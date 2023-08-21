Луганск, 21 августа, 2023, 09:06 — ИА Регнум. За прошедшую неделю украинские войска потеряли около 2950 военных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях в зоне спецоперации. Об этом 21 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«За истекшую неделю на купянском, краснолиманском, и донецком направлениях ВС РФ ликвидировано порядка 2950 украинских боевиков и наёмников», — написал он.

Эксперт уточнил, что больше всего живой силы ВСУ потеряли на донецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные рассказали, что из-за больших потерь киевские власти каждый день посылают на линию фронта в Запорожской области новые пехотные группы. Бойцы добавили, что ВСУ сломлены, но их потенциал ещё не исчерпан.

До этого экс разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что на фоне ситуации на передовой СВО и потерь ВСУ у Украины лишь два варианта исхода конфликта. По мнению эксперта, это капитуляция или смерть.