Херсон, 8 августа, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на херсонском направлении предотвратили две попытки ВСУ перебросить свои силы на катерах в устье Днепра, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск «Днепр» на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — рассказал глава пресс-центра, слова которого приводит ТАСС.

Кодрян уточнил, что у островов Борщевой и Белогрудый украинские войска попытались перевести на лодках до 15 военных. Противника удалось уничтожить огнем из стрелкового оружия и гранатометов.

Также сообщается, что российские артиллеристы смогли поразить расчёт 120-миллиметрового миномёта ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили попытки атак киевской армии на запорожском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Так, сразу три таких атаки были отбиты возле Успеновки и Работино в Запорожской области.

7 августа американская газета The New York Times со ссылкой на украинских военных написала о том, что бригады ВСУ, подготовленные НАТО и вооружённые западным оружием, несут тяжёлые потери в рамках контрнаступления, поскольку состоят в основном из новобранцев. В статье говорится, что киевские военные в ходе провидения своей наступательной операции сталкиваются с российскими артиллерией и авиацией, а также с минными полями.