Херсон, 20 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры и территорию завода, сообщил 20 августа в своём Telegram-канале так называемый глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, назначенный на эту должность украинскими властями.

Иван Шилов ИА Регнум

Других подробностей он не привёл. Украинские СМИ сообщили накануне, что ночью и утром в подконтрольном на данный момент Киеву Херсоне гремели взрывы.

Ранее Прокудин уже информировал о повреждении критической инфраструктуры региона. Так, 12 августа он заявлял, что в населённых пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, повреждены административные здания.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь отмечал ранее, что за первую половину августа потери ВСУ на херсонском направлении составили около 400 человек убитыми и ранеными. Он уточнил, что из них около 100 человек погибли в лодках при попытках переправиться или высадиться на левый берег Днепра.

19 августа Минобороны России показало кадры с места ликвидации отряда ВСУ на левом берегу Днепра. Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек.