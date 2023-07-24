Москва, 24 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 300 тыс. рублей за неисполнение предписаний об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах. Документ 24 июля опубликовали на официальном портале правовой информации.

Алексей Дружинин/ТАСС Президент России Владимир Путин

Закон вносит дополнение в статью 19.5 Кодекса об административных правонарушениях. Он начинает действовать через 10 дней после публикации.

Теперь гражданам, которые в течение месяца не выполнят предписание или предупреждение о невыполнении положений об иноагентах, будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Для должностных лиц максимальный размер штрафа составит от 70 до 100 тыс. рублей. Их также могут дисквалифицировать на срок до двух лет. Юридическим лицам за неисполнение закона об иноагентах будет грозить штраф от 200 до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Пленум Верховного суда постановил, что иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах или референдуме. Также они не могут участвовать в избирательных кампаниях.

Минюст сформировал единый реестр иноагентов в декабре 2022 года. В него внесли ряд физических лиц, незарегистрированных некоммерческих и неправительственных организаций, некоторые СМИ и общественные объединения.