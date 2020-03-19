Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости
Президент РФ Владимир Путин 28 февраля провёл совещание, на котором обсуждалась экономическая обстановка в Российской Федерации в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны США и Евросоюза после развернувшейся на Украине спецоперации.
В числе прочего Запад попытался отключить Россию от системы SWIFT и заблокировать операции с золото-валютным резервом Центрального Банка России. 28 февраля на фоне ослабления курса рубля Банк России поднял ключевую ставку до 20%.
По итогам совещания было принято решение о создании федерального оперативного штаба по работе экономики страны в условиях санкций. Возглавил штаб председатель правительства Михаил Мишустин. Его заместителя стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.
В регионах также формируются штабы по поддержанию экономики в условиях санкций.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Россия прорабатывает меры защиты от санкций Запада. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Подробнее: «Империя лжи» пытается наложить на Россию новые санкции — Путин
Правительство Грузии ведёт консультации с иностранными партнёрами о возможном закрытии воздушного пространства для самолётов из России. Об этом 28 февраля сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.
Об этом: Грузия будет «осторожной» в вопросе запрета на полёты самолётов из РФ
Банк России вынужден жёстко реагировать на фоне введения антироссийских санкций. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина объяснила решение о повышении ключевой ставки до 20%
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр принял решение усилить экономические и финансовые санкции против России, передает BFM TV.
Подробности в материале: Франция усилит экономические санкции против России
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, после увеличения ключевой ставки до 20%. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Повышение ключевой ставки поможет защитить сбережения граждан России. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина пообещала «компенсировать гражданам инфляционные риски»
Россия выполняла и впредь готова выполнять взятые на себя в международном спорте обязательства, в Госдуме работают над соответствующим развитием законодательной базы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме готовы менять спортивное законодательство на фоне санкций
Банк России будет ориентироваться в своих дальнейших решениях на изменение ситуации во внешних условиях. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Внешние условия станут главным фактором в принятии решений ЦБ — Набиуллина
Российская экономика столкнулась с совершенно нестандартной ситуацией. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте также: Банк России готов проявить гибкость в нестандартной ситуации — Набиуллина
Российские банки продолжат выполнять все свои обязательства перед клиентами. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Российские банки продолжат выполнять все свои обязательства — Набиуллина
На фоне роста ключевой ставки с 9,5% до 20% платежи по кредитам с плавающими ставками резко вырастут, но таких кредитов в экономике очень мало. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте также: Менять условия нельзя — Набиуллина напомнила банкам о правилах кредитования
Устойчивая экономика России является основной для преодоления последствий санкций. Об этом заявила директор института экономики Уральского отделения РАН и доктор экономических наук Юлия Лаврикова.
Читайте подробнее: В период санкций нужно укреплять внутренний рынок России — мнение
Подготовить пакет документов для исполнения государственных контрактов с учётом санкций поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев 28 февраля.
Читайте также: Воронежский губернатор поручил учитывать санкции при госзакупках
Банк России обеспечит равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте также: Предложение инвалюты на внутреннем рынке будет обеспечено — Набиуллина
Ограничения на вывоз капитала помогут поддержать курс рубля в сложный период. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Банк России защитит экономику от вывоза капитала — Набиуллина
Коммерческим банкам следует идти навстречу клиентам, чаще реструктуризируя их кредиты. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина призвала банки идти навстречу клиентам
Повышение ключевой ставки до 20% — беспрецедентный шаг со стороны Банка России, но это не самый жёсткий сценарий. Если посмотреть на текущий уровень девальвации национальной валюты, то ставка вполне могла быть повышена и до 25%, и даже 30%. Об этом заявил 28 февраля ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.
Об этом: Повышение ставки ЦБ до 20% — удар по спекулятивным настроениям: мнение
Отключение от SWIFT уже находящихся под санкциями российских банков не будет иметь сильных негативных последствий, о которых заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Читайте также: Экономист объяснила, как банки РФ переживут отключение от SWIFT
США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России. Санкции введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций.
Читайте подробнее: США ввели санкции против Банка России
Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, несмотря на санкции. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Россия подготовила замену SWIFT — Набиуллина
Российская Система передачи финансовых сообщений не сможет полностью заменить SWIFT, но позволит решить часть проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко.
Читайте также: Сможет ли банковская система РФ обойтись без системы SWIFT?
Госдума на дополнительном пленарном заседании 4 марта обсудит поддержку граждан и экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: Госдума 4 марта обсудит поддержку граждан и экономики
Российские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих российских университетах, заявили в Минобрнауки.
Подробности в материале: Отчисленные из зарубежных вузов смогут продолжить обучение в России
Администрация президента США Джо Байдена обратится к Конгрессу с просьбой выделить еще $6,4 млрд в виде экономической и военной помощи Украине, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Об этом: Белый дом уговаривает Конгресс выделить Украине еще $6,4 млрд
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул запретила федеральным учреждениям штата сотрудничать с российскими компаниями, сообщается на её официальном сайте.
Подробности в материале: Губернатор Нью-Йорка запретила штату сотрудничать с Россией
Поручение президента РФ Владимира Путина по сохранению кредитных ставок в договорах, заключённых до повышения ключевой ставки ЦБ, касалось ипотечных займов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Посольство США в Минске приостановило работу в связи с ситуацией на Украине, сообщает Госдепартамент.
Читайте подробнее: США приостановили работу своего посольства в Минске
В Олимпийском комитете России заявили, что последние рекомендации МОК против спортсменов из РФ и Белоруссии противоречат Олимпийской хартии.
Главы хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии решили не приглашать сборную России на этапы Евротура.
В Испании украинский моряк попытался потопить яхту генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Украинский моряк попытался утопить яхту главы «Рособоронэкспорта» в Испании
Данное российским президентом Владимиром Путиным поручение по сохранению кредитных ставок относится только к ипотечным займам, сообщил 28 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Подробности в материале: Песков разъяснил поручение Путина по сохранению кредитных ставок
Евросоюз должен быть готов платить цену за санкции против России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Минобразования ФРГ заявило о заморозке сотрудничества с Россией.
«Новые люди» предложили России новый НЭП, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
Читайте подробнее: «Новые люди» предлагают в ответ на санкции новый НЭП
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации на Украине через диалог и переговоры с Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Повышение ЦБ ключевой ставки отразится на весенних полевых работах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).
Читайте также: В Госдуме обеспокоены проведением посевной из-за роста ставки ЦБ
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что урегулирование на Украине возможно при ее демилитаризации и денацификации, нейтральном статусе и признании Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.
СРЗП призывает принять законы, отвечающие новым экономическим реалиям на фоне санкций Запада, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
Читайте также: Миронов видит шанс для суверенной экономики России
Украина требует исключить Россию из Интерпола, и Великобритания согласна с этим. Об этом заявили в британском МВД.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.
МИД Великобритании рекомендует своим гражданам не совершать поездки на территорию РФ.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что в случае отказа Facebook от пристрастной позиции по спецоперации РФ на Украине нужно ставить вопрос о временной блокировке этой соцсети.
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.
Подробности в материале: Путин подписал указ об ответных санкциях против западных стран
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям Запада против России.
«Мы останемся полностью нейтральными и не присоединимся ни к санкциям ЕС, ни кого-либо другого», — заявил Додик в эфире канала РТРС.
Италия объявила до конца года режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с территории Украины.
Организации по боям WBO, IBF, WBC и WBA не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России.
Введение санкций против РФПИ демонстрирует курс руководства США на уничтожение диалога между государствами. Об этом заявили в фонде.
Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») уверен, что, несмотря на санкции, Россия продолжит курс на цифровизацию экономики.
Читайте также: В Госдуме рассказали о перспективах IT в России на фоне санкций
Введение странами Запада санкций в отношении российских банков не скажется на развитии Санкт-Петербурга. Об этом 28 февраля заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Беглов: Санкции против российских банков не скажутся на развитии Петербурга
Российская и украинская делегации завершили переговоры в Белоруссии и отправляются в свои столицы для консультаций перед возможным вторым раундом переговоров, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подробности в материале: Переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии завершились
Существенного эффекта на международные акции от ограничения импорта на российский рынок аналитики не ожидают.
Читайте подробнее: Геополитические риски начали реализовываться
Власти Ленинградской области пока не получили из Германии официальных уведомлений о приостановлении сотрудничества с федеральной землёй Мекленбург — Передняя Померания. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Об этом: Власти Ленобласти ждут подтверждения данных о разрыве связей с землёй ФРГ
Указ президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах не станет единственным ответом России на новые санкции Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указ президента России Владимира Путина об экономических мерах будет не единственным ответом на санкции западных стран, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также: Ответ России на санкции не ограничится указом Путина об экономических мерах
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что решение МОК об изъятии олимпийского ордена является игрой на публику.
ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды и сборные от участия во всех соревнованиях.
Депутаты Верховной рады Украины подготовят законопроект о конфискации всего российского имущества на территории страны, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Читайте также: Верховная рада готовит проект о конфискации имущества России на Украине
В УЕФА приняли решение о досрочном разрыве контракта с «Газпромом».
На фоне ситуации на Украине президент США Джо Байден заявил, что ни одни санкции, введенные против России, не подействуют немедленно.
Читайте также: «У санкций нет зубов» — сети США о сдерживании России
Банк России разъяснил применение некоторых положений указа президента России Владимира Путина об экономических мерах в ответ на санкции западных стран.
Об этом: Банк России прокомментировал указ Путина об экономических мерах
Нефтегазовый концерн Shell не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2» и выйдет из проекта «Сахалин-2».
Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской Бирже во вторник, 1 марта, сообщает пресс-служба регулятора.
Читайте подробнее: Банк России решил не возобновлять 1 марта торги на Московской бирже
Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России, заявили в МИД страны.
Монако присоединится к европейским санкциям против России. Об этом сообщает AFP.
Евросоюз ввёл санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
В чёрный список Евросоюза включены журналистка Ольга Скабеева, журналист Антон Красовский и писатель Захар Прилепин.
Власти США в настоящее время не видят причин для повышения уровня ядерной тревоги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом: США не видят причин для переведения ядерных сил в особый режим
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Об этом: Госсекретарь США обсудил Украину с главами МИД стран Средней Азии
Американский техногигант Microsoft намерен удалить из магазина Windows приложение российского государственного СМИ RT, а также запретить рекламу на сайтах российских государственных СМИ, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Microsoft удаляет приложение RT, запрещает рекламу на сайтах российских СМИ
Власти Сан-Марино поддержат санкции Запада против РФ в связи с событиями на Украине.
США не видят угроз со стороны РФ для партнеров по НАТО, заявили в Пентагоне.
Власти США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН, сообщилВасилий Небензя.
Читайте подробнее: США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН
Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в понедельник, 28 февраля, заявил, что его партия (входит в правящую коалицию) поддержит все инициативы правительства, направленные против России и «в поддержку» Украины.
При этом Сальвини отметил, что следует заниматься не эскалацией конфликта, а поиском точек соприкосновения для переговоров — по его мнению, это еще возможно.
Подробности в материале: Маттео Сальвини словом и делом опроверг свою связь с Россией
Если Европа «не остановит Путина с помощью дипломатии» и санкций, то «за Украиной могут последовать и другие страны», заявил в понедельник, 28 февраля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Россия, по словам Ди Майо, совершила акт неспровоцированной агрессии, Украина пострадала от этой агрессии «без всякой вины».
Подробности в материале: В МИД Италии назвали Украину невинной жертвой
Решение Европейского союза запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Это ненадолго» — ЕС закрыл своё небо для российских перевозчиков
Решение президента России Владимира Путина подписать «указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: «Россия адаптируется» — сети о мерах борьбы с антироссийскими санкциями
Информация, согласно которой британская нефтяная корпорация British Petroleum намеревается избавиться от своей доли в «Роснефти» из-за специальной военной операции России по защите Донбасса, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Чует барыга английская угрозу» — BP избавится от доли в «Роснефти»
Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что страна отказывается присоединяться к финансовым санкциям Запада против Российской Федерации, потому что это «вредит национальным интересам», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Глядят в будущее» — Грузия выступила против антироссийских санкций
Заявление официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня о том, что на фоне намерения Запада отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT Китай не поддерживает односторонние санкции, «не имеющие оснований в международном праве», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Гегемон дал слабину» — Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Запрет на ввоз российской нефти собираются ввести канадские власти из-за ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 февраля в ходе пресс-конференции.
В настоящее время Евросоюзу не следует принимать Украину в свои ряды, заявил в понедельник, 28 февраля, лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа.
«Это будет означать для ЕС войну с Россией. Не санкции — войну», — отметил политик.
Об этом: Итальянский политик объяснил, почему Украину не надо брать в ЕС
Решение не использовать до 27 мая воздушное пространство России приняла немецкая авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте организации.
Об этом: Lufthansa на три месяца отказалась от полетов над Россией
Не стоит заигрывать с украинскими военными, это может привести к обратному результату. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок.
Подробности в материале: Эксперт: заигрывание с ВСУ лишь вдохновит их на сопротивление
Власти США могут ввести запрет на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за специальной военной операции России на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 февраля на брифинге.
Читайте подробнее: Псаки не исключила, что США могут закрыть небо для российских авиакомпаний
Решение о высылке из США 12 российских дипломатов при ООН рассматривается Москвой как враждебное действие. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, 28 февраля сообщили в его пресс-службе.
Читайте подробнее: Россия назвала враждебным решение США выдворить 12 дипломатов при ООН
Западные страны продолжат защищать «демократию на Украине», стараясь при этом «не провоцировать Россию» и избегая эскалации ситуации. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 февраля заявил на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Трюдо заявил о намерении Запада защищать Украину, «не провоцируя» Россию
Американский концерн General Motors приостанавливает поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, 28 февраля передал телеканал Fox Business.
Читайте также: General Motors приостановил поставки автомобилей в Россию
Американский автомобильный концерн General Motors (GM) на неопределённый срок останавливает поставки автомобилей в Россию. Об этом со ссылкой на заявление GM 28 февраля сообщает телеканал Fox Business.
Читайте также: General Motors останавливает экспорт автомобилей в Россию
Соединенные Штаты будут готовы обсуждать отмену санкций против России, если Москва примет меры по деэскалации ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
Читайте подробнее: Псаки назвала условие диалога об отмене санкций против России
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони распорядилась полностью приостановить сотрудничество с российскими организациями культуры, включая запланированную ранее прямую трансляцию из Москвы спектакля «Лебединое озеро» балета Большого театра. Об этом греческое ведомство 28 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Минкульт Греции прервал все контакты с Россией
Более 140 сотрудников компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», были уволены вследствие американских санкций. Об этом министр экономики Швейцарии Ги Пармелен 28 февраля заявил в интервью вещательной компании RTS.
Подробности в материале: Швейцария сообщила об увольнении сотрудников компании Nord Stream 2
Новые антироссийские санкции, которые были введены ЕС из-за Украины, будут продолжаться до тех пор, пока их действие будет необходимо. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 28 февраля в интервью телеканалу TVE.
Читайте подробнее: Премьер-министр Испании назвал условие отмены санкций против России
Учётные записи ряда государственных российских СМИ были заблокированы в социальной сети TikTok на территории Евросоюза.
Читайте подробнее: Аккаунты ряда СМИ в TikTok были заблокированы на территории ЕС
Япония выступает за то, чтобы санкции против России принимались совместно с другими странами. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида 1 марта на брифинге по итогам телеконференции лидеров США и стран — партнеров Вашингтона.
Об этом: Премьер Японии заявил о необходимости совместных санкции против России
Американский авиаперевозчик American Airlines приостановил действие соглашений с российскими авиакомпаниями «Аэрофлот» и S7. Об этом 28 февраля передал телеканал Sky News.
Подробности в материале: American Airlines приостановила соглашения с Аэрофлотом и S7
Walt Disney Company приостанавливает выпуск всех прокатных фильмов на территории России, включая предстоящую премьеру «Я краснею» от Pixar в связи со спецоперацией России на территории Украины.
Читайте также: Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в Россию
В санкционный список попали шесть представителей руководства России, включая президента Путина, главу МИД Лаврова и главу Минобороны Шойгу.
Об этом: МИД Японии объявил о введении санкций против Путина, Шойгу и Лаврова
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ироническом ключе прокомментировал идею Европейского космического агентства (ЕКА) запускать спутники в космос на европейских ракетах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Тогда, когда они у них появятся», — отметил Рогозин.
Об этом: Рогозин подшутил над Европейским космическим агентством
Руководство компании Harley-Davidson приостанавливает «ведение своих дел» в России. Причины решения не указаны, но предполагается, что оно принято под воздействием экономических санкций в отношении России.
Подробности в материале: Компания Harley-Davidson приостановила поставки своей продукции в Россию
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики совместно с профильными ведомствами проанализировать с учётом складывающейся экономической ситуации реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке и подготовить предложения по дополнительной поддержке бизнеса.
Подробности в материале: Для пострадавшего от санкций бизнеса ДФО разработают меры господдержки
Меры, ограничивающие поставки всем 49 организациям и компаниям, вошедшим в санкционный список, начнут действовать с 8 марта. Запрещается экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут поспособствовать усилению военного потенциала России.
Об этом: Япония ввела санкции в отношении 49 российских компаний и организаций
Международная платежная система Mastercard лишила ряд финансовых учреждений доступа к своей сети. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе компании.
Об этом: Mastercard заблокировала доступ к своей сети для ряда финансовых учреждений
США и Япония будут принимать совместные шаги для усиления экономического давления на Россию через санкции, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки 1 марта на пресс-конференции.
Подробности в материале: США и Япония договорились усиливать давление на Россию
В магазинах Новосибирской области введён мониторинг цен на продукты питания. Его будет проводить министерство промышленности и торговли региона по поручению губернатора Андрея Травникова.
Читайте также: Новосибирский минпромторг начинает мониторить цены на продукты питания
Премьера нового кинофильма, снятого по серии комиксов о борющемся с преступностью супергерое Бэтмене, должна была состояться 2 марта, однако была отменена в связи с ситуацией на Украине.
Читайте подробнее: Warner Bros. отменила прокат фильма «Бэтмен» в России за день до премьеры
Молодёжный чемпионат мира Новосибирская область не примет. Об этом заявил министр спорта региона Сергей Ахапов, комментируя решение Международной федерации хоккея об отмене проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в России.
Подробности в материале: Новосибирская область осталась без Молодёжного чемпионата мира по хоккею
Конгрессмен-республиканец Гуден предложил захватить яхты и самолёты российских бизнесменов, используя каперские грамоты, право выдачи которых до сих пор принадлежит Конгрессу США, однако они не использовались с XIX века.
Читайте подробнее: В Конгрессе США предложили способ изъятия яхт у граждан России
Материал агентства Bloomberg, согласно которому доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, вызвал дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Простые люди не должны страдать» — сети о курсе российского рубля
Как рассказал западным журналистам президент США Джо Байден, более десяти лет назад он откровенно поговорил с российским лидером Владимиром Путным на встрече в Москве. Как рассказывает сам Байден, тогда он самоотверженно сказал Путину такие слова: «Смотря в ваши глаза, мне кажется, что у вас нет души». Сегодня, пишет колумнист The New York Times Питер Бэйкер, Байден и Путин вновь проверяют свое понимание друг друга на фоне ситуации в Украине.
Читайте подробнее: «Байден корчит рожи Путину?» — сети США
Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает свою деятельность на территории России из-за специальной операции РФ на Украине. Об этом 28 февраля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на исполнительного директора организации Бена ван Бердена.
Читайте подробнее: Royal Dutch Shell объявила о прекращении работы в России
Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment отменит показ своих новых фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.
Подробности в материале: Sony отменит показ своих новых фильмов в России
Решение о повышении с 1 марта ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,3 процентного пункта — до 18,6% годовых принял Сбербанк. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.
Читайте подробнее: Сбербанк с 1 марта повысил ставки по ипотеке до 18,6%
Предложение ввести санкции, направленные против энергетического сектора России, выдвинул сенатор Конгресса США Линдси Грэм.
Об этом: Сенатор в США призвал ввести санкции против энергетического сектора России
Молдавия не будет присоединяться к санкциям против России, объявленным в свази со спецоперацией на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску в эфире телеканала TV8.
Читайте также: В Молдавии отказались присоединяться к санкциям против России
Экономические санкции, введенные ЕС против России из-за специальной военной операции на Украине, будут поддержаны Княжеством Монако. Об этом 28 февраля сообщили в канцелярии князя Монако Альбера II.
Читайте подробнее: Монако присоединилось к санкциям ЕС против России
В Чувашии нет «ажиотажного спроса» на продукты питания в связи с ситуацией на Украине и санкциями зарубежных стран. Складские запасы «постоянно пополняются, перебоев с поставками продуктов нет». Об этом заявило республиканское министерство экономического развития.
Читайте подробнее: В Чувашии следят за ценами, «ажиотажного спроса» на продукты нет — министр
«Обеспечение населения продовольствием является приоритетной задачей правительства Чукотки. Ситуация находится на контроле. На фоне санкций без продуктов питания не останемся», — заверил губернатор Роман Копин.
Подробности в материале: Чукотка не останется без продовольствия на фоне санкций
Европейский союз в новом санкционном перечне назвал украинский Львов российским городом. Об этом следует из официального заявления ЕС.
Читайте также: ЕС в новом санкционном перечне назвал украинский Львов российским городом
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) намерено сохранить сотрудничество с российской государственной корпорацией «Роскосмос» для обеспечения безопасной работы Международной космической станции (МКС). Об этом 28 февраля сообщил представитель NASA Дэниел Хуот.
Об этом: В NASA собираются сохранить связь с Роскосмосом для обеспечения работы МКС
В Чувашии совместно с бизнес-сообществом готовятся дополнительные меры поддержки, которые помогут снизить влияние санкций.
Об этом: В Чувашии разрабатывают дополнительные меры поддержки из-за санкций
Власти Бурятии опровергли информацию об остановке операций по банковским картам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по ситуации на 1 марта все отделения банков работают в штатном режиме.
Читайте также: Все отделения банков работают в штатном режиме — власти Бурятии
Экономика и российское общество научились жить в условиях давления извне. Об этом заявил полпред президента России в Уральском ФО Владимир Якушев.
Читайте также: Россия научилась жить в условиях внешнего давления — уральский полпред
В правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации.
Об этом: В Якутии новые санкции обсудили на специальном совещании
Стипендии для студентов, обучающихся в российских вузах, зачисляются на карты «Мир», с указанными картами проблем нет. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.
«Все стипендии зачисляются на платежные карты «Мир» независимо от банка-эмитента. Никаких проблем с использованием карт «Мир» в России нет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Читайте также: Минобрнауки разъяснило студентам особенности начисления стипендий
Высылка 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН не останется без ответа, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе пресс-конференции.
«Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика. Это не наш выбор», — подчеркнул Небензя.
Подробности в материале: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН
Тургеневский дуб исключён из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года», об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Читайте также: Тургеневский дуб попал под европейские санкции
Застрявшие в Европе из-за закрытого неба ярославцы смогли продолжить свой путь в Россию. Об этом Сергей Муканов и Юлия Дёминасообщили в соцсетях.
Читайте также: Застрявшие в Европе ярославцы вылетели домой
Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о возможном росте цен и серьезных перебоях с поставками сырья из-за введения ЕС санкций против России, сообщает агентство DPA.
Читайте также: В Германии опасаются перебоев с поставками сырья
В Госдуме назвали недопустимым рост цен на лекарства и медицинские препараты.
Читайте подробнее: В Госдуме просят ФАС отреагировать на рост цен на лекарства
Россия в качестве ответных мер закрыла своё воздушное пространство для Швейцарии, сообщили 1 марта в Росавиации.
Читайте подробнее: Россия закрыла воздушное пространство для Швейцарии
Сеть супермаркетов Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (также известная как DIA) опубликовала заявление для Национального комитета по фондовым рынкам (CNMV), в котором подчеркивается, что компания контролируется международной инвестиционной компанией LetterOne Investment Holdings S.A., а не гражданином РФ Михаилом Фридманом.
Ранее Фридман попал в список лиц, против которых Евросоюз ввел санкции.
Подробности в материале: Сеть супермаркетов Испании открестилась от слухов о причастности к Фридману
Свыше 1,8 тысячи туристов из Башкирии находятся за рубежом. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба центра управления республикой.
Сообщается, что все туристы из Башкирии покупали путевки у местных туроператоров. Среди основных направлений — Доминиканская Республика, Турция и Египет.
Подробности в материале: Названо число туристов из Башкирии, находящихся за рубежом
Сайт администрации Уфы подвергся беспрецедентной DdoS-атаке. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
Специалисты предполагают, что атака осуществлялась из-за рубежа.
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр хочет, чтобы крупные французские компании больше не сотрудничали с Россией, передает BFM TV.
Читайте подробнее: Министр экономики Франции хочет, чтобы компании перестали сотрудничать с РФ
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономические санкции ЕС и США, принятые против России, имеют «огромную эффективность», передает BFM TV.
Читайте также: Министр экономики Франции: санкции ЕС имеют «огромную эффективность»
Страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну», заявил 1 марта министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, его слова приводятся на сайте Franceinfo.
«Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики», — подчеркнул Брюно Ле Мэр.
Подробности в материале: Глава минфина Франции пригрозил России «тотальной экономической войной»
Правительство разрабатывает меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками стройматериалов, поскольку в ближайшее время стройматериалы из Евросоюза будут недоступны. Об этом в ходе выставки «Российская строительная неделя» заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Мы разрабатываем меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками. Всем застройщикам рекомендую обратить внимание на азиатские рынки, в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем», — сказал Хуснуллин.
Об этом: Правительство намерено сохранить темпы строительства, выйдя на рынки Азии
Компания Google приступила к блокировке в европейских странах каналов YouTube, связанных с российским телеканалом RT и агентством Sputnik. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге европейского офиса Google в Twitter.
«Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik», — сообщили в Google.
Об этом: Google блокирует в странах Европы каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik
Председатель совета директоров московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко покинул пост после включения в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Пономаренко, которое распространила пресс-служба воздушной гавани.
Читайте также: Пономаренко ушёл с поста главы совета директоров «Шереметьево»
Депутаты Госдумы фракции «Новые люди» готовят пакет мер, направленных на поддержку взявших ипотечные кредиты, сообщила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Читайте также: «Новые люди» предлагают меры защиты взявших ипотеку
Строительство жилья сложно перезапускать, и поэтому важно продолжать этот процесс. Об этом в ходе выставки «Российская строительная неделя» заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Стройка — это инерционный процесс. Ее сложно перезапустить в случае остановки, поэтому важно продолжать работу», — сказал Хуснуллин.
Читайте также: Правительство РФ не планирует останавливать стройку жилья
В правительстве Грузии будут искать альтернативные российским рынки импорта и экспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики республики.
Читайте подробнее: В Грузии начали искать рынки взамен российских
Запас всего, что необходимо прибывшим в Самарскую область временным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных рРеспублик, сформирован в регионе. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.
Сообщается, что в регионе с момента открытия пунктов сбора помощи жители Самарской области приносили вещи для жителей Донбасса: в данный момент сформирован запас всего, что необходимо прибывшим.
Читайте также: В Самарской области сообщили о помощи беженцам из Донбасса
Санкции против российского Сбербанка ввёло министерство финансов Великобритании, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Минфин Британии запретил обслуживание корреспондентских счетов Сбербанка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов.
Об этом: Власти Великобритании ввели санкции против Сбербанка
Поддержанная властями Швейцарии нелегитимная практика Евросоюза по введению односторонних санкций в отношении России не останется без ответа. Об этом 1 марта сообщили в посольстве РФ в Берне.
Читайте также: Россия введет ответные санкции в отношении Швейцарии — посольство РФ
Запад сам наотрез отказывался от предложения России в сфере безопасности. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Что касается сегодняшних событий, то они ясно показывают, что западные элиты не заинтересованы в нормализации сложившейся обстановки.
Читайте подробнее: Чернышов: Европа всегда отметала предложения России по демилитаризации
Правительство Швеции призвало ЕС принять решение о дальнейшем ужесточении санкций против России. Об этом 1 марта заявил шведский министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен.
Читайте также: Швеция выступила за ужесточение санкций против России
Южная Корея планирует приостановить финансовые операции с семью банками России, включая Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк, в рамках санкций против Москвы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.
Читайте также: Южная Корея прекратит операции с крупными банками России
В Ульяновской области губернатор Алексей Русских запретил руководящему составу правительства уходить в отпуск. Запрет будет действовать до особого распоряжения.
Читайте также: Русских отменил до особого распоряжения отпуска для ульяновских чиновников
Отключение ряда российских банков от системы SWIFT не повлияет на финансовые операции в Казахстане. Об этом 1 марта сообщил председатель Национального банка республики в ходе заседания правительства Галымжан Пирматов.
Читайте подробнее: Нацбанк Казахстана отреагировал на отключение ряда банков РФ от SWIFT
Говорить о том, что Россия изолирована от мира, неуместно. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Все говорят, сядьте за стол переговоров, а переговорщиков Украина отправляет по самому длинному пути. Садиться за стол переговоров нужно. Но мы свою позицию не должны менять. Нам нужно спокойствие и безопасность. Россия просит безопасности. Всё не так просто», — сказал Чернышов.
Читайте подробнее: Зампред Госдумы ответил на заявления об изоляции России
Российский дирижёр Валерий Гергиев более не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии Мюнхена.
«Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. Концертов Мюнхенской филармонии под его управлением больше не будет», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Гергиев уволен из Мюнхенского филармонического оркестра
Однополярного мира нет и больше уже никогда не будет. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы сейчас присутствуем в дни крушения старого мира. Больше однополярного мира нет и никогда не будет», — сказал депутат.
По его словам, из-за введённых санкций Россия терпит экономические потери. Но не менее, а возможно, и более болезненно эти меры бьют по странам Евросоюза.
Читайте подробнее: Зампред Госдумы заявил о крушении старого мира
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры определится со своей позицией по ситуации на Украине.
Читайте подробнее: Володин призвал определится «до понедельника» с позицией по Украине
Европейские страны не смогут отказаться от поставок газа из России. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
В противном случае им придется разместить столько ветряных мельниц для выработки электричества, что под них потребуется территория целой страны.
Читайте также: Чернышов исключил возможность отказа Евросоюза от российского газа
Российско-армянский университет (РАУ) в Ереване готов принять российских студентов, которых отчислили на волне санкций против России. Об этом ректор вуза Армен Дарбинян написал в соцсети Facebook.
Об этом: Ереванский вуз готов принять отчисленных в ЕС российских студентов
Военный потенциал НАТО должен быть возвращён к состоянию, когда был заключён Основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.
Читайте подробнее: Лавров: инфраструктура НАТО в Европе должна вернуться на уровень 1997 года
В Томской области за прошедшие сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 747 человек.
Читайте подробнее: В Томской области от COVID-19 умерли ещё три человека
В Госдуме признали проблемы в импортозамещении в такой сфере, как видеоигры, и прогнозируют массовое пиратство.
Читайте подробнее: В Госдуме на фоне санкций в игровой индустрии прогнозируют пиратство
В России появится оперативный штаб для работы экономики в условиях санкций. Об этом сообщил 1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Читайте также: Мишустин создал и возглавил антисанкционный оперштаб
Россия категорически отвергает возможность расследования Международного уголовного суда по спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы категорически это отвергаем», — сказал Песков.
Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с руководителями городов и районов республики задачи по социально-экономическому развитию Башкирии в условиях санкционной политики некоторых зарубежных государств. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что совещание прошло 1 марта в доме республики в Уфе.
Об этом: В Башкирии обсудили развитие региона в условиях санкций
В условиях санкций для России первоочередной задачей является стабилизация рынков. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Подробности в материале: Мишустин: «Первоочередная задача — стабилизация рынков»
Персональные санкции против руководителей России не могут заставить их изменить свою позицию. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Санкции не заставят Россию изменить позицию — Песков
В ответ на санкции Запада лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил поставлять газ в Европу по биржевым ценам за рубли и с предплатой, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
Подробности в материале: Миронов предложил поставлять газ в Европу по биржевым ценам за рубли
Правительство России подготовило решения по поддержке бизнеса в условиях санкций. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте также: Правительство РФ подготовило решения для поддержки бизнеса
Россия не имеет отношения к возможности проведения выборов на Украине в будущем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил о невмешательстве в будущие выборы на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков индифферентно относится к санкциям против себя. Об этом 1 марта он сказал журналистам.
Читайте подробнее: Песков рассказал, как относится к санкциям против себя
Действия России на Украине всячески пытаются исковеркать и выставить в негативном ключе. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В информационном поле нашу страну пытаются изобразить в самом негативном ключе. Мы видим, как европейские страны исковеркали нашу гуманитарную миссию тем людям, которые попали в такую обстановку», — сказал Чернышов.
Читайте подробнее: Зампред Госдумы заявил о демонизации России
Введение санкций со стороны Евросоюза никак не влияет на жизнь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом он заявил ТАСС.
«Нет, никак не влияет», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков рассказал, как на него влияют санкции Евросоюза
Первая реакция жителей России на санкции Запада является гиперэмоциональной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается гиперэмоциональной реакции потребителей: к сожалению, это эмоциональная первая реакция», — сказал Песков.
Читайте также: Песков пожелал гражданам РФ спокойствия на фоне новых санкций
В настоящее время у агрессивных антироссийских действий — ультраконцентрированный характер, что было и до этого, однако теперь маски сняты. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков ответил на заявления Парижа об экономической и финансовой войне с РФ
Подготовлен проект указа президента России о введении временных ограничений на выход из российских активов. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве.
Читайте также: Россия временно ограничит выход иностранцев из российских активов
Запад стремится сорвать злость на России и явно потерял над собой контроль. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 марта во время выступления на сессии Совета ООН по правам человека.
«Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец», — заявил Лавров.
Подробности в материале: Лавров: Запад потерял над собой контроль, срывая злость на России
Для системообразующих предприятий России сформированы две группы мер. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Об этом: В России запустят две группы мер для системообразующих предприятий
Рассматриваются дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Читайте подробнее: Правительство РФ поддержит малый бизнес в условиях санкций
Российскому бизнесу необходимо время для изменения логистических цепочек. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Читайте также: Мишустин: на изменение логистических цепочек бизнесу нужно время
Украина отзывает своего посла из Грузии. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 1 марта на брифинге.
Об этом: Украина отзывает посла из Грузии из-за отказа поддержать санкции
Введённые странами Запада в отношении России санкции открывают новые возможности для инвестиций. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Подробности в материале: Мишустин: санкции дали новые возможности для внутренних инвестиций
Внешним силам не нужны сильная Россия и сильная Украина, они думают только о санкциях, высказал 1 марта свою позицию о происходящем в отношении РФ и российского народа губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Читайте подробнее: Рязанский губернатор: «Спецоперация России — вынужденная мера»
Депутаты Госдумы от СРЗП для поддержки экономики на фоне санкций предлагают налоговые льготы для предприятий в зависимости от их инвестиций в производство, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
Читайте также: В СРЗП предложили льготы предприятиям от объема инвестиций в производство
В российской экономике главным направлением деятельности должно стать импортозамещение. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Читайте также: Мишустин: главным направлением в экономике станет импортозамещение
России необходимо уходить от сырьевой зависимости. Об этом 1 марта в ходе совещания по экономическим вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Об этом: Мишустин указал на необходимость ухода России от сырьевой зависимости
На покупку акций российских компаний будут выделены средства из Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин распорядился выделить 1 трлн рублей на покупку акций
В Совфеде считают актуальной необходимость проработки системы привлечения к ответственности зарубежных подстрекателей войны против РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
Об этом: Комиссия Совфеда прорабатывает наказание для подстрекателей войны против РФ
Распоряжение Минфину РФ направить до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ 1 марта обнародован на официальном портале правовой информации.
Об этом: Правительство направит 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций компаний из РФ
Западным политикам следует следить за словами и помнить о перерастании экономических войн в настоящие. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о «тотальной экономической войне» против России.
«Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — подчеркнул Медведев в своём комментарии в Twitter.
Читайте подробнее: Медведев призвал западных политиков «следить за речью»
Оператор проекта «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 — рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Читайте также: Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления на банкротство
В настоящее время Европейский союз ведет обсуждение возможности отключения от международной системы платежей SWIFT российских банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Об этом 1 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный список.
Об этом: Bloomberg назвал банки из России, которые Евросоюз хочет отключить от SWIFT
России следует прекратить военную операцию на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
По словам германского канцлера, если военные действия на Украине не будут остановлены, Западу придётся ввести против России новые санкции.
Об этом: Шольц призвал Россию решить конфликт на Украине дипломатией
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от западных нововведений в сфере образования — ЕГЭ и деления на магистратуру и бакалавриат, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, но при этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН проголосует за все документы, в которых осуждается «нарушение территориальной целостности Украины». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 1 марта в разговоре с представителями сербских СМИ.
Об этом: Вучич рассказал о давлении на Сербию из-за неприсоединения к санкциям
Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) сравнил заморозку международных резервов ЦБ с применением ядерного оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
Читайте также: Делягин: Запад применил аналог ядерного оружия
Запад санкциями наносит удар по двум категориям граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).
Об этом: Делягин: финансовая агрессия Запада создает внутренний конфликт в России
В Киеве считают, что руководство Грузии, отказываясь от антироссийских санкций, помогает России, поэтому Украина отозвала посла из Тбилиси. Об этом 1 февраля заявила на брифинге депутат грузинского парламента от партии «Лело» Саломе Самадашвили.
Подробности в материале: Партию «Грузинская мечта» обвинили в содействии России
Экономика ЕС почувствует на себе «эффект» от антироссийских санкций, сообщила 1 марта на сессии Европейского парламента председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте подробнее: Еврокомиссия признаёт вред санкций против России для экономики ЕС
Президент США Джо Байден намерен обратиться к американским гражданам с речью о положении дел в Соединённых Штатах, сообщает Reuters.
Об этом: Байден обратится к американцам на фоне конфликта на Украине
Компания, занимающая строительством газопровод «Северный поток — 2», обсуждает подачу заявления о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: Руководство «СП-2» обсуждает возможность банкротства на фоне санкций США
Попыткой ввести в заблуждение назвала слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о возможности поездок российского министра иностранных дел Сергея Лаврова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 марта в своём телеграм-канале.
Читайте также: В МИД РФ назвали ложью слова Борреля о поездках Лаврова
Литейный завод «Петрозаводскмаш» в Карелии нарастил количество заказов на внутреннем российском рынке после санкций Запада. Об этом 1 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Об этом: «Петрозаводскмаш» увеличил количество внутренних заказов после санкций
Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) считает, что главными бенефициарами всей сложившейся ситуации станут США и Великобритания, Евросоюз же наносит санкциями серьезный удар по самому себе.
Читайте также: Санкции ударят по экономике, но удержат деньги внутри России?
Санкций против России Мексика вводить не будет, говорится 1 марта в заявлении президента республики Андреса Обрадора.
Читайте также: Мексика отказалась вводить санкции против России
Ориентированность внешней торговли Грузии на Россию не может позволить грузинским властям присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Читайте также: Эксперт: Грузии не нужны санкции, она не хочет потерять российский рынок
Британский певец Луи Томлинсон отменил концерт в России на фоне ситуации с Украиной, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Луи Томлинсон отменил концерты в России и на Украине
Президент Грузии, в отличие от премьер-министра страны, не является серьёзной политической фигурой и потому может позволить себе гораздо более популистские заявления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Подробности в материале: Эксперт: президент Грузии может позволить себе популизм
Германский министр финансов Кристиан Линднер по итогам переговоров с коллегами из стран G7 заявил, что новые антироссийские санкции должны помочь урегулировать ситуацию на Украине.
Читайте также: Завершились переговоры министров финансов G7, говорили об Украине
Сербия, которая отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине и ввести антироссийские санкции, «недвусмысленно показала, что она на стороне Москвы». Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 1 марта в интервью турецким СМИ.
Об этом: Лидер албанских сепаратистов сравнила Вучича с Путиным
Власти Грузии, отказывающиеся по прагматическим соображениям присоединиться к антироссийским санкциям, могут не выдержать давления западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Читайте подробнее: Эксперт: Запад может заставить Грузию присоединиться к санкциям
Торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» добровольно ограничат свои наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров на уровне 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Читайте также: Торговые сети ограничат наценки на ряд продовольственных товаров
На фоне новых санкций в комитете Госдумы по финрынку обсудили дополнительные законодательные меры, которые должны быть рассмотрены в приоритетном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
Об этом: В Госдуме подготовили меры поддержки финансового рынка
Из-за специальной военной операции России на Украине Черногория присоединилась ко всем ограничительным мерам, включая восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций, принятых Евросоюзом против России, сообщил МИД Черногории.
Подробности в материале: Черногория присоединилась ко всем санкциям ЕС против РФ из-за Украины
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $106 за баррель впервые с августа 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
Читайте подробнее: Цена на нефть Brent превысила $106 впервые с 2014 года
Президент США Джо Байден выступит 1 марта перед американцами со своим первым обращением «О положении дел в стране» на фоне протестов как внутри страны, так и за рубежом.
Подробности в материале: «США в ужасном состоянии» — Байден готовит обращение к американцам
Курс доллара на торгах во вторник, 1 марта, поднялся выше отметки в 101 рубль, евро — выше 112 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Подробности в материале: Курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, евро — 112 рублей
Санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций ввели британские власти, сообщает 1 марта Форин-офис (МИД Британии).
Об этом: Лондон ввёл санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций
На фоне специальной военной операции России правительство Украины обратилось с необычной просьбой к пользователям Twitter: пришлите нам свою криптовалюту.
Читайте подробнее: «Вы знаете, какой там уровень коррупции?» — Украине жертвуют криптовалюту
Компания «Аэрофлот» планирует 2−5 марта выполнить регулярные рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Читайте подробнее: «Аэрофлот» выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза граждан России
Членство Федерации тенниса России в Международной федерации тенниса (ITF) приостановлено, сообщает международная организация 1 марта. Также приостановлено членство Федерации тенниса Белоруссии.
Читайте подробнее: Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему его фамилии нет в новых санкционных списках.
Подробности в материале: Володин объяснил свое отсутствие в новых санкционных списках
Крупнейший спутниковый провайдер в США DirecTV планирует исключить российский канал RT из своей программы на фоне ситуации на Украине, сообщает 1 марта Reuters.
Подробности в материале: Крупнейший провайдер США отказался от контента российского RT
Всемирный банк в ускоренном режиме может выдать Украине дополнительный кредит в размере $350 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Об этом: Всемирный банк может выдать Украине кредит в размере $350 млн
Запрет на вывоз из страны валюты в размере, превышающем десять тысяч долларов, вводится в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал 1 марта президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин запретил вывоз из России валюты суммой более $10 тыс
Министр финансов Гватемалы Альваро Гонсалес Риччи заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен на топливо и сырьё во всем мире, что повлияет и на Гватемалу.
Читайте подробнее: Гватемала обеспокоена вопросом продовольствия на фоне украинского кризиса
Конгресс США обсудил политику по экспорту оружия на фоне того, как часть политиков давит на администрацию президента Джо Байдена, требуя отправить Украине партию противотанкового и зенитного оружия, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Конгресс США обсуждает политику экспорта оружия на фоне ситуации на Украине
Евросоюз должен продолжать добиваться «изоляции России с помощью все более суровых санкций», заявил во вторник, 1 марта, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Он сказал, что Россия якобы «бомбит мирные украинские города» и что «единственный, кто ответственен за это — Владимир Путин».
Подробности в материале: МИД Италии предложил повышать градус антироссийских санкций
Высылка с американской территории 12 российских дипломатов — сотрудников постоянного представительства РФ при ООН — это циничный шаг Вашингтона по разжиганию конфликтных отношений с Москвой. Кроме того, это нарушение обязательств Соединённых Штатов.
Читайте подробнее: В МИД РФ назвали высылку 12 дипломатов подлой выходкой Вашингтона
В связи с большим количеством обращений граждан Черногории в посольство Черногории в Москве министерство иностранных дел, министерство капитальных вложений и национальная авиакомпания Air Montenegro в ближайшее время планирует организовать гуманитарный рейс в Российскую Федерацию, сообщает RTCG.
Подробности в материале: МИД Черногории планирует организовать вывозной рейс в Россию
Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в эфире черногорского телевидения заявил, что экономические санкции Европейского союза против России не повлияют на финансовую систему Черногории.
Читайте также: Санкции ЕС против России не повлияют на финансовую систему Черногории — МИД
Пользователи могут в ближайшее время столкнуться с ограничениями в работе приложения ВТБ на устройствах на платформе iOS из-за санкций, введенных властями США в отношении России. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе банка.
Подробности в материале: ВТБ предупредил об ограничениях в работе приложения на iPhone
Сербия продолжит вести такую внешнюю политику, которая обеспечит ей защиту собственных интересов, в соответствии с международным правом, несмотря на давление, которое будет на неё оказано. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 1 марта.
Подробности в материале: Премьер Сербии пророчит стране трудные времена из-за отношения к России
Власти Великобритании начали в экстренном порядке рассматривать возможность постепенного отказа от поставок газа из России, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте также: В Британии начали обсуждать возможность отказа от газа из России
Власти Канады подготовили новый пакет антироссийских санкций и объявят об этом в ближайшие дни, заявила глава канадского минфина Христя Фриланд в ходе брифинга.
Читайте подробнее: Канада заявила о планах ввести новые санкции против России
Американский автомобильный концерн Ford приостанавливает деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта компания сообщила на своем сайте.
Читайте также: Ford приостановил деятельность в России
Решение не использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в Индию и обратно приняла американская авиакомпания United Airlines, 2 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на организацию.
Подробности в материале: United Airlines прекратила полеты в Индию через Россию
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала продвижением ненависти к России бойкот несколькими делегациями онлайн-выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: Венесуэла назвала проявлением ненависти бойкот выступления Лаврова в ООН
Американская корпорация Apple остановила продажу своих товаров и ограничила работу сервисов в России, в том числе и системы мобильных платежей Apple Pay. Об этом 1 марта компания сообщила на своем сайте.
Решение о закрытии США воздушного пространства для российских самолётов может быть принято и объявлено Белым домом в ближайшие 24 часа.
Читайте также: США намерены закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов
Финансовый регулятор Австрии (FMA) ввел запрет на коммерческую деятельность для дочерней компании Сбербанка Sberbank Europe AG, штаб-квартира которой находится в Вене. Об этом ведомство сообщило 1 марта на своем сайте.
Читайте подробнее: В Австрии запретили работу дочерней компании Сбербанка
ExxonMobil осудила спецоперацию России, поддержала народ Украины и заявила о своём выходе из проекта «Сахалин-1».
Читайте подробнее: ExxonMobil заявила о выходе из проекта «Сахалин-1»
Премьер-министр Саксонии считает важным поддержание диалога с Россией, учитывая зависимость Германии от поставок российского газа.
Читайте также: Премьер Саксонии выступил в поддержку «разумных отношений» с Россией
Япония намерена ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко в течение недели, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: Япония назвала сроки введения санкций против Лукашенко
Boeing приостанавливает поставки запчастей, оборудования, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.
Читайте также: Корпорация Boeing приостановила техподдержку российских авиакомпаний
Япония намерена рассмотреть вопрос о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний с учётом текущей ситуации на Украине и в координации со странами G7.
Читайте также: Япония рассмотрит вопрос о закрытии воздушного пространства для России
Соединённые Штаты, также как ранее их союзники, закрывают для всех российских самолетов воздушное пространство страны. Об этом президент США Джо Байден заявил 1 марта в своём выступлении к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».
Читайте подробнее: Байден объявил о закрытии неба США для российских самолётов
Власти Норвегии решили запретить продажу алкогольных напитков, произведенных в России, в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежскую монопольную алкогольную сеть.
Об этом: Норвегия решила запретить продажу российского алкоголя
Министерство промышленности и торговли Приморья ежедневно проводит мониторинг цен в торговых сетях — всплеска цен на продукты питания в крупных супермаркетах нет.
Читайте подробнее: В Приморье нет роста цен и покупательского ажиотажа
Руководство компании уточнило, что в России у American Express небольшие деловые связи, включающие одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей.
Подробности в материале: American Express приостановила сотрудничество с российскими партнёрами
Санкции, введенные против России, в конечном счете нанесут больший ущерб США и их союзникам, заявила исследовательская группа, консультирующая председателя КНР Си Цзиньпина.
Читайте также: Санкции опаснее для самих США, чем для России — консультант Си Цзиньпина
В Хабаровском крае все обязательства по обслуживанию счетов и вкладов во всех банках выполняются в полном объеме, обеспечено и функционирование карт. В отделениях есть наличность, банкоматы вовремя пополняются.
Читайте также: В Хабаровском крае работа всех банков ведётся в штатном режиме
Из Чувашии направлена первая партия гуманитарной помощи в Донбасс. Она будет доставлена через Ростовскую область.
Об этом: Чувашия направила в Донбасс 20 тонн гуманитарной помощи
В ходе заседания членов парламента Великобритании, проходившего 1 марта, было предложено рассмотреть санкции против Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Об этом: В Лондоне предложили обсудить санкции против Казахстана и Азербайджана
Американский стриминговый сервис Netflix отказался работать над оригинальными кинопроектами в России, 2 марта сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание Оперативного штаба при администрации по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Совещание было связано с введением пакета санкций и ограничений по отношению к России и направлено на обсуждение первоочередных задач по поддержке региональной экономики.
Подробности в материале: В Псковской области готовы ответить на санкционный вызов
Вашингтон вознамерился преследовать российских олигархов. Для расследования их деятельности министерство юстиции США создаст специальную группу. Об этом во время выступления в Конгрессе сообщил глава Белого дома Джозеф Байден.
Читайте подробнее: В США займутся расследованием «преступлений российских олигархов»
С 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики временно приостановили приём заявок на перевозку ряда грузов во все российские морские порты, в том числе и в Приморье.
Подробности в материале: Контейнерные перевозчики приостановили приём заявок в морские порты РФ
Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Режим работы Московской биржи на 3 марта будет объявлен до 9:00 мск 3 марта.
Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента России) Владимира Путина» заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО.
Читайте также: Познер еще в 2018 году заявил, что РФ не допустит вступления Украины в НАТО
Власти Забайкальского края стали получать много звонков от людей с тревогой о том, что будут прекращены поставки лекарственных препаратов импортного производства на территорию региона.
Подробности в материале: Забайкалье в полной мере обеспечено лекарствами — власти
Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента России) Владимира Путина» рассказал о цензуре, которая присутствует в американских СМИ.
Читайте также: Познер еще в 2018 году заявил, что в американских СМИ есть цензура
Канада не отменит экономические санкции против России, пока российские власти не признают свои ошибки и не выведут войска с территории Украины. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 1 марта в ходе выступления в парламенте страны.
Читайте также: Премьер-министр Канады назвал условие отмены антироссйских санкций
Координационный штаб по устойчивому положению экономики, работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения создан в Омской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Читайте подробнее: В Омской области создан штаб по устойчивому положению экономики
Процесс изъятия российской недвижимости в Польше инициировало министерство иностранных дел этой страны. Об этом говорится в заявлении польского МИД, опубликованном 1 марта.
В соответствии с окончательными решениями польских судов, отметили в МИД, два объекта должны быть переданы «законному владельцу — Государственному казначейству» Польши. Также ведомство рекомендовало как можно скорее провести суды по другим делам, связанным с недвижимостью.
Читайте также: В Польше запустили процесс изъятия дипломатической недвижимости России
Ростуризм рекомендует российским гражданам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России.
Читайте подробнее: Ростуризм рекомендует не посещать страны, объявившие санкции
Из Ульяновской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики направлена первая партия гуманитарной помощи. Автоколонна состоит из семи фур.
Читайте подробнее: Ульяновская область направила в Донбасс семь фур гуманитарной помощи
Россия намерена наращивать сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки в условиях санкций Запада. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Об этом: Посол заявил о планах России наращивать сотрудничество с Латинской Америкой
Пермский Театр-Театр в условиях международных санкций, которые последовали из-за специальной военной операции России в защиту населения Донбасса, объявил о снижении цен на билеты. Информация об этом опубликована на сайте учреждения культуры.
Театр с 1 по 31 марта отменяет динамическое ценообразование, снижает стоимость билетов и фиксирует ее. «Что бы ни происходило на фондовых рынках, в магазинах, в банках, билет на любой мартовский спектакль ТТ — предсказуемо и стабильно — стоит всего 300 рублей», подчеркнули в театре
Об этом: Пермский театр в условиях санкций снизил цены на билеты
Сумму в размере €300 млн в качестве срочной финансовой помощи предjставят Украине французские власти, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс 1 марта в ходе выступления перед членами Национального собрания республики (нижняя палата парламента).
Читайте также: Франция предоставит Украине еще €300 млн
Как отметил российский журналист Владимир Познер 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента РФ) Владимира Путина», нынешние непростые отношения России и НАТО начали зарождаться после того, как было принято решение включить в альянс Польшу, Чехию и Венгрию.
Подробности в материале: Познер в 2018 году рассказал, когда зародились нынешние отношения РФ и НАТО
Ограничения, которые страны Европы и Америки вводят для России, на самом деле мало связаны со специальной операцией в Донбассе, считает представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов.
Об этом: Санкции Запада не повлияют на развитие России — мнение
Вашингтон и его партнёры, в том числе по «Группе семи» (G7), готовы при необходимости продолжать оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. Об этом по итогам встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G7, которая состоялась 1 марта и была посвящена ситуации вокруг Украины и санкциям против РФ, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Читайте также: США рассчитывают на деструктивное воздействие санкций на экономику России
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации.
Читайте также: World Athletics не допустила российских атлетов к международным стартам
Каннский кинофестиваль намерен не принимать российскую делегацию «и не допускать присутствия людей, связанных с российским правительством», из-за ситуации на Украине, сообщает Le Figaro.
Читайте также: Каннский кинофестиваль отказался принять делегацию из России
Самой болезненной точкой, по которой бьет сегодня Запад Россию, является ее ориентированность на вхождение в Запад и сохранение «гибридной» элиты, которая заточена yf вхождение в Запад, но вынуждена вести с ним войну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Читайте также: Путин произнес сенсацию, которую не заметили. Кургинян о болевых точках РФ
Сбербанк покидает европейский рынок, об этом говорится в сообщении банка.
«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — заявили в банке.
Подробности в материале: Сбербанк решил покинуть европейский рынок
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.
Читайте подробнее: Байден заверил Зеленского в военной и экономической поддержке Украины
В Великобритании у властей появятся новые полномочия по задержанию российских судов в рамках санкций против Москвы. Об этом заявило британское министерство транспорта.
Об этом: Власти Британии заявили о «новых полномочиях» задерживать российские суда
Во вторник, 2 марта, транзит российского природного газа через территорию Украины сохраняется на уровне около максимального. Это 2 марта следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС).
Читайте также: Транзит газа через территорию Украины сохраняется на максимальном уровне
Ряд американских энергетических компаний рассчитывает повлиять на представителей Белого дома и убедить их не вводить санкции против импорта российского урана, несмотря на эскалацию ситуацию на Украине. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом, сообщает агентство Reuters.
Об этом: Энергокомпании в США просят не вводить санкции против российского урана
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 марта на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.
«Мы должны быть спокойны и уверены, должны поддерживать друг друга. Сегодня самое главное — не допустить тревожности. Мы делаем всё, чтобы жизнь протекала как обычно. Мы должны выполнять все наши планы по развитию края, которые наметили. Никаких оснований от них отказываться нет. Да, могут возникать какие-то сложности. Например, в поставках оборудования. Нужно вовремя принять решение и их заменить. Каких-то неосуществимых решений я не вижу. С точки зрения нацпроектов, государственных программ, отдельных мероприятий по Забайкальскому краю рисков на федеральном уровне мы не видим», — подчеркнул глава Забайкалья
Подробности в материале: «Мы достаточно экономны»: Забайкалье не страшится американских санкций
Санкции против России в сфере культуры и спорта говорят о том, что Запад утратил моральный облик и больше не может претендовать на роль мирового лидера в этих вопросах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: В Госдуме предполагают зачистки Западом всего русского и сожжение книг
Первая группа российских специалистов прибыла на родину из Гвианского космического центра (ГКЦ). Сообщение об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал 2 марта в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в Москву вернулись 29 человек, это специалисты-стартовики и ракетчики. Ещё 56 человек остались во Французской Гвиане, они вылетят на родину в ближайшее время.
Подробности в материале: В Россию вернулась первая группа специалистов с космодрома Куру
В нынешней ситуации Европейский союз поддерживает Украину, однако при этом не ведет войну с Россией. Об этом 2 марта заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
В Ульяновской области для минимизации последствий зарубежных санкций сформированы 11 штабов по всем значимым направлениям жизнедеятельности.
Об этом: В Ульяновске созданы штабы для поддержки бизнеса в условиях санкций
Во время торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1500 за тысячу кубометров. Это 2 марта следует из данных Лондонской биржи ICE.
Читайте также: Цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров
События на Украине продолжают оставаться в центре внимания грузинской политэлиты, общественности и СМИ. Ежевечерне центр Тбилиси перекрывается масштабной акцией протеста, которая после высказанных украинским президентом упреков в адрес грузинских властей из-за недостаточно четкой поддержки действий Киева грозит перерасти в революцию и свержение нынешнего правительства Грузии.
Читайте также: Что ждёт Западную Украину? — дискуссия в Грузии
Польша бежит впереди паровоза, и пока не видно, чтобы в Варшаве дали машинисту команду пригасить котел. Это крайне опасная ситуация для Польши, поскольку она подошла к черте, после которой Москва будет рассматривать Варшаву новым поджигателем войны в Европе, как это было с киевским режимом. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
Читайте также: Польша перехватывает палочку поджигателя войны в Европе у Украины
Страны Лиги арабских государств воспринимают события на Украине как один из шагов на пути утверждения многополярного мира. Но ведут себя осторожно, опасаясь быть втянутыми в конфронтацию России и Запада.
Читайте также: Украинский кризис: Лига арабских государств не с США
В Ульяновской области открыта горячая линия по вопросам социально-психологической помощи семьям с детьми. Получить бесплатную консультацию также смогут жители Донбасса.
В ходе торгов на бирже цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с лета 2014 года превысила отметку $112 за баррель. Это 2 марта следует из данных Лондонской биржи ICE.
Читайте также: Цена на нефть марки Brent превысила $112 за баррель
На Камчатке 1 марта состоялось первое заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики края в условиях введённых санкций. Штаб возглавил губернатор региона Владимир Солодов.
Читайте подробнее: На Камчатке начал работать антисанкционный штаб
В Минфине РФ выступают в поддержку инициативы депутатов Госдумы по отмене налога на добавленную стоимость на драгоценные металлы для граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова цитирует пресс-служба.
Читайте также: Минфин РФ поддержал идею вложения денег в золото вместо скупки долларов
Российская компания «Северсталь» полностью прекратила экспорт продукции в европейские страны ЕС.
Об этом: Российская компания «Северсталь» прекратила экспорт в Европу
В настоящее время в России не просматривается объективных предпосылок к росту цен на куриное и свиное мясо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.
Читайте также: Экономист призвал не ждать в РФ резкого подорожания говядины и свинины
В Крыму ожидают, что Сбербанк начнёт работать на полуострове после ухода с европейского рынка. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.
Читайте также: Сбербанк ждут в Крыму после ухода с европейского рынка
В Чувашии стартовала подготовка к главному национальному празднику — Дню Республики, который отмечается 24 июня. Ключевым событием станет Чебоксарский экономический форум, который посвятят развитию экономики в условиях санкций.
Читайте также: На Дне Республики в Чувашии обсудят развитие экономики в условиях санкций
Минстрой разрабатывает меры поддержки строительной отрасли и возможные риски в связи с введением новых санкционных ограничений. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.
Об этом: Минстрой готовит меры поддержки строительства в условиях санкций
Антироссийские санкции, введенные западными странами, не окажут влияния на поставки Индии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства. Об этом 2 марта заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, его слова приводит агентство АНИ.
Читайте подробнее: Западные санкции не повлияют на поставки С-400 в Индию — посол России
Власти Китая будут продолжать, несмотря на санкции стран Запада, импорт российского природного газа и вести с Россией регулярные торговые контакты. Об этом 2 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Подробности в материале: Китай продолжит закупку газа у России, несмотря на санкции стран Запада
Оперативный штаб по восстановлению экономики начал работу в Якутии. Решение о его открытии было принято в связи с введением западными странами ограничений для России.
Об этом: В Якутии из-за санкций намерены отказаться от дорогостоящих мероприятий
Во время торгов на бирже стоимость газа в Европе превысила отметку $1800 за тысячу кубометров. Это 2 марта следует из данных Лондонской биржи ICE.
Читайте подробнее: Цена на газ в Европе превысила отметку в $1800 за тысячу кубометров
В настоящее время Европейский союз ведет разработку четвертого пакета антироссийских санкций за проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Об этом: Евросоюз готовит четвертый пакет антироссийских санкций — глава МИД Австрии
Власти Польши попросили Австралию о поставках в республику угля, поскольку Варшава намерена в кратчайшие сроки отказаться от российского угля. Об этом 2 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Читайте также: В Польше заявили о готовности перестать транспортировать уголь из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не понимает, зачем грузинский премьер-министр Ираклии Гарибашвили заявил, что Тбилиси не поддержит санкции против России. Об этом она рассказала в интервью французскому France 24.
Об этом: Президент Грузии раскритиковала отказ премьер-министра от санкций против РФ
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя со спутниками британской компании One Web, намеченный на 5 марта, может быть отменён. Это связано с тем, что в состав акционеров британской компании вошло правительство Великобритании. Роскосмос требует юридических гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях. Если до 21:30 мск 4 марта таких гарантий британцы не предоставят, то запуск будет отменён, а ракета-носитель снята со стартовой позиции.
Газ в Европе стал стоить больше $2200 за 1 тыс. кубометров, таковы данные Лондонской биржи ICE о торгах 2 марта. Это исторический рекорд.
Читайте также: Цена газа в Европе побила рекорд — $2200 за 1 тыс. кубометров
В Нижегородской области создан координационный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере.
Читайте также: Шесть штабов созданы в Нижегородской области для поддержки экономики
В условиях санкций российским гражданам доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщали в ведомстве.
Читайте также: Ростуризм назвал доступные для турпоездок страны в условиях санкций
В России нужно провести спокойную работу по выработке мер для противодействия западным санкциям. Об этом 2 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» главы Минстроя Ирека Файзуллина в Совфеде.
Читайте также: Матвиенко призвала «включить мозги» для противодействия санкциям
Нежелание Грузии присоединяться к санкциям против России за начало операции по защите Донбасса на Украине вызвало недовольство у члена Сената США Джима Риша. Об этом он 2 марта сообщил в соцсети Twitter.
Читайте также: Сенатор США заявил, что «шокирован» отношением Грузии к Украине
В рамках мер противодействия санкциям Россия должна предусмотреть ограничения для недобросовестных предпринимателей. Об этом 2 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» главы Минстроя Ирека Файзуллина в Совфеде.
Читайте также: Матвиенко: весь бизнес в России должен стать национальным
Испания планирует продвигать в Евросоюзе тему включения России в чёрный список стран-офшоров. Об этом в ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
«Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в Организации экономического сотрудничества и развития, — объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран — офшорных зон», — сказал Санчес.
Читайте также: Испания намерена добиваться включения РФ в чёрный список офшоров
Исполнение гособоронзаказа остаётся основным приоритетом для российской экономики, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов 2 марта по итогам коллегии военно-промышленного комплекса.
«Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%», — подчеркнул Борисов и выразил уверенность в сохранении таких показателей.
Читайте подробнее: Исполнение гособоронзаказа остаётся приоритетом — вице-премьер Борисов
Сегодняшняя реальность делает невозможным запуск проекта «Северный поток — 2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы — дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков констатировал невозможность запуска «Северного потока — 2»
На сегодняшний день российская экономика испытывает серьёзные удары. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил, что российская экономика устоит на ногах
Российский рынок не останется без автомобилей. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Эксперт: без автомобилей Россия не останется
Российская экономика испытывает серьёзные удары от новых санкций, которые западные страны вводят из-за спецоперации России на Украине. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома Джозефа Байдена о «расшатанной» экономике России.
Об этом: Песков заявил о запасе прочности российской экономики
Законопроект о кредитной амнистии для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Подробности в материале: Законопроект о кредитной амнистии внесён в Госдуму
Руководство Миланского университета Бикокка отменило запланированный курс из четырёх уроков, посвящённых Фёдору Достоевскому. Об этом сообщил автор курса, писатель Паоло Нори.
Подробности в материале: «Это цензура» — итальянский университет отменил курсы о Достоевском
В Кремле просчитывали разный градус западной реакции на специальную военную операцию по демилитаризации Украины, заявил 2 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: в Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию
Иностранные компании приостанавливают продажи автомобилей в России по причине нестабильного курса рубля. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«У многих сейчас приостановка продаж в связи с неопределенностью курса валют. Приостановили торговлю из-за непонимания ситуации, сколько сейчас стоит валюта», — сказал Кирдяшов.
Об этом: Эксперт: автоимпортёры откроют склады после стабилизации курсов валют
Россию нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров: Россию нельзя изолировать
В условиях современной исторической реальности запуск газопровода «Северный поток — 2» пока невозможен. Об этом 2 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков рассказал о дальнейшей судьбе газопровода «Северный поток — 2»
Власти России были готовы к введению санкций, но Москва удивлена, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.
Читайте подробнее: Лавров: Россия не ожидала санкций против спортсменов и представителей СМИ
Россия примет ответные меры на санкции западных стран проанализировав их, так как это нужно и выгодно для нашей страны. Об этом 2 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Россия не будет «стрелять себе в ногу», отвечая на санкции Запада — Песков
Новые санкции против ряда чиновников и промышленников Белоруссии согласовали постпреды стран Европейского союза. Об этом 2 марта сообщает постоянное представительство Франции на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Постпреды стран Евросоюза утвердили новые санкции в отношении Белоруссии
Чем больше правды о коррупционных связях российских олигархов с их западными кураторами будет раскрыто, тем глубже будет внутрироссийский очистительный эффект от сегодняшних внешнеполитических действий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.
Как сообщалось ранее, Байден заявил о намерении «расследовать коррупционные связи российских олигархов» и лишить этих олигархов «яхт, элитного жилья, частных самолетов, нечестно нажитых богатств».
Об этом: Столкновение с Западом должно очистить не только Украину, но и Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможные планы, связанные с выплатой внешнего долга российскими компаниями. Все решения принимает оперштаб, заявил он.
Читайте также: Песков переадресовал вопрос о планах по внешнему долгу
Британская компания OneWeb предупреждена о том, что без представления с ее стороны гарантий в том, что ее спутники не будут использованы в военных целях, они не будут запущены в космос на ракете-носителе «Союз-2.1б». Об этом 2 марта заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
Об этом: Роскосмос может не запустить на орбиту британские спутники OneWeb — Рогозин
В Татарии создали оперативный штаб по реализации плана основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики под руководством премьер-министра Алексея Песошина. Региональный план сформирован на четырем направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры.
Подробности в материале: В Татарии создан оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики
Специальная военная операция российских войск по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии и новая политическая и социально-экономическая реальность ставят перед региональными руководителями целый спектр задач.
Читайте подробнее: Регионы России в новых условиях: путь к мобилизационной экономике?
Хотя компания «Северсталь» напрямую и не занесена в санкционный список, но продолжение любого рода экономической деятельности с ней будет расцениваться как косвенное взаимодействие с лицом, попавшем в черный список, и предоставление ему экономических ресурсов.
Читайте также: «Северсталь» покидает Европу: эксперт рассказал, чего стоит ожидать
Ограничение на вывоз из России валюты — в нынешних условиях совершенно правильное решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читайте также: Хорошая защита от санкций — ускорение выпуска цифрового рубля: эксперт
Уход Сбербанка с европейского рынка вызван предписаниями европейского регулятора и регулятора Великобритании о сворачивании работы с российской финансовой организацией.
Читайте также: Эксперт объяснил, чем вызван уход Сбербанка с европейского рынка
Российский Центробанк ограничил возможность денежных переводов за рубеж для нерезидентов — граждан стран, объявивших о санкциях против России. Для стран, не вводивших санкции, переводы ограничены $5 тыс. в месяц, сообщает 2 марта РБК со ссылкой на письмо регулятора.
С 1 по 31 марта 2022 года физическим и юридическим лицам из 43 стран, включая США, Великобританию и Германию, «запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы денежных средств без открытия банковских счетов, которые обычно проводят системы переводов», говорится в публикации.
Подробности в материале: Банк России приостановил для нерезидентов из 43 стран переводы за рубеж
Правительство России рассмотрит законопроект, который позволит быстро и гибко реагировать на изменения в экономике. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте подробнее: Правительство РФ может получить полномочия для быстрых решений
Дипломатические отношения между Россией и Великобританией могут быть полностью разорваны. Такой вероятности не исключил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Об этом: Посол РФ допустил полный разрыв дипломатических отношений Москвы и Лондона
Производство лекарств, не имеющих аналогов в России, получит поддержку. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте также: Правительство РФ поддержит производство не имеющих аналогов лекарств
Президент России Владимир Путин обсудил вопросы экономического развития России на встрече с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, передаёт 2 марта сайт Кремля.
Читайте также: Путин обсудил с главой РСПП способы минимизировать эффект санкций
В России вводятся новый меры поддержки рынка информационных технологий, сообщил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте также: Мишустин: IT-специалисты получат льготную ипотеку и отсрочку от призыва
Полное отсутствие новых автомобилей России не грозит. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Что касается новых автомобилей. Мы не превратимся в Кубу с отсутствием автомобилей», — сказал Мосеев.
Читайте также: Эксперт исключил гибель рынка новых автомобилей в России
Ряд автопроизводителей, прекративших поставки своей продукции в Россию, сделали это ввиду опасения санкций. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам эксперта, пока прямого запрета на поставку автомобилей в Россию нет, однако производители приостановили поставки ввиду опасения подобных мер.
Читайте также: Эксперт объяснил, почему автопроизводители прекратили поставки в РФ
Получить кредит на покупку авто стало труднее. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, банки опасаются выдавать деньги дешевле, чем они могут начать стоить в обозримом будущем. Также финансовые учреждения опасаются, что ставки оп займам окажутся ниже показателя инфляции.
Читайте также: Эксперт заявил о проблемах с выдачами автокредитов
Санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева ввели власти Великобритании. Это 2 марта следует из обновленного санкционного списка, который обнародовал британский МИД.
Читайте также: Британия ввела санкции в отношении РФПИ и его руководителя
В связи с блокировкой части международных резервов ЦБ России и проблемами с внешнеторговыми и финансовыми расчетами, связанными с санкциями, руководством страны был принят ряд компенсирующих мер для сокращения оттока валюты из страны.
Читайте также: Эксперт назвала запрет на вывоз валюты из России вынужденной мерой
Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством, и руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО. Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил на телеканале ТV8.
Анкара готова провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом 2 марта на пресс-конференции заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, сообщает турецкая газета Sabah.
Подробности в материале: Турция предложила Стамбул для переговоров между Россией и Украиной
Мы оперативно должны реагировать на все вызовы, которые возникают сейчас в экономике, на все находить решение. Нельзя допускать никаких сбоев в экономике, в работе системообразующих предприятий, в сфере энергообеспечения, в здравоохранении и образовании. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на оперативном совещании по социально-экономической ситуации в республике, сообщает пресс-служба администрации главы региона.
«Наша экономика будет более устойчива к внешним угрозам, так как есть сельское хозяйство, туризм, средства, которые заложены в бюджет на реализацию большого количества проектов. Как работали, так и будем работать, а где-то и лучше», — отметил Коков.
Читайте также: «Поддаваться панике не надо» — глава Кабардино-Балкарии о внешних угрозах
Выступление посла России в Великобритании Андрея Келина в британском парламенте отменено властями этой страны. Об этом 2 марта российский посол в Лондоне рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Об этом: Власти Британии отменили выступление посла России в парламенте страны
Правительство РФ вводит меры поддержки для бизнеса в условиях санкций стран Запада. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте подробнее: Мишустин представил антисанкционные меры поддержки бизнеса
Турфирмы и туроператоры Забайкалья сообщают, что продажа туров в ряд стран уже прекращена. Как пояснила 2 марта помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская, к примеру, из Мексики, Кубы, Венесуэлы и Доминиканы туристы сейчас могут только вернуться обратно в Россию. Завозные туры по этим направлениям отменены.
«Как турагенты мы в большей степени имеем дело с авиакомпаниями Nord wind, Azur Air. На сегодняшний день по этим направлениям (Мексика, Куба, Венесуэла и Доминикана), действительно, будет осуществляться только возврат туристов. Он на сегодняшний день производится по графику, без сбоев. Дальнейшие туры в эти страны, запланированные на март, аннулированы. Туристам предлагается перебронирование заявок на альтернативные направления или сохранение денежных средств на депозите», — объяснила директор компании «Свой турагент» Лидия Напартэ.
Подробности в материале: Турфирмы Забайкалья прекратили продажу туров в ряд стран
Европейский союз принял очередные антироссийские санкции и отключил от международной системы платежей SWIFT семь российских банков. Об этом говорится в документе, опубликованном 2 марта в Официальном журнале ЕС.
Читайте подробнее: ЕС отключит семь российских банков от SWIFT
Есть риски агрессивных действий со стороны украинских мигрантов в странах, которые ввели санкции против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Читайте также: Эксперт назвал риски при посещении стран, объявивших санкции против РФ
В России будет запущен четвёртый этап амнистии капиталов, отличающийся от предыдущих своими масштабами. Об этом 2 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Читайте подробнее: Мишустин объявил о запуске масштабной амнистии капиталов
Германское правительство приветствует решение Турции не пропускать военные корабли России через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом 2 марта на брифинге заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.
Об этом: Берлин радостно воспринял решение Анкары не пропускать военные корабли РФ
Канал для продолжения диалога между Россией и Германией сохранен. Об этом 2 марта заявила на брифинге представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.
Читайте также: В Берлине заявили о сохранении канала для диалога с Россией
Производители и посредники от удаления российской продукции с полок эстонских магазинов в рамках санкций Евросоюза за операцию на Украине не пострадают, так как они свои деньги уже получили.
Подробности в материале: Поставщики эстонских торговых сетей от санкций ЕС не пострадают — СМИ
В России планируется активизировать механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о планах стимулирования частной инициативы
В скором времени стоимость новых автомобилей в России должна пойти на спад и даже сравняться с показателями 2021 года. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Может оказаться, что, несмотря на то, что производители подняли цены из-за девальвации, цена реальной сделки может не измениться для потребителя», — сказал эксперт.
Подробности в материале: Эксперт: цены на автомобили в России пойдут вниз
Решение об отмене НДС на драгоценные металлы поддержано правительством РФ, сообщил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин объявил о планах отменить НДС на драгметаллы
Правительство России может получить права на быстрые решения в сфере налогов. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Федеральные и региональные власти РФ смогут давать отсрочки по налогам
Санкции, которые Европейский союз вводит в отношении России из-за ситуации на Украине, также ударят и по экономике ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном 2 марта.
Читайте также: ЕК объяснила, зачем стоит терпеть ущербные для экономики ЕС санкции
Заявления стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) о том, что они не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, свидетельствуют о том, что у блока еще остался здравый смысл. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Замглавы МИД РФ заявил, что у НАТО еще «остался здравый смысл»
В Кабардино-Балкарии создан штаб по мониторингу цен, куда входят представители ФАС, МВД. На факты необоснованного завышения цен штаб будет реагировать в рамках полномочий. На сегодняшний день дефицита товаров, ажиотажного спроса на продукты или резкого скачка цен не наблюдается. Вместе с тем поставщики Краснодарского и Ставропольского краев предупреждают о возможном повышении цен.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии созданы штабы по мониторингу цен и посевной
Россия будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения, заявил 2 марта заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в эфире «России 24».
Читайте подробнее: В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на гарантиях нерасширения НАТО
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение ограничить доступность российской социальной сети «Одноклассники.ру» (ok.ru).
Об этом латвийское агентство LETA сообщило со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша. Решение было принято после обнаружения нарушений запрета на ретрансляцию контента, запрещенного в Латвии, в том числе телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: В Латвии ограничили работу соцсети «Одноклассники»
Бегство капитала из России стало беспрецедентным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«Прогнозировать сейчас что-либо опасно в принципе — ситуация развивается непредсказуемо. На Россию наложены беспрецедентные санкции. ЦБ РФ повысил ключевую ставку, что убийственно действует на бизнес в России. Значительная часть (почти половина) золотовалютных резервов заморожена. И санкционное давление может продолжиться. Однако при всех очевидных тяжелейших последствиях говорить о дефолте, мягко скажем, преждевременно и безосновательно, — сказал Ковригин. — Золотовалютных резервов страны в высоколиквидных формах (драгоценные металлы, валюта других стран, на которую не распространяется заморозка и т.п.) хватит для исполнения обязательств. Благоприятно складывается ситуация на очень значимом для российской экономики рынке углеводородов и сырья. Нефть подорожала и продолжает дорожать».
Читайте подробнее: Разговоры о скором дефолте экономики РФ назвали безосновательными
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определил список поручений, которые позволят сберечь бюджетные деньги в условиях санкций. Об этом он написал в соцсетях.
Читайте подробнее: Свердловский губернатор призвал экономить деньги в условиях санкций
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 2 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского главы государства.
Читайте также: Президенты России и Казахстана обсудили ситуацию на Украине
В Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики. Об этом 2 марта сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте также: В Ростовской области создан штаб по стабилизации экономики
Сжиженный природный газ Германия готова покупать за €1,5 млрд, сообщает германское министерство по делам экономики и защиты климата.
Об этом: Берлин выразил готовность закупить СПГ за €1,5 млрд
Власти США обсуждают возможность введения санкций против российской нефтегазовой промышленности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом: Белый дом взвешивает возможность введения санкций против нефти России
Несмотря на блокировку средств ЦБ РФ, резервы позволяют обеспечить функционирование российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
«До дефолта ещё далеко, и, несмотря на блокировку средств ЦБ, резервы позволяют обеспечить функционирование экономики, — сказал Алиев. — Объем золотовалютных резервов составляет более 550 миллиардов долларов, что превышает внешний долг. Ресурсы Фонда национального благосостояния позволят при необходимости оказать поддержку экономике. Обвал рубля вызвал серьёзные проблемы со взаиморасчетами, но по мере снижения паники на фондовых рынках ситуация нормализуется — и волатильность снизится. Со временем будут найдены пути смягчения санкций и возобновления взаимоотношений на мировом уровне».
Подробности в материале: Российский рынок остается привлекателен для Запада — экономист Алиев
Заявление германских властей об остановке сертификации «Северного потока — 2» является классическим прецедентом использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против России, говорится в опубликованном 2 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Читайте подробнее: В МИД РФ осудили заявление Шольца по «Северному потоку — 2»
Введённые против России новые санкции являются новыми возможностями для развития. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Читайте подробнее: Челябинский губернатор назвал санкции новыми возможностями для развития
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $113 за баррель впервые с июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
Об этом: Цена на нефть Brent превысила $113 за баррель впервые с 2014 года
ЕС запретил в 27 своих странах-членах вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik, сообщает Reuters.
Читайте также: Европейский союз запрещает вещание RT и Sputnik
Вывоз в Россию банкнот в евро запрещён Евросоюзом, говорится в официальной публикации в журнале ЕС.
Читайте также: ЕС запретил экспорт в Россию банкнот в евро
Европейский союз не имеет инструментов, запрещающих авиакомпании Air Serbia выполнять рейсы в Москву и обратно, сообщили журналистам в Брюсселе, сообщает телевидение Черногории RTCG.
Читайте подробнее: У ЕС нет инструментов, чтобы запретить полеты Air Serbia в Россию
Поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России внесены в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Подробности в материале: Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин создал совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций. Заместителем председателя совета назначена вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») назначен заместителем председателя совета — ответственным секретарем, сообщается на сайте Госдумы.
Граждане России, оказавшиеся в странах Евросоюза и лишенные странами Запада возможности воспользоваться авиатранспортом для вылета в РФ, могут вернуться на Родину международными автобусами до Петербурга. Об этом сообщили 2 марта в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга
Читайте также: Граждане России могут вернуться из «империи лжи» на автобусах до Петербурга
Нефтяные резервы страны решено задействовать властями Германии, передаёт 2 марта N-TV. Часть резерва будет использована — для «успокоения» рынка.
Подробности в материале: Германия начнёт тратить нефтяные резервы
Белый дом обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских олигархов, в том числе Алишера Усманова, сообщает The Washington Post
Об этом: Белый дом может ввести санкции против Алишера Усманова и других олигархов
Банку России, Минфину, коммерческим банкам и крупным заемщикам предстоит кропотливая работа по выстраиванию новых моделей долговой политики на внутреннем рынке, а также урегулирование многих внутренних обязательств буквально в ручном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.
Подробности в материале: Минфину и ЦБ РФ предстоит кропотливая работа в ручном режиме — прогноз
Жители РФ и российские предприятия очень слабо зависят от ситуации на рынке акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена о том, что фондовый рынок РФ потерял 40% стоимости.
«По формальным показателям российский фондовый рынок падал даже больше оценки спичрайтеров Байдена, торги акциями на Московской бирже приостановлены, ценные бумаги российских эмитентов у нерезидентов из 47 стран заморожены ответными мерами российских властей. Однако в России население мало инвестирует в акции, и количество активных счетов на Московской бирже составляет примерно 2 млн (счета хотя бы с одной операцией в месяц). В России также небольшая зависимость основной массы предприятий от рынка акций и вложений банков в акции, убытки от переоценки затронут очень небольшую часть российской экономики, — сказал Ануреев. — Глупо отрицать [то], что российская экономика шатается, но не из-за фондового рынка, а больше из-за приостановки внешней торговли на фоне большой доли экспорта и импорта».
Читайте подробнее: В чем ошибся Байден, рассуждая о ситуации на фондовом рынке РФ?
Решение Евросоюза запретить в ближайшем будущем поставку и передачу в России банкнот, номинированных в евро, не отразится ни на экономике, ни на жизни простых граждан. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
По его словам, незадолго до введения санкций российские банки ввезли в страну большое количество наличных долларов и евро. Объем ввезённых банкнот позволяет однозначно утверждать, что в ближайшем будущем вряд ли возникнет дефицит валюты.
Подробности в материале: Хестанов: запрет на поставку евро в Россию не навредит гражданам
Законопроект, убирающий препятствия для инвестиций граждан в драгоценные металлы, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Об этом: Госдума отменит НДС при покупке слитков, но откажет в льготах ювелирам
Введенные со стороны Запады санкции в отношении России, при всей их кажущейся масштабности, не повлекут каких-то фатальных последствий. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
«До тех пор, пока нет настоящих жестких ограничений на российский экспорт прежде всего нефти и газа, в общем-то ничего страшного. Это неудобства, трудности, рост цен, рост геморроя в процессе поставок», — сказал Хестанов.
Читайте также: Хестанов объяснил, почему санкции Запада России не страшны
Позиция члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика (представляет Республику Сербскую) о неприсоединении страны к антироссийским санкциям не является общей позицией властей республики, сообщили 2 марта журналистам два других члена президиума Шефик Джаферович (представляет боснийских мусульман) и Желько Комшич (представляет хорватов).
Подробности в материале: Коллеги Милорада Додика не согласились с ним по антироссийским санкциям
Стратегические планы развития Ставрополья сохраняются, считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В Москве 2 марта встречу со ставропольским губернатором провёл заместитель председателя правительства РФ, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак.
По словам губернатора, незаконные санкции в отношении нашей страны — это окно возможностей, чтобы занять те ниши, из которых сегодня выходят наши недружественные «партнеры».
Читайте также: Стратегические планы развития Ставрополья сохраняются — губернатор
Западным странам будет крайне проблематично отказаться от экспорта ресурсов из России. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
По мнению эксперта, даже если Евросоюз решится на такой шаг, на реализацию поставленной задачи у него уйдут годы. А за это время Россия сможет перестроить свою экономику.
Читайте подробнее: Экономист оценил возможности Запада ограничить российский экспорт
Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины.
Читайте также: Куба, Венесуэла и Никарагуа обвинили ООН в двойных стандартах
Введённый Западом пакет санкций в отношении России является масштабным, однако последствия от него преодолимы. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
Причем самый болезненный этап из-за введённых мер происходит именно сейчас — когда российская экономика только столкнулась с введенными ограничениями и ещё не успела к ним приспособиться. Со временем же ситуация будет улучшаться, уверен эксперт.
Подробности в материале: Хестанов: проблемы России из-за санкций Запада решаемы
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии (СГД) объявило, что замораживает сотрудничество с Федеральной таможенной службой России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.
Читайте подробнее: Таможня Латвии заморозила сотрудничество с ФТС РФ
В условиях противостояния России и Запада Латвии нужно разобрать железнодорожные пути, соединяющие ее с восточным соседом. Об этом заявил латвийский финансист Гиртс Рунгайнис в интервью «Радио 4».
Об этом: В Латвии предложили разобрать рельсы на пути в Россию
Заявление министра экономики Франции Брюно Ле Мэра о том, что страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну», чтобы спровоцировать в экономике Российской Федерации коллапс, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Не надорвитесь, сердешные!» — ЕС объявил России «тотальную» войну
Официальный Вашингтон понимает позицию Сербии по отношению к России и считает, что сербско-американское сотрудничество должно продолжиться. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 2 марта, открывая в Белграде VI цикл Академии молодых лидеров, который организует Конгресс сербско-американской дружбы.
Подробности в материале: Дачич: США понимают позицию Сербии по украинскому вопросу
В Свердловской области региональное минэкономики будет собирать информацию о состоянии местных предприятий на фоне санкций. Это позволит быстро реагировать на проблемные ситуации, написал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.
Читайте также: Свердловский губернатор дал поручения в связи с санкциями
Курсы доллара и евро на Московской бирже в среду, 2 марта, достигали исторических максимумов в 110 и 122 рубля соответственно, но к закрытию торговой сессии рубль немного отыграл позиции.
Читайте также: Курс доллара на Мосбирже превысил 106 рублей, евро — 115 рублей
Вице-президента США Камалу Харрис во время одного из интервью кратко попросили объяснить суть конфликта на Украине для американцев, не знакомых с ситуацией. Чрезмерно упрощенный ответ Харрис вызвал насмешки со стороны американских пользователей Twitter.
Читайте также: Вице-президент США изложила конфликт на Украине языком «умственно отсталых»
Ситуация на Украине несомненно осложнит экономическое положение в ЕС, заявил в среду, 2 марта, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Вместе с тем он отверг предположения, согласно которым прямо и косвенно вызванные сложившейся ситуацией кризисы приведут к остановке роста ВВП Евросоюза.
Об этом: Еврокомиссия: ситуация на Украине замедлит, но не остановит экономику ЕС
Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ) направил в правительство России предложения по мерам поддержки населения и бизнеса в условиях западных санкций. Депутат Госдумы от Марий Эл попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность объявления налоговых каникул для предпринимателей, проведения кредитной амнистии для добросовестных заемщиков и пересмотра методики расчёта прожиточного минимума.
Подробности в материале: В Госдуме предложили ввести налоговые каникулы и кредитную амнистию
По решению губернатора Северной столицы Александра Беглова 2 марта создан Оперативный штаб для решения вопросов, связанных с необходимостью поддержания экономической и социальной стабильности в Санкт-Петербурге.
Читайте также: Оперштаб в Петербурге займется обеспечением стабильности в условиях санкций
Американская компания General Electric временно приостанавливает поставки своей продукции для авиакомпаний в России, сообщает Reuters.
Об этом: General Electric прекратила поставки российским авиакомпаниям
Уведомление Федеральной авиационной администрации США о том, что американские власти допускают перехват российских самолётов, если они войдут в американское воздушное пространство вопреки запрету, введённому президентом страны Джозефом Байденом в связи с событиями на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Тупая, идиотская угроза» — США намерены перехватывать самолёты РФ
Власти США рассматривают возможность введения запрета на вхождение в американские порты судов, следующих под российским флагом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Подробности в материале: США могут закрыть американские порты для российских судов
Японский автомобильный концерн Toyota Motor останавливает производство автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге. Причиной называется нехватка комплектующих.
Читайте также: Toyota Motor останавливает автомобильный завод в Петербурге
Министерство финансов России приостановит на 2022 год действие отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.
Читайте также: Минфин приостановит действие ряда бюджетных правил на 2022 год
В Мурманск прибыли спортсмены сборной России по лыжным гонкам, отстраненные Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в этапах Кубка мира в Норвегии в связи с событиями на Украине.
«Все были настроены против нас», — заявил олимпийский чемпион Александр Большунов.
Об этом: «Все были против нас» — отстраненные от Кубка мира лыжники вернулись в РФ
Информация о том, что за период с 28 февраля по 1 марта российские банки продолжают корректировать ставки по своим продуктам в сторону повышения до 23% на фоне повышения ключевой ставки Банка России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Главное — не паникуйте!» — сети о росте ставок по вкладам в банках России
Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что некоторые страны в скором будущем могут инициировать исключение России из ООН. Об этом Вучич заявил 2 марта во время обращения к гражданам Сербии после заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине.
Читайте также: Вучич рассказал, как Россию могут исключить из ООН
Мэр американского штата Чикаго Лори Лайтфут отказалась от связей с Россией на фоне конфликта на Украине и попросила агентство экономического развития штата (World Business Chicago) приостановить отношения с Москвой как с породнённым городом.
Читайте также: «Глупая символическая фигня» — сети об отказе Чикаго сотрудничать с Москвой
Немецкий концерн Mercedes-Benz принял решение приостановить производство автомобилей на своем предприятии в Московской области из-за ситуации вокруг Украины, 2 марта сообщили в пресс-службе компании.
Подробности в материале: Mercedes-Benz прекратил производство и поставки автомобилей в Россию
Преступлением против российского народа и безумием назвал санкции, объявленные западными странами из-за действий России на Украине, президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он сказал 2 февраля в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión.
Читайте подробнее: Президент Венесуэлы назвал санкции против России преступлением и безумием
Стриминговая платформа Spotify решила закрыть свое представительство в России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает газета Aftonbladet.
Подробности в материале: Spotify решил закрыть свой офис в России
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России» в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B». Об этом 2 марта организация сообщила на своем сайте.
Об этом: Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня «B»
Крупный ретейлер одежды и аксессуаров H&M, интернет-магазин техники и электроники Canon и компания Farfetch, реализующая одежду категории люкс, вынужденно приостановили свою деятельность в России из-за резких колебаний курса рубля.
Подробности в материале: Продажи в России приостановили H&M, Canon и Farfetch и ряд ретейл-платформ
Законопроект о введении санкций против всех государственных компаний России под символическим названием HEROIAM SLAVA внесла в Конгресс США группа сенаторов-республиканцев, в числе которых сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба сенатора.
Подробности в материале: Сенаторы США предложили ввести санкции против всех госкомпаний России
ВБ принял решение о немедленном прекращении всех своих программ в России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине.
Читайте также: Всемирный банк остановил свои программы в России и Белоруссии
Находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта российского предпринимателя Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии. Об этом со ссылкой на источники 2 марта сообщает журнал Forbes.
Читайте также: В Гамбурге конфисковали яхту Алишера Усманова
Президент Венесуэлы обвинил страны Запада в расизме, ксенофобии и нарушении прав человека в отношении русских по всему миру.
Читайте также: Мадуро обвинил Запад в расизме и ксенофобии в отношении русских
В крупных торговых сетях Камчатки сформирован запас продуктов питания и товаров первой необходимости на несколько месяцев. Это позволит сдерживать цены.
Читайте подробнее: Камчатка на несколько месяцев запаслась продуктами питания
Семь попавших в санкционный список ЕС российских банков будут отключены от международной системы SWIFT 12 марта 2022 года.
Читайте также: Компания SWIFT назвала дату отключения банков России от платёжной системы
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо новый пакет антироссийских санкций. Об этом украинский президент заявил на своей странице в соцсети Instagram.
Подробности в материале: Зеленский обсудил с Трюдо новые антироссийские санкции
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать соглашение, согласно которому наценка на социально значимые товары производителей не должна превышать 15% в торговых сетях.
Подробности в материале: Наценку на социально значимые товары в Приморье ограничат
Власти Канады внесли в санкционные списки десять ключевых сотрудников российских корпораций «Газпром» и «Роснефть», сообщает пресс-служба канадского МИД.
Подробности в материале: Канада ввела санкции против сотрудников «Газпрома» и «Роснефти»
Всего власти Японии заморозят активы семи российских банков, в отношении которых Еврокомиссия приняла решение об отключении от SWIFT. О каких конкретно активах идёт речь, не уточняется.
Читайте также: Власти Японии заморозят активы четырёх российских банков
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о создании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Хабаровского края в условиях санкций.
Читайте также: В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб
Оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики создан в Красноярском крае распоряжением губернатора региона Александра Усса. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Читайте подробнее: В Красноярском крае создан оперштаб по обеспечению устойчивости экономики
Вашингтон рассчитывает, что новые санкции Запада против России помогут США значительно расширить свою долю на рынке вооружений. Об этом помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу 3 марта заявил на слушаниях в подкомитете комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.
Читайте подробнее: США рассчитывают с помощью санкций потеснить Россию на рынке вооружений
Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства, которые предназначены для массового рынка. Об этом 3 марта сообщается на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики страны.
Об этом: Южная Корея планирует продолжать поставки смартфонов в Россию
В Приморье некоторые застройщики в связи с введенными Западом санкциями заморозили продажу квартир, они оценивают ситуацию на рынке жилья, актуализируют информацию от банков.
Об этом: Застройщики Приморья из-за санкций взяли паузу в продаже квартир
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поручил комитетам и комиссиям сконцентрироваться на повышении устойчивости и сохранении стабильности социально-экономической ситуации в регионе, а также минимизации последствий от принятия санкций. Он также дал задание организовать мониторинг ситуации и сформировать предложения.
Читайте также: Новосибирское Заксобрание концентрируется на сохранении стабильности
Список российских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции из-за специальной военной операции России на Украине, был расширен Канадой. Об этом 2 марта сообщается на сайте канадского правительства.
Подробности в материале: Канада расширила санкционный список официальных лиц России
В Чувашии в школы и детские сады пошли первые прибывшие в республику беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Также в Чебоксарах подготовили перечень вакансий для эвакуированных граждан, желающих трудоустроиться.
Подробности в материале: Для детей из Донбасса в Чувашии разработали образовательную программу
Немецкий концерн Siemens приостановил бизнес в России и отказался от поставок в РФ из-за специальной операции на Украине, 2 марта сообщило издание Financial Times.
Читайте также: Siemens приостановил деятельность в России
Компания Embraer приостанавливает услуги по поставке запчастей, обслуживание и техподдержку клиентов, попавших в санкционные списки Евросоюза. В частности, решение принято в отношении России и ряда регионов Украины.
Подробности в материале: Бразильский авиапроизводитель Embraer не будет поставлять запчасти в Россию
В Дальневосточной единой авиакомпании «Аврора» оценивают все риски от введённых санкций Запада. Специалисты не исключают, что будут приняты решения по корректировке расписания авиарейсов.
Читайте также: Дальневосточная авиакомпания оценивает риски от введённых санкций
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приостановила деятельность по добыче золота в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом организация сообщила 2 марта на своем сайте.
Читайте подробнее: Kinross Gold приостановила добычу золота в России
Законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте также: Законопроект о кредитных каникулах для граждан внесен в Госдуму
Решение отказаться от реализации новых проектов по добыче газа и нефти в России приняла немецкая компания Wintershall Dea AG, сообщается на сайте организации.
Подробности в материале: Wintershall отказалась от новых проектов в России
Законопроект о дистанционном открытии валютных вкладов для граждан для перевода валюты из банка, подпавшего под санкции, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте подробнее: Законопроект о выводе валютных вкладов из санкционных банков внесен в ГД
Законопроект, направленный на поддержку граждан и экономики на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте также: Законопроект о мерах поддержки граждан и экономики внесен в Госдуму
Международное агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте с уровня «Baa3» до «B3», сообщается на сайте организации.
Читайте подробнее: Moody’s понизило рейтинги России до уровня «B3»
Законопроект о новых полномочиях в сфере налогообложения, а также введении налоговых каникул правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте подробнее: Правительство РФ и регионы получат новые полномочия в сфере налогообложения
Запасы продуктов питания на складах в Якутии сформированы в достаточном количестве, ажиотажного спроса в магазинах нет. Об этом заявили участники совещания по устойчивому функционированию предприятий потребительского рынка республики.
Подробности в материале: Предприниматели Якутии попросили помочь им деньгами и с доставкой грузов
Россия ответит на санкции США против оборонного сектора и добывающей отрасли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Подробности в материале: Рогозин пообещал ответ России на санкции США против оборонных предприятий
АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов. В компании отметили, что зарплата сотрудников предприятия в дни простоев будет полностью/частично сохранена.
«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация АвтоВАЗа приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — говорится в сообщении.
Международная логистическая компания DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию, но из РФ и внутри страны отправка осуществляется в штатном режиме. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе организации.
Читайте подробнее: DHL Express перестала доставлять грузы в Россию
Четвертая волна амнистии капиталов будет масштабнее трех первых, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Прежде всего, задекларировать без штрафов и уголовного преследования можно будет наличные средства, как в рублях, так и в валюте.
Подробности в материале: Четвертая волна амнистии капиталов будет иметь свои особенности
В Приморье более 150 обращений поступило на горячую линию по контролю за ценами — жители говорили о фактах завышения цен на лекарства, бытовую технику, стройматериалы и другие товары.
Об этом: Власти Приморья отправили в УФАС почти 70 материалов о завышенных ценах
В 2022 году в условиях санкционного давления минэкономразвития Ульяновской области будет нацелено главным образом на обеспечение стабильной работы предприятий и бизнеса.
Подробности в материале: Ульяновские власти определились с главными задачами в условиях санкций
Южная Корея приложит усилия к тому, чтобы её компании не участвовали в санкциях против технологического сектора России. Об этом заявил южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу, сообщает агентство Yonhap.
Он рассказал, что свяжется по этому вопросу с высокопоставленными чиновниками в США.
Подробности в материале: Южная Корея постарается исключить свои компании из антироссийских санкций
Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружений другим странам, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.
Лу полагает, что многие страны «станут опасаться» закупок у Москвы из-за санкций. Например, Индия. Он заверил, что американские дипломаты «каждый день работают над тем», чтобы сблизить позиции США и Индии по России и Украине. Лу также отметил, что США «не жалели усилий», чтобы убедить индийских представителей поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением операции России на Украине в среду. Индия вошла в число стран, которые воздержались.
Законопроект о поддержке пенсионеров на фоне санкций правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Об этом: Госдума обсудит доплаты и увеличение пенсий из-за санкций
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём телеграм-канале обратился к жителям региона и сказал, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР, а также напомнил о провальных для армии Наполеона боях на реке Березина в Белоруссии.
Об этом: «Бонапартам», объявившим РФ экономическую войну, напомнили историю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России, председателя Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения и выразил признательность за его внимательный и конструктивный подход к вопросам развития белорусско-российского сотрудничества, глубокую вовлеченность в процессы союзного строительства.
«Вас хорошо знают и ценят в нашей стране как преданного своему делу высочайшего профессионала. В условиях жесткого противостояния внешним вызовам возглавляемое вами Правительство Российской Федерации успешно решает беспрецедентные по сложности и масштабу задачи, обеспечивающие устойчивый экономический рост государства», — говорится в поздравлении.
Венесуэла осуждает медиакампанию, направленную против России. Об этом в ходе выступления, транслировавшегося в социальных сетях, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Осуждаем всю [антироссийскую] медиакампанию. Видели, что они сделали с RT, со Sputnik. И это, как говорится, защитники свободы слова!» — сказал Мадуро.
Подробности в материале: Мадуро объяснил запрет на вещание RT и Sputnik на Западе
Подготовка первоочередных предложений и мер по поддержке бизнеса на фоне введения антироссийских санкций — такая задача стояла 2 марта на заседании комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в Калужской области, которую возглавил губернатор Владислав Шапша.
Об этом: В Калуге поддержат бизнес на фоне введения антироссийских санкций
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение создать штаб по повышению устойчивости экономики и социальной сферы региона в условиях беспрецедентных санкций. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Читайте также: Свердловский губернатор создал штаб по повышению устойчивости региона
Скачки доллара вызывают тревогу у представителя «Якутской продовольственной компании» Ары Мхитарян. Сейчас организация должна закупать продукты питания на три месяца вперёд в связи с отсутствием круглогодичного сообщения с некоторыми территориями республики
Читайте подробнее: Поставщики продуктов питания в Якутию пожаловались на проблемы с логистикой
Кошки из России теперь не смогут участвовать в международных выставках. С таким запретом выступила Международная федерация кошек (FIFe). Кроме того, животных, выведенных в РФ, нельзя будет регистрировать в родословных книгах FIFe, сообщает RT.
Ограничения действуют до 31 мая и «будут пересмотрены по мере необходимости».
Левая партия Unidas Podemos, являющаяся партнёром Социалистической партии Испании (PSOE) по правящей коалиции, не поддержала решение властей страны об отправке наступательных вооружений Украине. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что второй вице-премьер правительства Испании Йоланда Диас, являющаяся представительницей Unidas Podemos, поддержала решение премьер-министра страны, социалиста Педро Санчеса, тогда как её партия выступила против такого решения.
Читайте также: Испанская партия Unidas Podemos не поддержала поставки вооружений Украине
В Бурятии создан оперативный штаб по поддержке экономики в условиях действия антироссийских санкций. В состав штаба войдут представители крупных предприятий, федеральных структур и депутаты регионального Заксобрания.
Читайте подробнее: В Бурятии создан оперштаб по поддержке экономики в условиях санкций
Якутское кино готово заменить фильмы, которые не выйдут на экраны кинотеатров России из-за санкций. Об этом заявил генеральный директор якутской киносети Пётр Чиряев.
Читайте подробнее: Фильмы Якутии отправят в прокат на замену санкционному кино
Центральный Банк России ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Читайте подробнее: Центробанк России ввел комиссию в 30% при покупке валюты на бирже
Телеграм-каналы считают, что против России развязали настоящую экономическую войну.
Читайте также: «Санкции всё равно бы ввели»: ТГ-каналы об экономической войне с Россией
Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме. Заявки потребителей в Европе на транзит газа через Украину на 3 марта составляют 109,5 млн куб. м, сообщает ТАСС.
Банк России принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании АО РНПК с 71 млрд до 300 млрд рублей.
«Увеличение объявленного капитала АО РНПК расширит возможности российских страховых компаний по перестрахованию рисков внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками», — отмечается в сообщении регулятора.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал ожидаемым попадание в санкционные списки. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
«Во-первых, это было ожидаемо — под санкции «коллективного Запада» попадаем все мы — жители России. А во-вторых, для того, чтобы, например, любить и играть в хоккей, совершенно не обязательно ехать в Канаду. Я, например, точно не собираюсь. Вся эта история с санкциями она на самом деле про то, что главное — не изменять себе и Отечеству, как бы сильно на тебя ни давили», — заявил уральский полпред.
Читайте подробнее: Уральский полпред о санкциях: «Главное — не изменять себе и Отечеству»
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов распорядился создать оперативный штаб по антикризисным мерам. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба правительства республики.
Читайте подробнее: В Казахстане создали штаб по антикризисным мерам
Международная федерация кошек ввела санкции против России, сообщили руководители организации в четверг, 3 марта.Котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках.
Об этом: Российские кошки попали под санкции
Госдума на пленарном заседании 4 марта может обсудить пакет правительственных законопроектов, направленных на защиту граждан России в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Об этом: Госдума 4 марта обсудит меры поддержки экономики и граждан
Все последствия потенциального введения запрета на приобретение американскими компаниями российской нефти должны быть тщательно взвешены. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Читайте подробнее: Госдеп призвал тщательно оценить последствия запрета на импорт нефти из РФ
Перебоев с отгрузкой лекарств нет в Башкирии. Эту информацию 3 марта подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Сообщается, что в республике нет и дефицита лекарственных средств.
Читайте также: В минздраве Башкирии сообщили об отсутствии перебоев с отгрузкой лекарств
Россия, объединившись, сможет эффективно преодолеть все вызовы, социальная поддержка населения является приоритетом для Государственной думы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: социальная защита граждан является приоритетом для Госдумы
Заблокировать Россию нельзя, поскольку без неё невозможна глобализация, об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя западные санкции в отношении РФ.
Читайте также: Спикер Госсовета Крыма: Россию заблокировать невозможно
В настоящее время нельзя сказать, что экономика России шатается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена о том, что фондовый рынок РФ упал на 40% и что российская экономика «шатается».
«Многие активы просели на 30−40%, и в целом оценка Байдена — это усредненная оценка по потерям на фондовом рынке. Акции ведущих компаний нефтегазовой отрасли и промышленности моментами теряли в цене до 50%, но часть потерь потом отыгрывалась. Высокие цены на энергоносители выступают фактором поддержки акций энергокомпаний, — сказал Алиев.
Читайте подробнее: РФ хватит резервов, чтобы ситуация в экономике была под контролем — эксперт
Датская логистическая компания Maersk приостановила приём всех новых рефрижераторных заказов (охлажденных и замороженных) в Санкт-Петербург и Калининград, а также из Петербурга и Калининграда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 марта на сайте Maersk.
Подробности в материале: Maersk приостановила приём рефрижераторных грузов в Петербург и Калининград
В Бурятии организован мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, предметы первой необходимости и строительные материалы. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.
Читайте также: В Бурятии будут следить за ценами на продукты питания
По поручению губернатора Андрей Травникова министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области осуществляет ежедневный мониторинг цен на основные продукты питания и продовольственные товары, в том числе товары первой необходимости. Об этом сообщил глава министерства Андрей Гончаров.
Читайте подробнее: В новосибирском минпромторге уверяют, что резкого повышения цен не будет
Отключение российских банков от системы SWIFT не должно коснутся денежных переводов в Грузию из России. Об этом сообщил на телеканале «Пирвели» председатель Ассоциации банков Грузии (АБГ) Александр Дзнеладзе.
Об этом: В Грузии оценили эффект санкций на объем денежных переводов из России
Все сотрудники ракетно-космической отрасли России, работавшие в Гвианском космическом центре, покинули космодром Куру. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе российской госкорпорации «Роскосмос».
Об этом: Все российские специалисты покинули космический центр во Французской Гвиане
Автомобильный рынок России не вырастет, хотя в настоящее время на нем наблюдается ажиотажный спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Читайте также: Экономист Чеглов рассказал, когда упадет автомобильный рынок РФ
Аргументов за прекращение энергетического сотрудничества Венгрии с Россией нет, хотя Будапешт не будет мешать Евросоюзу вводить антироссийские санкции. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в интервью изданию Mandiner.
«Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими», — сказал Орбан.
Читайте также: Орбан высказался в пользу энергетического сотрудничества с Россией
Решение Соединённых Штатов о высылке 12 российских дипломатов при Организации Объединённых Наций вызывает обеспокоенность у Пекина. Об этом 3 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
Читайте также: Китай ждёт от США объяснений по поводу высылки дипломатов РФ при ООН
Известие о том, что Международный параолимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в играх в Пекине, спровоцировало бурную дискуссию в Сети. Много нелестных комментариев организаторам написали в телеграм-чате ИА REGNUM. Редакция выбрала наиболее характерные из них.
«Благородно, по-европейски», — иронизирует Ирина.
«Решили на инвалидах отыграться», — отмечает Светлана.
«Даже не знаю, что может быть более мерзко», — заметила Анастасия Шарупова.
По национальному признаку отстранил?» — спрашивает Р.А.
«Уроды! Где же их гуманизм?» — негодует Марина Ковалёва.
Читайте подробнее: Сборную России отстранили от Параолимпиады. Сеть: «Сборище людоедов»
Госдума на заседании 4 марта может обсудить поправки к Бюджетному кодексу (БК), направленные на поддержку экономики на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте также: Законопроект о гибкой балансировке экономики внесен в Госдуму
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, введённых США и Евросоюзом. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире РБК.
Подробности в материале: Россия занимается минимизацией ущерба от санкций — МИД РФ
Отмена курсов о Достоевском в Миланском университете открыла глаза многим итальянцам на антироссийскую истерию, развязанную в странах Запада. Пользователи соцсетей считают, что русская культура является фундаментальной частью европейской культуры и её нельзя просто так вычеркнуть.
Читайте также: «Меня арестуют за книгу Толстого?» — Италия возмущена антирусской истерией
В зоне риска из-за санкций ЕС и США оказались такие импортные продукты питания, как кофе, чай, какао и цитрусовые. Но, по мнению экспертов, данные продукты не исчезнут с прилавковроссийских магазинов, их заменят поставками из других стран, пишет «Российская газета».
Читайте также: Названы импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций
Корзина с продуктами
Wallspaper.ru
Меры, принятые властями РФ, помогут ограничить отток валюты из страны и затормозить девальвацию рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«Правительство и Банк России приняли своевременные «симметричные» защитные меры и ввели трансграничный контроль движения капитала, ограничив возможность вывода валюты для нерезидентов из недружественных стран. Эти меры помогут ограничить отток валюты из страны и затормозить девальвацию рубля, что в свою очередь позволит сократить валютные риски для российских корпораций, — сказал Дорофеев. — Однако мы все же не исключаем возможности корпоративных дефолтов по внешнему долгу из-за сложившейся изоляции России и массового разрыва отношений иностранных компаний с российским бизнесом. Это негативно скажется на их деловой активности и финансовой устойчивости уже к середине 2022 года».
Читайте подробнее: Экономист Дорофеев заявил, что РФ не грозит «парад дефолтов»
За ситуацией в экономике Приамурья будет следить специальная структура. Заседания антикризисного штаба будут проходить еженедельно, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.
Читайте подробнее: В Амурской области заработал антикризисный штаб
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко 3 марта на пленарном заседании Красноярского экономического форума (КЭФ) «Сибирь: экономика будущего» заявила о том, что развитие Сибири станет одним из приоритетных направлений новой экономической политики государства.
По словам Абрамченко, в сложившихся условиях и санкционных ограничениях власти формируют новую экономическую политику.
Подробности в материале: Абрамченко: ведётся работа по подготовке новой стратегии развития Сибири
Тысяча кубометров газа стоит на биржевых торгах в Европе почти $2280, это рекордное значение. Таковы данные Лондонской биржи ICE на 3 марта.
Читайте также: Цены на газ в Европе обновили рекорд — около $2280 за 1 тыс. кубометров
Создать оперативный штаб по контролю и мониторингу цен в торговых точках на социально значимые продукты поручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Власти намерены не допустить спекулятивного роста.
Об этом: Брянские власти создадут штаб по контролю и мониторингу цен
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области ведёт еженедельный мониторинг стоимость основных продуктов питания, которые направляются в торговые сети. Он осуществляется и с сельскохозяйственными, и с перерабатывающими предприятиями. Об этом сегодня, 3 марта, заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Об этом: В новосибирском минсельхозе заявили о стабильности цен на продукты питания
Банку России следует приложить все усилия, чтобы обеспечить безукоризненную финансовую дисциплину российских должников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«Следует порекомендовать Центральному банку РФ приложить все усилия, чтобы обеспечить безукоризненную финансовую дисциплину российских должников и показать всему миру, что РФ является надежным заемщиком и, как Ланнистеры (могущественное дворянское семейство из сериала «Игра престолов» — прим. ИА REGNUM), всегда платит свои долги, — сказал Дорофеев. — Это станет показательным примером безупречной платежеспособности России для внешнего мира даже в невыносимо тяжелых условиях, которые были созданы искусственно в обход всех существующих норм международного права, нарушающих фундаментальное право собственности России в рамках международных отношений».
Читайте также: ЦБ РФ призвали показать всему миру, что Россия «безупречный заемщик»
Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания. Излишки экспортирует и продает за пределами региона, сообщает директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.
«Тюменцы на 100% обеспечены молочной продукцией. Более того, валовое производство молока в сельхозпредприятиях в прошлом году увеличилось на 2,2%. Расширился ассортимент, вырос объём выпуска масла, сыров. Несмотря на засуху прошлого года, удалось обеспечить валовой сбор картофеля на уровне 2020 года. Обеспеченность только по этому продукту составляет 267%», — цитирует Чейметова информационный центр правительства Тюменской области.
Об этом: Тюменская область полностью обеспечивает себя основным продовольствием
В Пермском крае пересмотрят расходы бюджета, которые не будут реализованы. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин минфину. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
Планируется, что в дальнейшем расходы регионального бюджета будут перераспределены. Прежде всего, это касается затрат на ряд спортивных и публичных мероприятий, которые были перенесены из-за ситуации на территории Украины.
Спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих отметил, что необходимость корректировки бюджетных расходов продиктована новыми экономическими и политическими реалиями.
Множество абсурдных заявлений, в том числе о возможном исключении России из Совета безопасности ООН, звучат в настоящее время. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 3 марта в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Если мы с вами начнем комментировать каждое сумасшедшее заявление, которое мы сейчас слышим, мы будем вынуждены заниматься только этим», — сказала Захарова.
Читайте также: Заявления о возможном исключении России из Совбеза ООН абсурдны — МИД
Мировое сообщество понимает позицию России, но боится её поддерживать. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Об этом: Лавров оценил, насколько мировое сообщество понимает позицию России
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, ужесточающую наказание за призывы к введению санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте подробнее: Госдума может ужесточить наказание на призывы к санкциям
В Тюменской области федеральные торговые сети готовы зафиксировать цены на ряд товарных категорий. Об этом заявила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.
Об этом: Федеральные торговые сети в Тюменской области готовы зафиксировать цены
Руководство России найдет возможности и обходные пути для преодоления экономического давления западных стран, которые ударят прежде всего по мировой экономике и глобальным экономическим процессам. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
Читайте подробнее: В МИД России призвали бизнес не опускать руки на фоне санкций
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внесён в санкционный список российских граждан, который опубликован на сайте правительства Канады.
Подробности в материале: Беглов попал в санкционный список Канады — СМИ
МИД Франции имеет склонность к очень громким заявлениям. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Читайте также: «Петушатся очень часто» — Лавров о словах про ядерное оружие Франции
Если финансовые власти РФ смогут показать, что санкции не смогли обрушить российские экономику и фондовый рынок, то президента США Джозефа Байдена и его европейских союзников ждет большое разочарование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
Об этом: Санкции против РФ могут разочаровать Байдена и его союзников — экономист
Испания не меняла критериев своего подхода к ситуации на Украине, но «всё меняется каждый день в зависимости от обстоятельств». Об этом, как сообщает агентство EFE, заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес, комментируя решение о поставках на Украину наступательных вооружений.
В качестве обстоятельств она назвала усиление наступления в рамках спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, а также «притеснение украинского населения», которое означает, что власти Испании «не могут смотреть в другую сторону».
Об этом: Власти Испании пытаются оправдать изменение своей позиции по Украине
Власти Китая продолжат сотрудничество с Россией в сфере информационных технологий, заявил заместитель главы департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзяньвэй.
Об этом: Китай намерен продолжить сотрудничество с Россией в IT-сфере
США навязывает свою точку зрения вразрез национальным интересам других стран, в том числе их союзников. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Читайте также: США за Европу определили её интересы на энергетическом рынке — Лавров
Специальная военная операция должна не лечь новым бременем на плечи нашего народа, но послужить импульсом для его высвобождения от пут ориентированной за Запад российской экономики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 марта, комментируя инициативу правительства России.
Как сообщалось ранее, правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку граждан и экономики на фоне санкций. В тексте законопроекта затрагиваются темызанятости населения, обеспечения лекарственными препаратами, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.
Читайте также: Надо не просто поддержать экономику, но превратить её в народное хозяйство
Россия не находится в политическом одиночестве — Запад лишь шантажирует другие страны, вынуждая их замалчивать свою истинную точку зрения. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Читайте также: Лавров: Запад изолирует Россию с помощью шантажа других стран
Потери российской экономики (падение ВВП) от введения санкций могут составить примерно от 15% до 25% в II квартале 2022 года, от 5% до 10% ВВП за весь 2022 год и около 50% на горизонте двух-трех лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
Читайте подробнее: Эксперт финуниверситета рассказал, какие потери ждут экономику РФ
Присоединение Молдавии к санкциям против России не принесёт Кишинёву никаких выгод. Об этом 3 марта заявил спикер парламента Моладвии Игорь Гросу на телеканале Moldova 1.
Читайте подробнее: В парламенте Молдавии объяснили отказ Кишинёва поддержать санкции против РФ
Посольство России в Эстонии обратилось к гражданам Российской Федерации и российским соотечественникам, проживающим здесь. Обращение размещено на странице посольства в социальной сети Facebook.
В обращении отмечается, что в последние дни в посольство поступают многочисленные обращения от местных русскоязычных жителей, которые возмущены и не скрывают негодования по поводу трактовки местными властями проходящей на Украине военной операции РФ.
Читайте также: Посольство РФ в Эстонии готово обеспечить вывоз граждан РФ на родину
Россия готова к конструктивному диалогу с Западом. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Об этом: «Истерия пройдёт, и западные партнёры перебесятся» — Лавров
Диалог со странами Запада возможен для России только при условии взаимного учёта интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и зарубежным СМИ.
«Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул Лавров.
Читайте подробнее: Лавров назвал условие для диалога России и Запада
В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2022) заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил о том, что потенциал Сибири позволит экономике России совершить «азиатский разворот».
Он отметил, что происходящие в мире события, несомненно, повлияют на планы развития экономики России. В этих условиях нужно сделать ставку на перспективы взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
Об этом: МИД: экономика России совершит «азиатский разворот»
В Кремле не рассматривается возможность национализации имущества иностранных компаний. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне не известно об этом ничего. В Кремле это не рассматривается», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков отверг планы по национализации имущества зарубежных компаний
Глава «Роскосмоса» Рогозин: российская космическая программа на фоне санкций будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников в интересах обороны, сообщают РИА Новости.
Рогозин: менеджмент других российских компаний вслед за «Роскосмосом» должен сократить свои зарплаты.
Одновременно он обещает поднимать зарплаты персоналу ракетно-космической отрасли — инженерам, конструкторам, технологам.
Рогозин: Россия не будет обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180, а РД-181 прекращает поставлять.
Россия также прекращает сотрудничество с США по экспериментам на МКС, сказал Рогозин.
Роскосмос не будет сотрудничать с Германией по совместным экспериментам на российском сегменте МКС, он проведет их самостоятельно, заявил Рогозин.
Российская сторона готовит иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить санкции Международного паралимпийского комитета, сообщил глава минспорта РФ Олег Матыцин.
Ранее сегодня Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в пекинских Играх.
Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французские таможенники арестовали яхту, которая, по информации властей, якобы принадлежит «российскому олигарху».
Ситуация с отстранением российских и белорусских параолимпийцев от участия в Параолимпиаде в Пекине является чудовищной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков назвал позором отстранение российских паралимпийцев от игр в Пекине
Вице-премьер Чернышенко заявил, что необходимо оспорить в CAS решение IPC о недопуске российских паралимпийцев до участия в пекинских Играх.
Евросоюз рассматривает возможность отключения белорусских банков от системы SWIFT. Об этом 3 марта сообщает Reuters.
Читайте также: ЕС рассматривает возможность отключения белорусских банков от SWIFT
Ощущения одиночества в политическом плане у России нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя актуальную международную повестку.
По его словам, в Москве убеждены, что правильно поступают в ситуации с Украиной.
Об этом: У Москвы нет ощущения политического одиночества — Лавров
Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Об этом 3 марта заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Читайте также: Россия прекратила поставки в США ракетных двигателей
Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создаёт Запад. Об этом 3 марта заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Подробности в материале: Лавров: Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создаёт Запад
Volkswagen заявил, что остановил производство в России, поставки в Россию немедленно прекращаются.
Lego сообщил РИА Новости, что его торговая сеть и интернет-магазин продолжают работать в России, товары в наличии, но цены на них выросли.
Ранее сообщалось о приостановлении поставок в Россию.
Глава Татарии Рустам Минниханов считает, что введённые санкции против России затрагивают простых граждан и носят аморальный характер.
«Ну как можно отключать от системы банковские карты простых людей? Ну отключите меня, ещё кого-то. Но причем здесь простые люди?» — поражён Минниханов.
Читайте подробнее: Глава Татарии прокомментировал санкции ЕС и США
Дерипаска вновь предложил перенести столицу в Сибирь.
«Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное. Может, вообще по-другому будет смотреться, если она будет находиться в Новосибирске… в Красноярске? Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда передадим», — цитируют Дерипаску РИА Новости.
Британская алкогольная компания Diageo (Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff) сообщила РИА Новости, что останавливает отгрузку готовой продукции клиентам в России.
Всем российским банкам следует запретить доступ к международной системе SWIFT из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 3 марта на пресс-конференции в Вильнюсе.
«Мы должны пойти дальше. Мы должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к SWIFT», — подчеркнула Трасс.
Читайте подробнее: Глава британского МИД призвала полностью отключить Россию от SWIFT
В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2022) 3 марта выступил основатель благотворительного фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска. Как сообщили в правительстве Красноярского края, Дерипаска отметил, что экономические интересы России лежат в Азии.
Выступая на пленарном заседании, он подчеркнул, что государству необходимо «остановить экономический шок», направив значительные средства на сохранение ипотеки, кредитов аграрному сектору, малому и среднему бизнесу, поддержку населения. Также важно обратить внимание на развитие коммунальной среды и дорожной сети.
Об этом: Экономические интересы России лежат в Азии — Дерипаска
Решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов — за гранью добра и зла. Об этом заявила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, вице-президент Параолимпийского комитета России Рима Баталова («Единая Россия»).
Западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров объяснил, зачем Западу нужна Украина
«Нет слов, чтобы передать те чувства, которые я испытала сегодня, узнав о решении МПК отстранить нашу команду от участия в Параолимпиаде в Пекине. Это шок, кошмар и полное опустошение. Мы долго терпели издевательства, выступали под нейтральным флагом, были лишены возможности видеть наш флаг и слушать гимн в честь наших побед. Мы терпели все это и добивались результатов вопреки всему, превозмогая боль, горечь и разочарование», — сказала член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, вице-президент Параолимпийского комитета России Рима Баталова («Единая Россия»).
Но теперь российских спортсменов лишили и этой возможности.
«В очередной раз пострадали наименее защищенные наши люди. Инвалиды, параолимпийцы, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Сколько всего им уже пришлось перенести в жизни. И вот теперь это решение ставит крест на самой заветной для них мечте. Это решение МПК уже просто за гранью добра и зла. Но мы будем бороться. Нас не сломить», — подчеркнула депутат.
Предприниматель Сергей Демин считает, что заморозка выплат по основному ипотечному долгу будет актуальна для многих россиян.
Читайте также: «Заморозить» выплату основного долга по ипотеке предлагают не всем
ИКЕА заявила о прекращении работы в России и Белоруссии, сообщают РИА Новости.
В администрации Ненецкого автономного округа начал работу антисанкционный оперативный штаб. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.
«Страны Запада пытаются санкциями «поставить нас на колени». Но им это не удастся! Мы выстоим! Наша главная цель — сохранить стабильность в экономике и социальной сфере!», — написал губернатор.
Читайте подробнее: В НАО начал работу антисанкционный штаб
Властям РФ на время переходного периода необходимо поддерживать наиболее пострадавшие сектора российской экономики и отдельно взятые системообразующие компании через бюджетную систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«Важно быстро переформатировать логистические цепочки с учетом новой реальности, обеспечить предложение запасов сырья и комплектующих, — сказал он. — На время переходного периода необходимо поддерживать наиболее пострадавшие сектора российской экономики и отдельно взятые системообразующие компании через бюджетную систему. Первостепенной задачей является стабилизация ситуации в банковской системе. Участникам рынка следует вернуть уверенность в российской финансовой системе. Для этого нужно открыть торги на бирже и пережить самый страшный день в истории российского фондового рынка».
Подробности в материале: Экономист Дорофеев рассказал, какое будущее ждет фондовый рынок России
Торговые центры «Мега» продолжат свою работу в России, сообщила Ingka Group.
Грузинское руководство пока сдерживает давление извне и изнутри и не поддерживает антироссийские санкции. Но в случае продолжения давления его позиция может измениться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Читайте также: Эксперт: На Грузию будут давить, требуя присоединиться к санкциям
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился с видеообращением к «грузинскому народу» с призывом присоединиться к антироссийским санкциям сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Читайте также: Украинский депутат призвал Грузию примкнуть к антироссийским санкциям
Законопроект о запрете продажи коллекторам просроченных долгов граждан внесли в Госдуму депутаты СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Читайте также: Законопроект о запрете продажи коллекторам долгов внесен в Госдуму
Санкции являются своего рода налогом на независимость, заявил министр иностранных дел РФСергей Лавров.
«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России, сообщает Reuters.
Cемь фур гуманитарной помощи для жителей Донбасса, собранные в Ульяновской области, прибыли в Ростов-на-Дону.
Международное энергетическое агентство предлагает ЕС не заключать новые контракты на поставку российского газа с «Газпромом», текущие истекают в конце этого десятилетия, следует из презентации мер агентства, предложенных ЕС, сообщает ТАСС.
Автомобили, мобильные телефоны и другие товары не подпадают под действие ограничений США на экспорт в Россию. Об этом 3 марта заявило министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.
Об этом: В Южной Корее рассказали, какие товары не попадают под санкции против РФ
Великобритании могут понадобиться недели и месяцы на то, чтобы ввести санкции против многих «российских олигархов», в том числе предпринимателя Романа Абрамовича, сообщила газета The Times.
Санкции не могли не оказать негативного влияния на экономику РФ, однако пока до конца не ясен масштаб проблемы и ее последствия.. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
«Принимаются меры по поддержке рубля, сокращению импорта и экспорта. Сейчас экономика РФ будет отчасти перестраиваться, страна уже налаживает альтернативные связи. Например, из-за санкций против «Северного потока — 2» началась активная работа по продлению газопровода в Китай. Также Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами Азии», — отметила Кошелева.
Читайте также: Эксперт рассказала, как будет перестраиваться экономика России
Несмотря на экономический кризис и санкции лечебные учреждения и аптеки Иркутской области обеспечены лекарственными средствами. Как пояснила 3 марта осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова, поставки лекарств в медучреждения Приангарья осуществляются планово, сегодня дефицита нет.
«Фармацевты отмечают что, в аптеках может не быть отдельных позиций, такие вопросы решают точечно. В основном все лекарства в доступе. Кроме того, по поручению главы региона Игоря Кобзева, из областного бюджета дополнительно выделено 10,7 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов с ковидом, которые лечатся амбулаторно», — отметила чиновница.
Читайте подробнее: Приангарье в полной мере обеспечено лекарствами — власти
На фоне событий вокруг Украины число транзитных полетов над Монголией уменьшилось на 50%.
Подробности в материале: Число транзитных полетов над Монголией уменьшилось на 50%
В Сети обсудили сообщение о том, что находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта российского предпринимателя Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии.
Читайте также: «Вот вам и Европа!» — Сеть о конфискации яхты Алишера Усманова
В то время как ЕС разворачивает пакет мер поддержки для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса, начатая Россией операция на Украине означает, что Брюсселю придется разрабатывать еще один пакет мер финансовой помощи, пишет Паола Тамма в статье, вышедшей 2 марта в Politico.
Читайте также: ЕС думает, как защититься от последствий собственных же санкций — Politico
Антироссийские санкции были во все времена, а введение новых было лишь вопросом времени, не зависимо от ситуации на Украине. И как тут не вспомнить расхожую поговорку про «дробину для слона»?
Читайте также: Дробины для слона: история антироссийских санкций
Финская авиакомпания Finnair начинает переговоры по вопросу временного сокращения персонала из-за закрытия воздушного пространства России, сообщает ТАСС.
Экономист заявил, что пора начать жить самостоятельной жизнью, понимать, что рубль — это наш национальный платежный инструмент, который ни от кого не зависит.
Читайте подробнее: Эксперт рассказал, когда закончатся экономические проблемы России
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 3 марта, взял под особый контроль ситуацию на потребительском рынке региона. Об этом он сообщил на своей странице в instagram.
«Многие опасаются, что из-за внешне-политической ситуации с полок магазинов исчезнут продукты и товары первой необходимости. Вчера, когда был в Вихоревке, зашел в один из сетевых супермаркетов. Поговорил с местными жителями, с коллективом. Никакого ажиотажа нет. Продукты — в достаточном количестве», — информирует глава Приангарья.
Читайте также: Губернатор Приангарья взял под особый контроль потребительский рынок
Шведский мебельный концерн IKEA на время останавливает деятельность в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 3 марта.
«Это означает, что концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает всё производство, которое IKEA Industry ведет в РФ», — говорится в заявлении.
Об этом: IKEA объявила о приостановке работы в России и Белоруссии
Российский турбизнес может переориентироваться на развитие и поддержку внутреннего туризма с фрагментарным развитием въездного потока из нейтральных или дружественных стран, например Индии, Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила профессор, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса финансового университета Татьяна Розанова. Так она прокомментировала вопрос о том, как внешнеполитическое обострение отразится на положении российского туристического бизнеса. Как пояснила эксперт, «будет непросто», но это шанс для развития разных видов внутреннего туризма: автотуризма, агротуризма и прочего.
Читайте подробнее: У турбизнеса в РФ появился шанс переориентироваться — эксперт Розанова
Как обычно, при любых стрессовых ситуациях участники продовольственного рынка начинают подогревать ажиотаж — в расчете на увеличение продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Капитал» Виктор Шахурин.
Читайте также: Санкции не коснутся поставок продовольствия, но цены вырастут — эксперт
Заявление официального представителя болгарского МИД Митко Димитрова о том, что два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Болгарии в связи с тем, что их подозревают в нерегламентированной разведывательной деятельности, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Роза среди навоза» — Болгария вышлет двух российских дипломатов
Криптовалюта может быть инструментом обхода санкций, которые введены странами Запада против РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра, который пообещал, что ЕС позаботится о том, чтобы России не смогла обойти санкции с помощью криптовалют.
Читайте также: Нужны ли РФ криптовалюты в условиях жёсткого санкционного давления?
Если говорить об условном «весе» стран, отказавшихся осуждать Россию и требовать от неё того, что не входит в её планы, то это большая часть нашей планеты и по численности населения, и по экономическому потенциалу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 марта, комментируя итоги голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщалось ранее, резолюцию поддержали представители 141 страны, воздержались — представители 35 стран, проголосовали против — представители 5 стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «западные коллеги наши добиваются таких результатов чистым шантажом и выкручиванием рук».
Подробности в материале: Большая часть планеты не стала «осуждать Россию»: о голосовании в ООН
Французская таможня арестовала яхту главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая пыталась покинуть средиземноморский порт Ла-Сьота, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Брюно Ле Мэра.
Подробности в материале: Во Франции арестована 88-метровая яхта главы «Роснефти» Игоря Сечина
Не исключено, что власти Польши хотят выдавить Россию как крупнейшего поставщика с европейского угольного рынка и заместить освободившиеся объемы поставками польского угля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который призвал Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки российского угля.
«Сейчас в ЕС доминируют антироссийские настроения, определяющие внешнеполитические решения Евросоюза. И здесь возможны любые действия, даже идущие глубоко вразрез с собственными экономическими интересами стран — членов ЕС, — сказал Моравецкий. — Это мы видим на примере каскада секторальных и блокирующих санкций, наперегонки вводимых США и Европой. В этой ситуации ЕС может поддержать предложение Моравецкого».
Читайте подробнее: Польша задумала выдавить РФ с угольного рынка ЕС — версия эксперта
В Ростове-на-Дону снизились цены на билеты в зоопарк. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 3 марта.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону из-за санкций снизили цены на билеты в зоопарк
Чиновникам правительства Воронежской области придётся отложить отпуска, решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 марта.
Читайте также: Воронежским чиновникам запретили уходить в отпуск
Банк России в ближайшие три месяца не будет раскрывать актуальные данные об объёме международных резервов страны, сообщает пресс-служба регулятора.
Читайте также: Банк России приостановит публикацию данных об объёме международных резервов
В Челябинской области не стоит допускать немотивированного роста цен. Об этом на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей заявил губернатор Алексей Текслер.
Читайте подробнее: Челябинский губернатор призвал не допустить немотивированного роста цен
Концентрация российских учёных на научных базах Web of science и SCOPUS мешает развитию науки. Об этом в телеграм-канале «Хроники заката цивилизации» написал историк и блогер Михаил Диунов, комментируя инициативу Украины по запрету индексации материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of science и SCOPUS.
«Выскажусь как учёный, непосредственно с этой темой связанный. На мой взгляд, в настоящее время чрезмерная концентрация системы оценки эффективности отечественных учёных на иностранных WoS и SCOPUS превращена в фикцию и на деле лишь мешает развитию науки. Почти все подобные публикации делаются за деньги, причем стоимость их весьма велика, что сразу отрезает от высоких рейтингов тех ученых, кто не попал в число получателей грантов (кому их дают — понятно) или не имеет «счастья» преподавать в придворных вузах, вроде ВШЭ (кого туда берут — тоже понятно)», — написал Диунов.
Об этом: Историк Диунов считает бессмысленным существование баз WoS и SCOPUS
Автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина стартовал в Севастополе 3 марта. Организаторами автопробега выступили общественные организации «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь без фашизма».
Об этом: В Севастополе стартовал автопробег в поддержку Владимира Путина
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ожидает, что сербско-российское сотрудничество продолжит развиваться и после того, как Сербия вместе с еще 140 странами ООН проголосовала за резолюцию, в которой резко осуждается Россия из-за специальной военной операции на Украине. Об этом российский дипломат заявил в интервью сербским СМИ 3 марта.
Читайте подробнее: После голосования в ООН Россия ожидает развития сотрудничества с Сербией
Челябинским организациям нужно искать партнёров среди дружественных стран. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
Подробности в материале: Челябинский губернатор призвал искать партнёров среди дружественных стран
Информация, согласно которой визовый центр Италии в России с 1 марта 2022 года начал приём документов на оформление туристических виз, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 3 марта в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Вот тебе и мировая изоляция» — Италия выдаёт визы гражданам России
Секторы товаров первой необходимости, электронной техники, туризм и общепит первыми ощутят на себе последствия санкций, которые вводят страны Запада из-за специальной военной операции России. Единственный выход — импортозамещение.
Читайте также: От последствий санкций поможет только импортозамещение — эксперт
В Липецкой области разработают план поддержи экономики в условиях санкций. Такое поручение дал глава региона Игорь Артамонов на первом заседании антикризисного штаба.
В регионе возникли проблемы с логистикой, из-за которых четыре предприятия временно приостановили работу.
Об этом: В Липецкой области приостановлена работа четырёх предприятий
Госдума на заседании 4 марта обсудит первоочередные меры поддержки экономики, парламентарии на следующей неделе продолжат обсуждение законопроектов в условиях финансовой войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Читайте также: Госдума обсудит меры защиты в экономической войне
Из-за санкций, введенных против РФ, Европейский союз ждет перестройка товарных потоков, изменение конъюнктуры рынков и поиск новых потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, который сказал, что санкции, введенные против России, будут иметь последствия и для ЕС.
Об этом: Экономист объяснила, чем странам ЕС аукнутся санкции против РФ
«BBC в России … отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране», — Мария Захарова.
Мэр Вологды Сергей Воропанов вступился за российских котов, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-за военной операции на Украине.
«Кто-нибудь понимает, какое отношение кошки имеют к международной политике?» — возмутился чиновник в соцсети.
Торговые сети «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка» добровольно ограничат свои наценки на ряд продовольственных товаров на уровне 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Ранее о введении аналогичной меры уже объявили торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит».
Подробности в материале: «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка» ограничат наценки на ряд товаров
Экс-президент Боливии Эво Моралес напомнил о военных операциях США по всему миру и заявил, что Вашингтон заставляет Россию платить высокую цену за государственный суверенитет.
Подробности в материале: Эво Моралес напомнил о грехах США перед миром
Венесуэльская нефть отреагировала на восточноевропейский кризис резким подорожанием, сообщает Prensa Latina.
Президент США Джо Байден готовится объявить о новых санкциях против ряда крупных российских бизнесменов и членов их семей, сообщает Bloomberg.
Читайте подробнее: Байден готовится объявить о новых санкциях против российских олигархов
Запрет Евросоюза на вывоз в Россию банкнот в евро вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 3 марта в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Олигархи взвоют!» — ЕС запретил вывоз в Россию банкнот евро
В Липецкой области посевные площади увеличат на 2,5%. Уровень цен на удобрения зафиксирован, план поставок расписан до мая 2022 года. Семенами зерновых культур регион обеспечен на 100%, семенами сахарной свеклы, кукурузы, масличных культур — на 90%. Если возникнет потребность, её закроют семенами российской селекции.
Читайте также: Аграрии Липецкой области обеспечены семенами
США отложили испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью показать, что у Вашингтона нет намерений повышать уровень готовности своих ядерных сил. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга напомнил, что Штаты и Россия недавно согласились с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не стоит проводить.
Читайте подробнее: «Американские испытания ядерного оружия разрушили бы статус-кво» — соцсети
Решение президента России Владимира Путина подписать указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, которые направлены на облегчение налоговой нагрузки на эту сферу, снижение проверок организаций, а также предоставления новых льгот, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Нужен стратегический план» — сети о мерах поддержки IT-сектора в России
Уведомление Белого дома, согласно которому в отношении 22 предприятий оборонного комплекса Российской Федерации были введены полные блокирующие санкции в ответ на специальную военную операцию России по защите Донбасса, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «В пакет с пакетами» — США ввели санкции против российской оборонки
Курсы доллара и евро в четверг, 3 марта, обновили исторические максимумы, поднявшись выше в 118 и 125 рублей соответственно, но к закрытию торгов рубль немного отыграл свои позиции, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читайте также: Доллар на Мосбирже подешевел на одну копейку, курс евро продолжил рост
Производственные предприятия строительной отрасли в Мордовии продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявил министр строительства и архитектуры республики Алексей Гришакин.
Основные материалы для строительства, такие как цемент, кирпич, железобетон закупаются у региональных и российских предприятий.
В настоящее время идет работа по переориентации поставок инженерных систем, оборудования систем вентиляции, водоподготовки, отопления, сети связи и других компонентов от отечественных производителей.
Подробности в материале: Строительная отрасль Мордовии работает в штатном режиме
Парламент Косово 3 марта принял резолюцию в поддержку Украины. В поддержку резолюции проголосовали 94 из 120 депутатов — все присутствовавшие в зале заседаний депутаты. Депутаты политической организации косовских сербов «Сербский список» отсутствовали.
Читайте также: В Косово выразили готовность принять пять тысяч беженцев с Украины
США вводят санкции против пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц — Reuters.
Крупнейшие банки за несколько дней привлекли рекордные объемы средств на депозиты, а в Ассоциации Банков России предложили поменять формулу расчета налога на доходы со вкладов.
Читайте также: Депозиты рекордно растут вопреки соблазнам и риску налога на доходы
В социальных сетях обсудили новость о том, что Международная федерация кошек ввела санкции против России, в соответствии с которыми котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках.
Читайте также: «У маразма нет предела!» — Сеть о санкциях против российских кошек
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оказался под американскими санкциями, о чём говорится в опубликованном 3 марта заявлении пресс-службы Белого дома. Санкции введены на фоне ситуации на Украине.
В чёрный список, который позиционируется как приближённые президента России, включены Борис и Аркадий Ротенберги, Николай Токарев, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин, Алишер Усманов, а также некоторые члены их семей.
Читайте также: Белый дом объявил о санкциях против Дмитрия Пескова
За воздушным пространством Косово на высоте до 6250 м ведет наблюдение КФОР — миротворческая миссия НАТО в Косово. На высоте от 6250 метров контроль осуществляет Венгрия.
Об этом: Небо над Косово всё ещё открыто для российских самолетов
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Читайте также: США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН
Международное агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «ВВ+» до «ССС-». Об этом организация сообщила 3 марта на своем сайте.
Читайте также: S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России
Компании, которые хотят покинуть российский рынок, следует поставить перед условием локализации производства. Об этом 4 марта ИА REGNUM заявил публицист Роман Проценко.
Читайте подробнее: Эксперт предложил схему наказания компаний, покидающих российский рынок
Посол России в Канаде пояснил, что задержание самолёта связано с антироссийскими санкциями, в настоящее время идёт работа с местными властями для разрешения ситуации.
Об этом: Посольство России в Оттаве работает с МИД Канады по инциденту с самолётом
Соединенные Штаты не стремятся снизить объем предложения на мировом энергетическом рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
Читайте подробнее: США не хотят сокращения поставок энергоносителей — Псаки
Поток инвестиций в Дальний Восток после санкций Запада не уменьшится, а наоборот, увеличится, об этом в интервью ТАСС заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Читайте подробнее: После санкций инвестиций в Дальний Восток станет больше — Трутнев
Правительство России пойдет на любые меры для того, чтобы защитить людей от последствий санкций Запада, заявил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Читайте также: Правительство РФ пойдет на любые меры, чтобы защитить людей — Трутнев
Минвостокразвития объявило о начале приёма документов от юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Арктической зоны РФ, для заключения с ними соглашений на получение субсидии из федерального бюджета.
«Несмотря на приостановку отдельными странами участия в мероприятиях Арктического совета, мы продолжим интенсивную работу по развитию Арктики», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Читайте подробнее: Арктический совет обязательно состоится — Минвостокразвития
Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев гордится тем, что попал в санкционный список Канады, об этом он заявил в интервью ТАСС.
Подробности в материале: Полпред Трутнев гордится тем, что попал под санкции
Планов по временной остановке производства на каком-либо из своих предприятий не рассматривает итальянский производитель шин Pirelli, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом 3 марта сообщило агентство ANSA со ссылкой на представителя компании.
Об этом: Производитель шин Pirelli не будет останавливать производство на заводах
Несмотря на санкции стран Запада, Китай продолжит импорт российского природного газа и не прервет регулярные торговые контакты с Россией. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Пекин решительно выступает против любых односторонних санкций. Помимо этого, китайская сторона подчеркнула, что давление стран Запада на Россию никогда не вело к эффективному решению проблем.
Читайте также: Соцсети США отказываются от товаров из Китая
В Приморье крупные ретейлеры, по мнению жителей края, создают искусственный ажиотаж, в частности, это касается продажи сахара.
Читайте также: В Приморье наблюдается сахарный ажиотаж
Администрация Панамского канала (ACP) не предполагает возможности закрытия прохода российским судам из-за проводимой Россией специальной военной операции по денацификации Украины и западных санкций. Об этом говорится в распространённом 3 марта заявлении пресс-службы АСР.
Подробности в материале: Панамский канал останется открытым для российских судов
Губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на самые популярные вопросы населения — что делать со сбережениями в банках и ожидать ли дефицита импортных лекарств.
Читайте подробнее: Глава Камчатки рассказал, что делать населению со сбережениями в банках
В Новосибирской области ежедневно проходит мониторинг запаса продуктов питания и непродовольственных товаров в торговых сетях, а также ведётся контроль за ценообразованием. Об этом заявили в правительстве региона.
Подробности в материале: Новосибирские аграрии получат господдержку для проведения посевной кампании
В частности, будет заблокирована продажа контекстной рекламы в поисковике Google и на видеохостинге YouTube.
Об этом: Google приостановил продажу контекстной рекламы на платформах в России
США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий России — в этом списке оказался Иркутский авиационный завод. Об этом пишет ТАСС.
Авиазавод поставляет истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130 и компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320, обращает внимание «Ирсити». Кроме того, на авиазаводе производят МС-21, его первый полет состоялся в 2017 году.
Нуланд: санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование.
Google и Tripadvisor временно заблокировали возможность оставлять отзывы на некоторые российские рестораны и отели на своих платформах, сообщает AFP.
Служба потребрынка заявила об отсутствии причин для ажиотажа в Приангарье. Дефицита товаров не наблюдается.
«Налажено и действует тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Китаем и Турцией, которые поставляют товары в необходимых объемах».
Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков сообщил: ведется оперативный мониторинг ситуации на региональном рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы остается стабильным и составляет 0,9%.
Информация о массовом высвобождении работников не поступала.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:
— К экспортно ориентированным отраслям, имеющим значительное влияние на формирование областного бюджета, относятся нефтедобывающая, алюминиевая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная промышленность, а также деревообработка. В настоящее время в отношении экспорта продукции указанных направлений экономики России санкции не введены. Мы постоянно работаем над совершенствованием комплекса мер по поддержке экспортеров, в том числе и с учетом текущей ситуации.
Глава Airbnb объявил о приостановке деятельности компании в России и Белоруссии.
Забайкальцам отменили рейс в Египет.
«Мы должны были вылетать в Египет 6 марта, осталось всего два дня. Зашли в личный кабинет, оказалось, что рейс отменили, заранее нас не оповещали», — пояснила забайкалка.
Представительство и офис продаж S7 Airlines в Чите не отвечают на звонки. На сайте авиакомпании сообщается об отмене рейсов в ряд стран (Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдавию, Францию), однако о Египте информации нет.
Концерты немецкого музыканта и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве, запланированные в рамках тура «Ich hasse Kinder», отменены. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram-аккаунте.
Проект «Сахалин-1», о выходе из которого ранее объявила американская компания ExxonMobil, необходим Японии для обеспечения стабильности энергетических поставок. Об этом со ссылкой на министра экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуду 4 марта сообщает агентство Kyodo.
Читайте также: Япония после демарша ExxonMobil заявила о важности «Сахалина-1» для страны
Запад якобы готов отменить санкции против России, если Москва остановит проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.
Читайте также: Нуланд назвала условия отмены санкций против России
Доступ к базирующемуся в Латвии изданию «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а также русскоязычному сайту «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) ограничен в России по решению Генеральной прокуратуры РФ, следует из данных Роскомнадзора.
Государственная дума России рассмотрит 4 марта несколько законопроектов, призванных защитить экономику страны в условиях западных антироссийских санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на своем официальном канале в Telegram.
Об этом: В Госдуме рассмотрят законопроекты, которые защитят экономику России
Власти Калининграда просят Совет Федерации решить проблемы с транспортной блокадой города. К спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обратился председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин с просьбой решить проблему пропуска грузов в регион по автодорогам.
Он опасается транспортной блокады региона.
Сейчас сотни фур с грузами для предприятий и жителей области стоят в очереди, ожидая оформления на пунктах пропуска по 14 суток. На калининградских предприятиях уже начали заканчиваться складские запасы, останавливаются конвейеры непрерывных производств. На полках магазинов наблюдается отсутствие товаров.
Цитата канала «Говорит Москва».
Иркутская область полностью обеспечивает себя куриным яйцом собственного производства. А также имеет высокий (81%) показатель самообеспечения по мясу птицы.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области сообщает, что сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются производством яйца и мяса птицы, обеспечены необходимыми ресурсами.
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России. В течение нескольких дней Штаты внесут страну в список исключённых из правила прямого иностранного продукта, заявили в министерстве торговли, промышленности и энергетики.
Согласно этой норме, компании из третьих стран, производящие товары с использованием американских технологий, перед отправкой продукта в Россию должны получить лицензию правительства США.
Взамен Сеул пообещал ввести собственный экспортный контроль такого же уровня, как США и международное сообщество. Пока речь идёт лишь о стратегических материалах.
Цитата RT.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже начала закупать газ в обход России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.
Подробности в материале: Шольц: Германия начала закупки газа в обход России
Все международные рейсы отменены с 4 марта в аэропорту Иркутска. Об этом корреспонденту ИА «Альтаир» сообщили в пресс-службе авиаузла.
Ранее в распоряжение нашей редакции попала информация о том, что после ареста самолета авиакомпании S7 в Армении жители Иркутска начали сдавать билеты на международные рейсы.
Ситуация на Украине скажется на энергоснабжении ЕС, опасаются в шведском парламенте. Депутат Лотта Олссон высказала обеспокоенность министру энергетики Швеции Хашаяру Фарманбару. RT ознакомился с её письмом.
«Значительную долю газовых и нефтяных поставок Евросоюз получает из России, поэтому текущая ситуация скажется на торговле в этой сфере и, следовательно, на доступе к топливу и энергии в Швеции, а также на ценах на энергоносители», — объяснила она.
Депутат поинтересовалась у министра, собирается ли он пересмотреть энергетическую политику страны.
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, у Североатлантического альянса (НАТО) отсутствуют планы размещения на территории Украины своих ракет. Он заявил об этом 3 марта в интервью телеканалу ZDF.
Читайте подробнее: Шольц заявил, что у НАТО нет планов по размещению своих ракет на Украине
Социальная сеть Facebook стала недоступна для пользователей ряда интернет-провайдеров на территории России. Ранее владельцы социальной сети проигнорировали требование Роскомнадзора о снятии ограничений в отношении официальных аккаунтов российских государственных СМИ. Кроме того, социальная сеть неоднократно публиковала заведомо ложную информацию о российской спецоперации на Украине.
Читайте также: В России провайдеры начали блокировку социальной сети Facebook
В министерстве экономки Армении рассматривают разные варианты проблем, которые могут возникнуть для республики в связи с санкциями против России, объявленными после начала операции на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил журналистам глава минэкономики Армении Ваан Керобян.
Читайте подробнее: Министр экономики Армении рассказал о рисках в связи с санкциями против РФ
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию в стране, связанную с действием санкций. Мнением он поделился в интервью ТАСС, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
«Думаю, что инвестиций получим больше, а не меньше. Доля дальневосточных инвестиций, приходящихся на страны, которые сейчас оказывают на нас санкционное давление, не превышает одного процента. Подавляющий поток инвестиций — отечественный. При этом у наших российских предпринимателей возникают дополнительные основания для увеличения объема инвестиций в страну», — сказал Юрий Трутнев.
Читайте подробнее: Дальневосточный полпред Юрий Трутнев рассказал о влиянии санкций
Исключения своих фирм из санкций США, направленных против России, добились власти Южной Кореи в ответ на то, что они введут такой же собственный экспортный контроль. Информация об этом 4 марта обнародована на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.
Читайте подробнее: Южная Корея добилась исключения своих фирм из антироссийских санкций США
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов:
— Социальная сеть Facebook 4 марта прекратила своё существование в России. Надеюсь, навсегда. Политика Facebook не раз предлагала россиянам откровенно мошенническую рекламу, распространяя её на огромную аудиторию. Тут я скопировал рекламный ролик о раздаче россиянам денег. Видеоряд состоит из нарезок общения Владимира Путина с руководством Газпрома и наложенной мошенниками озвучки. Но даже при неоднократных жалобах фейсбук не удалял рекламный пост, потому что дурить россиян можно.
А помните, как Госдеп через рекламные возможности фейсбука искал в России информаторов? Эта была массированная, неприкрытая и очень щедро оплаченная рекламная кампания виртуальной вербовки.
Фактически на наших глазах происходила организация резидентуры и агентурной сети в России. Нам оно надо?
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своевременным решение об остановке запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.
Читайте также: Шольц назвал решение об остановке СП-2 своевременным
Министерство торговли США добавило более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против России.
Цитата rt_russian.
В Туве открыта круглосуточная горячая линия, по которой жители смогут сообщить о фактах завышения цен на продукты питания и другие товары.
Читайте подробнее: В Туве заработала горячая линия по вопросам завышения цен
Решение об отказе Украине и Грузии в приеме в Североатлантический альянс (НАТО) является правильным. Об этом 3 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
Читайте подробнее: Шольц: отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО является правильным
Комиссия для физических лиц, покупающих иностранную валюту через брокеров, теперь составит 12% вместо ранее заявленных 30%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ 4 марта.
Читайте подробнее: Центробанк России снизил комиссию при покупке валюты на бирже
По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, Вашингтон не хочет новой холодной войны. Она выступила с таким утверждением 3 марта в интервью ТАСС.
Читайте подробнее: Нуланд заявила, что Вашингтон не хочет новой холодной войны
Введённые со стороны западного экономического блока санкции в отношении России ударяют по нему же. Об этом заявил журналистам президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Подробности в материале: Бизнесмены потеряли из-за санкций не всех зарубежных партнёров — эксперт
В Калужской области внесли ясность в работу автокластера. Завод «Фольксваген» в Калуге принял решение о временной остановке предприятия из-за отсутствия ряда комплектующих, поставляемых с Украины. Из-за этого стоят заводы в Германии. Начали искать новых поставщиков в России. Первые варианты уже есть. Из-за антироссийских санкций заводы «Вольво Групп», в том числе и в Калуге, также пока приостановили деятельность в стране. В любом случае Калужская область готова находить компромиссные варианты. Об этом написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Читайте также: Шапша: Калужская область ищет компромисса с иностранными инвесторами
Минторг Соединенных Штатов вводит режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с Россией. Соответствующее уведомление поступило в электронную базу Федерального реестра — сборника документов правительства США.
Подробности в материале: США вводят экспортные ограничения против связанных с Россией организаций
Строительная отрасль Москвы может обойтись без импорта отделочных материалов. Об этом 4 марта сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
Читайте подробнее: Вице-мэр Москвы: можно обойтись без импорта отделочных материалов
Курганские производители хлеба заявили о резком росте цен на маргарин и перебои с поставками сахара.
Юрист одной из крупных курганских компаний по производству хлебобулочных изделий сообщила, что 26 февраля их предприятие закупало у оптовиков маргарин по 142 рубля за килограмм, а 3 марта цена на тот же сорт данного продукта выросла до 235 рублей за килограмм.
Поставщики объяснили пекарям рост цены резким повышением курса доллара.
«В состав маргарина входит пальмовое масло, которое производится в Малайзии и импортируется на территорию РФ. Соответственно не за горами и повышение цен на кондитерские изделия», — отметила юрист предприятия.
Читайте подробнее: Курганские хлебопёки жалуются на повышение стоимости маргарина
Спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в зимних Параолимпийских играх, в том числе горнолыжнице из Байкальска Варваре Ворончихиной.
Единственной спортсменке, которая должна была выступать от Приангарья. Такое решение Международный параолимпийский комитет (МПК) принял после обращений сборной Латвии по кёрлингу и Федерации хоккея Канады.
Фейк: Некоторым самолётам, вылетающим из России, блокируют рейсы, чтобы граждане не могли покинуть страну, — украинский телеграм-канал.
Правда: Никаких ограничений на выезд из России для граждан нет.
С полуночи и до 8 утра только из столичных аэропортов успешно улетели самолеты в Дели, Баку, Дубай, Улан-Батор, Тель-Авив, Мале, Самарканд, Анталью, Белград, Ереван, Хургаду, Стамбул, Бишкек, Фергану, Нур-Султан, Бухару и Минск.
Вчера действительно произошел иницидент с самолетом авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Ереван. В ходе полета были обнаружены проблемы с документами, самолет посадили в Минеральных Водах. После решения вопросов борт VP-BSL благополучно доставил пассажиров в Ереван. Информацию об аресте воздушного судна в Армении опровергли местные власти: «Нет, ничего подобного нет. Эта информация об аресте или задержании самолета не соответствует действительности», — заявил начальник управления политики в сфере транспорта Вардан Чилингарян.
Цитата канала «Война с фейками».
В Туве создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона. Возглавил его работу глава республики Владислав Ховалыг.
Читайте подробнее: Создан оперштаб по обеспечению устойчивости экономики Тувы
Госдума намерена не копить поправки для нивелирования последствий санкций, а оперативно вносить точечные изменения, среди таких ожидаемых мер — корректировка транспортного налога и НДФЛ с доходов со вкладов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Подробности в материале: Госдума скорректирует транспортный налог и НДФЛ с доходов по вкладам
Финский строительный концерн YIT приостанавливает инвестиции в земельные участки и строительство жилья на территории России, сообщает пресс-служба YIT.
Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине.
Компания планирует рассмотреть дополнительные ограничения для бизнеса в регионе в случае расширения санкций.
Цитата канала «Говорит Москва».
Оптимальные решения ритмичной работы АвтоВАЗа будут найдены. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на конференции работников и руководства АО «АВТОВАЗ», посвященной итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора.
Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, завод не только не сокращает объем социальных гарантий для своих сотрудников, а, наоборот, увеличивает их.
Подробности в материале: Глава Самарской области встретился с работниками АвтоВАЗа
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посоветовал застройщикам, работающим в регионе, переключиться при закупке материалов с европейского на азиатский рынок, сообщает региональное правительство.
Читайте подробнее: Мурманский губернатор посоветовал строителям переходить на азиатский рынок
Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.
«Мы должны быть спокойны и уверены, должны поддерживать друг друга. Сегодня самое главное — не допустить тревожности. Мы делаем всё, чтобы жизнь протекала как обычно. Мы должны выполнять все наши планы по развитию края, которые наметили. Никаких оснований от них отказываться нет…»
Подробности в материале: «Поддерживать друг друга»: власти Забайкалья призывают к спокойствию
Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия») просит Россельхознадзор предпринять меры по стабилизации ситуации с кормами для животных, в частности кошек, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Подробности в материале: В Госдуме предлагают меры по замещению лечебных кормов и ветпрепаратов
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал российские телеканалы и другие СМИ объявить мораторий на демонстрацию рекламы компаний, которые уходят из-за санкций с нашего рынка, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте подробнее: Миронов призвал СМИ отказаться от рекламы поддержавших санкции компаний
Фейк: Сотни африканских и индийских студентов из украинских вузов не могут покинуть страну из-за действий российских войск. Об этом сообщают проукраинские телеграм-каналы.
Правда: На самом деле студенты столкнулись с расизмом украинских и польских пограничников. Ребята выезжают из городов по организованным российскими войсками гуманитарным коридорам. А вот на границе им приходится ждать часами. Их не пускают в автобусы, не дают пройти КПП, украинские пограничники избивают их с криками «нам тут не нужны негры». Об этих фактах уже неоднократно написали российские и иностранные издания, а Нигерия и Южная Африка выразили по этому поводу беспокойство.
Цитата канала «Война с фейками».
Датско-российский консорциум архитекторов MLA+ Russia отказался от разработки концепции парка Победы в Мурманске из-за ситуации на Украине.
«Мы ожидаем более подходящего момента для продолжения нашей работы по концептуальному проектированию и осмыслению подобных мемориальных объектов в России», — отметили в MLA+ Russia.
Об этом: Разработку концепции мурманского парка приостановили из-за военной операции
Российские параолимпийцы были главными претендентами на золотые медали в Пекине. Об этом заявил сенатор от Югры Эдуард Исаков.
Сенатор выразил надежду, что Министерство спорта России и Национальный параолимпийский комитет сделают всё возможное для проведения альтернативных игр. Исаков призывает жителей России вместе поддержать наших параолимпийцев.
Читайте также: Сенатор предложил провести для параолимпийцев альтернативные состязания
Мониторинг цен, наличия товаров, в первую очередь продовольственных, осуществляется в Самарской области в ежедневном режиме. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире во время передачи «Главная тема».
Азаров сообщил, что 4 марта намерен провести совещания с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона, а также торговых сетей.
Читайте также: В Самарской области сообщили о работе по устойчивому развитию экономики
В России необходимо подумать о разблокировке торрент-трекера RuTracker в связи с ограничениями, введёнными в отношении России со стороны крупнейших зарубежных кинопроизводителей. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
«В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий, не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?», — написал Ионин.
Подробности в материале: Замгубернатора Свердловской области предложил разблокировать RuTracker
Известная минеральная вода «Боржоми», производство которой находится в Грузии, была убрана с прилавков магазинов Эстонии из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает информационный портал Delfi.
Читайте также: Легендарная минеральная вода из Грузии попала под антироссийские санкции
Maersk приостанавливает приём новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в/из портов Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск.
Цитата канала «Говорит Москва».
В Чувашии планируют «системно организовать и масштабировать» работу по сбору гуманитарной помощи для отправки на Украину. Предлагается организовать дополнительные площадки для сбора продуктов питания и товаров первой необходимости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 марта глава Чувашии Олег Николаев.
Читайте подробнее: Чувашия формирует рабочую группу для сбора гуманитарной помощи
Правительство РФ примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о полугодичной отсрочке платежей по льготным инвестиционным кредитам, предоставленных сельхозпроизводителям. Об этом 4 марта сообщает сайт правительства России.
Подробности в материале: Правительство РФ установило кредитные каникулы для аграриев
Правительство России примет меры по поддержке занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщает 4 марта телеграм-канал government_rus.
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и «Деловой России» сообщил, что на сегодняшний день есть три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами:
Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий вводить меры санкционного характера в отношении граждан любых иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Об этом: Госдума приняла закон о санкциях в отношении иностранных граждан
На Ямале под контролем ситуация с наличием в аптеках и больницах региона лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
В регионе сформирован достаточный запас жизненно важных лекарственных средств, в том числе для льготных категорий граждан.
Читайте также: Ямальцам сообщили о запасе жизненно важных лекарств
Запуск ракеты «Союз-2.1б», которая должна была вывести на околоземную орбиту очередную партию спутников британской компании OneWeb, отменен по поручению гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба госкорпорации.
Об этом: Роскосмос отменил запуск ракеты «Союз» с британскими спутниками OneWeb
В Чувашии для минимизации последствий санкций власти работают «практически в круглосуточном режиме, в режиме оперативных штабов». Глава республики Олег Николаев заявил, что отменил свой предстоящий недельный отпуск, и призвал коллег, которые запланировали отпуск, «критически оценить» данные решения. Об этом он заявил 4 марта на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Глава Чувашии призвал чиновников отложить отпуска
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на инвестиционном совете охарактеризовал ситуацию, которая сложилась из-за введённых против России санкций, как «вполне управляемую». Он заявил, что никто не собирается возвращать иностранным государствам приобретённые ранее самолёты.
Читайте также: Глава Сахалина заявил, что никто не будет возвращать самолёты из-за санкций
Госдума во втором, основном чтении и в третьем чтении приняла закон о наказании юрлиц за отказ от замораживания денег в рамках специальных принудительных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте подробнее: Госдума ввела наказание за отказ от выполнения блокирующих требований РФ
У иностранного бизнеса в России есть три варианта для продолжения или остановки работы в России на фоне санкций в отношении нашей страны, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Читайте подробнее: Белоусов назвал три сценария для иностранного бизнеса в России
Госдума во втором, основном чтении и в третьем чтении приняла поправки о штрафах за призывы к наложению санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте также: Госдума ввела штрафы за призывы к санкциям
Норвегия заморозила сотрудничество с Россией в сфере науки и образования, сообщил норвежский кабмин.
Криптовалютная биржа Binance не будет замораживать счета россиян — Reuters.
Компания Porsche остановила поставки автомобилей в Россию. Немецкий производитель объяснил это решение «большой неопределённостью и текущими потрясениями». В России Porsche представлена в 20 городах 26 дилерскими центрами.
Обвинения Вашингтона в адрес властей Китая в бездействии в ситуации с кризисом вокруг Украины являются попыткой уйти от собственной ответственности за этот кризис. Об этом 4 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Об этом: МИД КНР: США перекладывают на Пекин ответственность за ситуацию на Украине
Компания Swarovski приостанавливает продажи на территории России.
Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) обратилась к правительству России с просьбой принять срочные меры для поддержки автомобильных грузоперевозок.
«В последние дни транспортные компании столкнулись со значительным увеличением себестоимости перевозок. Резко подорожали техника, запасные части и расходные материалы. С каждым днем все больше транспортных предприятий приходят к выводу, что в новых условиях их бизнес становится убыточным. Без реальной помощи со стороны государства перевозчикам будет очень трудно не утратить рентабельность, поддерживать в рабочем состоянии технику, а главное, сохранить трудовые коллективы», — говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении «Ъ-Сибирь».
Новый банк развития (НБР), созданный группой стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил, что приостановил новые операции в России. Об этом сообщает газета National Post.
Читайте также: Новый банк развития БРИКС приостановил новые транзакции в России
Intel и AMD подтвердили, что приостановили все поставки своей продукции в Россию и Белоруссию.
Иностранные акционеры, уходящие из РФ, могут передать доли местным партнерам, а затем вернуться; иностранные компании, закрывающие производства, пройдут процедуру ускоренного банкротства, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Датская логистическая компания Maersk решила временно прекратить приём и доставку всех грузов в три российских порта европейской части РФ, как поступающих, так и покидающих Петербург.
Подробности в материале: Компания Maersk приостановила приём всех грузов в три российских порта
В Иркутскую область медикаменты поставляются в плановом режиме, и на сегодняшний день дефицита нет. Об этом сказала и.о. министра здравоохранения региона Анна Данилова.
В Перми региональная Служба занятости населения открыла два дополнительных консультационных пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.
Как пояснили в местном правительстве, из-за санкций, которые вводятся в отношении России в связи со специальной военной операцией в защиту населения Донбасса, ряд организаций и компаний в регионах могут испытывать временные трудности в осуществлении своей деятельности. В подобных случаях у работодателей есть ряд обязательств, которые им необходимо выполнить, а высвобождаемым сотрудникам важно оперативно найти другую временную или постоянную работу.
«Власти заинтересованы в максимальном сохранении социальной и экономической стабильности в регионе. Поэтому принято решение организовать специальные «единые окна», где и работодатели, и их сотрудники смогут оперативно получить все необходимые консультации», — сказали чиновники.
Читайте также: Из-за санкций в Перми открывают дополнительные консультации по работе
Hermes прекращает работу в России — на неопределенный срок. Их бутики в Москве закроются с 5 марта.
Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо выразил поддержку центральному правительству страны за «единство внешнеполитических действий» в условиях ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство EFE.
Фейхоо, который уже в начале апреля может стать новым главой крупнейшей оппозиционной испанской политической организации — «Народной партии» — назвал ситуацию на Украине «самым опасным моментом» в Европе со времён Второй мировой войны.
Об этом: Будущий глава испанской «Народной партии» поддержал курс властей по Украине
Американская компания Intel приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию, сообщается на сайте компании.
Читайте также: Intel приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию
В краткосрочной перспективе экономика Венгрии получит ущерб от введенных Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом 4 марта заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters.
Подробности в материале: Экономика Венгрии пострадает от антироссийских санкций ЕС — Орбан
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сомневается, что крупные компании ExxonMobil и Shell выйдут из проектов, реализуемых в островном регионе — «Сахалин-1» и «Сахалин-2», об этом он заявил на инвестиционном совете 4 марта.
Об этом: Губернатор Сахалина сомневается, что ExxonMobil и Shell выйдут из проектов
В настоящее время «нет никаких признаков опасности» для испанцев, проживающих на территории России. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.
По его словам, испанцам в России нет необходимости покидать страну после начала спецоперации РФ в защиту ДНР и ЛНР.
Читайте также: В МИД Испании заявили, что испанцы в России находятся в безопасности
Профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко прокомментировала высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что России и Китаю потребуется очень много времени, чтобы создать аналог межбанковской системы SWIFT.
«Чтобы создать любую систему, необходимо время, особенно на международном уровне и сопоставимую со SWIFT. Он прав, — сказала Криворучко. — Но можно использовать систему, которую Китай давно создал на международном рынке. Это система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Но даже CIPS еще нескоро сможет заменить собой SWIFT. На международных финансовых рынках на юань приходится менее 2% платежей, что выглядит довольно бледно на фоне евро, британского фунта и иены, не говоря уже о долларе с его 40-процентной долей. Платежная система CIPS — это около 0,3% от размеров SWIFT. У юаня больше шансов преуспеть в конкуренции с долларом на международном уровне. К CIPS уже присоединились 23 российских банка, тогда как в СПФС есть только один китайский участник — Банк Китая».
Подробности в материале: В финуниверситете рассказали, что РФ может использовать вместо SWIFT
Теоретически криптовалюты могут быть использованы для обхода санкций, но масштабы их применения будут крайне незначительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал рассуждения министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра о том, что в ЕС хотят не допустить того, чтобы РФ воспользовалась криптовалютами для обхода санкций.
«Теоретически криптовалюты могут быть задействованы для обхода санкций как средство платежа за товары, в отношении которых введены ограничительные меры, — сказал Фиапшев. — Но возможные масштабы использования криптовалют в таких целях будут незначительными. Может, за счет этого средства платежа и смогут решаться отдельные проблемы восполнения ожидаемого дефицита комплектующих деталей, высокотехнологичных потребительских и иных товаров и прочего. Но эффекты будут крайне фрагментарные, тем более если учесть ожидающие нас проблемы доставки товаров из-за рубежа, логистические трудности и тому подобное».
Читайте также: Сможет ли РФ использовать криптовалюты для обхода западных санкций?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил министрам отправиться с депутатами в регионы и разговаривать с гражданами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте подробнее: Володин предложил министрам вместе с депутатами поговорить с жителями
На Ямале дешевеет бензин. Причина — снижение оптовых цен на бирже, пояснил «Ямал медиа» руководитель управления ФАС по ЯНАО Андрей Рогожкин.
Кроме того, на рынке образовался избыток товара. В Федеральной антимонопольной службе не исключают, что в ближайшее время в регионе может подешеветь и дизельное топливо.
«Чем больший объем выходит на биржу, не на экспорт, тем больше рынок насыщается, предложение увеличивается. Тут действует закон: раз предложение есть при неизменном спросе, значит, цена идёт вниз», — пояснил изданию Андрей Рогожкин.
Читайте также: Антимонопольщики пояснили, почему на Ямале дешевеет бензин
Фейк: В Забайкальском крае существенно подорожают продукты. Организации оптовой торговли уже заявили о том, что производители поднимают цены из-за колебания курса валют.
Правда: В сети супермаркетов «Абсолют» заявили, что они не собираются повышать цены. А минэкономразвития Забайкальского края работает с федеральным минпромторгом над тем, чтобы поддерживать цены на одном уровне на основе федеральных соглашений и предоставления субсидий производителям продуктов.
Цитата канала «Война с фейками».
Строительная компани из Швеции Bonava решила прекратить свою деятельности на территории России. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе компании.
Об этом: Шведская строительная компания Bonava прекращает работу в России
В скором времени появятся серьезные преграды для использования криптовалют для обхода санкций, наложенных странами Запада на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.
«Очевидно, что появятся серьезные преграды для использования криптовалют для обхода санкций, — сказал он. — Зарубежные регуляторы и институты сделают для этого всё. Но не следует преувеличивать их возможности. Binance ограничила доступ к своей платформе держателей карт российских банков, попавших под международные санкции. При этом рядовые российские пользователи получили уверения, что не столкнутся с персональными ограничениями».
Читайте также: Сможет ли Запад помешать РФ обойти его санкции с помощью «крипты»?
В столице Татарии в январе 2023 года планировали провести Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, однако сореванования для лиц с умственными отклонениями не проведут. Об этом сообщается на официальном сайте международной организации.
«С грустью и глубоким разочарованием Special Olympics International объявляет сегодня, что мы не будем проводить Всемирные зимние игры в Казани, Россия, которые должны были начаться 21 января 2023 года… Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов в Украине, для наших спортсменов в России и для наших спортсменов по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям доброй воли в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока Игры не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с Программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем», говорится в сообщении.
Подробности в материале: Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани отменены
Иркутские магазины товаров из IKEA не принимают новые заказы — недавно компания приостановила работу в России.
Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова заявила о нарушении базовых принципов олимпизма и параолимпизма после того, как Международный параолимпийский комитет (МПК) вынес решение об отстранении от участия в соревнованиях сборных России и Белоруссии. Об этом сообщает Накануне.RU.
Подробности в материале: «Принципы олимпизма, параолимпизма нарушаются» — министр спорта Прикамья
Зеленский потребовал от Запада ввести новые санкции против России и закрыть небо над Украиной.
Panasonic останавливает торговые операции с Россией.
Фейк: В соцсетях и некоторых телеграм-каналах пишут, что в результате закрытия иностранных компаний России грозит безработица.
Правда: Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Зарубежные компании, покидающие российский рынок, имеют возможность передать свои активы в оперативное управление российским собственникам, тобы впоследствии без ущерба вернуться на рынок после отмены санкций.
Цитата канала «Война с фейками».
Окончательные экономические последствия спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР для Испании будут зависеть от того, как долго она продлится. Об этом в интервью телеканалу TVE заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, сообщает агентство EFE.
По её словам, затягивание срока действия спецоперации России окажет большее влияние на экспорт и импорт испанских компаний.
Читайте подробнее: Власти Испании допустили ущерб для своей экономики от спецоперации России
S7 c 5 марта отменяет все международные рейсы.
Эксперты после заявления американской компании ExxonMobil об уходе с российского рынка, назвавшей в качестве причины такого решения геополитическую обстановку и «солидарность с народом Украины», гадают о том, является ли это «выстрелом в ногу» или, напротив, точным и холодным расчетливым шагом. Такое мнение 4 марта высказал один из российских экономистов, знакомый с ситуацией в этой отрасли, передает ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Заявление ExxonMobil об уходе из РФ может быть сделано с расчетом — мнение
Карты российских банков продолжат бесперебойную работу. Минфин РФ заявил, что платежные карты банков России продолжат работать бесперебойно. Об этом сообщается на сайте Объясняем РФ.
«Все операции — переводы, снятие наличных в банкоматах, оплата товаров и услуг — осуществляются и будут осуществляться в штатном режиме», — говорится на сайте.
При этом в Минфине отметили, что для карт банков, которые попали под блокирующие санкции (Группа ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Открытие, Новикомбанк), будут недоступны расчеты с использованием платежных приложений Google Pay и Apple Pay. ЦБ рекомендует россиянам носить с собой пластиковую карту, чтобы иметь возможность провести оплату без использования pay-сервисов.
При поездках за рубеж россиян просят учитывать, что за границей банковские карты Группы ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Открытия и Новикомбанка работать не будут.
Вице-президент Федерации журналистов Перу Рикардо Санчес заявил 3 марта, что запрет на вещание RT и Sputnik, принимаемый все большим количеством стран, нарушает свободу слова и информации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Читайте также: Перуанские журналисты не согласны с цензурированием российских СМИ
Госдума в первом чтении и в целом приняла пакет законов, направленных на реализацию четвертого этапа амнистии капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Четвертая волна амнистии капиталов продлится с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Подробности в материале: Госдума приняла законы о четвертой волне амнистии капитала
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о новых полномочиях в сфере налогообложения, а также введении налоговых каникул, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Об этом: Госдума приняла закон о налоговых каникулах и новых полномочиях регионов
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла закон о правилах возбуждения дел по налоговым преступлениям
Предприятия Самарской области пока не испытывают сложностей, с учётом наличия некоторых запасов сырья и комплектующих. Об этом 4 марта сообщил глава ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев на встрече главы региона Дмитрия Азарова с руководителями крупнейших предприятий региона.
На встрече была рассмотрена текущая ситуация на производствах с учётом санкций, которые вводят западные страны в отношении России.
Об этом: В Самарской области обсудили меры поддержки промышленных предприятий
Госдума на следующей неделе обсудит ценовую политику с приглашением министров, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте подробнее: Госдума обсудит цены на стройматериалы
Госдума в первом чтении, во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на защиту граждан России и экономики в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте также: Госдума приняла закон о поддержке экономики и граждан на фоне санкций
Госдума в трех чтениях приняла закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) до 30 сентября 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла закон о повторных кредитных каникулах
Госдума в трех чтениях приняла закон о поддержке пенсионеров на фоне санкций из-за военной специальной операции по поддержке ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте также: Госдума приняла закон о новых пенсиях и дополнительных выплатах
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, позволяющий гибко реагировать на изменение ситуации в экономике на фоне масштабных санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Об этом: Госдума приняла закон о стабилизации экономики через бюджетную систему
В Новосибирской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сёмка, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Читайте также: Продовольственную безопасность в Новосибирске будет контролировать оперштаб
Российский рынок важен для западных стран, и они экономически заинтересованы вернуть его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова.
Читайте также: Как мировая торговля продовольствием отреагирует на санкции против РФ?
Тюменские сельхозпроизводители подготовили к посевной кампании технику, топливо и семена. Об этом заявил директор департамента агропромышленного Владимир Чейметов.
Кроме того, Тюменская область обеспечена необходимыми семенами и может предложить излишки другим регионам.
Об этом: Тюменские аграрии могут предложить излишки семян другим регионам
Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев убрал из своего описания в аккаунте в Instagram эмодзи с российским флагом. Ранее эмодзи с триколором присутствовал в описании аккаунта, сообщает ИА REGNUM.
До этого эмодзи с российским флагом фигурировал после слов «профессиональный теннисист». Все другие эмодзи и названия в описании аккаунта спортсмена остались.
Власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов — The Times.
Конфликт на Украине закончится, каким бы тяжелым он ни был, а санкционная война — надолго, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Об этом: Лукашенко: санкционная война Запада затянется надолго
Госдума в первом чтении приняла законопроект, убирающий препятствия для инвестиций граждан в драгоценные металлы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Читайте также: Госдума освободила покупку золота от НДС
Тульский госуниверситет временно освободил иностранных студентов от оплаты проживания в общежитиях, а также предоставил отсрочку оплаты обучения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза по результатам встречи исполняющего обязанности проректора ТулГУ Олега Кравченко с иностранными студентами вуза 3 марта.
Читайте также: Тульский вуз освободил иностранных студентов от платы за общежитие
Кемеровский аэропорт им. А. А. Леонова сообщил о приостановке работы с картами привилегий. Сообщение было опубликовано в Instagram воздушной гавани.
Подробности в материале: Аэропорт Кемерова отменил бесплатный вход в бизнес-зал
Антироссийские санкции западных стран являются обоюдоострым оружием, так как после их введения в Европе вырастут цены на энергоносители и инфляция. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Читайте подробнее: Санкции против России являются обоюдоострым оружием — Орбан
Отдельные сигналы о задержках с поставками лекарств поступают в российский Минздрав. Проблемы связаны с логистикой, сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко 4 марта на заседании комитета Совфеда по социальной политике.
Об этом: Задержки поставок в Россию лекарств связаны с логистикой — Минздрав
Казахстан и Латвия договорились, что казахстанские грузы с территории России можно будет вывозить через латвийские порты. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба казахстанского правительства.
Читайте также: Латвия поможет Казахстану обойти антироссийские санкции
Внешнеэкономические санкции и прекращение воздушного сообщения России со странами Запада мало повлияли на работу операторов Мурманской области в сфере внутреннего туризма и, более того, открывают перед индустрией новые горизонты. Об этом заявила генеральный директор мурманской туристической компании «Понаехали» Елена Лановая.
Об этом: Закрытые границы открывают новые горизонты — мурманский туроператор
Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл первое заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. Об этом сообщили 4 марта в краевом правительстве.
Он поручил региональному правительству и контролирующим органам «жёстко контролировать политику ценообразования на социально значимые товары».
Читайте также: В Красноярском крае будут контролировать цены на социально значимые товары
Госдума в трех чтениях приняла закон, позволяющий правительству России в течение года своими решениями оперативно повышать пенсии, менять МРОТ и величину прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Читайте подробнее: Правительство получило право повышать МРОТ, прожиточный минимум и пенсии
Хотя США обещают не вводить новых санкций, если Россия прекратит спецоперацию на Украине, Вашингтону всё равно нельзя верить. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Запад уже слишком много раз обманывал и Россию, и другие страны, поэтому для переговоров с ним нужны весомые аргументы, с которыми нельзя будет не считаться.
Об этом: Разведчик призвал не верить обещаниям Запада по Украине
Российские железные дороги (РЖД) приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата в целях обеспечения социальной защищенности работников. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе компании.
Читайте подробнее: РЖД приостановят мероприятия по оптимизации численности штата
Банк ВТБ поможет своему дочернему банку, который работает в Казахстане. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.
Читайте также: В ВТБ пообещали помочь дочернему банку в Казахстане
С призывом распространить действие антироссийских санкций на нефтяной и газовый сектора обратилась к странам Европейского союза глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она заявила об этом 4 марта в преддверии встречи G7 и участия в Совете ЕС по иностранным делам в эфире телеканала Sky News.
Читайте также: В Британии призвали ЕС распространить санкции против России на нефть и газ
В противостоянии Запада и России победит тот, у кого будет больше решимости идти до конца. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Сейчас у кого воли больше, решимости больше, тот и победит. Гарантией того, что нас не обманут является полный контроль российской армии», — сказал разведчик.
Читайте подробнее: Разведчик рассказал, кто победит в противостоянии России и Запада
В Ленинградской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики региона. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.
Читайте подробнее: Оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики создан в Ленобласти
Белоруссия не будет воевать на Украине в ходе проводимой Россией спецоперации. «Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле», — заявил 4 марта Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии подписания «решения республиканского референдума по изменениям и дополнениям в конституцию страны».
Об этом: Белоруссия не будет воевать вместе с Россией на Украине — Лукашенко
Соседние с Россией страны не должны нагнетать обстановку с транспортной доступностью Калининградской области. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на пароме «Маршал Рокоссовский».
Подробности в материале: «У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей» — Путин
Путин обратился к соседям России: у нас нет никаких недобрых намерений. Не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений.
Испанский гражданин, задержанный в Польше за шпионаж, якобы является агентом российской разведки. Об этом пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил 4 марта в эфире Польского телевидения.
Агентство внутренней безопасности Польши, рассказал он, идентифицировало испанца как «агента ГРУ». Задержанный «собирал информацию и передавал её в Россию».
Подробности в материале: В Польше гражданина Испании заподозрили в шпионаже в пользу России
В связи с западными санкциями против России и закрытием воздушного пространства стран Евросоюза для российских самолётов состояние цветочного рынка в РФ может радикально измениться.
Подробности в материале: Западные санкции ускорят импортозамещение на цветочном рынке России
Санкции, введенные европейскими странами против России, могут привести к эффекту бумеранга и нанести ущерб экономике ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова.
«В Европе уже сейчас очевидны «шатания» фондовых индексов и ограничение производства в европейских странах, вызванное ростом цен на энергетические ресурсы, — сказала Красюкова. — Возможен дефицит газа, поскольку в короткие сроки невозможно будет восстановить объемы его экспорта в европейских странах из других регионов мира. Ответные меры России на санкции Запада в части запретов полетов европейских перевозчиков через территорию РФ также отрицательно скажутся на экономическом развитии европейских государств. Неизбежны логистические проблемы из-за разрушения системы международных грузоперевозок».
Читайте также: ЕС получит «эффект бумеранга», введя санкции против РФ — экономист
России не привыкать жить в условиях масштабных санкций. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, страна всегда находилась в кольце врагов. Поэтому введенные Западом санкции не способны обрушить российскую экономику.
Подробности в материале: Разведчик назвал Россию «костью в горле» у Запада
Авиакомпания «Сибирь», она же S7 Airlines, отменила все международные рейсы. Решение начнёт действовать с 5 марта, сообщает пресс-служба компании.
Туристам помогают вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.
Читайте подробнее: Компания S7 отменила все международные авиарейсы
Вопросы ценообразования на продовольственные товары и товары первой необходимости обсудил глава Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с представителями торговых предприятий региона. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что вопросы продовольственной безопасности находятся на особом контроле у главы области.
Подробности в материале: В Самарской области обсудили вопросы ценообразования на продукты питания
Отказа от работы с российскими компаниями зарубежных партнёров не повлечёт катастрофического ущерба для экономики РФ. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на пароме «Маршал Рокоссовский».
Об этом: «Просто чуть сдвинем проекты» — Путин о разрывах бизнес-сотрудничества с РФ
Грузинское правительство, несмотря на сильнейшее внутреннее и внешне давление, не хочет вмешиваться в украинский конфликт и занимать демонстративно антироссийскую позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
Читайте также: Эксперт: Грузия трезво глядит на происходящее на Украине
Отказ Европейского союза от российских энергоресурсов рассматривается ЕС в качестве одной из мер против России. Об этом 4 марта заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом: ЕС изучает меры по отказу от российских энергоресурсов — Боррель
Имущество компаний, которые прекратили работу в России или ввели санкции следует национализировать. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Такие меры станут ответом на массовые санкции, которые были введены в отношении России со стороны Запада.
Подробности в материале: Безруков призвал национализировать имущество покинувших Россию компаний
В случае если иностранные школы начнут массово покидать Россию, общая система образования готова и далее обучать всех детей. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы сейчас каких-то таких массовых явлений не наблюдаем. Даже если это будет происходить, то наша система образования готова обучать дальше всех школьников», — сказал Кравцов.
Читайте подробнее: В Минпросвещения РФ не фиксируют массового ухода иностранных школ
Гастрономический гид Michelin замораживает все проекты в России.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопросы транспортного присутствия Белоруссии на Балтике.
Читайте также: Путин заявил о заинтересованности Белоруссии в присутствии на Балтике
Грузовики с гуманитарной помощью отправили из Башкириив Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом 4 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Он сообщил, что помощь собирали всей республикой.
Читайте подробнее: Из Башкирии в Донбасс отправили грузовики с гуманитарной помощью
Решение Международной федерации кошек ввести санкции против Российской Федерации, в результате чего котам и кошкам из России отныне запрещено участвовать в международных выставках, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Поступок конченых собак» — сети о санкциях против кошек из России
Российская система образования готова работать и обучать детей даже в условиях санкций. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«В этом отношении система образования готова, и каких-то серьезных угроз и проблем мы не видим», — заявил Кравцов.
Подробности в материале: Кравцов заявил о готовности к работе школ в условиях санкций
Еще две бизнес-структуры с иностранным участием заявили о своём предстоящем уходе с российского рынка. Ими стали сети супермаркетов Prisma и отелей Sokos, которые принадлежат финскому концерну S-Group.
Читайте также: Из России уйдут финские сети гипермаркетов Prisma и отелей Sokos
Граждане России и Белоруссии, а также представители их бизнес-сектора проявляют повышенный интерес к покупке недвижимости в Грузии, сообщает 4 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Читайте также: В Грузии призывают с осторожностью продавать недвижимость гражданам России
Переговоры президентов РФ и США не планируются. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: «Партнёрами теперь не назовёшь» — Песков об отношениях Путина и Байдена
Санкции Запада не поколеблют поддержки президента России внутри страны и никак не повлияют на принимаемые решения. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков прокомментировал своё попадание в санкционные списки
Во время торгов на бирже стоимость голубого топлива возросла до более чем $2100 за тысячу кубометров. Это 4 марта следует из данных лондонской биржи ICE.
Подробности в материале: Цена на газ в Европе выросла до более чем $2100 за тысячу кубометров
Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, такого разговора сейчас нет [в планах]», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил об отсутствии планов по разговору Путина с Байденом
Жителям Санкт-Петербурга объяснили, какие способы оплаты проезда в общественном транспорте доступны в городе в связи с тем, что ряд российских банков попали под санкции Запада.
Об этом: В Петербурге объяснили порядок оплаты проезда в условиях санкций
Запад ошибается, если всерьез верит, что санкции смогут остановить развитие России. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, самый тяжелый период Россию ожидает в течение одного-двух лет. Однако в долгосрочной перспективе санкции не смогут сдержать развития России.
Читайте также: «Россия обрела независимость» — Безруков о санкциях Запада
Россия никогда не была инициатором порчи отношений с зарубежными государствами, и всегда лишь вводили санкции в качестве ответных действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы в добрых отношениях с соседними странами, мы никогда не были инициаторами того, чтобы портить отношения, мы всегда отвечали на недружественные шаги против нас, но сами никогда не инициировали», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков — о сворачивании иностранных проектов в России: «Сделаем сами»
Западные страны обнажили свою «концентрированную злобу» в отношении России, обрушивая на нее санкции, заявила 4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: Захарова: Россия сталкивается с «концентрированной злобой» Запада
Власти Калужской области в эти дни активно включились в поиски и налаживание новых контактов как на межрегиональном, так и международном уровне. Прорабатываются варианты взаимодействия с Турцией, Китаем и Северной Африкой. Об этом шла речь 4 марта в рамках традиционного бизнес-завтрака в калужской Торгово-промышленной палате.
Читайте подробнее: Калужские власти формируют для экономики пул поставщиков и рынки сбыта
В США началось истеричное нагнетание русофобского припадка. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Американские политики «поехали» рассудком — Песков о «русофобии в США»
Совфед одобрил закон о четвертой волне амнистии капиталов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Четвертая волна амнистии капиталов продлится с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Об этом: Совфед одобрил закон о четвертой волне амнистии капиталов
Если персональные антироссийские санкции имеют целью заставить тех, против кого они вводятся, отказаться от поддержки президента РФ Владимира Путина, то у них нет шансов на успех. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: У персональных санкций Запада отсутствуют шансы на успех — Песков
Совфед одобрил закон о мерах санкционного характера в отношении граждан любых иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Подробности в материале: Совфед одобрил закон о санкциях в отношении иностранных граждан
Программы приграничного сотрудничества Евросоюза с Россией и Белоруссией приостановлены в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает 4 марта пресс-служба Европейской комиссии.
В числе приостановленных — программа «Интеррег. Регион Балтийского моря».
Об этом: ЕС остановила программы приграничного партнёрства с Россией и Белоруссией
В перспективе ближайших месяцев рынок недвижимости ожидает стагнация.
Читайте также: Эксперт рассказал о перспективах рынка недвижимости в России из-за санкций
Апофеозом санкционного «беспредела» стало сообщение от «Международной федерации кошек», которая присоединилась к санкциям против России. В соцсетях комментарии полны иронии и сарказма.
Читайте также: «Всё, Барсик, разбирай чемодан» — сети о санкциях против России
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах до 30 сентября 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Об этом: Совфед одобрил закон о дополнительных кредитных каникулах
Совфед одобрил масштабный закон, направленный на защиту граждан России и экономики в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Об этом: Совфед одобрил закон о поддержке экономики и граждан на фоне санкций
Совфед одобрил закон, позволяющий правительству России в течение года своими решениями оперативно повышать пенсии, менять МРОТ и величину прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Подробности в материале: Сровфед одобрил закон о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума
Американская социальная сеть Facebook — это стратегическое оружие США. Об этом 4 марта заявил член СПЧ, эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в эфире Первого канала.
Об этом: Ашманов: социальная сеть Facebook — стратегическое оружие США
С учетом того, что ни на какие уступки в отношении России Запад идти не готов, вряд ли кризис может разрешиться на текущем уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.
Читайте также: Запад вступает в фазу торга: эксперт об условиях отмены санкций США
Встреча президента России Владимира Путина с работниками культуры состоится в своё время, сейчас важнее экономика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 4 марта журналистам.
«Дойдёт очередь и до такого мероприятия, обязательно. Всё-таки, согласитесь, что экономика сейчас, в условиях агрессивной окружающей среды очень важна», — сказал он.
Подробности в материале: Путин позже встретится с деятелями культуры, экономика важнее — Песков
Германия уже не раз делала подобные заявления, тем временем закупки газа у России только нарастали, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Подробности в материале: Слова Шольца о закупках газа в обход России — игра на публику: эксперт
Цены имеют тенденцию преимущественно расти, в том числе и на автомобили. Ослабление рубля и риск остановки поставок — хороший повод для того, чтобы поднять цены. Но подобные ситуации случались уже не раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Читайте также: Эксперт призвал не поддаваться ажиотажу и бежать покупать автомобиль
Самолет российской авиакомпании «Сибирь», прибывший в Ереван, не арестован, но не может вылететь, так как «возникли проблемы между авиакомпанией и авиационными властями той страны, в которой зарегистрировано воздушное судно». Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Армении.
Подробности в материале: В Армении опровергли арест российского самолёта
Заявление западных стран, входящих в Арктический совет, о приостановке участия в организации политизировано и нерационально, оно помешает находить решения актуальных политических проблем. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 4 марта на сайте ведомства.
«Получается, что стремление ряда стран «наказать» Россию обернется серьезными издержками для совместного поиска оптимальных решений актуальных арктических проблем», — подчеркнула представитель МИД.
Читайте подробнее: МИД РФ: приостановка работы Арктического совета затруднит решение проблем
Почти 80% населения Турции считают, что их государство должно сохранять нейтралитет в российско-украинском кризисе. Таковы результаты опроса, проведённого компанией Aksoy.
Об этом: В Турции высказались за нейтралитет Анкары в конфликте России и Украины
Минпромторг РФ предлагает перенести уплату утильсбора для автопрома на конец года, сообщили в министерстве.
Западные страны — члены Арктического совета решили приостановить свою деятельность в организации из-за ситуации на Украине. Москва считает это решение политизированным, говорится в опубликованном 4 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Читайте подробнее: Западные члены Арктического совета приостановили работу из-за Украины
Армянская авиакомпания Flyone Armenia с 14 марта увеличит количество полетов в Москву с двух до пяти в неделю, сообщил глава правления.
Сотрудничество с Россией в области научно-исследовательской деятельности решила прекратить Европейская комиссия, говорится в опубликованном 4 марта заявлении члена ЕК по инновациям, исследованиям и образованию Марии Габриэль.
Подробности в материале: Еврокомиссия объявила об окончании работы с РФ по научным исследованиям
Российские компании, поставляющие свои товары в Киргизию, предлагают своим киргизским партнёрам рассмотреть возможность отказа от доллара США в пользу китайской нацвалюты.
Подробности в материале: Компании из России предлагают Киргизии перейти с доллара на юань
4 марта Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов провел онлайн-совещание с региональными бизнес-омбудсменами. Главным и единственным вопросом повестки стали меры, которые необходимо максимально оперативно принять, чтобы нивелировать последствия санкций.
По мнению большинства бизнес-защитников, самым тяжелым ударом для регионов независимо от их географии стала 20-процентная ключевая ставка. Как сообщила бизнес-омбудсмен Альбина Кычкина (Якутия), сейчас в республике идет подготовка к северному завозу, нужно запасать продукты и товары первой необходимости. Но центральная Россия отказывает в поставках, исчезли все акции и скидки, а наценки достигают 40%.
Принципиальную для регионов проблему взлетевших закупочных цен обозначил уполномоченный Севастополя Илья Пестерников: «Идет поток обращений от предпринимателей, поскольку прямым следствием будет срыв и невыполнение контрактов. А значит, необходимо зафиксировать положение о невозможности пересмотра заключенных контрактов и их стоимости. Спасением для бизнеса также будет «замораживание» реестра МСП, невозможность его пересмотра и исключения компаний», — считает Пестерников.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил задачу обеспечить стабильность экономической и социальной ситуации в городе в условиях введения против России беспрецедентных западных санкций.
Подробности в материале: Беглов поставил задачи оперштабу по обеспечению стабильности в Петербурге
Как сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, в республике остановились сразу три «дочки» финской компании (пострадали не только те, кто занят на лесозаготовке, но и перевозчики, транспортировщики леса), а микробизнес и общепит сейчас массово обращается к омбудсмену в связи с утратой учетных данных на сервере Poster (всего в России 12 тысяч пользователей). Решение первого вопроса бизнес-омбудсмен Титов видит в передаче иностранных активов российским компаниям, а второго — в решении с ФНС вопроса об отсрочке деклараций и бухотчетности.
Все предложения, поступившие от региональных уполномоченных, будут систематизированы, доработаны и представлены в правительство и Госдуму.
Сразу несколько регионов — Чувашия, Удмуртия, Белгородская, Самарская область — внесли предложения по отмене маркировки, невозмещения НДС экспортерам сырья, освобождению бизнеса от налога на имущество, возврата к льготному техподключению, моратория на тарифы естественных монополий, в частности, на электроэнергию.
В особом разрезе эта проблема, а также схема бездоговорного потребления электроэнергии выглядит для всех регионов и отраслей. Однако Сахалин, Якутия, Камчатка, Тува, Удмуртия предложили Борису Титову пресечь освоенный энергетиками метод разблокировки пломб, а значит произвольных объемов потребления и начисления штрафов, и сократить срок, за который происходит такое начисление с 6 до 3 месяцев.
Для Мурманской области сейчас самой горящей проблемой оказалось предстоящее перераспределение квот. Вновь назначенный региональный уполномоченный Максим Белов заручился поддержкой Бориса Титова в том, что аппарат выступит с инициативой и обращением в профильное министерство, чтобы действующие квоты остались без изменения.
Компании с участием российского бизнесмена Алишера Усманова освобождены от санкций, сообщается на сайте министерства финансов США.
Подробности в материале: США отменили санкции в отношении компаний с участием Алишера Усманова
Европейский союз обсуждает усиление санкций в отношении России, однако страны — члены объединения блокируют призыв Киева к военным действиям во избежание риска втянуть в военный конфликт НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министров иностранных дел, собравшихся в Брюсселе.
Читайте также: ЕС и НАТО отвергли призыв Украины о введении бесполётной зоны
В Пензенской области с 4 марта до 1 апреля министерство экономического развития и промышленности принимает заявки от предприятий на возмещение части затрат за приобретенное оборудование в целях модернизации производства. Субсидии предоставляются пензенским предприятиям, легкой, текстильной, стекольной и мебельной промышленности. Им намерены возместить часть затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере до 50%, но не более 2 млн рублей.
Читайте также: Бизнесу Пензенской области возместят часть затрат на оборудование
В российских регионах планируется открыть штабы по вопросам поддержки бизнеса, сообщает 4 марта сайт правительства России.
Об этом: Белоусов поручил открыть в регионах РФ штабы для поддержки бизнеса
Американская компания Airbnb, занимающаяся арендой временного жилья для туристов, приостановила свою деятельность в России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине, сообщил главный исполнительный директор компанииБрайан Чески.
Читайте также: Airbnb приостановила работу в России и Белоруссии
На данный момент Запад больше всего беспокоит то, что Россия никак не отреагировала на западные санкции. Об этом канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью гостелевидению страны ETV.
Читайте подробнее: Эксперт Минобороны Эстонии: беспокоит, что РФ не отреагировала на санкции
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Читайте подробнее: «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Таиланд
Выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе запатентованные. Возможность собственного выпуска фармсубстанций зафиксирована в новом законе, который депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании 4 марта и одобрил Совет Федерации, отметил первый заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
«Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Д. И. Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира — и это только то, о чем я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год», — подчеркнул он.
По словам депутата, сегодня большую часть фармсубстанций Россия приобретает в Китае и Индии.
Собственник одной из самых крупных торговых сетей в Эстонии Grossi Олег Гросс считает нелепым снятие с продажи товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщил местный новостной портал Sputnik Meedia.
Подробности в материале: Снятие с продажи товаров РФ и Белоруссии — нелепость — мнение
«Иногда наблюдается рост цен на те или иные ингредиенты, что связано с ростом цен в Китае в связи с последствиями коронавирусного кризиса. В ближайшее время ситуация с логистикой и поставками стабилизируется», — отметил Александр Мажуга.
Также, согласно новому закону, медицинские организации смогут закупать лекарственные препараты, медицинские изделия и расходные материалы для бесперебойного оказания помощи пациентам — по упрощенной системе.
«Кроме того, теперь правительство РФ вправе устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в случае их отсутствия. Напомним, еще в 2021 году был подписан закон о принудительном лицензировании лекарственных средств, при котором возможен выпуск препарата без согласия патентообладателя в целях охраны здоровья граждан», — сообщил Александр Мажуга.
В Татарии стартовал прием заявок для получения бесплатных услуг для бизнеса в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году бесплатно доступны: сертификация бизнеса, ведение бухгалтерии, выход на маркетплейсы, участие в выставках, услуги для сельхозпроизводителей. Заявки принимаются в региональном центре «Мой бизнес».
Читайте подробнее: Предпринимателям Татарии бесплатно предлагают услуги по ведению бухгалтерии
Минпромторг РФ рекомендовал приостановить экспорт удобрений до возобновления нормальных перевозок и гарантий выполнения поставок, передает министерство.
Сбои отгрузок удобрений могут повлиять на нацбезопасность ряда стран и вызвать дефицит продовольствия уже в среднесрочной перспективе, сообщили в Минпромторге РФ.
Компании полностью обеспечивают потребности российских аграриев в минеральных удобрениях, заявили в Минпромторге РФ.
Аграрии в Европе и ряде стран не могут получить удобрения из РФ из-за саботажа поставок рядом зарубежных логистических компаний, передает Минпромторг РФ.
В РФ будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медизделиями в период санкций, передает Минздрав.
В Латвии заблокированы интернет-ресурсы, которые относятся к новостному агентству Sputnik, в том числе и BaltNews.com. Об этом сообщило латвийское издание BaltNews.
Это сделано по распоряжению Национального совета электронных СМИ (NEPLP). Руководитель Иварс Аболиньш заявил, что такое решение продиктовано «нарушением, представляющим угрозу национальной безопасности», блокировка вводится сроком на три года.
Подробности в материале: В Латвии заблокирован доступ к инфопорталам Sputnik и BaltNews
Контракты по некоторым лекарствам заключены на два-три года, что дает уверенность в стабильности поставок в РФ, заявил глава Минздрава Мурашко.
Заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало, российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы, сказал Мурашко.
Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов, сообщил Мурашко.
Греция намерена накладывать арест на активы россиян, внесенных в санкционные списки ЕС и США, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Британский автопроизводитель Rolls-Royce принял решение приостановить поставки машин в Россию на фоне ситуации вокруг Украины, сообщили представители компании журналу Forbes.
Цена газа в Европе вновь обновила исторический рекорд, достигла $2289 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
Западные санкции дадут IT-отрасли Удмуртии дополнительные возможности для развития, поскольку в период перестроения бизнесом цепочек поставок увеличится спрос на IT-решения. Об этом заявил министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.
По его словам, в настоящее время IT-компании рассматривают вопрос переориентации с рынков Европы и США на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и стран ближнего зарубежья.
Об этом: В Удмуртии ожидают роста спроса на IT-продукты в условиях санкций
Британские власти могут изъять особняки «российских олигархов» в Лондоне и разместить в них украинских беженцев, пишет Times со ссылкой на вице-премьера Рааба.
Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и предоставления услуг в России из-за событий на Украине.
Законодатели одного из городов американского штата Нью-Джерси требуют приостановить работу российской автозаправки «Лукойл» на фоне ситуации в Украине, сообщает Reuters.
Читайте также: Совет города в Нью-Джерси требует закрыть заправки «Лукойл»
Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам и официальным лицам, включая судей, участвовать в соревнованиях под своей эгидой, сообщают РИА Новости.
Ряд категорий товаров теперь нельзя будет экспортировать в Россию из Швейцарии, говорится в опубликованном 4 марта заявлении швейцарского Федерального совета. Это решение принято на фоне ситуации на Украине.
Читайте подробнее: Швейцария запретила экспорт в Россию ряда категорий товаров
В магазинах Вологодской области пока нет сбоев в поставках продовольствия, сообщает правительство региона.
Об этом: Вологодские власти не прогнозируют резкого скачка цен на продовольствие
В Саратовской области в 2022 году вырастет совокупный объем господдержки обрабатывающих производств, реализующих инвестпроекты. Федеральное софинансирование вырастет в 1,5 раза — до 42,8 млн рублей. Общий объем поддержки с учетом бюджета региона составит 66,2 млн рублей. Первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Александр Изтлеуов подчеркнул крайнюю востребованность мер господдержки в условиях санкций.
Читайте также: В Саратовской области на поддержку предприятий направят более 66 млн рублей
Транспортировка газа в Европу по «Северному потоку» идет в обычном режиме.
США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора, передают РИА Новости. Расширенные меры экспортного контроля в отношении РФ еще сильнее ограничат доступ российских компаний к американским технологиям и ПО, заявил минторг США.
Министерство финансов России с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц в связи с ухудшением условий заимствований, сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: Минфин приостанавливает размещение ОФЗ для физических лиц
Вологодские власти укрепят продовольственную безопасность с помощью поддержки фермерства.
Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу, 4 марта, выросла на 30% и впервые в истории превысила $2400 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Об этом: Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе, запатентованные.
Читайте также: Депутат: РФ может быстро запустить производство собственных редких лекарств
«Новатэк» опубликовал обращение, в котором сообщается, что компания продолжает «ответственно выполнять все свои российские и международные контрактные обязательства, как по поставке энергии нашим многочисленным потребителям, так и по реализации наших совместных с партнерами проектов, которые являются важным элементом обеспечения и сохранения мировой энергетической безопасности».
«Мы поддерживаем любые дипломатические меры для восстановления мира, надеемся на скорейшее разрешение сложившейся трагической ситуации и выражаем искреннее сочувствие всем, кого коснулись эти события», — говорится в сообщении.
«Новатэк — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.
Би-би-си заявила, что временно прекращает работу в России, будет действовать из-за пределов РФ.
Черногория закрыла небо для российских самолетов, сообщило национальное ТВ со ссылкой на МИД, передают РИА Новости.
Рубль по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, 4 марта, укрепился к доллару. Евро обновил исторический максимум, достигнув на пике 125,97 рубля, но к закрытию торгов ослабил рост.
Подробности в материале: Доллар подешевел на Мосбирже, евро обновил исторический максимум
В Курганской области пересмотрят расходы областного бюджета на 2022 год. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«Бюджет на 2022 год формировался в других экономических условиях, с учётом имеющихся на конец 2021 года планов и прогнозов по развитию экономики и роста собственных доходов, которые складываются из ряда показателей. Сейчас прогнозировать их выполнение в прежних объёмах довольно сложно. Главная задача — обеспечить социальную защищённость жителей региона, бесперебойное функционирование инфраструктуры», — пояснил заместитель главы региона Константин Ермаков.
Читайте также: В Курганской области взялись за корректировку бюджетных расходов
Руководство соцсети TikTok должно объяснить, по какой причине были удалены новостные сюжеты на официальном аккаунте РИА Новости. Соответствующий запрос направил Роскомнадзор 4 марта в администрацию соцсети.
Об этом: Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление сюжетов РИА Новости
Россельхознадзор с 5 марта отменяет ранее введенные ограничения и полностью возобновляет ввоз в Россию продукции овощеводства из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Узбекистана и Египта.
Подробности в материале: Россельхознадзор снимает ограничения на импорт овощей из девяти стран
Вологодские предпринимательницы на фоне вводимых Западом санкций обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в проработке рынков сбыта в странах Востока и Азии, сообщает региональное правительство.
Об этом: Вологодские предприниматели попросили помощи в поиске рынков сбыта
«Впереди нас ждут интересные времена. Отовсюду мы слышим, как западные компании заявляют об уходе с российского рынка. Заявляют и рыдают. Их вынуждают, понятно. С такого прибыльного рынка уйти…» — депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.
Читайте также: Западные компании «рыдают, говоря об уходе с российского рынка», — мнение
Американское правительство включило в санкционный список авиастроительный завод «Сокол» из Нижнего Новгорода.
Читайте подробнее: США ввели санкции против нижегородского авиазавода
Роскомнадзор сообщил об ответных мерах на ограничение доступа к российским СМИ:
«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации.
С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».
Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым в том числе для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах».
В настоящее время в магазинах Удмуртии имеется объем товарных запасов на 20 млрд рублей и более 50 дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По некоторым позициям запасы даже превышают норму.
Читайте также: В магазинах Удмуртии имеются товарные запасы на 20 млрд рублей
Полки с рисом утром в магазине
Дарья Драй © ИА REGNUM
В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики. На горячую линию могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами.
Номер горячей линии +7 (499) 495-00-11. Режим работы:08:00−20:00 мск.
Электронная почта для направления обращений: gruz@sicmt.ru.
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) считает целесообразным поддержать добросовестных иностранных инвесторов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Об этом: В Госдуме рассказали о проработке одного из вариантов работы с инвесторами
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко считает необходимым создать во всех регионах оперативные штабы по выработке мер поддержки бизнеса в условиях санкций.
ЕС изучает возможности отключения от SWIFT новых банков РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель утверждает, что санкции Запада против России не нацелены на смену власти в РФ, а лишь на ослабление ее экономики.
Боррель заявил, что нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день», но ЕС будет стремиться к быстрому сокращению закупок.
ФАС предупредила сахарные заводы о недопустимости создания искусственного дефицита для поддержания спроса и роста цен.
В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен на сахар ФАС России отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен недопустимо.
При планировании отгрузки товара предприятиям следует соблюдать интересы участников рынка с учетом производственных и логистических возможностей. Недопустимо ущемление интересов участников рынка путем снижения объемов поставки либо отказа в поставке продукции по действующим договорам.
В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно принимает меры реагирования.
В настоящий момент запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса, риски дефицита отсутствуют, заявляет ФАС.
Ведомство также отмечает, что по поручению правительства Российской Федерации ФАС России, Минпромторг России и Минсельхоз России проработали с торговыми сетями вопрос расширения инициативы добровольного ограничения торговой наценки на ряд социально значимых товаров, в том числе на сахар, до 5%. К инициативе уже присоединились торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей», «Магнит», «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка».
Международная ассоциация бокса запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.
Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории России в качестве ответной меры на ограничение доступа к российским СМИ.
Читайте также: Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook на территории России
4 марта Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского агентства международной информации РИА Новости.
Роскомнадзор отмечает, что подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Начиная с мая 2021 года Роскомнадзор зафиксировал 7 фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.
В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с Законом о защите конкуренции составляет 10 дней.
Эта мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка либо привести к формированию на рынке искусственного ажиотажного спроса, что в конечном итоге может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя.
Ведомство отмечает, что предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования.
Этот инструмент позволяет предотвращать планируемые антиконкурентные действия на социально значимых товарных рынках, а также сокращать количество возбуждаемых антимонопольных дел и назначаемых по результатам их рассмотрения штрафов.
Граждане Сербии 4 марта вышли на митинг в поддержку России. Прямую трансляцию мероприятия на своем канале в «Ютьюбе» организовал портал Srbin.info, который является его информационным спонсором.
Читайте подробнее: Жители Белграда вышли на митинг за Россию
Федеральная антимонопольная служба России направила всем сахарным заводам письма, в которых обратила внимание на необходимость соблюдения «принципов ответственного ценообразования» на рынке сахара.
Об этом: ФАС предостерегла сахарные заводы от создания искусственного дефицита
Управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик» X5 Group наблюдает резкий рост спроса на сахар в ряде регионов РФ. В некоторых магазинах «Пятерочка» вводятся ограничения на объем покупок.
В компании отмечают, что поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать сахар для поставок в торговые сети, сообщает ТАСС.
Голосование Сербии за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, в которой осуждается Россия, показало, что президента Сербии Александра Вучича больше волнует вопрос сохранения у власти, чем национальные и государственные интересы Сербии. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.
Подробности в материале: Интерес Сербии в союзничестве с Россией, а интерес Вучича в подчинении НАТО
Американская компания Google приостановила в России размещение всей контекстной рекламы после того, как российское правительство потребовало, чтобы платформа перестала распространять пропаганду о событиях на Украине. Речь идёт, в частности, о рекламе на принадлежащем компании видеохостинге YouTube и на поисковике Google. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.
Об этом: «А можно нам тоже?» — сети США об отключении России от рекламы Google
Вместе с тем в регионах покупатели сообщают об отсутствии сахара в федеральных сетях. Продавцы пожимают плечами: уже раскупили. В частных магазинах цена пачки сахара (900 г — 1 кг) подскочила до 65−80 рублей.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» ответил на вопрос, почему США не так просто отказаться от российской нефти.
Читайте также: Бойкот российской нефти в США может провалиться
Бухарест должен немедленно прекратить всяческие торговые операции с Россией, а также блокировать действие основных двусторонних договоренностей в банковской сфере. Об этом 4 марта заявил глава сената (верхней палаты парламента) Румынии Флорин Кыцу, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Читайте подробнее: Глава сената Румынии высказался за прекращение торговли с Россией
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала циничным решение Международного паралимпийского комитета не допустить российских спортсменов до Игр в Пекине.
«Отстранение наших людей, которых и так не жаловала судьба и которые были на месте в Китае, можно назвать цинизмом. Он ничем не отличается от обыкновенного цинизма, который, к сожалению, сейчас процветает», — цитирует ТАСС Винер-Усманову.
Федерация бокса России считает неправомерным решение AIBA отстранить россиян от соревнований.
Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ.
Facebook будет делать все возможное, чтобы восстановить работу в России, заявил вице-президент компании Meta Ник Клегг.
Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.
В связи с блокировкой Facebook в России следует всегда помнить, что любая площадка — это в большинстве бизнес-проект, свое присутствие в соцсетях лучше диверсифицировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил руководитель холдинга The Business Pill, лауреат Премии Рунета Игорь Малинин.
Об этом: Удалять ли аккаунт в Facebook — пользователям напомнили о цифровой гигиене
Администрация США обдумывает введение запрета на импорт нефти из РФ, сообщили западные агентства со ссылкой на представителя Белого дома, сообщают РИА Новости.
Закон о санкциях в отношении иностранных граждан, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России, подписал 4 марта президент страны Владимир Путин. Текст публикует сайте Кремля.
Подробности в материале: Путин подписал закон о санкциях в отношении иностранных граждан
Миланский университет в Италии вычеркнул книги русского писателя Федора Достоевского из своей программы на фоне ситуации на Украине, чтобы избежать потенциальных противоречий. Новость шокировала пользователей социальных сетей, в связи с чем руководство университета разрешило вновь преподавать Достоевского.
Об этом: «Ректор должен уйти в отставку» — сети США о запрете Достоевского в Милане
Боррель — на вопрос «Какие санкции к России Евросоюз введет завтра?»:
«Я понимаю, что для вас важны новые санкции. Для меня важнее применение вчерашних санкций. Но мы рассматриваем новый пакет. Например, мы можем увеличить число российских банков, отключенных от SWIFT, хотя мы еще не приняли решений о конкретных банках. Мы можем углубить финансовые санкции. Но, пожалуйста, остановитесь на мгновенье и подумайте о последствиях того, что мы уже сделали. Сегодня Россия объявила дефолт по некоторым долгам в рублях и не выплачивает дивиденды западным инвесторам — в размере 29 млрд долларов. Это важное последствие — мгновенное, меньше трех дней. Решение заблокировать резервы российских банков будет иметь многочисленные последствия. Будет больше санкций, но важно применить то, что мы уже решили. Мы будем искать состояния олигархов — это должно быть последовательно сделано: страна за страной, город за городом. Все решения должны быть воплощены на практике».
Телеграм-канал Пул№3
США не имеют стратегической заинтересованности в сокращении объемов нефти на рынках, но не исключают санкций против энергетики РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
США сохраняют готовность не только к ужесточению санкций против Москвы, но и к дипломатии с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил Блинкен.
Администрация США считает, что западные санкции уже начали оказывать разрушительное воздействие на российскую экономику, заявил Энтони Блинкен.
«Экономика России находится в свободном падении», — утверждает госсекретарь США.
США считают, что сейчас не время, чтобы Байден контактировал напрямую с Путиным, заявили в Белом доме.
Руководство социальной сети Facebook будет «делать всё возможное», чтобы восстановить доступ к сервису на территории России, заявил вице-президент компании Meta Ник Клегг.
Об этом: Meta намерена «делать всё возможное» для восстановления Facebook в России
Booking.com перестал работать в России. Поиск зарубежных отелей доступен.
Доступ к Twitter ограничен, сообщил Роскомнадзор.
Немецкий Henkel прекращает инвестиции в Россию, но пока продолжит поставлять продукцию, сообщают РИА Новости.
Министр обороны Албании Нико Пелеши 4 марта опубликовал видео, в котором рекламируется работа НАТО, сообщает албанское новостное агентство Lapsi.
Читайте также: Албанский министр обороны заверил граждан в надежности НАТО
Уголовная ответственность за призывы к антироссийским санкциям вводится законодательством России. Соответствующий закон подписал 4 марта президент страны Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.
Подробности в материале: Путин ввёл уголовную ответственность за призывы к санкциям против России
Правительство Британии намерено внести изменения в национальное законодательство, позволяющие ускорить введение санкций против России, сообщает 4 марта британский МИД.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Читайте также: Санкции против России будут «ускорены» — МИД Британии
Онлайн-площадка для размещения и поиска аренды жилья Booking.com временно перестает работать на территории России, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Сервис Booking.com приостанавливает свою работу в России
Альтернативные способы обмена сообщениями между банками существуют. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Подробности в материале: Эксперт рассказал об альтернативе SWIFT
Отключение нескольких российских банков от системы SWIFT не сможет нанести решающего ущерба экономике России. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте также: Эксперт: Отключение российских банков от SWIFT не может обрушить экономику
Запрет на ввоз наличных евро в РФ малоэффективен и является попыткой оказать давление на российскую валюту. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Подробности в материале: Эксперт: Запрет на ввоз наличных евро — попытка пошатнуть рубль
Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева досрочно возвращается с гастролей из Великобритании, сообщил министр культуры, печати и по делам национальностей республики Константин Иванов. Всего планировалось провести 46 концертов в 38 городах страны.
Группа артистов театра провела лишь шесть концертов.
Читайте также: Марийский оперный театр досрочно вернулся из Великобритании
Перед Россией открывается новое окно возможностей по восстановлению экономического суверенитета. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте также: Эксперт: У России появилась возможность вернуть экономический суверенитет
В России есть отрасли, которые являются наиболее уязвимыми для санкций. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте также: Эксперт перечислил наиболее уязвимые отрасли России
Россия сможет опираться на незападные страны и вводить программу импортозамещения. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте также: Эксперт: России помогут незападные страны и импортозамещение
Канада намерена продолжат вводить экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 4 марта на пресс-конференции.
Об этом: Канада пообещала продолжать вводить санкции против России
Нидерландская компания Booking.com была вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России из-за резко возросших сложностей, связанных с ведением бизнеса в стране.
Читайте также: Сервис Booking.com приостановил предоставление услуг в России
Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России. Это следует из данных проверочного сервиса ведомства по состоянию на 4 марта.
Читайте подробнее: Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter на территории России
Правительство отменило налог на покупку золота, чтобы поддержать граждан. Об этом 5 марта заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Читайте также: Эксперт: НДС на покупку золота отменён, чтобы поддержать граждан
С кинокомпаниями, которые пытаются оказывать давление на РФ, можно и нужно бороться. Об этом 5 марта заявил ИА REGNUM публицист Роман Проценко.
Об этом: Эксперт: с Голливудом можно эффективно бороться с помощью пиратства
Яхты российских бизнесменов Тимченко и Мордашова были конфискованы властями Италии прямо в порту.
Подробности в материале: Власти Италии конфисковали яхты российских бизнесменов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги органов власти 20 регионов России до уровня «B» в иностранной валюте и до «B+» в национальной валюте. Об этом организация сообщила 4 марта на своем сайте.
Читайте подробнее: Fitch понизило долгосрочные рейтинги органов власти 20 регионов России
Власти США обеспокоены решением Роскомнадзора о блокировке социальной сети Facebook на территории России. По мнению пресс-секретаря Белого дома Псаки, власти России блокировали Facebook, чтобы отрезать своих граждан от потоков информации.
Об этом: США обеспокоились решением Роскомнадзора о блокировке Facebook
Южнокорейская компания Samsung Electronics решила приостановить поставки чипов, мобильных телефонов и бытовой электроники в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.
Об этом: Samsung приостанавливает поставки смартфонов и чипов в Россию
Крупнейшие торговые сети России попросили разрешения ограничить продажу ряда категорий товаров в одни руки для борьбы со спекуляциями, сообщает пресс-служба российского Минпромторга.
Читайте подробнее: Торговым сетям России разрешили ограничить продажу товаров в одни руки
Французские модные дома Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно сворачивают свою деятельность на территории России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Читайте подробнее: Модные дома Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в РФ
Южнокорейская компания Samsung Electronics временно приостанавливает поставку товаров в Россию в связи с физической невозможностью их отправить. Об этом со ссылкой на источник в компании 5 марта сообщает Yonhap News.
Подробности в материале: Samsung: приостановка поставок в Россию не связана с санкциями
В Амурской области предпринимают меры по обеспечению стабильной работы систем транспорта, энергетики и ЖКХ. Особое внимание также уделят строительству, дорожной отрасли и сельскому хозяйству, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов. Ситуация обсуждалась на заседании антикризисного штаба региона.
Об этом: В Приамурье намерены завершить начатые проекты, несмотря на санкции
Американские телеканалы ABC и CBS приняли решение прекратить вещание на территории России. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей корпораций.
Предприниматель Илон Маск призвал американский бизнес и власти немедленно, в «чрезвычайном» режиме нарастить добычу нефти и газа для замещения российских углеводородов. Об этом 4 марта он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Илон Маск призвал к чрезвычайным мерам для противостояния России
Санкции введены властями Сингапура в отношении банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ. С данными российскими банками запрещается работать всем финансовым институтам страны. Кроме того, введён запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины, а также для кибератак.
Об этом: Власти Сингапура ввели санкции против четырёх российских банков
В Амурской области обновляют список компаний, от которых зависит состояние экономики региона. Раньше в него входили 67 предприятий, теперь этот список будет дополнен.
Подробности в материале: В Приамурье взяли под особый контроль системообразующие предприятия
На Камчатке в некоторых магазинах ценники на товары переписывают в сторону увеличения, а в некоторых они вовсе исчезли. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор края Владимир Солодов.
В ювелирном доме Cartier отметили, что обеспечивают всю необходимую поддержку, в том числе материально-техническую, финансовую и моральную, своим сотрудникам на местах.
Подробности в материале: Ювелирный дом Cartier приостановил свою деятельность в России и на Украине
Производитель строительной техники и оборудования японская компания Komatsu приняла решение приостановить поставку своей продукции в Россию в связи с возникшими трудностями в логистике.
Об этом: Японская компания Komatsu заявила о временном прекращении поставок в Россию
Оперная певица Анна Нетребко решила взять паузу в карьере и временно не выступать. Об этом сообщил РИА Новости её представитель Максим Берин. Ранее Баварская государственная опера разорвала сотрудничество с Нетребко, а Метрополитен-опера отменила её выступления в Нью-Йорке.
На Камчатке резко выросли цены на памперсы и детское питание. Губернатор края Владимир Солодов обратился по этому поводу в региональное УФАС с просьбой провести проверку.
Подробности в материале: На Камчатке подскочили цены на памперсы и детское питание
Восемь случаев заболевания «чёрной плесенью», или мукомиркозом, были зарегистрированы в России среди пациентов, переболевших COVID-19.
Читайте подробнее: Врачи сообщили о случаях заболевания «чёрной плесенью» у болевших COVID-19
Новая реальность позволит раскрыть огромный потенциал для нефтегазовых проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков, комментируя призыв предпринимателя Илона Маска к американским властям и бизнесу немедленно, в «чрезвычайном» режиме нарастить добычу нефти и газа для замещения российских углеводородов.
«Санкционное давление на рынке нефти и газа достигает пиковых значений. При этом мы понимаем, что крупнейшие нефтегазовые холдинги страны банкротиться ни при каких санкционных сценариях не будут…»
Подробности в материале: Нефтегазовые проекты РФ раскроют свой огромный потенциал — эксперт
Зависимость Евросоюза от российского газа невозможно преодолеть «с завтрашнего дня», но стремиться к этому необходимо всеми возможными способами. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 4 марта заявил в ходе пресс-конференции.
Читайте также: Боррель оценил возможности ЕС отказаться от газа из России «со дня на день»
Доступ к социальной сети Twitter на территории России ограничен. Такие меры принял Роскомнадзор. Такие меры приняты по запросу Генпрокуратуры РФ.
Читайте также: В России ограничили доступ к соцсети Twitter
Bank of Georgia («Банк Грузии») ввёл требование для клиентов из России подписывать документ, осуждающий внешюю политику Москвы. Об этом пресс-служба банка сообщила изданию Netgazeti.
Подробности в материале: «Банк Грузии» пытается заставить граждан России осудить политику Москвы
На будущей неделе Польшу и Румынию с визитом посетит вице-президент США Камала Харрис. Об этом говорится в обнародованном 4 марта заявлении заместителя главы американской администрации Сабрины Сингх.
Читайте подробнее: Вице-президент США на следующей неделе посетит Польшу и Румынию
Россия и Бразилия намерены сохранить существующие торгово-экономические и инвестиционные связи, заявил глава российской дипмиссии Алексей Лабецкий.
Читайте подробнее: Россия и Бразилия намерены развивать товарооборот
Российские власти рассматривают возможную отмену наказания за использование пиратских программ в качестве одной из мер поддержки экономики в условиях санкций. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и документы.
«Согласно плану, для поддержки российских информационных технологий предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем», — говорится в публикации.
Об этом: Власти России обсуждают легализацию пиратского софта
Нельзя допускать в Грузии дискриминациию российских граждан. Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Читайте подробнее: Лидер «Грузинской мечты» осудил дискриминацию граждан России
Президенты США и Финляндии Джозеф Байден и Саули Ниинистё в ходе встречи в Вашингтоне обсудили вопросы трансатлантической координации процесса введения санкций против России за проведение специальной военной операции на Украине и усилия по обеспечению безопасности и гуманитарной помощи Украине.
Читайте подробнее: США и Финляндия договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности
В Приморье в связи с экономической и внешнеполитической обстановкой процентные ставки по госпрограммам не повысились. Жилищный кредит по «дальневосточной ипотеке» оформляют по ставке до 2%.
Подробности в материале: Ставки по «дальневосточной ипотеке» не повысились
Около 1,5 тысячи туристов из Башкирии остаются за границей. Об этом сообщает пресс-служба центра управления регионом.
Сообщается, что домой уже вернулись 300 туристов из Башкирии.
Читайте подробнее: В Башкирии назвали число туристов, находящихся за рубежом
Группа Kering, объединяющая ряд люксовых брендов, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии всех магазинов в России.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принял решение о создании rомиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы в условиях санкций.
Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура прекратят инвестиции в ценные бумаги правительства и Центрального банка России. Об этом говорится в сообщении сингапурского МИД.
Об этом: Сингапур прекратит вложения в государственные ценные бумаги России
В Югре увеличены нормативы предельной стоимости путёвок для детей, которые приобретаются за счёт бюджета ХМАО. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Нормативы предельной стоимости бюджетных путёвок увеличены на 30%.
Читайте подробнее: В Югре увеличили расходы на детский отдых
Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию.
В условиях западных санкций против российских банков взаимные симпатии и стратегическое партнерство России и Бразилии будут способствовать тому, что две страны найдут инструменты взаимодействия в сфере финансов и инвестиций. Об этом 5 марта рассказал посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
Читайте также: Посол РФ в Бразилии рассказал, как санкции повлияют на отношения двух стран
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал нестандартной сложившуюся ситуацию с санкциями.
«Нынешняя ситуация — нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий. За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008−09, 2014−15 и 2020 годов… Всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», — уверен Собянин.
В Москве создаётся комиссия по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, сообщил 5 марта мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Подробности в материале: Собянин создал комиссию по повышению устойчивости экономики Москвы
В Чувашии сформировали штаб, который будет заниматься выработкой мер по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Соответствующее распоряжение подписал 5 марта глава Чувашии Олег Николаев.
Читайте подробнее: Чувашия создала штаб по поддержке устойчивости экономики
Ситуация в московской экономике является нестандартной даже с учётом ранее пережитых кризисов. Об этом 5 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Читайте также: Собянин назвал «нестандартной» ситуацию в экономике Москвы
Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил региональный оперативный штаб по оказанию поддержки жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Соответствующее распоряжение глава региона подписал 4 марта.
Об этом: В Башкирии создали региональный штаб по оказанию поддержки жителям Донбасса
В условиях введения западными странами антироссийских санкций формат работы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может быть изменен. Об этом 5 марта рассказал посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
Читайте подробнее: Посол России в Бразилии: БРИКС может изменить формат работы из-за санкций
Поставки в Россию товаров южнокорейской компании Samsung приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме.
Подробности в материале: Приостановка поставок Samsung в Россию носит временный характер
Единство Запада по поводу российской военной операции на Украине, о котором постоянно заявляет президент США Джозеф Байден, как оказалось, по факту не такое уж крепкое. Об этом со ссылкой на эксперта по международной проблематике Теда Карпентерасообщает The National Interest.
Читайте подробнее: В США усомнились в силе глобальной коалиции Вашингтона против России
Создаваемая в Москве комиссия по повышению устойчивости экономики займётся мониторингом ситуации и принятием срочных мер реагирования для поддержки бизнеса и граждан. Об этом 5 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Об этом: Мэр Москвы назвал первые задачи для ответа на санкции
В Чувашии сформирована рабочая группа, которая будет заниматься координацией сбора и отправки гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Читайте подробнее: В Чувашии создали рабочую группу для оказания гуманитарной помощи Донбассу
Российская экономика вступает в полосу серьёзных испытаний. Об этом 5 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Читайте также: Собянин заявил, что экономика вступает в полосу испытаний
По мнению премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, странам Европы необходимо создать общую энергетическую стратегию снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Такое мнение он высказал 5 марта в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Читайте также: Джонсон призвал создать стратегию снижения энергетической зависимости от РФ
В Амурской области профильные министерства готовятся увеличить объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету.
Читайте подробнее: Власти Приамурья расширят федеральный пакет мер поддержки бизнеса
Американские технологические гиганты не ощутят больших потерь, если покинут российский рынок из-за ситуации на Украине. На Россию приходится совсем небольшая доля их прибыли, пишет 5 марта газета Politico со ссылкой на выводы аналитиков.
«Для этих технологических компаний Россия — это как крошки на столе по сравнению со всем пирогом», — считает аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ив.
Читайте также: Технологические гиганты США почти не ощутят ухода с рынка России — Politico
В Кемеровской области будет создан специальный штаб, который будет решать вопросы поддержки малого бизнеса, обеспечивать комплексное развитие экономики и повышение качества жизни населения. Он будет сформирован по распоряжению губернатора Сергея Цивилева после селекторного совещания первого вице-премьера России Андрея Белоусова с главами регионов и руководителями деловых объединений.
Читайте также: Штаб по обеспечению комплексного развития экономики появится в Кузбассе
Странам Запада, которые проводят антигуманную политику в отношении Белоруссии, стоит остановиться и одуматься. Об этом говорится в распространенном 5 марта заявлении президиума Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии.
«Взаимоотношения должны строиться исключительно на основе равноправного диалога, доверия и взаимоуважения», — отмечают парламентарии.
Подробности в материале: Белоруссия призвала Запад прекратить санкционное давление
Сообщения о том, что японские телекомпании намерены уйти из России, не соответствуют действительности. Об этом 5 марта сообщил источник в телекомпании TBS, слова которого приводит РИА Новости.
Читайте подробнее: Телекомпании из Японии опровергли сообщения о своем уходе из России