Москва, 21 августа, 2023, 07:56 — ИА Регнум. В аэропорту Внуково в Москве утром 21 августа ввели ограничение на использование воздушного пространства в целях безопасности.

Lewa Внуково

Часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.

«В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», — сообщили в аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в 06:50 силами противовоздушной обороны над территорией Московской области обнаружили и нейтрализовали украинский беспилотник.

Потерявший управление дрон разбился в районе населённого пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента пострадавших нет.

В ночь на 20 августа зафиксирована попытка пролёта беспилотника на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон был сбит силами ПВО. Он уточнил, что беспилотник киевской армии имел направление на южную часть российской столицы.