* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 августа, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Минюст включил в реестр иноагентов писательницу Линор Горалик (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экономиста Андрея Илларионова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и публициста Андрея Пионтковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Владимир Баранов/ТАСС

«Горалик выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений», — сказано в сообщении Министерства.

Илларионов принимал участие в распространении материалов иноагентов, а также недостоверной информации о решениях, принимаемых органами власти, отметили в Минюсте. Пионтковский, в свою очередь, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, сказано в сообщении.

В реестр иноагентов также внесены преподаватель Сарылган Кондакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), политик Сергей Кривенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналистка Татьяна Сотникова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также Владимир Довданов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), отметили в Минюсте.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов. Также закон дополняет 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» положением о том, что органы публичной власти, организации, должностные и физические лица при осуществлении своей деятельности должны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента.

В от же день президент подписал закон, который вводит штрафы до 300 тыс. рублей за неисполнение предписаний об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах. Закон вносит дополнение в статью 19.5 Кодекса об административных правонарушениях. Гражданам, которые в течение месяца не выполнят предписание или предупреждение о невыполнении положений об иноагентах, будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц максимальный размер штрафа составит до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.