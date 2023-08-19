Киев, 19 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк лично занимался подготовкой теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ему помогали двое «доверенных сотрудников», такое заявление глава СБУ сделал в интервью изданию NV 19 августа.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Рассматривали разные варианты. Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. В конце концов остановились на варианте с фурой, начинённой взрывчаткой», — сказал Малюк.

Глава СБУ рассказал, что был утверждён вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой, а груз, большие рулоны, выглядел «абсолютно гражданским» и не должен был вызывать подозрений.

Описав подробности подготовки и доставки взрывного устройства, Малюк заявил, что западные спецслужбы якобы не имели никакого отношения к подготовке теракта, а деактивацию российских защитных систем на Крымском мосту СБУ осуществили сами.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Погибли четыре человека. Глава совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признавал, что СБУ причастна и к этому теракту на Крымском мосту, и ко второму теракту, совершённому в июле 2023 года, когда погибла семейная пара и получила ранения их 14-летняя дочь.

В МИД России назвали попытки Киева атаковать Крымский мост варварскими акциями и отметили, что заявления руководителей киевского режима, согласно которым атака была совместной операцией Военно-морских сил и Службы безопасности Украины, подтверждают причастность политического руководства и спецслужб Киева к террористической деятельности.

Новый теракт на Крымском мосту не имел военного смысла и был нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке этих терактов, несомненно, были активно заняты спецслужбы западных государств, добавил эксперт.