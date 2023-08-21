Донецк, 21 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Российские войска не позволяют украинским военным осуществит попытки закрепиться в Старомайорском и Урожайном на южнодонецком направлении. Об этом 21 августа рассказал врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как отметил Пушилин, сейчас южнодонецкое направление продолжает оставаться наиболее горячей точкой в зоне СВО, так как украинские войска не оставляют попыток закрепиться на участке Старомайорское — Урожайное.

«По сути, сейчас эти два населённых пункта находятся в серой зоне, наши подразделения, используя артиллерию, при поддержке авиации, не допускают закрепления и продвижения противника дальше», — сказал он.

Врио главы региона уточнил, что командование ВСУ бросает на это направление дополнительные резервы, несмотря ни на какие потери.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении свыше 130 военных. По его словам, также российскиt войска уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика».

Перед этим начальник пресс-центра «Восточной» группировки Олег Чехов рассказал, что российские войска отразили несколько попыток атак ВСУ у Урожайного. Он уточнил, что во время боя удалось поразить опорные пункты, автомобильную технику и личный состав противника, после чего украинская армия отступила.