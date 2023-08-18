Москва, 18 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности, пишет RT со ссылкой на документ, опубликованном 18 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно приказу, подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, среди которых Международная организация уголовной полиции, Интерпол, Генеральный секретариат Интерпола, могут проводить только опросы, наведение справок, а также отождествление личности.

Национальное центральное бюро Интерпола ранее участвовало в международном розыске обвиняемых, осуждённых и лиц, пропавших без вести. Кроме того, бюро оказывало консультативно-методическую помощь правоохранительным и иным государственным органам России по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью по линии Интерпола и Европола, а также выполняло ряд других функций.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Интерпол не стал исключать Россию, однако изменил порядок рассмотрения её запросов. Так, запросы Московского бюро Интерпола решили направлять в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации. Украина, в свою очередь, требовала исключить Россию из Интерпола, и Великобритания поддержала это требование.

Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в составе которой 195 стран. Россия вступила в Интерпол в 1990 году. В структуре МВД с 1996 году действует Национальное центральное бюро Интерпола, занимающееся международным сотрудничеством.