На херсонском направлении ВС РФ помешали частям ВСУ выйти в устье Днепра
Российские военные предотвратили две попытки ВСУ перебросить на катерах свои силы в устье Днепра
Херсон, 8 августа, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на херсонском направлении предотвратили две попытки ВСУ перебросить свои силы на катерах в устье Днепра, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск «Днепр» на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — рассказал глава пресс-центра, слова которого приводит ТАСС.
Кодрян уточнил, что у островов Борщевой и Белогрудый украинские войска попытались перевести на лодках до 15 военных. Противника удалось уничтожить огнем из стрелкового оружия и гранатометов.
Также сообщается, что российские артиллеристы смогли поразить расчёт 120-миллиметрового миномёта ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили попытки атак киевской армии на запорожском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Так, сразу три таких атаки были отбиты возле Успеновки и Работино в Запорожской области.
7 августа американская газета The New York Times со ссылкой на украинских военных написала о том, что бригады ВСУ, подготовленные НАТО и вооружённые западным оружием, несут тяжёлые потери в рамках контрнаступления, поскольку состоят в основном из новобранцев. В статье говорится, что киевские военные в ходе провидения своей наступательной операции сталкиваются с российскими артиллерией и авиацией, а также с минными полями.