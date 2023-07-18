Москва, 18 июля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Правоохранители в Москве начали проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних. Всех причастных устанавливают. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что в Telegram-каналах появились видео, на которых мигранты, предположительно из Азербайджана, жестоко избивают подростков на улице.

Один случай произошёл на лавочке, от удара ногой несовершеннолетний не смог подняться, второе видео — подобное.

Как сообщало ИА Регнум, ведущую шоу «Измены» и актрису Татьяну Виноградову избил её парень-украинец на Бали.

Актриса утверждает, что 44-летний молодой человек из Киева нанёс ей телесные повреждения, заподозрив в измене во время празднования её 32-летия 10 июля. Виноградова рассказала, что он устроил погром в их арендованном доме, избил её, а когда она очнулась с травмами, скрылся. Девушка сказала, что молодой человек начал пить и устраивал ссоры, в том числе из-за политики.