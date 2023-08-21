Мелитополь, 21 августа, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Украинские войска каждый день подвергают российские позиции у села Работина на запорожском направлении интенсивным артиллерийским обстрелам, при этом порядка пятой части используемых ими снарядов не разрываются. Об этом 21 августа рассказал российский военный из 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах.

«Каждое утро нас будит не будильник, а артиллерия. С 4-х утра плотно танки работают, АГС, арта (артиллерия. — Прим. ред.) — всё, что можно, на нас сыпется. И очень часто, процентов 20, снаряды не разрываются», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Военный уточнил, что у используемых ВСУ кассетных боеприпасов также бывают такие случаи, когда снаряд взрывается в воздухе и боеприпасы не детонируют.

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что используемые украинскими военными боеприпасы произведены давно или нарушались условия их хранения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 августа украинские военные выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка. Позднее ВСУ снова ударили по городу тремя снарядами калибра 155 мм и ещё одним кассетным боеприпасом.

До этого портал AgoraVox написал, что будущие потомки украинцев заплатят своими жизнями за получение от США кассетных боеприпасов. Издание напомнило, что после бомбёжки американскими военными кассетными снарядами Лаоса и Камбоджи во время вьетнамской войны взрослые и дети продолжали гибнуть через более чем 50 лет после этих событий.