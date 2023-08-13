Берлин, 13 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Правительство Германии уже нарушало собственные обещания не поставлять на Украину определённые виды оружия и, если передаст Киеву крылатые ракеты Taurus, то сделает это снова. Об этом 13 августа заявил журналу Der Spiegel премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press Ракета Taurus (на переднем плане)

«Я категорически против поставок крылатых ракет», — сказал он.

Кречмер напомнил, что ранее власти ФРГ обещали не поставлять на Украину танки Leopard, но потом всё равно это сделали. Глава Саксонии призвал Запад вместо поставок оружия Киеву предпринять новые дипломатические инициативы.

При этом Кречмер в целом считает сбалансированной внешнюю политику Берлина в сфере безопасности.

Как передавало ИА Регнум, немецкие СМИ в августе сообщили, что правительство Германии скоро согласует отправку ракет Taurus на Украину. При этом официальные лица не подтвердили эту информацию. Депутат бундестага Севим Дагделен указала на то, что эти ракеты могут поражать цели в российских городах, находящихся далеко от границы с Украиной. Она заявила, что поставка Taurus Киеву может втянуть ФРГ в прямой конфликт с Россией.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум заявил, что ВСУ, получив ракеты Taurus, будут использовать их для терактов в глубоком российском тылу. Он считает, что в этом случае Россия с высокой вероятностью предпримет симметричные действия в отношении ФРГ за пособничество террористам.