Котельники, Московская область, 17 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Мужчина, который избил 12-летнего подростка в подмосковных Котельниках, рассказал RT свою версию конфликта.

Кадр из видео

По его словам, этот конфликт с группой подростков начался за месяц-два до инцидента, они оскорбляли его 70-летнюю тёщу и часто хулиганили во дворе, кричали и звонили в домофон.

«Они не уважают людей старых, плюют на всё. Тёщу послали, чуть не плевали, орали, смеялись», — рассказал он.

Вместе с тем он признаёт, что не надо было ввязываться в конфликт. Однако он «сорвался», когда подростки вновь ему нагрубили.

Мать пострадавшего мальчика ранее уверяла, что её сын не грубил мужчине, а на него напали в момент, когда подросток резал арбуз у подъезда.

Как передавало ИА Регнум, сестра мальчика на своей странице в социальной сети рассказала о том, что в Подмосковье тренер по боксу напал на её брата. В качестве подтверждения собственных слов она опубликовала видео с камеры наблюдения. Из видеоролика, а также размещённых публикаций в СМИ следует, что житель Котельников, находясь днём во дворе многоэтажного жилого дома, нанёс удары по голове и телу ребёнка.

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Инцидент произошёл 15 августа в микрорайоне Силикат. По одной из версий, тренеру по боксу не понравилось, что во дворе дома шумят дети, он стал ругаться с ними, в какой-то момент ударил 12-летнего мальчика.

17 августа в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам хулиганства.