Вашингтон, 17 августа, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся с осуждённым в России за шпионаж американцем Полом Уиланом, сообщил 16 августа телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Госсекретарь призвал соотечественника «сохранять веру» и заверил, что власти США делают всё возможное для его скорейшего возвращения домой.

Источник утверждает, что Блинкен второй раз разговаривает с находящимся под стражей в России.

Как сообщало ИА Регнум, Пол Уилан осуждён в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в обмен на Виктора Бута. Но Бут вернулся в Россию в рамках обмена на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.

В апреле брат Уилана Дэвид в ходе встречи с журналистами заявил, что семья боится предательства США. После задержания 30 марта 2023 года журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича Уилана вновь могут оставить за бортом сделки по обмену, сказал брат осуждённого.