Киев, 12 августа, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В населённых пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, повреждены административные здания. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава военной администрации Александр Прокудин.

Иван Шилов ИА Ренум

В Telegram-канале 12 августа он сообщил, что кроме зданий комплекса городской администрации повреждения получила критическая инфраструктура Херсона.

При этом от Минобороны России 12 августа официальной информации о нанесении ударов по территории Украины не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 августа бойцы группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России пресекли попытку высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря в Херсонской области.

31 июля российские военные во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск в районе Антоновского моста в Херсоне. Как заявил представитель Минобороны, задачи, которые поставлены перед бойцами Вооружённых сил России, выполнены с успехом.

Ранее ВС России сорвали попытки ВСУ форсировать Днепр, которую украинские военные намеревались осуществить в районе острова Алексеевский. Российские силы уничтожили две лодки и 12 украинских военных. В районе острова Великий «Днепр» не позволил украинской диверсионно-разведывательной группе проникнуть на российскую территорию.