Красногорск, 20 августа, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Военные медики показали на форуме «Армия-2023» технологию дополненной реальности при удалении инородных тел. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что врачи Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова научились применять технологию дополненной реальности в ходе удаления инородных тел в клинике кафедры военно-морской хирургии.

Уточняется, что по данной технологии уже были успешно прооперированы некоторые пациентов. В её основе лежит совместная разработка медиков 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета, ООО «Меджитал», Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова — «навигационная система с применением дополненной реальности для хирургии».

В ведомстве пояснили, что пациенту делают компьютерную томографию, по данным которой строится 3D-модель, при помощи специального программного обеспечения производится привязка данной модели к пациенту с высокой точностью.

Врачи осматривают операционное поле с привязанной 3D моделью и видят анатомические структуры и инородные тела, которые скрыты в глубине тканей. Данная технология позволяет обеспечить максимальную точность вмешательства и минимально достижимую хирургическую травму. Кроме этого, сокращается длительность операции и кровопотеря.

Как передавало ИА Регнум, специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко представили на форуме «Армия-2023» опытный образец устройства, которое способно извлекать металлические осколки из головного мозга пациентов при помощи электромагнита. Сейчас опытный образец изделия проходит апробацию в госпитале имени Бурденко в ходе лечения военнослужащих, которые получили осколочные повреждения головы в зоне СВО.

В ходе форума «Армия-2023» представлен ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет», способный останавливать кровотечения и лечить раны с помощью биополимерного геля и лекарственных препаратов. Ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему гель с внешней стороны затвердевает, оставаясь жидким внутри.

Начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что Министерством обороны на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. Он уточнил, что в результате выполнения госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят свыше 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.