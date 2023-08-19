Вашингтон, 19 августа, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Всё меньше американцев склоняются к оказанию военной помощи Киеву, заявил 18 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

«Нестройная конструкция проекта «Украина» трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО. На фоне провала разрекламированного контрнаступления предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российской дипмиссии.

По словам Антонова, власти США пытаются найти выход из тупика, в который сами себя загнали. Подготовка к отправке на Украину истребителей F-16 схожа с несущимся на всех парах железнодорожным составом без тормозов. Вашингтон делает безответственные и не имеющие оснований заявления, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, нежелание США отправлять на Украину своё новейшее вооружение объясняется просто — зачем выбирать Киев, если есть более важный стратегически Тайвань, заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он провёл небольшой сравнительный анализ военной техники производства США и отметил, что советский и российский бомбардировщик Ту-160 многократно превосходит различные истребители и самолёты вертикального типа США.

Разрекламированный украинский «контрнаступ» проваливается — об этом уже говорят с высоких трибун Конгресса и в Белом доме. Это только усиливает раскол Америки и ставит в очень неудобное положение администрацию Джо Байдена. Вашингтон заранее перекладывает ответственность за любые поражения на самих украинцев — мол, США предоставили им всё необходимое вооружение, но те сами не справились. Но общественное мнение в Америке уже неумолимо меняется. Последний опрос телеканала CNN, рупора политики Байдена, показал, что большинство американцев выступает против дальнейшей траты денег на Украине и за скорейшее перемирие с Россией.