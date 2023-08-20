Москва, 20 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В результате боёв на южнодонецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих за сутки. Об этом 20 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате боёв уничтожено более 130 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям противника около населённых пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР).

Кроме того, в районах населённых пунктов Урожайное (ДНР), Марфополь и Червоное Запорожской области пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп 38-й бригады морской пехоты и 56-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ отразили за сутки восемь атак ВСУ у Работино и Вербового Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, два танка, две БМП, два бронетранспортёра Stryker, три автомобиля, САУ Krab, артиллерийская система М777, гаубицы FH-70 и M119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.