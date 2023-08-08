Херсон, 8 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Прошлой ночью бойцы группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России пресекли попытку высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря в Херсонской области. Об этом 8 августа сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он написал, что для высадки десанта использовали два катера. По ним с российской стороны открыли огонь, оба судна пошли ко дну, а украинские военнослужащие оказались в воде.

«Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнём не доплыл никто», — отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что противника на левом берегу Днепра нет, он надежно защищён, а тех, кто попытается там высадиться, уничтожат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что 7 августа российские военнослужащие предотвратили две попытки ВСУ перебросить отряды на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Противника уничтожили огнём из стрелкового оружия и гранатомётов.

Также 7 августа в Новой Каховке в Херсонской области предотвратили теракт. Злоумышленники установили взрывное устройство с поражающими элементами возле детской площадки, недалеко от жилого дома. Правоохранители разыскивают тех, кто пытался осуществить теракт.