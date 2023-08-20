Копенгаген, 20 августа, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Дания подтверждает согласие направить Киеву истребители F-16, когда для этого будут созданы условия. Об этом 20 августа сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы согласны направить самолёты F-16 Украине в тесном сотрудничестве с США и другими партнёрами, когда будут соблюдены условия для такой передачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти условия включают в себя успешный отбор, испытания и обучение украинских лётчиков, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Самолёты должны передать ВСУ Дания и Нидерланды, после того как лётчики ВСУ завершат обучение.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что стороны достигли договорённости о поставке на Украину 42 истребителей и что впоследствии это число будет увеличено.

Позднее Рютте подтвердил, что страна направит F-16 на Украину, но не уточнил, о каком количестве идёт речь. Всего у Нидерландов 42 американских истребителя, 24 из них предполагается снять с вооружения в 2024 году, а ещё 18 уже выставлено на продажу.