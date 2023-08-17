Вашингтон, 17 августа, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Провалы украинской армии приведут к потере контроля Киева над Харьковом и Купянском, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город», — отметил Риттер.

По его мнению, Купянск скоро падёт, а следом будет и Харьков. Уже к концу лета или в начале осени Украина, вероятно, потерпит стратегическое поражение, говорят об этом огромные потери среди живой силы ВСУ, восполнить которые вряд ли получится, считает американский военный.

Риттер добавил, что Россия сильно оказывает давление по всей линии фронта, а для поддержания обороны украинцам не хватает людей. Это начало конца, констатировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России принимают во внимание особенности работы зенитных ракетных комплексов Patriot, а потому сначала истощают запасы ракет к ним, а затем их подрывают. При этом увеличить число этих ЗРК на Украине западные страны уже не могут, полагает он.

17 августа врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах российских войск на купянском и краснолиманском направлениях. Ежедневно приходит подтвержденная информация, что противника выбивают из опорных пунктов — от трёх до 10–12 пунктов в день, уточнил Пушилин.