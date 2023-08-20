Донецк, 20 августа, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Российские военные подразделений группировки войск «Восток» отбили несколько украинских атак в направлении населённого пункта Урожайное в ДНР. Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами в районе Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Mil.ru ВС РФ

Во время боя, в том числе с применением беспилотников, были поражены опорные пункты, автомобильная техника и личный состав противника. Украинские войска понесли потери и отступили.

Также в районе Ровнополь ВСУ лишились боевой бронированной машины и грузовика с националистами. Бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ разгромили российские силы западнее Великой Новосёлки. Севернее Владимировки противник безуспешно попытался провести ротацию боевиков, заключил Чехов.

Как сообщало ИА Регнум, на южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы ВСУ около населённого пункта Урожайное ДНР. Помимо этого, пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп около населённых пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме этого, были ликвидированы три автомобиля, две боевые бронированные машины и гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил 19 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.