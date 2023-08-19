Москва, 19 августа, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу реки Днепр. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео

Отмечается, что подразделения группировки «Днепр» на передовых позициях около населённого пункта Казачьи Лагеря дали возможность группам противника, в составе которых были преимущественно наёмники, выйти на берег, после этого навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

Уточняется, что артиллерия поразила цели снарядами с ударными, воздушными и радиовзрывателями, в результате был разгромлен отряд ВСУ численностью порядка 150 человек.

Разрозненные группы противника были полностью уничтожены разведывательными и мотострелковыми подразделениями, уточнили в ведомстве.

Российские военнослужащие захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, радиостанции, боеприпасы и снаряжение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827352" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Передовые позиции ВС РФ у населенного пункта Казачьи Лагеря

Как передавало ИА Регнум, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, несмотря на то, что Россия остаётся готова к переговорам с Украиной, киевский режим едва ли воспользуется этой возможностью, предпочитая вместо этого губить всё новые и новые тысячи своих граждан в зоне действия специальной военной операции. По словам Водолацкого, Россия открыта для переговоров и не закрывает эти двери, потому что видит, что происходит на линии СВО, когда Зеленский «бросает в эту мясорубку тысячи и десятки тысяч своих граждан, которых вылавливают на улицах» и без подготовки бросают на линию боевого соприкосновения, где они гибнут.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 августа заявил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. По словам зампреда Совбеза, Соединённые Штаты хотят получить безраздельную власть и для этого не жалеют жизней украинцев.

Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военнослужащие предотвратили две попытки ВСУ перебросить отряды на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Противника уничтожили огнём из стрелкового оружия и гранатомётов.