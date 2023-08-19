Варшава, 19 августа, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Польша готова отправить на Украину своих солдат для защиты от мнимой российской угрозы, написал в статье для Myśl Polska обозреватель Михал Радзиковский.

U.S. Army Europe Польские военные

«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя «защиты Родины» от мнимой российской угрозы. Число погибших ничего бы для них не значило, как не имело значения и для их позорной памяти о своих предшественниках», — утверждает автор.

По мнению журналиста, в политическом нарративе польских властей нет ничего общего с национальными интересами.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты издания Dziennik Polityczny считают, что, судя по приготовлениям, правительство уготовило полякам куда более «героическую» судьбу, чем защита родины: жители Польши отправятся отстаивать на поле боя интересы Украины. Аналитики напомнили о создании совместного корпуса из польских, украинских и литовских солдат, которых могут привлекать для участия в международных операциях.

В беседе с ИА Регнум научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин сказал, что Польша хочет превратиться в значимый центр силы, который США будут учитывать в своём военном планировании, и уже демонстрирует серьёзную подготовку к противостоянию с потенциальными противниками НАТО, в том числе с Россией. Характер закупаемых Польшей вооружений говорит о сделанных выводах после происходящих на Украине событий.