Берлин, 21 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала ускорить решение о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus. Она заявила об этом 21 августа в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

Штрак-Циммерманн приветствовала решение Дании и Нидерландов о будущих поставках украинской армии американских истребителей F-16 после подготовки пилотов ВСУ.

Депутат бундестага также призвала немецкие власти ускорить решение вопроса о поставке немецких крылатых ракет Taurus Киеву, о чём в Германии говорят уже несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о том, почему он медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus ВСУ, заявил, что Берлин не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. По его словам, немецкие власти взвешивают каждое решение по оказанию Украине того или иного вида поддержки.

До этого премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксония Михаэль Кречмер заявил, что немецкое правительство уже нарушало собственные обещания не поставлять Киеву некоторые виды оружия и в случае передачи Украине ракет Taurus сделает это снова. Он подчеркнул, что категорически против поставок этих ракет Киеву.

Украина запросила у ФРГ ракеты Taurus ещё в конце мая, однако немецкие власти не спешат передавать Киеву этот вид вооружений, о чём неоднократно заявляли официальные лица Германии. По словам немецких политиков, они опасаются, что ВСУ применят эти ракеты для ударов по территории России.

В свою очередь, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум заявил, что украинские войска, в случае передачи им ракет Taurus, будут использовать их для терактов в глубоком российском тылу. По его мнению, при таком развитии ситуации Россия с высокой вероятностью предпримет симметричные действия в отношении ФРГ за пособничество террористам.