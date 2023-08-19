Вашингтон, 19 августа, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до переброски на передовую, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. ВСУ несут большие потери ещё до того, как отправляются на фронт», — сказал он.

Риттер добавил, что удары по объектам военной инфраструктуры Украины наносят сильный урон ВСУ, поскольку они не только лишились большого количества западной техники, но и столкнулись с падением боевого духа.

Кроме того, российская армия проводит успешную операцию по выведению из строя украинского ПВО, в итоге ВКС России доминируют в воздухе, а вертолёты Ка-52 «Аллигатор» наносят точечные удары по бронетехнике противника, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.

Ранее Риттер заявил, что провалы украинской армии приведут к потере контроля Киева над Харьковом и Купянском.

Уже к концу лета или в начале осени Украина, вероятно, потерпит стратегическое поражение, говорят об этом огромные потери среди живой силы ВСУ, восполнить которые вряд ли получится, считает американский военный, бывший разведчик Риттер.