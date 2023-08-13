Купянск, Украина, 13 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Из Купянского района Харьковской области, подконтрольной Киеву, эвакуируют людей. Такое решении местные власти приняли на фоне активного продвижения российских военных на этом направлении. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

TASS/Madeleine Kelly/SOPA Images via ZUMA Press Wire

«В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью», ― уточнил Синегубов в Telegram-канале.

Он также добавил, что всего с 9 августа из этого района вывезли 204 человека, из них 71 ребёнок.

Ранее власти не исключили объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населённых пунктов. Это может затронуть 12 тысячах граждан.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные активно продвигаются на купянском направлении. Так, 10 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные силы заняли позиции ВСУ и выровняли линию обороны на купянском направлении. До Купянска им остаются считанные километры.

На протяжении последних нескольких дней российские военные улучшили положение по переднему краю линии фронта на купянском направлении. При этом за сутки 12 августа ВСУ потеряли на этом направлении до 60 человек.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут потерять Купянск, так же как не смогли удержать Артёмовск. По мнению Соскина, Купянск превратится в Артёмовск со всеми вытекающими последствиями.