Киев, 19 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Российские войска быстро продвигаются на харьковском направлении и в скором времени могут освободить Купянск, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Александр Река/ТАСС

«Российские войска вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны», — отметил он, добавив, что освобождение этого города случится уже в скором времени.

По словам журналиста, президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили, что ВСУ не смогли совершить прорыв на передовой. Они понесли очень большие потери и вынуждены использовать резервные войска. Брайен назвал ввод резервов в бой отчаянным шагом украинской армии.

«Если они понесут тяжёлые потери, как это, судя по всему, происходит уже сейчас, то Украина лишится последних эффективных боевых единиц. Это может разрушить планы Украины по продолжению военных действий», — пояснил он.

По мнению журналиста, даже если Украине и удастся собрать новых людей для армии, то без должной подготовки они будут скорее обузой, так как многие из них не захотят идти в мясорубку и рисковать жизнью. Уже сейчас есть примеры, напомнил он, когда подразделения отказывались участвовать в боевых действиях.

С Брайеном согласен и бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, Купянск скоро падёт, а следом будет и Харьков. Уже к концу лета или в начале осени Украина, вероятно, потерпит стратегическое поражение. Об этом, считает американский военный, говорят огромные потери среди живой силы ВСУ, восполнить которые вряд ли получится.

Более того, при отступлении на этом направлении военные ВСУ минируют тела погибших солдат. В частности, это было сделано перед отступлением ВСУ из посёлка Новосёловское в Луганской Народной Республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащим ВСУ, которые осознают преступность приказов своего руководства об обстрелах мирных кварталов городов и сёл России, следует либо направить оружие против киевского режима, либо капитулировать, в этом случае им гарантировано достойное и гуманное отношение.

Представители Минобороны России, властей новых регионов страны, а также западные эксперты отмечали, что военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен. Бойцам ВСУ известно о гуманном отношении к ним в России, и они осознают бессмысленность наступления ВСУ, а потому сдача в плен стала «повальной», заявил в августе бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Тем временем украинские власти в условиях успешного наступления ВС РФ на купянском направлении усилили мобилизацию в Харькове и проводят репрессии против мирного населения города и области. Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, ВСУ необходимо усиливать резервы, и они стараются мобилизовать всех мужчин, а те, в свою очередь, пытаются от этого уклониться.