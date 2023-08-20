Москва, 20 августа, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Украинский пункт боепитания миномётного подразделения ликвидировали российские бойцы в районе населённого пункта Каменка на Купянском участке фронта, сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

Также военный рассказал об уничтожении в ходе контрбатарейной борьбы самоходной артиллерийской установки Krab в районе Купянска, миномётного расчёта возле Стельмаховки.

Недалеко от села Новоселовское украинские штурмовые группы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады провели две атаки на российские позиции. Противника вовремя обнаружили, артиллерия и авиация ВС России нанесли упреждающий удар. Атаки противника удалось сорвать. В ходе боевых действий уничтожены более 20 украинских военнослужащих, добавил офицер пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные подразделений группировки войск «Восток» отбили несколько украинских атак в направлении населённого пункта Урожайное в ДНР. Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами в районе Старомайорского. Поражены опорные пункты, автомобильная техника и личный состав противника. Украинские войска понесли потери и отступили.

Ранним утром 20 августа киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку на российские объекты. Беспилотник обнаружили дежурные средства противовоздушной обороны. Дрон пролетал над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы. БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После потери управления дрон потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.