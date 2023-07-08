Вашингтон, 8 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден «продаёт» миру недостоверные сведения об Украине, скрывая реальное положение дел. Об этом заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, всё, что говорит Байден про Украину, является ложью. Кеннеди-младший заявил, что если бы занял кресло главы Белого дома, то незамедлительно бы инициировал мирные переговоры между Москвой и Киевом. Политик напомнил, что Россия много раз пыталась избежать конфликта, а в 2019 году Зеленский стал президентом Украины именно после обещания подписать Минские соглашения.

Как передавало ИА Регнум, экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил 7 июля, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны. При этом ничью сторону он не принимает, а лишь хочет, чтобы перестали погибать люди.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что два года назад на первой встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным отказался предоставить ему гарантии неприсоединения Украины к НАТО.

Глава Белого дома при этом не видит готовности Украины стать членом Североатлантического альянса, иначе бы НАТО оказалось под угрозой прямого столкновения с Россией.

Байден ранее заявил, что ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО при продолжающемся конфликте преждевременно. Американский президент лишь подтвердил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности на промежуточный период.