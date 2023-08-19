Красный Лиман, ДНР, 19 августа, 2023, 05:44 — ИА Регнум. В ходе активных оборонительных боёв на краснолиманском направлении российские военные Центральной группировки войск в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества при поддержке огня артиллерии и авиации сорвали и отразили шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Противник потерял более 40 боевиков, боевую машину пехоты и пикап, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы российские силы обнаружили и подавили свыше 30 артиллерийских позиций ВСУ, уничтожены САУ «Гвоздику» и 120-миллиметровый миномёт.

Авиаэкипажи нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трём пунктам временной дислокации и огневых средств противника у Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, добавил Савчук.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вооружённые силы РФ за сутки смогли отразить семь атак и контратак ВСУ на купянском направлении, а также уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Каменок Харьковской области. Кроме того, три атаки ВСУ были отражены на донецком направлении, по две — на краснолиманском и запорожском, одна атака — на южнодонецком направлении, отметили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин в Ростове-на-Дону провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции. Совещание прошло в закрытом режиме. Верховный главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также командующих направлений и других высших офицеров группировки СВО.