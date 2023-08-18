Москва, 18 августа, 2023, 18:53 — ИА Регнум. МВД России опровергло сообщения о том, что полномочия Интерпола в стране теперь ограничены, в опубликованном приказе действующий порядок работы международной организации в России остался прежним, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Massimiliano Mariani

«Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами Организации», — говорится, в частности, в заявлении.

В МВД подчеркнули, что Россия, как полноправный член Международной организации уголовной полиции продолжает осуществлять полноценное сотрудничество по каналам Интерпола со всеми странами-членами организации в полном объёме.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности. Сообщалось, что подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, среди которых Международная организация уголовной полиции, Интерпол, Генеральный секретариат Интерпола, могут проводить только опросы, наведение справок, а также отождествление личности.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Интерпол не стал исключать Россию, однако изменил порядок рассмотрения её запросов. Так, запросы Московского бюро Интерпола решили направлять в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации. Украина, в свою очередь, требовала исключить Россию из Интерпола, и Великобритания поддержала это требование.