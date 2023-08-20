На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне
Херсон, 20 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры и территорию завода, сообщил 20 августа в своём Telegram-канале так называемый глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, назначенный на эту должность украинскими властями.
Других подробностей он не привёл. Украинские СМИ сообщили накануне, что ночью и утром в подконтрольном на данный момент Киеву Херсоне гремели взрывы.
Ранее Прокудин уже информировал о повреждении критической инфраструктуры региона. Так, 12 августа он заявлял, что в населённых пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, повреждены административные здания.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь отмечал ранее, что за первую половину августа потери ВСУ на херсонском направлении составили около 400 человек убитыми и ранеными. Он уточнил, что из них около 100 человек погибли в лодках при попытках переправиться или высадиться на левый берег Днепра.
19 августа Минобороны России показало кадры с места ликвидации отряда ВСУ на левом берегу Днепра. Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек.