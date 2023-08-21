Одинцово, Московская область, 21 августа, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Силами противовоздушной обороны над территорией Московской области обнаружили и нейтрализовали украинский беспилотник самолётного типа, сообщили 21 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и разбился в районе населённого пункта Покровское в Рузском районе.

В результате инцидента пострадавших нет, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 августа киевский режим осуществил атаку на здание вокзала в Курске. В результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала, повреждения получили зал ожидания и пешеходный тоннель.

Около 14:00 мск 20 августа ВСУ снова попытались совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО беспилотники уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.