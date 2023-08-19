Москва, 19 августа, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России разгромили отряд ВСУ численностью до 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра, сообщили 19 августав. Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Военным ВСУ, которые пытались переправиться через Днепр у казачьих лагерей, дали выйти на берег и навели артиллерию на разгружавшиеся лодки, уточнили в российском оборонном ведомстве.

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