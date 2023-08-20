Район Внуково, Москва, 20 августа, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Московские воздушные гавани Домодедово и Внуково временно отменили авиасообщение, подтвердили ночью 20 августа авиационные службы.

Maxfastov Аэропорт Внуково

«Внуково и Домодедово временно закрыты на приём и отправку воздушных судов», — передаёт ТАСС.

По данным сервиса Flightradar, самолёты перенаправляются в Шереметьево, часть из воздушных судов находятся в зоне ожидания в районе Рязани.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов были временно ограничены полёты в аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. В 04:30 мск ограничения были сняты. Семь рейсов перенаправили на запасные аэродромы, где самолёты успешно приземлились.

В ночь на 18 августа в центре Москвы был сбит беспилотный летательный аппарат. После воздействия средств поражения противовоздушной обороны беспилотник изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.