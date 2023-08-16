Москва, 16 августа, 2023, 14:09 — ИА Регнум. За первую половину августа потери ВСУ на херсонском направлении составили около 400 человек убитыми и ранеными. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По официальной информации, с 1 по 15 августа на херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков», — написал Сальдо.

Он добавил, что из них около 100 человек погибли в лодках при попытках переправиться или высадиться на левый берег Днепра.

Также глава региона рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 18 вражеских гаубиц, в том числе три М777 американского производства, одна реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град», 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки.

Кроме того, он отметил, что артиллерийско-миномётным огнём разгромлены три десятка позиций и мест дислокации ВСУ. С начала августа уничтожены три зенитно-ракетных комплекса иностранного производства, а также около 30 автомобилей и склад с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, соединения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном 38 украинских военных, РСЗО «Град» и два миномётных расчёта ВСУ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства Paladin, которую ВСУ использовали в Запорожской области. Замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников. По САУ был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».