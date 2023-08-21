Мелитополь, 21 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили три группы штурмовиков украинской армии, которые в ночь на 21 августа пытались прорвать линию обороны у села Вербовое на запорожском направлении. Об этом 21 августа сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал врио губернатора Запорожской области

«Сегодня ночью противник в составе трёх штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены», — написал он.

Балицкий отметил, что также по украинским военным нанесли удар при попытке замаскировать в лесополосе боевую машину РСЗО «Град». В результате чего удалось уничтожить и пусковую установку, и бойцов.

Врио губернатора области уточнил, что за сутки украинские войска потеряли на этом направлении 133 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и четыре миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные рассказали, что из-за больших потерь командование ВСУ каждый день посылает на запорожский участок фронта новые группы пехоты. По их словам, украинская армия сломлена, но её потенциал ещё не исчерпан.

Позднее военный из 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах рассказал, что ВСУ ежедневно интенсивно обстреливают российские позиции у села Работина на запорожском направлении, однако около 20% используемых ими артиллерийских снарядов не разрываются. Он добавил, что это происходит и с кассетными боеприпасами.