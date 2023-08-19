Москва, 19 августа, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Сообщения американских СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку по обмену заключёнными являются спекуляцией. Об этом 19 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Обмен пленными

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила о возможном обмене нескольких подозреваемых в хакерстве на арестованных в России Эвана Гершковича и Пола Уилана.

По словам Захаровой, спекуляции на тему возможных обменов между Россией и США регулярно появляются в американских СМИ. Это происходит исключительно по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне.

Она добавила, что вместо нагнетания ненужной шумихи американским властям следовало бы озаботиться проблемами и неудовлетворительным состоянием пенитенциарной системы США.

«В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определенному президентами России и США в 2021 году», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она подчеркнула, что именно благодаря такой «тихой дипломатии» состоялись обмены Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бриттни Грайнер соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, Гершкович был задержан с поличным в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

Уилан осуждён в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в обмен на Бута. Но тот вернулся в Россию в рамках обмена на Грайнер. 16 августа телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с Уиланом по телефону.