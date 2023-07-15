Вашингтон, 15 июля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вынужденно нанёс превентивный удар по агрессору, разгадав план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток. Такое заявление сделал 14 июля экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. <…> Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло. <…> Как мы теперь знаем благодаря бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду, эти договоренности нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО натренировать украинскую армию», — пояснил эксперт.

Риттер напомнил, что ВСУ много лет готовили для наступательных операций с целью захвата Крыма и Донбасса и проведения на этих территориях этнических чисток. Россия разгадала этот план и нанесла превентивный удар для предотвращения задуманного Киевом. По этой причине российская спецоперация является оборонительной.

По мнению Риттера, ни одно государство в мире не будет сидеть и ждать, пока на него нападут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экс-разведчика США Риттера, украинский лидер упустил все возможности для мирного урегулирования конфликта и этим предопределил свою судьбу, так как Россия не позволит существовать Киеву после того, как последнего неизбежно постигнет крах.

Также Риттер указал, что Украина станет частью Североатлантического альянса (НАТО), но не как самостоятельное государство, а после аннексии со стороны Польши.