Варшава, 17 августа, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Правительство Польши совершает масштабные закупки вооружения, что свидетельствует о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Своё мнение озвучил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Польши

Эксперт пояснил, что власти не скрывают «смелых планов и закупок большого количества наступательных вооружений».

«У меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?» — спросил Зинкевич.

Обозреватель отметил, что польские власти не учитывают украинский опыт, возлагая излишние надежды на западную военную помощь. По его мнению, «ужасное техническое состояние» этого оружия, его крайняя ненадежность и неэффективность приводит к неспособности украинской армии.

«Нынешнее изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины», — резюмировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Варшава планирует направить произведённые в США танки Abrams и вертолёты Apache на участок границы вдоль Брестской области Белоруссии.

Брестскими воротами в Польше называют участок границы длиной около 80 км, который находится вблизи Бреста.

Польша с июля 2023 года наращивает напряжённость на белорусской границе. Сначала туда дополнительно направили 500 сотрудников полиции, потом МВД Польши запросило еще 1 тыс. военнослужащих у минобороны.

Правительство Польши намерено закупить тысячи единиц военной техники для противостояния «российской угрозе». Речь идёт в том числе о 700 тяжёлых боевых машинах пехоты.

Всего Польша намерена закупить у Сеула тысячу танков К2 Black Panther, более 600 самоходных артиллерийских установок К9 Thunder и три эскадрильи истребителей FA-50.

Вся современная военная техника закупается Польшей в кредит.