетний не смог подняться. Полиция устанавливает всех причастных.

18 августа Люберецкий городской суд отправил под домашний арест 56-летнего Геннадия Мартынова после драки с 12-летним мальчиком в подмосковных Котельниках. Инцидент произошёл 15 августа в микрорайоне Силикат. По одной из версий, тренеру по боксу не понравилось, что во дворе дома шумят дети, он стал ругаться с ними, в какой-то момент ударил мальчика.

По словам самого подозреваемого, конфликт с группой подростков начался за месяц-два до произошедшего, они оскорбляли его 70-летнюю тёщу и часто хулиганили во дворе, кричали и звонили в домофон. Вместе с тем он признал, что не надо было ввязываться в конфликт. Однако он «сорвался», когда подростки вновь ему нагрубили.