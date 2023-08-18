Котельники, Московская область, 18 августа, 2023, 22:34 — ИА Регнум. После драки с 12-летним мальчиком в подмосковных Котельниках 56-летнего Геннадия Мартынова отправили под домашний арест до 15 сентября. Соответствующее решение 18 августа вынес Люберецкий городской суд.

Кадр из видео

В прокуратуре Московской области уточнили, что в отношении бывшего боксёра возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошёл 15 августа в микрорайоне Силикат. По одной из версий, тренеру по боксу не понравилось, что во дворе дома шумят дети, он стал ругаться с ними, в какой-то момент ударил 12-летнего мальчика.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827256" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, мужчина, который избил 12-летнего подростка в подмосковных Котельниках, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, этот конфликт с группой подростков начался за месяц-два до инцидента, они оскорбляли его 70-летнюю тёщу и часто хулиганили во дворе, кричали и звонили в домофон. Вместе с тем он признал, что не надо было ввязываться в конфликт. Однако он «сорвался», когда подростки вновь ему нагрубили.