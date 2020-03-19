В регионах также формируются штабы по поддержанию экономики в условиях санкций.

По итогам совещания было принято решение о создании федерального оперативного штаба по работе экономики страны в условиях санкций. Возглавил штаб председатель правительства Михаил Мишустин . Его заместителя стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе прочего Запад попытался отключить Россию от системы SWIFT и заблокировать операции с золото-валютным резервом Центрального Банка России. 28 февраля на фоне ослабления курса рубля Банк России поднял ключевую ставку до 20%.

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля провёл совещание, на котором обсуждалась экономическая обстановка в Российской Федерации в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны США и Евросоюза после развернувшейся на Украине спецоперации.

Россия прорабатывает меры защиты от санкций Запада. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Правительство Грузии ведёт консультации с иностранными партнёрами о возможном закрытии воздушного пространства для самолётов из России. Об этом 28 февраля сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.

Подробности в материале: Набиуллина объяснила решение о повышении ключевой ставки до 20%

Банк России вынужден жёстко реагировать на фоне введения антироссийских санкций. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр принял решение усилить экономические и финансовые санкции против России, передает BFM TV.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, после увеличения ключевой ставки до 20%. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Повышение ключевой ставки поможет защитить сбережения граждан России. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Подробности в материале: В Госдуме готовы менять спортивное законодательство на фоне санкций

Россия выполняла и впредь готова выполнять взятые на себя в международном спорте обязательства, в Госдуме работают над соответствующим развитием законодательной базы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Банк России будет ориентироваться в своих дальнейших решениях на изменение ситуации во внешних условиях. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Российская экономика столкнулась с совершенно нестандартной ситуацией. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Подробности в материале: Российские банки продолжат выполнять все свои обязательства — Набиуллина

Российские банки продолжат выполнять все свои обязательства перед клиентами. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

На фоне роста ключевой ставки с 9,5% до 20% платежи по кредитам с плавающими ставками резко вырастут, но таких кредитов в экономике очень мало. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Устойчивая экономика России является основной для преодоления последствий санкций. Об этом заявила директор института экономики Уральского отделения РАН и доктор экономических наук Юлия Лаврикова .

Банк России обеспечит равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Ограничения на вывоз капитала помогут поддержать курс рубля в сложный период. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Коммерческим банкам следует идти навстречу клиентам, чаще реструктуризируя их кредиты. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Повышение ключевой ставки до 20% — беспрецедентный шаг со стороны Банка России, но это не самый жёсткий сценарий. Если посмотреть на текущий уровень девальвации национальной валюты, то ставка вполне могла быть повышена и до 25%, и даже 30%. Об этом заявил 28 февраля ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко .

Отключение от SWIFT уже находящихся под санкциями российских банков не будет иметь сильных негативных последствий, о которых заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова .

США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России. Санкции введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций.

Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, несмотря на санкции. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Российская Система передачи финансовых сообщений не сможет полностью заменить SWIFT, но позволит решить часть проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко .

Госдума на дополнительном пленарном заседании 4 марта обсудит поддержку граждан и экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM , об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подробности в материале: Отчисленные из зарубежных вузов смогут продолжить обучение в России

Российские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих российских университетах, заявили в Минобрнауки.

Администрация президента США Джо Байдена обратится к Конгрессу с просьбой выделить еще $6,4 млрд в виде экономической и военной помощи Украине, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер .

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул запретила федеральным учреждениям штата сотрудничать с российскими компаниями, сообщается на её официальном сайте.

Поручение президента РФ Владимира Путина по сохранению кредитных ставок в договорах, заключённых до повышения ключевой ставки ЦБ, касалось ипотечных займов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Посольство США в Минске приостановило работу в связи с ситуацией на Украине, сообщает Госдепартамент.

В Олимпийском комитете России заявили, что последние рекомендации МОК против спортсменов из РФ и Белоруссии противоречат Олимпийской хартии.

Главы хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии решили не приглашать сборную России на этапы Евротура.

Данное российским президентом Владимиром Путиным поручение по сохранению кредитных ставок относится только к ипотечным займам, сообщил 28 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Евросоюз должен быть готов платить цену за санкции против России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель .

Министр финансов Антон Силуанов (справа) и заместитель председателя правительства Александр Новак перед началом совещания по экономическим вопросам. 28 февраля 2022 года [kremlin.ru]

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации на Украине через диалог и переговоры с Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Повышение ЦБ ключевой ставки отразится на весенних полевых работах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону , что урегулирование на Украине возможно при ее демилитаризации и денацификации, нейтральном статусе и признании Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.

Украина требует исключить Россию из Интерпола, и Великобритания согласна с этим. Об этом заявили в британском МВД.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что в случае отказа Facebook от пристрастной позиции по спецоперации РФ на Украине нужно ставить вопрос о временной блокировке этой соцсети.

Подробности в материале: Путин подписал указ об ответных санкциях против западных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

«Мы останемся полностью нейтральными и не присоединимся ни к санкциям ЕС, ни кого-либо другого», — заявил Додик в эфире канала РТРС.

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям Запада против России.

Италия объявила до конца года режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с территории Украины.

Организации по боям WBO, IBF, WBC и WBA не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России.

Введение санкций против РФПИ демонстрирует курс руководства США на уничтожение диалога между государствами. Об этом заявили в фонде.

Читайте также: В Госдуме рассказали о перспективах IT в России на фоне санкций

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») уверен, что, несмотря на санкции, Россия продолжит курс на цифровизацию экономики.

Введение странами Запада санкций в отношении российских банков не скажется на развитии Санкт-Петербурга. Об этом 28 февраля заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: Переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии завершились

Российская и украинская делегации завершили переговоры в Белоруссии и отправляются в свои столицы для консультаций перед возможным вторым раундом переговоров, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк .

Существенного эффекта на международные акции от ограничения импорта на российский рынок аналитики не ожидают.

Об этом: Власти Ленобласти ждут подтверждения данных о разрыве связей с землёй ФРГ

Власти Ленинградской области пока не получили из Германии официальных уведомлений о приостановлении сотрудничества с федеральной землёй Мекленбург — Передняя Померания. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Указ президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах не станет единственным ответом России на новые санкции Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Читайте также: Ответ России на санкции не ограничится указом Путина об экономических мерах

Указ президента России Владимира Путина об экономических мерах будет не единственным ответом на санкции западных стран, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков .

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что решение МОК об изъятии олимпийского ордена является игрой на публику.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды и сборные от участия во всех соревнованиях.

Читайте также: Верховная рада готовит проект о конфискации имущества России на Украине

Депутаты Верховной рады Украины подготовят законопроект о конфискации всего российского имущества на территории страны, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук .

В УЕФА приняли решение о досрочном разрыве контракта с «Газпромом».

На фоне ситуации на Украине президент США Джо Байден заявил, что ни одни санкции, введенные против России, не подействуют немедленно.

Об этом: Банк России прокомментировал указ Путина об экономических мерах

Банк России разъяснил применение некоторых положений указа президента России Владимира Путина об экономических мерах в ответ на санкции западных стран.

Нефтегазовый концерн Shell не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2» и выйдет из проекта «Сахалин-2».

Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской Бирже во вторник, 1 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России, заявили в МИД страны.

Монако присоединится к европейским санкциям против России. Об этом сообщает AFP.

Об этом: США не видят причин для переведения ядерных сил в особый режим

Власти США в настоящее время не видят причин для повышения уровня ядерной тревоги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

Об этом: Госсекретарь США обсудил Украину с главами МИД стран Средней Азии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс .

Американский техногигант Microsoft намерен удалить из магазина Windows приложение российского государственного СМИ RT, а также запретить рекламу на сайтах российских государственных СМИ, сообщает Reuters.

Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. 28 февраля 2022 года [kremlin.ru]

Власти Сан-Марино поддержат санкции Запада против РФ в связи с событиями на Украине.

США не видят угроз со стороны РФ для партнеров по НАТО, заявили в Пентагоне.

Подробности в материале: Маттео Сальвини словом и делом опроверг свою связь с Россией

При этом Сальвини отметил, что следует заниматься не эскалацией конфликта, а поиском точек соприкосновения для переговоров — по его мнению, это еще возможно.

Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в понедельник, 28 февраля, заявил, что его партия (входит в правящую коалицию) поддержит все инициативы правительства, направленные против России и «в поддержку» Украины.

Россия, по словам Ди Майо, совершила акт неспровоцированной агрессии, Украина пострадала от этой агрессии «без всякой вины».

Если Европа «не остановит Путина с помощью дипломатии» и санкций, то «за Украиной могут последовать и другие страны», заявил в понедельник, 28 февраля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Решение Европейского союза запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Решение президента России Владимира Путина подписать «указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.

Информация, согласно которой британская нефтяная корпорация British Petroleum намеревается избавиться от своей доли в «Роснефти» из-за специальной военной операции России по защите Донбасса, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что страна отказывается присоединяться к финансовым санкциям Запада против Российской Федерации, потому что это «вредит национальным интересам», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.

Заявление официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня о том, что на фоне намерения Запада отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT Китай не поддерживает односторонние санкции, «не имеющие оснований в международном праве», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.

Об этом: Канада собирается отказаться от нефти из России

Запрет на ввоз российской нефти собираются ввести канадские власти из-за ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 февраля в ходе пресс-конференции.

«Это будет означать для ЕС войну с Россией. Не санкции — войну», — отметил политик.

В настоящее время Евросоюзу не следует принимать Украину в свои ряды, заявил в понедельник, 28 февраля, лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа.

Об этом: Lufthansa на три месяца отказалась от полетов над Россией

Решение не использовать до 27 мая воздушное пространство России приняла немецкая авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте организации.

Подробности в материале: Эксперт: заигрывание с ВСУ лишь вдохновит их на сопротивление

Не стоит заигрывать с украинскими военными, это может привести к обратному результату. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок .

Власти США могут ввести запрет на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за специальной военной операции России на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 февраля на брифинге.

Решение о высылке из США 12 российских дипломатов при ООН рассматривается Москвой как враждебное действие. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов , 28 февраля сообщили в его пресс-службе.

Западные страны продолжат защищать «демократию на Украине», стараясь при этом «не провоцировать Россию» и избегая эскалации ситуации. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 февраля заявил на пресс-конференции.

Американский концерн General Motors приостанавливает поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, 28 февраля передал телеканал Fox Business.

Американский автомобильный концерн General Motors (GM) на неопределённый срок останавливает поставки автомобилей в Россию. Об этом со ссылкой на заявление GM 28 февраля сообщает телеканал Fox Business.

Соединенные Штаты будут готовы обсуждать отмену санкций против России, если Москва примет меры по деэскалации ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони распорядилась полностью приостановить сотрудничество с российскими организациями культуры, включая запланированную ранее прямую трансляцию из Москвы спектакля «Лебединое озеро» балета Большого театра. Об этом греческое ведомство 28 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Более 140 сотрудников компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», были уволены вследствие американских санкций. Об этом министр экономики Швейцарии Ги Пармелен 28 февраля заявил в интервью вещательной компании RTS.

Новые антироссийские санкции, которые были введены ЕС из-за Украины, будут продолжаться до тех пор, пока их действие будет необходимо. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 28 февраля в интервью телеканалу TVE.

Читайте подробнее: Аккаунты ряда СМИ в TikTok были заблокированы на территории ЕС

Учётные записи ряда государственных российских СМИ были заблокированы в социальной сети TikTok на территории Евросоюза.

Об этом: Премьер Японии заявил о необходимости совместных санкции против России

Япония выступает за то, чтобы санкции против России принимались совместно с другими странами. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида 1 марта на брифинге по итогам телеконференции лидеров США и стран — партнеров Вашингтона.

Подробности в материале: American Airlines приостановила соглашения с Аэрофлотом и S7

Американский авиаперевозчик American Airlines приостановил действие соглашений с российскими авиакомпаниями «Аэрофлот» и S7. Об этом 28 февраля передал телеканал Sky News.

Читайте также: Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в Россию

Walt Disney Company приостанавливает выпуск всех прокатных фильмов на территории России, включая предстоящую премьеру «Я краснею» от Pixar в связи со спецоперацией России на территории Украины.

В санкционный список попали шесть представителей руководства России, включая президента Путина, главу МИД Лаврова и главу Минобороны Шойгу.

Об этом: Рогозин подшутил над Европейским космическим агентством

«Тогда, когда они у них появятся», — отметил Рогозин.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ироническом ключе прокомментировал идею Европейского космического агентства (ЕКА) запускать спутники в космос на европейских ракетах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Подробности в материале: Компания Harley-Davidson приостановила поставки своей продукции в Россию

Руководство компании Harley-Davidson приостанавливает «ведение своих дел» в России. Причины решения не указаны, но предполагается, что оно принято под воздействием экономических санкций в отношении России.

Подробности в материале: Для пострадавшего от санкций бизнеса ДФО разработают меры господдержки

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики совместно с профильными ведомствами проанализировать с учётом складывающейся экономической ситуации реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке и подготовить предложения по дополнительной поддержке бизнеса.

Об этом: Япония ввела санкции в отношении 49 российских компаний и организаций

Меры, ограничивающие поставки всем 49 организациям и компаниям, вошедшим в санкционный список, начнут действовать с 8 марта. Запрещается экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут поспособствовать усилению военного потенциала России.

Об этом: Mastercard заблокировала доступ к своей сети для ряда финансовых учреждений

Международная платежная система Mastercard лишила ряд финансовых учреждений доступа к своей сети. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе компании.

Подробности в материале: США и Япония договорились усиливать давление на Россию

США и Япония будут принимать совместные шаги для усиления экономического давления на Россию через санкции, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки 1 марта на пресс-конференции.

В магазинах Новосибирской области введён мониторинг цен на продукты питания. Его будет проводить министерство промышленности и торговли региона по поручению губернатора Андрея Травникова .

Премьера нового кинофильма, снятого по серии комиксов о борющемся с преступностью супергерое Бэтмене, должна была состояться 2 марта, однако была отменена в связи с ситуацией на Украине.

Подробности в материале: Новосибирская область осталась без Молодёжного чемпионата мира по хоккею

Молодёжный чемпионат мира Новосибирская область не примет. Об этом заявил министр спорта региона Сергей Ахапов , комментируя решение Международной федерации хоккея об отмене проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в России.

Конгрессмен-республиканец Гуден предложил захватить яхты и самолёты российских бизнесменов, используя каперские грамоты, право выдачи которых до сих пор принадлежит Конгрессу США, однако они не использовались с XIX века.

Материал агентства Bloomberg, согласно которому доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, вызвал дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал западным журналистам президент США Джо Байден , более десяти лет назад он откровенно поговорил с российским лидером Владимиром Путным на встрече в Москве. Как рассказывает сам Байден, тогда он самоотверженно сказал Путину такие слова: «Смотря в ваши глаза, мне кажется, что у вас нет души». Сегодня, пишет колумнист The New York Times Питер Бэйкер, Байден и Путин вновь проверяют свое понимание друг друга на фоне ситуации в Украине.

Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает свою деятельность на территории России из-за специальной операции РФ на Украине. Об этом 28 февраля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на исполнительного директора организации Бена ван Бердена .

Подробности в материале: Sony отменит показ своих новых фильмов в России

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment отменит показ своих новых фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Решение о повышении с 1 марта ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,3 процентного пункта — до 18,6% годовых принял Сбербанк. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

Об этом: Сенатор в США призвал ввести санкции против энергетического сектора России

Читайте также: В Молдавии отказались присоединяться к санкциям против России

Молдавия не будет присоединяться к санкциям против России, объявленным в свази со спецоперацией на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску в эфире телеканала TV8.

Экономические санкции, введенные ЕС против России из-за специальной военной операции на Украине, будут поддержаны Княжеством Монако. Об этом 28 февраля сообщили в канцелярии князя Монако Альбера II .

В Чувашии нет «ажиотажного спроса» на продукты питания в связи с ситуацией на Украине и санкциями зарубежных стран. Складские запасы «постоянно пополняются, перебоев с поставками продуктов нет». Об этом заявило республиканское министерство экономического развития.

Подробности в материале: Чукотка не останется без продовольствия на фоне санкций

«Обеспечение населения продовольствием является приоритетной задачей правительства Чукотки. Ситуация находится на контроле. На фоне санкций без продуктов питания не останемся», — заверил губернатор Роман Копин .

Европейский союз в новом санкционном перечне назвал украинский Львов российским городом. Об этом следует из официального заявления ЕС.

Об этом: В NASA собираются сохранить связь с Роскосмосом для обеспечения работы МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) намерено сохранить сотрудничество с российской государственной корпорацией «Роскосмос» для обеспечения безопасной работы Международной космической станции (МКС). Об этом 28 февраля сообщил представитель NASA Дэниел Хуот .

В Чувашии совместно с бизнес-сообществом готовятся дополнительные меры поддержки, которые помогут снизить влияние санкций.

Власти Бурятии опровергли информацию об остановке операций по банковским картам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по ситуации на 1 марта все отделения банков работают в штатном режиме.

Экономика и российское общество научились жить в условиях давления извне. Об этом заявил полпред президента России в Уральском ФО Владимир Якушев .

09:26 01.03.2022

В правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации.

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Об этом: В Якутии новые санкции обсудили на специальном совещании

09:30 01.03.2022 Стипендии для студентов, обучающихся в российских вузах, зачисляются на карты «Мир», с указанными картами проблем нет. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства. «Все стипендии зачисляются на платежные карты «Мир» независимо от банка-эмитента. Никаких проблем с использованием карт «Мир» в России нет», — говорится в сообщении пресс-службы. Читайте также: Минобрнауки разъяснило студентам особенности начисления стипендий

09:36 01.03.2022 Михаил Мишустин [kremlin.ru]

09:45 01.03.2022 Высылка 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН не останется без ответа, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе пресс-конференции. «Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика. Это не наш выбор», — подчеркнул Небензя. Подробности в материале: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН

09:50 01.03.2022 Тургеневский дуб исключён из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года», об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Читайте также: Тургеневский дуб попал под европейские санкции

09:52 01.03.2022 Застрявшие в Европе из-за закрытого неба ярославцы смогли продолжить свой путь в Россию. Об этом Сергей Муканов и Юлия Дёминасообщили в соцсетях. Читайте также: Застрявшие в Европе ярославцы вылетели домой

09:59 01.03.2022 Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о возможном росте цен и серьезных перебоях с поставками сырья из-за введения ЕС санкций против России, сообщает агентство DPA. Читайте также: В Германии опасаются перебоев с поставками сырья

10:17 01.03.2022 В Госдуме назвали недопустимым рост цен на лекарства и медицинские препараты. Читайте подробнее: В Госдуме просят ФАС отреагировать на рост цен на лекарства

10:18 01.03.2022 Россия в качестве ответных мер закрыла своё воздушное пространство для Швейцарии, сообщили 1 марта в Росавиации. Читайте подробнее: Россия закрыла воздушное пространство для Швейцарии

10:32 01.03.2022 Сеть супермаркетов Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (также известная как DIA) опубликовала заявление для Национального комитета по фондовым рынкам (CNMV), в котором подчеркивается, что компания контролируется международной инвестиционной компанией LetterOne Investment Holdings S.A., а не гражданином РФ Михаилом Фридманом. Ранее Фридман попал в список лиц, против которых Евросоюз ввел санкции. Подробности в материале: Сеть супермаркетов Испании открестилась от слухов о причастности к Фридману

10:58 01.03.2022 Свыше 1,8 тысячи туристов из Башкирии находятся за рубежом. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба центра управления республикой. Сообщается, что все туристы из Башкирии покупали путевки у местных туроператоров. Среди основных направлений — Доминиканская Республика, Турция и Египет. Подробности в материале: Названо число туристов из Башкирии, находящихся за рубежом

11:06 01.03.2022 Сайт администрации Уфы подвергся беспрецедентной DdoS-атаке. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты предполагают, что атака осуществлялась из-за рубежа. Об этом: Сайт администрации Уфы подвергся атаке хакеров

11:15 01.03.2022 Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр хочет, чтобы крупные французские компании больше не сотрудничали с Россией, передает BFM TV. Читайте подробнее: Министр экономики Франции хочет, чтобы компании перестали сотрудничать с РФ

11:30 01.03.2022 Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономические санкции ЕС и США, принятые против России, имеют «огромную эффективность», передает BFM TV. Читайте также: Министр экономики Франции: санкции ЕС имеют «огромную эффективность»

11:39 01.03.2022 Страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну», заявил 1 марта министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, его слова приводятся на сайте Franceinfo. «Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики», — подчеркнул Брюно Ле Мэр. Подробности в материале: Глава минфина Франции пригрозил России «тотальной экономической войной»

12:02 01.03.2022 Правительство разрабатывает меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками стройматериалов, поскольку в ближайшее время стройматериалы из Евросоюза будут недоступны. Об этом в ходе выставки «Российская строительная неделя» заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Мы разрабатываем меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками. Всем застройщикам рекомендую обратить внимание на азиатские рынки, в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем», — сказал Хуснуллин. Об этом: Правительство намерено сохранить темпы строительства, выйдя на рынки Азии

12:02 01.03.2022 Компания Google приступила к блокировке в европейских странах каналов YouTube, связанных с российским телеканалом RT и агентством Sputnik. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге европейского офиса Google в Twitter. «Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik», — сообщили в Google. Об этом: Google блокирует в странах Европы каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik

12:07 01.03.2022 Джо Байден [The White House]

12:13 01.03.2022 Председатель совета директоров московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко покинул пост после включения в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Пономаренко, которое распространила пресс-служба воздушной гавани. Читайте также: Пономаренко ушёл с поста главы совета директоров «Шереметьево»

12:14 01.03.2022 Депутаты Госдумы фракции «Новые люди» готовят пакет мер, направленных на поддержку взявших ипотечные кредиты, сообщила депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Читайте также: «Новые люди» предлагают меры защиты взявших ипотеку

12:15 01.03.2022 Строительство жилья сложно перезапускать, и поэтому важно продолжать этот процесс. Об этом в ходе выставки «Российская строительная неделя» заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Стройка — это инерционный процесс. Ее сложно перезапустить в случае остановки, поэтому важно продолжать работу», — сказал Хуснуллин. Читайте также: Правительство РФ не планирует останавливать стройку жилья

12:26 01.03.2022 В правительстве Грузии будут искать альтернативные российским рынки импорта и экспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики республики. Читайте подробнее: В Грузии начали искать рынки взамен российских

12:28 01.03.2022 Запас всего, что необходимо прибывшим в Самарскую область временным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных рРеспублик, сформирован в регионе. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба областного правительства. Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве. Сообщается, что в регионе с момента открытия пунктов сбора помощи жители Самарской области приносили вещи для жителей Донбасса: в данный момент сформирован запас всего, что необходимо прибывшим. Читайте также: В Самарской области сообщили о помощи беженцам из Донбасса

12:28 01.03.2022 Санкции против российского Сбербанка ввёло министерство финансов Великобритании, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Минфин Британии запретил обслуживание корреспондентских счетов Сбербанка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов. Об этом: Власти Великобритании ввели санкции против Сбербанка

12:30 01.03.2022 Поддержанная властями Швейцарии нелегитимная практика Евросоюза по введению односторонних санкций в отношении России не останется без ответа. Об этом 1 марта сообщили в посольстве РФ в Берне. Читайте также: Россия введет ответные санкции в отношении Швейцарии — посольство РФ

12:49 01.03.2022 Запад сам наотрез отказывался от предложения России в сфере безопасности. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. Что касается сегодняшних событий, то они ясно показывают, что западные элиты не заинтересованы в нормализации сложившейся обстановки. Читайте подробнее: Чернышов: Европа всегда отметала предложения России по демилитаризации

13:00 01.03.2022 Правительство Швеции призвало ЕС принять решение о дальнейшем ужесточении санкций против России. Об этом 1 марта заявил шведский министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен. Читайте также: Швеция выступила за ужесточение санкций против России

13:05 01.03.2022 Южная Корея планирует приостановить финансовые операции с семью банками России, включая Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк, в рамках санкций против Москвы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник. Читайте также: Южная Корея прекратит операции с крупными банками России

13:08 01.03.2022 В Ульяновской области губернатор Алексей Русских запретил руководящему составу правительства уходить в отпуск. Запрет будет действовать до особого распоряжения. Читайте также: Русских отменил до особого распоряжения отпуска для ульяновских чиновников

13:15 01.03.2022 Отключение ряда российских банков от системы SWIFT не повлияет на финансовые операции в Казахстане. Об этом 1 марта сообщил председатель Национального банка республики в ходе заседания правительства Галымжан Пирматов. Читайте подробнее: Нацбанк Казахстана отреагировал на отключение ряда банков РФ от SWIFT

13:17 01.03.2022 Говорить о том, что Россия изолирована от мира, неуместно. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Все говорят, сядьте за стол переговоров, а переговорщиков Украина отправляет по самому длинному пути. Садиться за стол переговоров нужно. Но мы свою позицию не должны менять. Нам нужно спокойствие и безопасность. Россия просит безопасности. Всё не так просто», — сказал Чернышов. Читайте подробнее: Зампред Госдумы ответил на заявления об изоляции России

13:19 01.03.2022 Российский дирижёр Валерий Гергиев более не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии Мюнхена. «Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. Концертов Мюнхенской филармонии под его управлением больше не будет», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Гергиев уволен из Мюнхенского филармонического оркестра

13:23 01.03.2022 Однополярного мира нет и больше уже никогда не будет. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы сейчас присутствуем в дни крушения старого мира. Больше однополярного мира нет и никогда не будет», — сказал депутат. По его словам, из-за введённых санкций Россия терпит экономические потери. Но не менее, а возможно, и более болезненно эти меры бьют по странам Евросоюза. Читайте подробнее: Зампред Госдумы заявил о крушении старого мира

13:27 01.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры определится со своей позицией по ситуации на Украине. Читайте подробнее: Володин призвал определится «до понедельника» с позицией по Украине

13:30 01.03.2022 Европейские страны не смогут отказаться от поставок газа из России. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. В противном случае им придется разместить столько ветряных мельниц для выработки электричества, что под них потребуется территория целой страны. Читайте также: Чернышов исключил возможность отказа Евросоюза от российского газа

13:30 01.03.2022 Российско-армянский университет (РАУ) в Ереване готов принять российских студентов, которых отчислили на волне санкций против России. Об этом ректор вуза Армен Дарбинян написал в соцсети Facebook. Об этом: Ереванский вуз готов принять отчисленных в ЕС российских студентов

13:31 01.03.2022 Военный потенциал НАТО должен быть возвращён к состоянию, когда был заключён Основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению. Читайте подробнее: Лавров: инфраструктура НАТО в Европе должна вернуться на уровень 1997 года

13:32 01.03.2022 В Томской области за прошедшие сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 747 человек. Читайте подробнее: В Томской области от COVID-19 умерли ещё три человека

13:32 01.03.2022 В Госдуме признали проблемы в импортозамещении в такой сфере, как видеоигры, и прогнозируют массовое пиратство. Читайте подробнее: В Госдуме на фоне санкций в игровой индустрии прогнозируют пиратство

13:40 01.03.2022 В России появится оперативный штаб для работы экономики в условиях санкций. Об этом сообщил 1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Читайте также: Мишустин создал и возглавил антисанкционный оперштаб

13:46 01.03.2022 Россия категорически отвергает возможность расследования Международного уголовного суда по спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы категорически это отвергаем», — сказал Песков. Об этом: Песков отверг возможность дела против России в МУС

13:50 01.03.2022 Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с руководителями городов и районов республики задачи по социально-экономическому развитию Башкирии в условиях санкционной политики некоторых зарубежных государств. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что совещание прошло 1 марта в доме республики в Уфе. Об этом: В Башкирии обсудили развитие региона в условиях санкций

13:54 01.03.2022 В условиях санкций для России первоочередной задачей является стабилизация рынков. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Подробности в материале: Мишустин: «Первоочередная задача — стабилизация рынков»

13:54 01.03.2022 Персональные санкции против руководителей России не могут заставить их изменить свою позицию. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Санкции не заставят Россию изменить позицию — Песков

13:57 01.03.2022 В ответ на санкции Запада лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил поставлять газ в Европу по биржевым ценам за рубли и с предплатой, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Подробности в материале: Миронов предложил поставлять газ в Европу по биржевым ценам за рубли

13:58 01.03.2022 Правительство России подготовило решения по поддержке бизнеса в условиях санкций. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Правительство РФ подготовило решения для поддержки бизнеса

14:00 01.03.2022 Россия не имеет отношения к возможности проведения выборов на Украине в будущем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил о невмешательстве в будущие выборы на Украине

14:00 01.03.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков индифферентно относится к санкциям против себя. Об этом 1 марта он сказал журналистам. Читайте подробнее: Песков рассказал, как относится к санкциям против себя

14:02 01.03.2022 Действия России на Украине всячески пытаются исковеркать и выставить в негативном ключе. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «В информационном поле нашу страну пытаются изобразить в самом негативном ключе. Мы видим, как европейские страны исковеркали нашу гуманитарную миссию тем людям, которые попали в такую обстановку», — сказал Чернышов. Читайте подробнее: Зампред Госдумы заявил о демонизации России

14:06 01.03.2022 Дмитрий Песков [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

14:07 01.03.2022 Введение санкций со стороны Евросоюза никак не влияет на жизнь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом он заявил ТАСС. «Нет, никак не влияет», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков рассказал, как на него влияют санкции Евросоюза

14:10 01.03.2022 Первая реакция жителей России на санкции Запада является гиперэмоциональной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается гиперэмоциональной реакции потребителей: к сожалению, это эмоциональная первая реакция», — сказал Песков. Читайте также: Песков пожелал гражданам РФ спокойствия на фоне новых санкций

14:16 01.03.2022 В настоящее время у агрессивных антироссийских действий — ультраконцентрированный характер, что было и до этого, однако теперь маски сняты. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков ответил на заявления Парижа об экономической и финансовой войне с РФ

14:21 01.03.2022 Подготовлен проект указа президента России о введении временных ограничений на выход из российских активов. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве. Читайте также: Россия временно ограничит выход иностранцев из российских активов

14:22 01.03.2022 Запад стремится сорвать злость на России и явно потерял над собой контроль. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 марта во время выступления на сессии Совета ООН по правам человека. «Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец», — заявил Лавров. Подробности в материале: Лавров: Запад потерял над собой контроль, срывая злость на России

14:29 01.03.2022 Для системообразующих предприятий России сформированы две группы мер. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Об этом: В России запустят две группы мер для системообразующих предприятий

14:37 01.03.2022 Рассматриваются дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Читайте подробнее: Правительство РФ поддержит малый бизнес в условиях санкций

14:41 01.03.2022 Российскому бизнесу необходимо время для изменения логистических цепочек. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Читайте также: Мишустин: на изменение логистических цепочек бизнесу нужно время

14:46 01.03.2022 Украина отзывает своего посла из Грузии. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 1 марта на брифинге. Об этом: Украина отзывает посла из Грузии из-за отказа поддержать санкции

14:46 01.03.2022 Введённые странами Запада в отношении России санкции открывают новые возможности для инвестиций. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Подробности в материале: Мишустин: санкции дали новые возможности для внутренних инвестиций

14:48 01.03.2022 Внешним силам не нужны сильная Россия и сильная Украина, они думают только о санкциях, высказал 1 марта свою позицию о происходящем в отношении РФ и российского народа губернатор Рязанской области Николай Любимов. Читайте подробнее: Рязанский губернатор: «Спецоперация России — вынужденная мера»

14:50 01.03.2022 Депутаты Госдумы от СРЗП для поддержки экономики на фоне санкций предлагают налоговые льготы для предприятий в зависимости от их инвестиций в производство, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Читайте также: В СРЗП предложили льготы предприятиям от объема инвестиций в производство

14:51 01.03.2022 В российской экономике главным направлением деятельности должно стать импортозамещение. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Читайте также: Мишустин: главным направлением в экономике станет импортозамещение

15:02 01.03.2022 России необходимо уходить от сырьевой зависимости. Об этом 1 марта в ходе совещания по экономическим вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом: Мишустин указал на необходимость ухода России от сырьевой зависимости

15:10 01.03.2022 На покупку акций российских компаний будут выделены средства из Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин распорядился выделить 1 трлн рублей на покупку акций

15:20 01.03.2022 В Совфеде считают актуальной необходимость проработки системы привлечения к ответственности зарубежных подстрекателей войны против РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Об этом: Комиссия Совфеда прорабатывает наказание для подстрекателей войны против РФ

15:30 01.03.2022 Распоряжение Минфину РФ направить до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ 1 марта обнародован на официальном портале правовой информации. Об этом: Правительство направит 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций компаний из РФ

15:32 01.03.2022 Западным политикам следует следить за словами и помнить о перерастании экономических войн в настоящие. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о «тотальной экономической войне» против России. «Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — подчеркнул Медведев в своём комментарии в Twitter. Читайте подробнее: Медведев призвал западных политиков «следить за речью»

15:34 01.03.2022 Оператор проекта «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 — рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Читайте также: Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления на банкротство

15:54 01.03.2022 В настоящее время Европейский союз ведет обсуждение возможности отключения от международной системы платежей SWIFT российских банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Об этом 1 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный список. Об этом: Bloomberg назвал банки из России, которые Евросоюз хочет отключить от SWIFT

15:56 01.03.2022 России следует прекратить военную операцию на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. По словам германского канцлера, если военные действия на Украине не будут остановлены, Западу придётся ввести против России новые санкции. Об этом: Шольц призвал Россию решить конфликт на Украине дипломатией

15:59 01.03.2022 Урсула фон дер Ляйен [(cc) Kuhlmann]

16:16 01.03.2022 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от западных нововведений в сфере образования — ЕГЭ и деления на магистратуру и бакалавриат, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Об этом: Миронов предложил отказаться от западного ЕГЭ

16:20 01.03.2022 Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, но при этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН проголосует за все документы, в которых осуждается «нарушение территориальной целостности Украины». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 1 марта в разговоре с представителями сербских СМИ. Об этом: Вучич рассказал о давлении на Сербию из-за неприсоединения к санкциям

16:25 01.03.2022 Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) сравнил заморозку международных резервов ЦБ с применением ядерного оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Читайте также: Делягин: Запад применил аналог ядерного оружия

16:30 01.03.2022 Запад санкциями наносит удар по двум категориям граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП). Об этом: Делягин: финансовая агрессия Запада создает внутренний конфликт в России

16:33 01.03.2022 В Киеве считают, что руководство Грузии, отказываясь от антироссийских санкций, помогает России, поэтому Украина отозвала посла из Тбилиси. Об этом 1 февраля заявила на брифинге депутат грузинского парламента от партии «Лело» Саломе Самадашвили. Подробности в материале: Партию «Грузинская мечта» обвинили в содействии России

16:53 01.03.2022 Экономика ЕС почувствует на себе «эффект» от антироссийских санкций, сообщила 1 марта на сессии Европейского парламента председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Читайте подробнее: Еврокомиссия признаёт вред санкций против России для экономики ЕС

16:54 01.03.2022 Президент США Джо Байден намерен обратиться к американским гражданам с речью о положении дел в Соединённых Штатах, сообщает Reuters. Об этом: Байден обратится к американцам на фоне конфликта на Украине

16:56 01.03.2022 Компания, занимающая строительством газопровод «Северный поток — 2», обсуждает подачу заявления о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Читайте подробнее: Руководство «СП-2» обсуждает возможность банкротства на фоне санкций США

17:10 01.03.2022 Андрей Белоусов [kremlin.ru]

17:38 01.03.2022 Попыткой ввести в заблуждение назвала слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о возможности поездок российского министра иностранных дел Сергея Лаврова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 марта в своём телеграм-канале. Читайте также: В МИД РФ назвали ложью слова Борреля о поездках Лаврова

17:40 01.03.2022 Литейный завод «Петрозаводскмаш» в Карелии нарастил количество заказов на внутреннем российском рынке после санкций Запада. Об этом 1 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Об этом: «Петрозаводскмаш» увеличил количество внутренних заказов после санкций

17:43 01.03.2022 Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) считает, что главными бенефициарами всей сложившейся ситуации станут США и Великобритания, Евросоюз же наносит санкциями серьезный удар по самому себе. Читайте также: Санкции ударят по экономике, но удержат деньги внутри России?

17:57 01.03.2022 Санкций против России Мексика вводить не будет, говорится 1 марта в заявлении президента республики Андреса Обрадора. Читайте также: Мексика отказалась вводить санкции против России

18:00 01.03.2022 Ориентированность внешней торговли Грузии на Россию не может позволить грузинским властям присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Читайте также: Эксперт: Грузии не нужны санкции, она не хочет потерять российский рынок

18:06 01.03.2022 Британский певец Луи Томлинсон отменил концерт в России на фоне ситуации с Украиной, сообщает Reuters. Подробности в материале: Луи Томлинсон отменил концерты в России и на Украине

18:09 01.03.2022 Президент Грузии, в отличие от премьер-министра страны, не является серьёзной политической фигурой и потому может позволить себе гораздо более популистские заявления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Подробности в материале: Эксперт: президент Грузии может позволить себе популизм

18:10 01.03.2022 Германский министр финансов Кристиан Линднер по итогам переговоров с коллегами из стран G7 заявил, что новые антироссийские санкции должны помочь урегулировать ситуацию на Украине. Читайте также: Завершились переговоры министров финансов G7, говорили об Украине

18:11 01.03.2022 Сербия, которая отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине и ввести антироссийские санкции, «недвусмысленно показала, что она на стороне Москвы». Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 1 марта в интервью турецким СМИ. Об этом: Лидер албанских сепаратистов сравнила Вучича с Путиным

18:19 01.03.2022 Власти Грузии, отказывающиеся по прагматическим соображениям присоединиться к антироссийским санкциям, могут не выдержать давления западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Читайте подробнее: Эксперт: Запад может заставить Грузию присоединиться к санкциям

18:23 01.03.2022 Торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» добровольно ограничат свои наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров на уровне 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба. Читайте также: Торговые сети ограничат наценки на ряд продовольственных товаров

18:24 01.03.2022 На фоне новых санкций в комитете Госдумы по финрынку обсудили дополнительные законодательные меры, которые должны быть рассмотрены в приоритетном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Об этом: В Госдуме подготовили меры поддержки финансового рынка

18:34 01.03.2022 Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов перед началом совещания по экономическим вопросам. [kremlin.ru]

19:26 01.03.2022 Из-за специальной военной операции России на Украине Черногория присоединилась ко всем ограничительным мерам, включая восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций, принятых Евросоюзом против России, сообщил МИД Черногории. Подробности в материале: Черногория присоединилась ко всем санкциям ЕС против РФ из-за Украины

19:32 01.03.2022 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $106 за баррель впервые с августа 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Читайте подробнее: Цена на нефть Brent превысила $106 впервые с 2014 года

19:33 01.03.2022 Президент США Джо Байден выступит 1 марта перед американцами со своим первым обращением «О положении дел в стране» на фоне протестов как внутри страны, так и за рубежом. Подробности в материале: «США в ужасном состоянии» — Байден готовит обращение к американцам

19:41 01.03.2022 Курс доллара на торгах во вторник, 1 марта, поднялся выше отметки в 101 рубль, евро — выше 112 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Подробности в материале: Курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, евро — 112 рублей

20:19 01.03.2022 Санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций ввели британские власти, сообщает 1 марта Форин-офис (МИД Британии). Об этом: Лондон ввёл санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций

20:38 01.03.2022 Председатель правительства Михаил Мишустин перед началом совещания по экономическим вопросам. 28 февраля 2022 года [kremlin.ru]

20:44 01.03.2022 На фоне специальной военной операции России правительство Украины обратилось с необычной просьбой к пользователям Twitter: пришлите нам свою криптовалюту. Читайте подробнее: «Вы знаете, какой там уровень коррупции?» — Украине жертвуют криптовалюту

20:59 01.03.2022 Компания «Аэрофлот» планирует 2−5 марта выполнить регулярные рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Читайте подробнее: «Аэрофлот» выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза граждан России

21:49 01.03.2022 Членство Федерации тенниса России в Международной федерации тенниса (ITF) приостановлено, сообщает международная организация 1 марта. Также приостановлено членство Федерации тенниса Белоруссии. Читайте подробнее: Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса РФ

22:04 01.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему его фамилии нет в новых санкционных списках. Подробности в материале: Володин объяснил свое отсутствие в новых санкционных списках

22:32 01.03.2022 Крупнейший спутниковый провайдер в США DirecTV планирует исключить российский канал RT из своей программы на фоне ситуации на Украине, сообщает 1 марта Reuters. Подробности в материале: Крупнейший провайдер США отказался от контента российского RT

22:42 01.03.2022 Владимир Путин [kremlin.ru]

22:51 01.03.2022 Всемирный банк в ускоренном режиме может выдать Украине дополнительный кредит в размере $350 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Об этом: Всемирный банк может выдать Украине кредит в размере $350 млн

22:56 01.03.2022 Запрет на вывоз из страны валюты в размере, превышающем десять тысяч долларов, вводится в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал 1 марта президент России Владимир Путин. Об этом: Путин запретил вывоз из России валюты суммой более $10 тыс

23:02 01.03.2022 Министр финансов Гватемалы Альваро Гонсалес Риччи заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен на топливо и сырьё во всем мире, что повлияет и на Гватемалу. Читайте подробнее: Гватемала обеспокоена вопросом продовольствия на фоне украинского кризиса

23:14 01.03.2022 Конгресс США обсудил политику по экспорту оружия на фоне того, как часть политиков давит на администрацию президента Джо Байдена, требуя отправить Украине партию противотанкового и зенитного оружия, сообщает Reuters. Читайте подробнее: Конгресс США обсуждает политику экспорта оружия на фоне ситуации на Украине

23:29 01.03.2022 Евросоюз должен продолжать добиваться «изоляции России с помощью все более суровых санкций», заявил во вторник, 1 марта, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он сказал, что Россия якобы «бомбит мирные украинские города» и что «единственный, кто ответственен за это — Владимир Путин». Подробности в материале: МИД Италии предложил повышать градус антироссийских санкций

23:33 01.03.2022 Высылка с американской территории 12 российских дипломатов — сотрудников постоянного представительства РФ при ООН — это циничный шаг Вашингтона по разжиганию конфликтных отношений с Москвой. Кроме того, это нарушение обязательств Соединённых Штатов. Читайте подробнее: В МИД РФ назвали высылку 12 дипломатов подлой выходкой Вашингтона

23:48 01.03.2022 В связи с большим количеством обращений граждан Черногории в посольство Черногории в Москве министерство иностранных дел, министерство капитальных вложений и национальная авиакомпания Air Montenegro в ближайшее время планирует организовать гуманитарный рейс в Российскую Федерацию, сообщает RTCG. Подробности в материале: МИД Черногории планирует организовать вывозной рейс в Россию

23:54 01.03.2022 Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в эфире черногорского телевидения заявил, что экономические санкции Европейского союза против России не повлияют на финансовую систему Черногории. Читайте также: Санкции ЕС против России не повлияют на финансовую систему Черногории — МИД

00:34 02.03.2022 Пользователи могут в ближайшее время столкнуться с ограничениями в работе приложения ВТБ на устройствах на платформе iOS из-за санкций, введенных властями США в отношении России. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе банка. Подробности в материале: ВТБ предупредил об ограничениях в работе приложения на iPhone

00:37 02.03.2022 Сербия продолжит вести такую внешнюю политику, которая обеспечит ей защиту собственных интересов, в соответствии с международным правом, несмотря на давление, которое будет на неё оказано. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 1 марта. Подробности в материале: Премьер Сербии пророчит стране трудные времена из-за отношения к России

00:52 02.03.2022 Власти Великобритании начали в экстренном порядке рассматривать возможность постепенного отказа от поставок газа из России, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: В Британии начали обсуждать возможность отказа от газа из России

01:20 02.03.2022 Власти Канады подготовили новый пакет антироссийских санкций и объявят об этом в ближайшие дни, заявила глава канадского минфина Христя Фриланд в ходе брифинга. Читайте подробнее: Канада заявила о планах ввести новые санкции против России

01:29 02.03.2022 Американский автомобильный концерн Ford приостанавливает деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта компания сообщила на своем сайте. Читайте также: Ford приостановил деятельность в России

02:26 02.03.2022 Решение не использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в Индию и обратно приняла американская авиакомпания United Airlines, 2 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на организацию. Подробности в материале: United Airlines прекратила полеты в Индию через Россию

03:02 02.03.2022 Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала продвижением ненависти к России бойкот несколькими делегациями онлайн-выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: Венесуэла назвала проявлением ненависти бойкот выступления Лаврова в ООН

03:13 02.03.2022 Американская корпорация Apple остановила продажу своих товаров и ограничила работу сервисов в России, в том числе и системы мобильных платежей Apple Pay. Об этом 1 марта компания сообщила на своем сайте. Об этом: Apple прекратила продажу своих товаров в России

03:31 02.03.2022 Решение о закрытии США воздушного пространства для российских самолётов может быть принято и объявлено Белым домом в ближайшие 24 часа. Читайте также: США намерены закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов

03:34 02.03.2022 Финансовый регулятор Австрии (FMA) ввел запрет на коммерческую деятельность для дочерней компании Сбербанка Sberbank Europe AG, штаб-квартира которой находится в Вене. Об этом ведомство сообщило 1 марта на своем сайте. Читайте подробнее: В Австрии запретили работу дочерней компании Сбербанка

03:54 02.03.2022 ExxonMobil осудила спецоперацию России, поддержала народ Украины и заявила о своём выходе из проекта «Сахалин-1». Читайте подробнее: ExxonMobil заявила о выходе из проекта «Сахалин-1»

04:58 02.03.2022 Премьер-министр Саксонии считает важным поддержание диалога с Россией, учитывая зависимость Германии от поставок российского газа. Читайте также: Премьер Саксонии выступил в поддержку «разумных отношений» с Россией

05:20 02.03.2022 Япония намерена ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко в течение недели, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: Япония назвала сроки введения санкций против Лукашенко

05:25 02.03.2022 Boeing приостанавливает поставки запчастей, оборудования, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Читайте также: Корпорация Boeing приостановила техподдержку российских авиакомпаний

05:46 02.03.2022 Япония намерена рассмотреть вопрос о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний с учётом текущей ситуации на Украине и в координации со странами G7. Читайте также: Япония рассмотрит вопрос о закрытии воздушного пространства для России

05:52 02.03.2022 Соединённые Штаты, также как ранее их союзники, закрывают для всех российских самолетов воздушное пространство страны. Об этом президент США Джо Байден заявил 1 марта в своём выступлении к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны». Читайте подробнее: Байден объявил о закрытии неба США для российских самолётов

06:06 02.03.2022 Власти Норвегии решили запретить продажу алкогольных напитков, произведенных в России, в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежскую монопольную алкогольную сеть. Об этом: Норвегия решила запретить продажу российского алкоголя

06:37 02.03.2022 Министерство промышленности и торговли Приморья ежедневно проводит мониторинг цен в торговых сетях — всплеска цен на продукты питания в крупных супермаркетах нет. Читайте подробнее: В Приморье нет роста цен и покупательского ажиотажа

07:17 02.03.2022 Руководство компании уточнило, что в России у American Express небольшие деловые связи, включающие одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. Подробности в материале: American Express приостановила сотрудничество с российскими партнёрами

07:20 02.03.2022 Санкции, введенные против России, в конечном счете нанесут больший ущерб США и их союзникам, заявила исследовательская группа, консультирующая председателя КНР Си Цзиньпина. Читайте также: Санкции опаснее для самих США, чем для России — консультант Си Цзиньпина

07:40 02.03.2022 В Хабаровском крае все обязательства по обслуживанию счетов и вкладов во всех банках выполняются в полном объеме, обеспечено и функционирование карт. В отделениях есть наличность, банкоматы вовремя пополняются. Читайте также: В Хабаровском крае работа всех банков ведётся в штатном режиме

07:46 02.03.2022 Из Чувашии направлена первая партия гуманитарной помощи в Донбасс. Она будет доставлена через Ростовскую область. Об этом: Чувашия направила в Донбасс 20 тонн гуманитарной помощи

07:59 02.03.2022 В ходе заседания членов парламента Великобритании, проходившего 1 марта, было предложено рассмотреть санкции против Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа. Об этом: В Лондоне предложили обсудить санкции против Казахстана и Азербайджана

08:06 02.03.2022 Американский стриминговый сервис Netflix отказался работать над оригинальными кинопроектами в России, 2 марта сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». Об этом: Netflix прекратил работу над проектами в России

08:17 02.03.2022 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание Оперативного штаба при администрации по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Совещание было связано с введением пакета санкций и ограничений по отношению к России и направлено на обсуждение первоочередных задач по поддержке региональной экономики. Подробности в материале: В Псковской области готовы ответить на санкционный вызов

08:20 02.03.2022 Вашингтон вознамерился преследовать российских олигархов. Для расследования их деятельности министерство юстиции США создаст специальную группу. Об этом во время выступления в Конгрессе сообщил глава Белого дома Джозеф Байден. Читайте подробнее: В США займутся расследованием «преступлений российских олигархов»

08:21 02.03.2022 С 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики временно приостановили приём заявок на перевозку ряда грузов во все российские морские порты, в том числе и в Приморье. Подробности в материале: Контейнерные перевозчики приостановили приём заявок в морские порты РФ

08:25 02.03.2022 Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Режим работы Московской биржи на 3 марта будет объявлен до 9:00 мск 3 марта.

08:27 02.03.2022 Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента России) Владимира Путина» заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Читайте также: Познер еще в 2018 году заявил, что РФ не допустит вступления Украины в НАТО

08:27 02.03.2022 Власти Забайкальского края стали получать много звонков от людей с тревогой о том, что будут прекращены поставки лекарственных препаратов импортного производства на территорию региона. Подробности в материале: Забайкалье в полной мере обеспечено лекарствами — власти

08:28 02.03.2022 Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента России) Владимира Путина» рассказал о цензуре, которая присутствует в американских СМИ. Читайте также: Познер еще в 2018 году заявил, что в американских СМИ есть цензура

08:30 02.03.2022 Канада не отменит экономические санкции против России, пока российские власти не признают свои ошибки и не выведут войска с территории Украины. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 1 марта в ходе выступления в парламенте страны. Читайте также: Премьер-министр Канады назвал условие отмены антироссйских санкций

08:31 02.03.2022 Координационный штаб по устойчивому положению экономики, работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения создан в Омской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Читайте подробнее: В Омской области создан штаб по устойчивому положению экономики

08:31 02.03.2022 Процесс изъятия российской недвижимости в Польше инициировало министерство иностранных дел этой страны. Об этом говорится в заявлении польского МИД, опубликованном 1 марта. В соответствии с окончательными решениями польских судов, отметили в МИД, два объекта должны быть переданы «законному владельцу — Государственному казначейству» Польши. Также ведомство рекомендовало как можно скорее провести суды по другим делам, связанным с недвижимостью. Читайте также: В Польше запустили процесс изъятия дипломатической недвижимости России

08:35 02.03.2022 Ростуризм рекомендует российским гражданам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России. Читайте подробнее: Ростуризм рекомендует не посещать страны, объявившие санкции

08:44 02.03.2022 Из Ульяновской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики направлена первая партия гуманитарной помощи. Автоколонна состоит из семи фур. Читайте подробнее: Ульяновская область направила в Донбасс семь фур гуманитарной помощи

08:47 02.03.2022 Россия намерена наращивать сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки в условиях санкций Запада. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Об этом: Посол заявил о планах России наращивать сотрудничество с Латинской Америкой

08:49 02.03.2022 Пермский Театр-Театр в условиях международных санкций, которые последовали из-за специальной военной операции России в защиту населения Донбасса, объявил о снижении цен на билеты. Информация об этом опубликована на сайте учреждения культуры. Театр с 1 по 31 марта отменяет динамическое ценообразование, снижает стоимость билетов и фиксирует ее. «Что бы ни происходило на фондовых рынках, в магазинах, в банках, билет на любой мартовский спектакль ТТ — предсказуемо и стабильно — стоит всего 300 рублей», подчеркнули в театре Об этом: Пермский театр в условиях санкций снизил цены на билеты

08:50 02.03.2022 Сумму в размере €300 млн в качестве срочной финансовой помощи предjставят Украине французские власти, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс 1 марта в ходе выступления перед членами Национального собрания республики (нижняя палата парламента). Читайте также: Франция предоставит Украине еще €300 млн

09:00 02.03.2022 Как отметил российский журналист Владимир Познер 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента РФ) Владимира Путина», нынешние непростые отношения России и НАТО начали зарождаться после того, как было принято решение включить в альянс Польшу, Чехию и Венгрию. Подробности в материале: Познер в 2018 году рассказал, когда зародились нынешние отношения РФ и НАТО

09:19 02.03.2022 Ограничения, которые страны Европы и Америки вводят для России, на самом деле мало связаны со специальной операцией в Донбассе, считает представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов. Об этом: Санкции Запада не повлияют на развитие России — мнение

09:19 02.03.2022 Вашингтон и его партнёры, в том числе по «Группе семи» (G7), готовы при необходимости продолжать оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. Об этом по итогам встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G7, которая состоялась 1 марта и была посвящена ситуации вокруг Украины и санкциям против РФ, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Читайте также: США рассчитывают на деструктивное воздействие санкций на экономику России

09:21 02.03.2022 Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации. Читайте также: World Athletics не допустила российских атлетов к международным стартам

09:23 02.03.2022 Каннский кинофестиваль намерен не принимать российскую делегацию «и не допускать присутствия людей, связанных с российским правительством», из-за ситуации на Украине, сообщает Le Figaro. Читайте также: Каннский кинофестиваль отказался принять делегацию из России

09:24 02.03.2022 Самой болезненной точкой, по которой бьет сегодня Запад Россию, является ее ориентированность на вхождение в Запад и сохранение «гибридной» элиты, которая заточена yf вхождение в Запад, но вынуждена вести с ним войну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Читайте также: Путин произнес сенсацию, которую не заметили. Кургинян о болевых точках РФ

09:24 02.03.2022 Сбербанк покидает европейский рынок, об этом говорится в сообщении банка. «В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — заявили в банке. Подробности в материале: Сбербанк решил покинуть европейский рынок

09:25 02.03.2022 Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона. Читайте подробнее: Байден заверил Зеленского в военной и экономической поддержке Украины

09:46 02.03.2022 В Великобритании у властей появятся новые полномочия по задержанию российских судов в рамках санкций против Москвы. Об этом заявило британское министерство транспорта. Об этом: Власти Британии заявили о «новых полномочиях» задерживать российские суда

09:46 02.03.2022 Во вторник, 2 марта, транзит российского природного газа через территорию Украины сохраняется на уровне около максимального. Это 2 марта следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС). Читайте также: Транзит газа через территорию Украины сохраняется на максимальном уровне

09:51 02.03.2022 Ряд американских энергетических компаний рассчитывает повлиять на представителей Белого дома и убедить их не вводить санкции против импорта российского урана, несмотря на эскалацию ситуацию на Украине. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом, сообщает агентство Reuters. Об этом: Энергокомпании в США просят не вводить санкции против российского урана

10:06 02.03.2022 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 марта на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона. «Мы должны быть спокойны и уверены, должны поддерживать друг друга. Сегодня самое главное — не допустить тревожности. Мы делаем всё, чтобы жизнь протекала как обычно. Мы должны выполнять все наши планы по развитию края, которые наметили. Никаких оснований от них отказываться нет. Да, могут возникать какие-то сложности. Например, в поставках оборудования. Нужно вовремя принять решение и их заменить. Каких-то неосуществимых решений я не вижу. С точки зрения нацпроектов, государственных программ, отдельных мероприятий по Забайкальскому краю рисков на федеральном уровне мы не видим», — подчеркнул глава Забайкалья Подробности в материале: «Мы достаточно экономны»: Забайкалье не страшится американских санкций

10:23 02.03.2022 Санкции против России в сфере культуры и спорта говорят о том, что Запад утратил моральный облик и больше не может претендовать на роль мирового лидера в этих вопросах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: В Госдуме предполагают зачистки Западом всего русского и сожжение книг

10:31 02.03.2022 Первая группа российских специалистов прибыла на родину из Гвианского космического центра (ГКЦ). Сообщение об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал 2 марта в своём телеграм-канале. Он отметил, что в Москву вернулись 29 человек, это специалисты-стартовики и ракетчики. Ещё 56 человек остались во Французской Гвиане, они вылетят на родину в ближайшее время. Подробности в материале: В Россию вернулась первая группа специалистов с космодрома Куру

10:36 02.03.2022 В нынешней ситуации Европейский союз поддерживает Украину, однако при этом не ведет войну с Россией. Об этом 2 марта заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER. Об этом: Евросоюз не ведет войну с Россией — Боррель

10:42 02.03.2022 В Ульяновской области для минимизации последствий зарубежных санкций сформированы 11 штабов по всем значимым направлениям жизнедеятельности. Об этом: В Ульяновске созданы штабы для поддержки бизнеса в условиях санкций

10:44 02.03.2022 Во время торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1500 за тысячу кубометров. Это 2 марта следует из данных Лондонской биржи ICE. Читайте также: Цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров

10:47 02.03.2022 События на Украине продолжают оставаться в центре внимания грузинской политэлиты, общественности и СМИ. Ежевечерне центр Тбилиси перекрывается масштабной акцией протеста, которая после высказанных украинским президентом упреков в адрес грузинских властей из-за недостаточно четкой поддержки действий Киева грозит перерасти в революцию и свержение нынешнего правительства Грузии. Читайте также: Что ждёт Западную Украину? — дискуссия в Грузии

10:48 02.03.2022 Польша бежит впереди паровоза, и пока не видно, чтобы в Варшаве дали машинисту команду пригасить котел. Это крайне опасная ситуация для Польши, поскольку она подошла к черте, после которой Москва будет рассматривать Варшаву новым поджигателем войны в Европе, как это было с киевским режимом. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Читайте также: Польша перехватывает палочку поджигателя войны в Европе у Украины

10:49 02.03.2022 Страны Лиги арабских государств воспринимают события на Украине как один из шагов на пути утверждения многополярного мира. Но ведут себя осторожно, опасаясь быть втянутыми в конфронтацию России и Запада. Читайте также: Украинский кризис: Лига арабских государств не с США

10:54 02.03.2022 В Ульяновской области открыта горячая линия по вопросам социально-психологической помощи семьям с детьми. Получить бесплатную консультацию также смогут жители Донбасса.

10:58 02.03.2022 В ходе торгов на бирже цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с лета 2014 года превысила отметку $112 за баррель. Это 2 марта следует из данных Лондонской биржи ICE. Читайте также: Цена на нефть марки Brent превысила $112 за баррель

10:58 02.03.2022 На Камчатке 1 марта состоялось первое заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики края в условиях введённых санкций. Штаб возглавил губернатор региона Владимир Солодов. Читайте подробнее: На Камчатке начал работать антисанкционный штаб

11:01 02.03.2022 В Минфине РФ выступают в поддержку инициативы депутатов Госдумы по отмене налога на добавленную стоимость на драгоценные металлы для граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова цитирует пресс-служба. Читайте также: Минфин РФ поддержал идею вложения денег в золото вместо скупки долларов

11:05 02.03.2022 Российская компания «Северсталь» полностью прекратила экспорт продукции в европейские страны ЕС. Об этом: Российская компания «Северсталь» прекратила экспорт в Европу

11:12 02.03.2022 В настоящее время в России не просматривается объективных предпосылок к росту цен на куриное и свиное мясо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Читайте также: Экономист призвал не ждать в РФ резкого подорожания говядины и свинины

11:14 02.03.2022 В Крыму ожидают, что Сбербанк начнёт работать на полуострове после ухода с европейского рынка. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс. Читайте также: Сбербанк ждут в Крыму после ухода с европейского рынка

11:16 02.03.2022 В Чувашии стартовала подготовка к главному национальному празднику — Дню Республики, который отмечается 24 июня. Ключевым событием станет Чебоксарский экономический форум, который посвятят развитию экономики в условиях санкций. Читайте также: На Дне Республики в Чувашии обсудят развитие экономики в условиях санкций

11:23 02.03.2022 Минстрой разрабатывает меры поддержки строительной отрасли и возможные риски в связи с введением новых санкционных ограничений. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде. Об этом: Минстрой готовит меры поддержки строительства в условиях санкций

11:29 02.03.2022 Антироссийские санкции, введенные западными странами, не окажут влияния на поставки Индии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства. Об этом 2 марта заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, его слова приводит агентство АНИ. Читайте подробнее: Западные санкции не повлияют на поставки С-400 в Индию — посол России

11:41 02.03.2022 Власти Китая будут продолжать, несмотря на санкции стран Запада, импорт российского природного газа и вести с Россией регулярные торговые контакты. Об этом 2 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Подробности в материале: Китай продолжит закупку газа у России, несмотря на санкции стран Запада

11:41 02.03.2022 Оперативный штаб по восстановлению экономики начал работу в Якутии. Решение о его открытии было принято в связи с введением западными странами ограничений для России. Об этом: В Якутии из-за санкций намерены отказаться от дорогостоящих мероприятий

11:50 02.03.2022 Во время торгов на бирже стоимость газа в Европе превысила отметку $1800 за тысячу кубометров. Это 2 марта следует из данных Лондонской биржи ICE. Читайте подробнее: Цена на газ в Европе превысила отметку в $1800 за тысячу кубометров

11:56 02.03.2022 В настоящее время Европейский союз ведет разработку четвертого пакета антироссийских санкций за проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Об этом: Евросоюз готовит четвертый пакет антироссийских санкций — глава МИД Австрии

12:13 02.03.2022 Власти Польши попросили Австралию о поставках в республику угля, поскольку Варшава намерена в кратчайшие сроки отказаться от российского угля. Об этом 2 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Читайте также: В Польше заявили о готовности перестать транспортировать уголь из России

12:14 02.03.2022 Президент Грузии Саломе Зурабишвили не понимает, зачем грузинский премьер-министр Ираклии Гарибашвили заявил, что Тбилиси не поддержит санкции против России. Об этом она рассказала в интервью французскому France 24. Об этом: Президент Грузии раскритиковала отказ премьер-министра от санкций против РФ

12:18 02.03.2022 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя со спутниками британской компании One Web, намеченный на 5 марта, может быть отменён. Это связано с тем, что в состав акционеров британской компании вошло правительство Великобритании. Роскосмос требует юридических гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях. Если до 21:30 мск 4 марта таких гарантий британцы не предоставят, то запуск будет отменён, а ракета-носитель снята со стартовой позиции.

12:19 02.03.2022 Газ в Европе стал стоить больше $2200 за 1 тыс. кубометров, таковы данные Лондонской биржи ICE о торгах 2 марта. Это исторический рекорд. Читайте также: Цена газа в Европе побила рекорд — $2200 за 1 тыс. кубометров

12:21 02.03.2022 В Нижегородской области создан координационный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Читайте также: Шесть штабов созданы в Нижегородской области для поддержки экономики

12:24 02.03.2022 В условиях санкций российским гражданам доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщали в ведомстве. Читайте также: Ростуризм назвал доступные для турпоездок страны в условиях санкций

12:28 02.03.2022 В России нужно провести спокойную работу по выработке мер для противодействия западным санкциям. Об этом 2 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» главы Минстроя Ирека Файзуллина в Совфеде. Читайте также: Матвиенко призвала «включить мозги» для противодействия санкциям

12:30 02.03.2022 Нежелание Грузии присоединяться к санкциям против России за начало операции по защите Донбасса на Украине вызвало недовольство у члена Сената США Джима Риша. Об этом он 2 марта сообщил в соцсети Twitter. Читайте также: Сенатор США заявил, что «шокирован» отношением Грузии к Украине

12:33 02.03.2022 В рамках мер противодействия санкциям Россия должна предусмотреть ограничения для недобросовестных предпринимателей. Об этом 2 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» главы Минстроя Ирека Файзуллина в Совфеде. Читайте также: Матвиенко: весь бизнес в России должен стать национальным

12:35 02.03.2022 Испания планирует продвигать в Евросоюзе тему включения России в чёрный список стран-офшоров. Об этом в ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании заявил премьер-министр страны Педро Санчес. «Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в Организации экономического сотрудничества и развития, — объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран — офшорных зон», — сказал Санчес. Читайте также: Испания намерена добиваться включения РФ в чёрный список офшоров

12:46 02.03.2022 Исполнение гособоронзаказа остаётся основным приоритетом для российской экономики, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов 2 марта по итогам коллегии военно-промышленного комплекса. «Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%», — подчеркнул Борисов и выразил уверенность в сохранении таких показателей. Читайте подробнее: Исполнение гособоронзаказа остаётся приоритетом — вице-премьер Борисов

12:49 02.03.2022 Сегодняшняя реальность делает невозможным запуск проекта «Северный поток — 2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы — дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков констатировал невозможность запуска «Северного потока — 2»

12:53 02.03.2022 На сегодняшний день российская экономика испытывает серьёзные удары. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил, что российская экономика устоит на ногах

12:53 02.03.2022 Российский рынок не останется без автомобилей. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Эксперт: без автомобилей Россия не останется

12:55 02.03.2022 Российская экономика испытывает серьёзные удары от новых санкций, которые западные страны вводят из-за спецоперации России на Украине. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома Джозефа Байдена о «расшатанной» экономике России. Об этом: Песков заявил о запасе прочности российской экономики

12:57 02.03.2022 Законопроект о кредитной амнистии для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Подробности в материале: Законопроект о кредитной амнистии внесён в Госдуму

13:00 02.03.2022 Руководство Миланского университета Бикокка отменило запланированный курс из четырёх уроков, посвящённых Фёдору Достоевскому. Об этом сообщил автор курса, писатель Паоло Нори. Подробности в материале: «Это цензура» — итальянский университет отменил курсы о Достоевском

13:01 02.03.2022 В Кремле просчитывали разный градус западной реакции на специальную военную операцию по демилитаризации Украины, заявил 2 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков: в Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию

13:04 02.03.2022 Иностранные компании приостанавливают продажи автомобилей в России по причине нестабильного курса рубля. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «У многих сейчас приостановка продаж в связи с неопределенностью курса валют. Приостановили торговлю из-за непонимания ситуации, сколько сейчас стоит валюта», — сказал Кирдяшов. Об этом: Эксперт: автоимпортёры откроют склады после стабилизации курсов валют

13:10 02.03.2022 Россию нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров: Россию нельзя изолировать

13:12 02.03.2022 В условиях современной исторической реальности запуск газопровода «Северный поток — 2» пока невозможен. Об этом 2 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков рассказал о дальнейшей судьбе газопровода «Северный поток — 2»

13:25 02.03.2022 Власти России были готовы к введению санкций, но Москва удивлена, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera. Читайте подробнее: Лавров: Россия не ожидала санкций против спортсменов и представителей СМИ

13:27 02.03.2022 Россия примет ответные меры на санкции западных стран проанализировав их, так как это нужно и выгодно для нашей страны. Об этом 2 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Россия не будет «стрелять себе в ногу», отвечая на санкции Запада — Песков

13:42 02.03.2022 Новые санкции против ряда чиновников и промышленников Белоруссии согласовали постпреды стран Европейского союза. Об этом 2 марта сообщает постоянное представительство Франции на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Постпреды стран Евросоюза утвердили новые санкции в отношении Белоруссии

13:50 02.03.2022 Чем больше правды о коррупционных связях российских олигархов с их западными кураторами будет раскрыто, тем глубже будет внутрироссийский очистительный эффект от сегодняшних внешнеполитических действий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена. Как сообщалось ранее, Байден заявил о намерении «расследовать коррупционные связи российских олигархов» и лишить этих олигархов «яхт, элитного жилья, частных самолетов, нечестно нажитых богатств». Об этом: Столкновение с Западом должно очистить не только Украину, но и Россию

14:03 02.03.2022 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможные планы, связанные с выплатой внешнего долга российскими компаниями. Все решения принимает оперштаб, заявил он. Читайте также: Песков переадресовал вопрос о планах по внешнему долгу

14:10 02.03.2022 Британская компания OneWeb предупреждена о том, что без представления с ее стороны гарантий в том, что ее спутники не будут использованы в военных целях, они не будут запущены в космос на ракете-носителе «Союз-2.1б». Об этом 2 марта заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24». Об этом: Роскосмос может не запустить на орбиту британские спутники OneWeb — Рогозин

14:16 02.03.2022 В Татарии создали оперативный штаб по реализации плана основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики под руководством премьер-министра Алексея Песошина. Региональный план сформирован на четырем направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры. Подробности в материале: В Татарии создан оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики

14:17 02.03.2022 Специальная военная операция российских войск по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии и новая политическая и социально-экономическая реальность ставят перед региональными руководителями целый спектр задач. Читайте подробнее: Регионы России в новых условиях: путь к мобилизационной экономике?

14:21 02.03.2022 Хотя компания «Северсталь» напрямую и не занесена в санкционный список, но продолжение любого рода экономической деятельности с ней будет расцениваться как косвенное взаимодействие с лицом, попавшем в черный список, и предоставление ему экономических ресурсов. Читайте также: «Северсталь» покидает Европу: эксперт рассказал, чего стоит ожидать

14:22 02.03.2022 Ограничение на вывоз из России валюты — в нынешних условиях совершенно правильное решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Читайте также: Хорошая защита от санкций — ускорение выпуска цифрового рубля: эксперт

14:24 02.03.2022 Уход Сбербанка с европейского рынка вызван предписаниями европейского регулятора и регулятора Великобритании о сворачивании работы с российской финансовой организацией. Читайте также: Эксперт объяснил, чем вызван уход Сбербанка с европейского рынка

14:25 02.03.2022 Российский Центробанк ограничил возможность денежных переводов за рубеж для нерезидентов — граждан стран, объявивших о санкциях против России. Для стран, не вводивших санкции, переводы ограничены $5 тыс. в месяц, сообщает 2 марта РБК со ссылкой на письмо регулятора. С 1 по 31 марта 2022 года физическим и юридическим лицам из 43 стран, включая США, Великобританию и Германию, «запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы денежных средств без открытия банковских счетов, которые обычно проводят системы переводов», говорится в публикации. Подробности в материале: Банк России приостановил для нерезидентов из 43 стран переводы за рубеж

14:27 02.03.2022 Правительство России рассмотрит законопроект, который позволит быстро и гибко реагировать на изменения в экономике. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте подробнее: Правительство РФ может получить полномочия для быстрых решений

14:31 02.03.2022 Дипломатические отношения между Россией и Великобританией могут быть полностью разорваны. Такой вероятности не исключил посол России в Великобритании Андрей Келин. Об этом: Посол РФ допустил полный разрыв дипломатических отношений Москвы и Лондона

14:37 02.03.2022 Производство лекарств, не имеющих аналогов в России, получит поддержку. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте также: Правительство РФ поддержит производство не имеющих аналогов лекарств

14:39 02.03.2022 Президент России Владимир Путин обсудил вопросы экономического развития России на встрече с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, передаёт 2 марта сайт Кремля. Читайте также: Путин обсудил с главой РСПП способы минимизировать эффект санкций

14:46 02.03.2022 В России вводятся новый меры поддержки рынка информационных технологий, сообщил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте также: Мишустин: IT-специалисты получат льготную ипотеку и отсрочку от призыва

14:47 02.03.2022 Полное отсутствие новых автомобилей России не грозит. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Что касается новых автомобилей. Мы не превратимся в Кубу с отсутствием автомобилей», — сказал Мосеев. Читайте также: Эксперт исключил гибель рынка новых автомобилей в России

14:48 02.03.2022 Ряд автопроизводителей, прекративших поставки своей продукции в Россию, сделали это ввиду опасения санкций. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам эксперта, пока прямого запрета на поставку автомобилей в Россию нет, однако производители приостановили поставки ввиду опасения подобных мер. Читайте также: Эксперт объяснил, почему автопроизводители прекратили поставки в РФ

14:49 02.03.2022 Получить кредит на покупку авто стало труднее. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, банки опасаются выдавать деньги дешевле, чем они могут начать стоить в обозримом будущем. Также финансовые учреждения опасаются, что ставки оп займам окажутся ниже показателя инфляции. Читайте также: Эксперт заявил о проблемах с выдачами автокредитов

14:56 02.03.2022 Санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева ввели власти Великобритании. Это 2 марта следует из обновленного санкционного списка, который обнародовал британский МИД. Читайте также: Британия ввела санкции в отношении РФПИ и его руководителя

14:56 02.03.2022 В связи с блокировкой части международных резервов ЦБ России и проблемами с внешнеторговыми и финансовыми расчетами, связанными с санкциями, руководством страны был принят ряд компенсирующих мер для сокращения оттока валюты из страны. Читайте также: Эксперт назвала запрет на вывоз валюты из России вынужденной мерой

14:57 02.03.2022 Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством, и руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО. Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил на телеканале ТV8. Об этом: Молдавия не стремится в НАТО — Попеску

15:04 02.03.2022 Анкара готова провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом 2 марта на пресс-конференции заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, сообщает турецкая газета Sabah. Подробности в материале: Турция предложила Стамбул для переговоров между Россией и Украиной

15:04 02.03.2022 Мы оперативно должны реагировать на все вызовы, которые возникают сейчас в экономике, на все находить решение. Нельзя допускать никаких сбоев в экономике, в работе системообразующих предприятий, в сфере энергообеспечения, в здравоохранении и образовании. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на оперативном совещании по социально-экономической ситуации в республике, сообщает пресс-служба администрации главы региона. «Наша экономика будет более устойчива к внешним угрозам, так как есть сельское хозяйство, туризм, средства, которые заложены в бюджет на реализацию большого количества проектов. Как работали, так и будем работать, а где-то и лучше», — отметил Коков. Читайте также: «Поддаваться панике не надо» — глава Кабардино-Балкарии о внешних угрозах

15:10 02.03.2022 Выступление посла России в Великобритании Андрея Келина в британском парламенте отменено властями этой страны. Об этом 2 марта российский посол в Лондоне рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: Власти Британии отменили выступление посла России в парламенте страны

15:11 02.03.2022 Правительство РФ вводит меры поддержки для бизнеса в условиях санкций стран Запада. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте подробнее: Мишустин представил антисанкционные меры поддержки бизнеса

15:14 02.03.2022 Турфирмы и туроператоры Забайкалья сообщают, что продажа туров в ряд стран уже прекращена. Как пояснила 2 марта помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская, к примеру, из Мексики, Кубы, Венесуэлы и Доминиканы туристы сейчас могут только вернуться обратно в Россию. Завозные туры по этим направлениям отменены. «Как турагенты мы в большей степени имеем дело с авиакомпаниями Nord wind, Azur Air. На сегодняшний день по этим направлениям (Мексика, Куба, Венесуэла и Доминикана), действительно, будет осуществляться только возврат туристов. Он на сегодняшний день производится по графику, без сбоев. Дальнейшие туры в эти страны, запланированные на март, аннулированы. Туристам предлагается перебронирование заявок на альтернативные направления или сохранение денежных средств на депозите», — объяснила директор компании «Свой турагент» Лидия Напартэ. Подробности в материале: Турфирмы Забайкалья прекратили продажу туров в ряд стран

15:18 02.03.2022 Европейский союз принял очередные антироссийские санкции и отключил от международной системы платежей SWIFT семь российских банков. Об этом говорится в документе, опубликованном 2 марта в Официальном журнале ЕС. Читайте подробнее: ЕС отключит семь российских банков от SWIFT

15:21 02.03.2022 Есть риски агрессивных действий со стороны украинских мигрантов в странах, которые ввели санкции против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин. Читайте также: Эксперт назвал риски при посещении стран, объявивших санкции против РФ

15:22 02.03.2022 В России будет запущен четвёртый этап амнистии капиталов, отличающийся от предыдущих своими масштабами. Об этом 2 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Читайте подробнее: Мишустин объявил о запуске масштабной амнистии капиталов

15:24 02.03.2022 Германское правительство приветствует решение Турции не пропускать военные корабли России через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом 2 марта на брифинге заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман. Об этом: Берлин радостно воспринял решение Анкары не пропускать военные корабли РФ

15:25 02.03.2022 Канал для продолжения диалога между Россией и Германией сохранен. Об этом 2 марта заявила на брифинге представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман. Читайте также: В Берлине заявили о сохранении канала для диалога с Россией

15:28 02.03.2022 Производители и посредники от удаления российской продукции с полок эстонских магазинов в рамках санкций Евросоюза за операцию на Украине не пострадают, так как они свои деньги уже получили. Подробности в материале: Поставщики эстонских торговых сетей от санкций ЕС не пострадают — СМИ

15:34 02.03.2022 В России планируется активизировать механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин заявил о планах стимулирования частной инициативы

15:36 02.03.2022 В скором времени стоимость новых автомобилей в России должна пойти на спад и даже сравняться с показателями 2021 года. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Может оказаться, что, несмотря на то, что производители подняли цены из-за девальвации, цена реальной сделки может не измениться для потребителя», — сказал эксперт. Подробности в материале: Эксперт: цены на автомобили в России пойдут вниз

15:49 02.03.2022 Решение об отмене НДС на драгоценные металлы поддержано правительством РФ, сообщил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин объявил о планах отменить НДС на драгметаллы

15:56 02.03.2022 Правительство России может получить права на быстрые решения в сфере налогов. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Федеральные и региональные власти РФ смогут давать отсрочки по налогам

15:57 02.03.2022 Санкции, которые Европейский союз вводит в отношении России из-за ситуации на Украине, также ударят и по экономике ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном 2 марта. Читайте также: ЕК объяснила, зачем стоит терпеть ущербные для экономики ЕС санкции

16:03 02.03.2022 Заявления стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) о том, что они не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, свидетельствуют о том, что у блока еще остался здравый смысл. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Замглавы МИД РФ заявил, что у НАТО еще «остался здравый смысл»

16:06 02.03.2022 В Кабардино-Балкарии создан штаб по мониторингу цен, куда входят представители ФАС, МВД. На факты необоснованного завышения цен штаб будет реагировать в рамках полномочий. На сегодняшний день дефицита товаров, ажиотажного спроса на продукты или резкого скачка цен не наблюдается. Вместе с тем поставщики Краснодарского и Ставропольского краев предупреждают о возможном повышении цен. Читайте также: В Кабардино-Балкарии созданы штабы по мониторингу цен и посевной

16:10 02.03.2022 Россия будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения, заявил 2 марта заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в эфире «России 24». Читайте подробнее: В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на гарантиях нерасширения НАТО

16:20 02.03.2022 Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение ограничить доступность российской социальной сети «Одноклассники.ру» (ok.ru). Об этом латвийское агентство LETA сообщило со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша. Решение было принято после обнаружения нарушений запрета на ретрансляцию контента, запрещенного в Латвии, в том числе телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: В Латвии ограничили работу соцсети «Одноклассники»

16:20 02.03.2022 Бегство капитала из России стало беспрецедентным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. «Прогнозировать сейчас что-либо опасно в принципе — ситуация развивается непредсказуемо. На Россию наложены беспрецедентные санкции. ЦБ РФ повысил ключевую ставку, что убийственно действует на бизнес в России. Значительная часть (почти половина) золотовалютных резервов заморожена. И санкционное давление может продолжиться. Однако при всех очевидных тяжелейших последствиях говорить о дефолте, мягко скажем, преждевременно и безосновательно, — сказал Ковригин. — Золотовалютных резервов страны в высоколиквидных формах (драгоценные металлы, валюта других стран, на которую не распространяется заморозка и т.п.) хватит для исполнения обязательств. Благоприятно складывается ситуация на очень значимом для российской экономики рынке углеводородов и сырья. Нефть подорожала и продолжает дорожать». Читайте подробнее: Разговоры о скором дефолте экономики РФ назвали безосновательными

16:24 02.03.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определил список поручений, которые позволят сберечь бюджетные деньги в условиях санкций. Об этом он написал в соцсетях. Читайте подробнее: Свердловский губернатор призвал экономить деньги в условиях санкций

16:30 02.03.2022 Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 2 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского главы государства. Читайте также: Президенты России и Казахстана обсудили ситуацию на Украине

16:36 02.03.2022 В Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики. Об этом 2 марта сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: В Ростовской области создан штаб по стабилизации экономики

16:38 02.03.2022 Сжиженный природный газ Германия готова покупать за €1,5 млрд, сообщает германское министерство по делам экономики и защиты климата. Об этом: Берлин выразил готовность закупить СПГ за €1,5 млрд

16:44 02.03.2022 Власти США обсуждают возможность введения санкций против российской нефтегазовой промышленности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом: Белый дом взвешивает возможность введения санкций против нефти России

16:46 02.03.2022 Несмотря на блокировку средств ЦБ РФ, резервы позволяют обеспечить функционирование российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. «До дефолта ещё далеко, и, несмотря на блокировку средств ЦБ, резервы позволяют обеспечить функционирование экономики, — сказал Алиев. — Объем золотовалютных резервов составляет более 550 миллиардов долларов, что превышает внешний долг. Ресурсы Фонда национального благосостояния позволят при необходимости оказать поддержку экономике. Обвал рубля вызвал серьёзные проблемы со взаиморасчетами, но по мере снижения паники на фондовых рынках ситуация нормализуется — и волатильность снизится. Со временем будут найдены пути смягчения санкций и возобновления взаимоотношений на мировом уровне». Подробности в материале: Российский рынок остается привлекателен для Запада — экономист Алиев

16:51 02.03.2022 Заявление германских властей об остановке сертификации «Северного потока — 2» является классическим прецедентом использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против России, говорится в опубликованном 2 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Читайте подробнее: В МИД РФ осудили заявление Шольца по «Северному потоку — 2»

17:12 02.03.2022 Введённые против России новые санкции являются новыми возможностями для развития. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Челябинский губернатор назвал санкции новыми возможностями для развития

17:14 02.03.2022 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $113 за баррель впервые с июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом: Цена на нефть Brent превысила $113 за баррель впервые с 2014 года

17:17 02.03.2022 ЕС запретил в 27 своих странах-членах вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik, сообщает Reuters. Читайте также: Европейский союз запрещает вещание RT и Sputnik

17:22 02.03.2022 Вывоз в Россию банкнот в евро запрещён Евросоюзом, говорится в официальной публикации в журнале ЕС. Читайте также: ЕС запретил экспорт в Россию банкнот в евро

17:23 02.03.2022 Европейский союз не имеет инструментов, запрещающих авиакомпании Air Serbia выполнять рейсы в Москву и обратно, сообщили журналистам в Брюсселе, сообщает телевидение Черногории RTCG. Читайте подробнее: У ЕС нет инструментов, чтобы запретить полеты Air Serbia в Россию

17:29 02.03.2022 Поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России внесены в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). Подробности в материале: Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах РФ

17:40 02.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин создал совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций. Заместителем председателя совета назначена вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») назначен заместителем председателя совета — ответственным секретарем, сообщается на сайте Госдумы.

17:44 02.03.2022 Граждане России, оказавшиеся в странах Евросоюза и лишенные странами Запада возможности воспользоваться авиатранспортом для вылета в РФ, могут вернуться на Родину международными автобусами до Петербурга. Об этом сообщили 2 марта в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга Читайте также: Граждане России могут вернуться из «империи лжи» на автобусах до Петербурга

17:52 02.03.2022 Нефтяные резервы страны решено задействовать властями Германии, передаёт 2 марта N-TV. Часть резерва будет использована — для «успокоения» рынка. Подробности в материале: Германия начнёт тратить нефтяные резервы

18:02 02.03.2022 Белый дом обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских олигархов, в том числе Алишера Усманова, сообщает The Washington Post Об этом: Белый дом может ввести санкции против Алишера Усманова и других олигархов

18:04 02.03.2022 Банку России, Минфину, коммерческим банкам и крупным заемщикам предстоит кропотливая работа по выстраиванию новых моделей долговой политики на внутреннем рынке, а также урегулирование многих внутренних обязательств буквально в ручном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Подробности в материале: Минфину и ЦБ РФ предстоит кропотливая работа в ручном режиме — прогноз

18:06 02.03.2022 Жители РФ и российские предприятия очень слабо зависят от ситуации на рынке акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена о том, что фондовый рынок РФ потерял 40% стоимости. «По формальным показателям российский фондовый рынок падал даже больше оценки спичрайтеров Байдена, торги акциями на Московской бирже приостановлены, ценные бумаги российских эмитентов у нерезидентов из 47 стран заморожены ответными мерами российских властей. Однако в России население мало инвестирует в акции, и количество активных счетов на Московской бирже составляет примерно 2 млн (счета хотя бы с одной операцией в месяц). В России также небольшая зависимость основной массы предприятий от рынка акций и вложений банков в акции, убытки от переоценки затронут очень небольшую часть российской экономики, — сказал Ануреев. — Глупо отрицать [то], что российская экономика шатается, но не из-за фондового рынка, а больше из-за приостановки внешней торговли на фоне большой доли экспорта и импорта». Читайте подробнее: В чем ошибся Байден, рассуждая о ситуации на фондовом рынке РФ?

18:10 02.03.2022 Решение Евросоюза запретить в ближайшем будущем поставку и передачу в России банкнот, номинированных в евро, не отразится ни на экономике, ни на жизни простых граждан. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов. По его словам, незадолго до введения санкций российские банки ввезли в страну большое количество наличных долларов и евро. Объем ввезённых банкнот позволяет однозначно утверждать, что в ближайшем будущем вряд ли возникнет дефицит валюты. Подробности в материале: Хестанов: запрет на поставку евро в Россию не навредит гражданам

18:12 02.03.2022 Законопроект, убирающий препятствия для инвестиций граждан в драгоценные металлы, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта. Об этом: Госдума отменит НДС при покупке слитков, но откажет в льготах ювелирам

18:12 02.03.2022 Введенные со стороны Запады санкции в отношении России, при всей их кажущейся масштабности, не повлекут каких-то фатальных последствий. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов. «До тех пор, пока нет настоящих жестких ограничений на российский экспорт прежде всего нефти и газа, в общем-то ничего страшного. Это неудобства, трудности, рост цен, рост геморроя в процессе поставок», — сказал Хестанов. Читайте также: Хестанов объяснил, почему санкции Запада России не страшны

18:14 02.03.2022 Позиция члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика (представляет Республику Сербскую) о неприсоединении страны к антироссийским санкциям не является общей позицией властей республики, сообщили 2 марта журналистам два других члена президиума Шефик Джаферович (представляет боснийских мусульман) и Желько Комшич (представляет хорватов). Подробности в материале: Коллеги Милорада Додика не согласились с ним по антироссийским санкциям

18:14 02.03.2022 Стратегические планы развития Ставрополья сохраняются, считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В Москве 2 марта встречу со ставропольским губернатором провёл заместитель председателя правительства РФ, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак. По словам губернатора, незаконные санкции в отношении нашей страны — это окно возможностей, чтобы занять те ниши, из которых сегодня выходят наши недружественные «партнеры». Читайте также: Стратегические планы развития Ставрополья сохраняются — губернатор

18:19 02.03.2022 Западным странам будет крайне проблематично отказаться от экспорта ресурсов из России. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов. По мнению эксперта, даже если Евросоюз решится на такой шаг, на реализацию поставленной задачи у него уйдут годы. А за это время Россия сможет перестроить свою экономику. Читайте подробнее: Экономист оценил возможности Запада ограничить российский экспорт

18:29 02.03.2022 Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины. Читайте также: Куба, Венесуэла и Никарагуа обвинили ООН в двойных стандартах

18:40 02.03.2022 Введённый Западом пакет санкций в отношении России является масштабным, однако последствия от него преодолимы. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов. Причем самый болезненный этап из-за введённых мер происходит именно сейчас — когда российская экономика только столкнулась с введенными ограничениями и ещё не успела к ним приспособиться. Со временем же ситуация будет улучшаться, уверен эксперт. Подробности в материале: Хестанов: проблемы России из-за санкций Запада решаемы

18:57 02.03.2022 Таможенное управление Службы госдоходов Латвии (СГД) объявило, что замораживает сотрудничество с Федеральной таможенной службой России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации. Читайте подробнее: Таможня Латвии заморозила сотрудничество с ФТС РФ

19:11 02.03.2022 В условиях противостояния России и Запада Латвии нужно разобрать железнодорожные пути, соединяющие ее с восточным соседом. Об этом заявил латвийский финансист Гиртс Рунгайнис в интервью «Радио 4». Об этом: В Латвии предложили разобрать рельсы на пути в Россию

19:46 02.03.2022 Заявление министра экономики Франции Брюно Ле Мэра о том, что страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну», чтобы спровоцировать в экономике Российской Федерации коллапс, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook. Читайте также: Сеть: «Не надорвитесь, сердешные!» — ЕС объявил России «тотальную» войну

19:51 02.03.2022 Официальный Вашингтон понимает позицию Сербии по отношению к России и считает, что сербско-американское сотрудничество должно продолжиться. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 2 марта, открывая в Белграде VI цикл Академии молодых лидеров, который организует Конгресс сербско-американской дружбы. Подробности в материале: Дачич: США понимают позицию Сербии по украинскому вопросу

20:23 02.03.2022 В Свердловской области региональное минэкономики будет собирать информацию о состоянии местных предприятий на фоне санкций. Это позволит быстро реагировать на проблемные ситуации, написал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев. Читайте также: Свердловский губернатор дал поручения в связи с санкциями

20:45 02.03.2022 Курсы доллара и евро на Московской бирже в среду, 2 марта, достигали исторических максимумов в 110 и 122 рубля соответственно, но к закрытию торговой сессии рубль немного отыграл позиции. Читайте также: Курс доллара на Мосбирже превысил 106 рублей, евро — 115 рублей

20:47 02.03.2022 Вице-президента США Камалу Харрис во время одного из интервью кратко попросили объяснить суть конфликта на Украине для американцев, не знакомых с ситуацией. Чрезмерно упрощенный ответ Харрис вызвал насмешки со стороны американских пользователей Twitter. Читайте также: Вице-президент США изложила конфликт на Украине языком «умственно отсталых»

21:12 02.03.2022 Ситуация на Украине несомненно осложнит экономическое положение в ЕС, заявил в среду, 2 марта, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Вместе с тем он отверг предположения, согласно которым прямо и косвенно вызванные сложившейся ситуацией кризисы приведут к остановке роста ВВП Евросоюза. Об этом: Еврокомиссия: ситуация на Украине замедлит, но не остановит экономику ЕС

21:35 02.03.2022 Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ) направил в правительство России предложения по мерам поддержки населения и бизнеса в условиях западных санкций. Депутат Госдумы от Марий Эл попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность объявления налоговых каникул для предпринимателей, проведения кредитной амнистии для добросовестных заемщиков и пересмотра методики расчёта прожиточного минимума. Подробности в материале: В Госдуме предложили ввести налоговые каникулы и кредитную амнистию

22:16 02.03.2022 По решению губернатора Северной столицы Александра Беглова 2 марта создан Оперативный штаб для решения вопросов, связанных с необходимостью поддержания экономической и социальной стабильности в Санкт-Петербурге. Читайте также: Оперштаб в Петербурге займется обеспечением стабильности в условиях санкций

22:17 02.03.2022 Американская компания General Electric временно приостанавливает поставки своей продукции для авиакомпаний в России, сообщает Reuters. Об этом: General Electric прекратила поставки российским авиакомпаниям

22:23 02.03.2022 Уведомление Федеральной авиационной администрации США о том, что американские власти допускают перехват российских самолётов, если они войдут в американское воздушное пространство вопреки запрету, введённому президентом страны Джозефом Байденом в связи с событиями на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Тупая, идиотская угроза» — США намерены перехватывать самолёты РФ

22:29 02.03.2022 Власти США рассматривают возможность введения запрета на вхождение в американские порты судов, следующих под российским флагом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Подробности в материале: США могут закрыть американские порты для российских судов

22:35 02.03.2022 Японский автомобильный концерн Toyota Motor останавливает производство автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге. Причиной называется нехватка комплектующих. Читайте также: Toyota Motor останавливает автомобильный завод в Петербурге

22:55 02.03.2022 Министерство финансов России приостановит на 2022 год действие отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Читайте также: Минфин приостановит действие ряда бюджетных правил на 2022 год

23:16 02.03.2022 В Мурманск прибыли спортсмены сборной России по лыжным гонкам, отстраненные Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в этапах Кубка мира в Норвегии в связи с событиями на Украине. «Все были настроены против нас», — заявил олимпийский чемпион Александр Большунов. Об этом: «Все были против нас» — отстраненные от Кубка мира лыжники вернулись в РФ

00:34 03.03.2022 Информация о том, что за период с 28 февраля по 1 марта российские банки продолжают корректировать ставки по своим продуктам в сторону повышения до 23% на фоне повышения ключевой ставки Банка России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Главное — не паникуйте!» — сети о росте ставок по вкладам в банках России

00:58 03.03.2022 Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что некоторые страны в скором будущем могут инициировать исключение России из ООН. Об этом Вучич заявил 2 марта во время обращения к гражданам Сербии после заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине. Читайте также: Вучич рассказал, как Россию могут исключить из ООН

00:59 03.03.2022 Мэр американского штата Чикаго Лори Лайтфут отказалась от связей с Россией на фоне конфликта на Украине и попросила агентство экономического развития штата (World Business Chicago) приостановить отношения с Москвой как с породнённым городом. Читайте также: «Глупая символическая фигня» — сети об отказе Чикаго сотрудничать с Москвой

01:13 03.03.2022 Немецкий концерн Mercedes-Benz принял решение приостановить производство автомобилей на своем предприятии в Московской области из-за ситуации вокруг Украины, 2 марта сообщили в пресс-службе компании. Подробности в материале: Mercedes-Benz прекратил производство и поставки автомобилей в Россию

01:27 03.03.2022 Преступлением против российского народа и безумием назвал санкции, объявленные западными странами из-за действий России на Украине, президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он сказал 2 февраля в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión. Читайте подробнее: Президент Венесуэлы назвал санкции против России преступлением и безумием

01:46 03.03.2022 Стриминговая платформа Spotify решила закрыть свое представительство в России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает газета Aftonbladet. Подробности в материале: Spotify решил закрыть свой офис в России

01:49 03.03.2022 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России» в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B». Об этом 2 марта организация сообщила на своем сайте. Об этом: Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня «B»

01:54 03.03.2022 Крупный ретейлер одежды и аксессуаров H&M, интернет-магазин техники и электроники Canon и компания Farfetch, реализующая одежду категории люкс, вынужденно приостановили свою деятельность в России из-за резких колебаний курса рубля. Подробности в материале: Продажи в России приостановили H&M, Canon и Farfetch и ряд ретейл-платформ

01:56 03.03.2022 Законопроект о введении санкций против всех государственных компаний России под символическим названием HEROIAM SLAVA внесла в Конгресс США группа сенаторов-республиканцев, в числе которых сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба сенатора. Подробности в материале: Сенаторы США предложили ввести санкции против всех госкомпаний России

02:27 03.03.2022 ВБ принял решение о немедленном прекращении всех своих программ в России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине. Читайте также: Всемирный банк остановил свои программы в России и Белоруссии

02:37 03.03.2022 Находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта российского предпринимателя Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии. Об этом со ссылкой на источники 2 марта сообщает журнал Forbes. Читайте также: В Гамбурге конфисковали яхту Алишера Усманова

02:44 03.03.2022 Президент Венесуэлы обвинил страны Запада в расизме, ксенофобии и нарушении прав человека в отношении русских по всему миру. Читайте также: Мадуро обвинил Запад в расизме и ксенофобии в отношении русских

03:11 03.03.2022 В крупных торговых сетях Камчатки сформирован запас продуктов питания и товаров первой необходимости на несколько месяцев. Это позволит сдерживать цены. Читайте подробнее: Камчатка на несколько месяцев запаслась продуктами питания

04:02 03.03.2022 Семь попавших в санкционный список ЕС российских банков будут отключены от международной системы SWIFT 12 марта 2022 года. Читайте также: Компания SWIFT назвала дату отключения банков России от платёжной системы

04:09 03.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо новый пакет антироссийских санкций. Об этом украинский президент заявил на своей странице в соцсети Instagram. Подробности в материале: Зеленский обсудил с Трюдо новые антироссийские санкции

04:31 03.03.2022 Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать соглашение, согласно которому наценка на социально значимые товары производителей не должна превышать 15% в торговых сетях. Подробности в материале: Наценку на социально значимые товары в Приморье ограничат

04:44 03.03.2022 Власти Канады внесли в санкционные списки десять ключевых сотрудников российских корпораций «Газпром» и «Роснефть», сообщает пресс-служба канадского МИД. Подробности в материале: Канада ввела санкции против сотрудников «Газпрома» и «Роснефти»

04:52 03.03.2022 Всего власти Японии заморозят активы семи российских банков, в отношении которых Еврокомиссия приняла решение об отключении от SWIFT. О каких конкретно активах идёт речь, не уточняется. Читайте также: Власти Японии заморозят активы четырёх российских банков

05:17 03.03.2022 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о создании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Хабаровского края в условиях санкций. Читайте также: В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб

05:47 03.03.2022 Оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики создан в Красноярском крае распоряжением губернатора региона Александра Усса. Об этом сообщили в краевом правительстве. Читайте подробнее: В Красноярском крае создан оперштаб по обеспечению устойчивости экономики

05:49 03.03.2022 Вашингтон рассчитывает, что новые санкции Запада против России помогут США значительно расширить свою долю на рынке вооружений. Об этом помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу 3 марта заявил на слушаниях в подкомитете комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Читайте подробнее: США рассчитывают с помощью санкций потеснить Россию на рынке вооружений

05:56 03.03.2022 Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства, которые предназначены для массового рынка. Об этом 3 марта сообщается на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Об этом: Южная Корея планирует продолжать поставки смартфонов в Россию

05:57 03.03.2022 В Приморье некоторые застройщики в связи с введенными Западом санкциями заморозили продажу квартир, они оценивают ситуацию на рынке жилья, актуализируют информацию от банков. Об этом: Застройщики Приморья из-за санкций взяли паузу в продаже квартир

06:09 03.03.2022 Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поручил комитетам и комиссиям сконцентрироваться на повышении устойчивости и сохранении стабильности социально-экономической ситуации в регионе, а также минимизации последствий от принятия санкций. Он также дал задание организовать мониторинг ситуации и сформировать предложения. Читайте также: Новосибирское Заксобрание концентрируется на сохранении стабильности

06:20 03.03.2022 Список российских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции из-за специальной военной операции России на Украине, был расширен Канадой. Об этом 2 марта сообщается на сайте канадского правительства. Подробности в материале: Канада расширила санкционный список официальных лиц России

06:34 03.03.2022 В Чувашии в школы и детские сады пошли первые прибывшие в республику беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Также в Чебоксарах подготовили перечень вакансий для эвакуированных граждан, желающих трудоустроиться. Подробности в материале: Для детей из Донбасса в Чувашии разработали образовательную программу

06:38 03.03.2022 Немецкий концерн Siemens приостановил бизнес в России и отказался от поставок в РФ из-за специальной операции на Украине, 2 марта сообщило издание Financial Times. Читайте также: Siemens приостановил деятельность в России

06:54 03.03.2022 Компания Embraer приостанавливает услуги по поставке запчастей, обслуживание и техподдержку клиентов, попавших в санкционные списки Евросоюза. В частности, решение принято в отношении России и ряда регионов Украины. Подробности в материале: Бразильский авиапроизводитель Embraer не будет поставлять запчасти в Россию

07:09 03.03.2022 Ноутбук Samsung [(cc)]

07:18 03.03.2022 В Дальневосточной единой авиакомпании «Аврора» оценивают все риски от введённых санкций Запада. Специалисты не исключают, что будут приняты решения по корректировке расписания авиарейсов. Читайте также: Дальневосточная авиакомпания оценивает риски от введённых санкций

07:23 03.03.2022 Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приостановила деятельность по добыче золота в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом организация сообщила 2 марта на своем сайте. Читайте подробнее: Kinross Gold приостановила добычу золота в России

07:37 03.03.2022 Законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Читайте также: Законопроект о кредитных каникулах для граждан внесен в Госдуму

07:45 03.03.2022 Решение отказаться от реализации новых проектов по добыче газа и нефти в России приняла немецкая компания Wintershall Dea AG, сообщается на сайте организации. Подробности в материале: Wintershall отказалась от новых проектов в России

07:46 03.03.2022 Законопроект о дистанционном открытии валютных вкладов для граждан для перевода валюты из банка, подпавшего под санкции, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Читайте подробнее: Законопроект о выводе валютных вкладов из санкционных банков внесен в ГД

07:52 03.03.2022 Законопроект, направленный на поддержку граждан и экономики на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Читайте также: Законопроект о мерах поддержки граждан и экономики внесен в Госдуму

07:59 03.03.2022 Международное агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте с уровня «Baa3» до «B3», сообщается на сайте организации. Читайте подробнее: Moody’s понизило рейтинги России до уровня «B3»

07:59 03.03.2022 Законопроект о новых полномочиях в сфере налогообложения, а также введении налоговых каникул правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Читайте подробнее: Правительство РФ и регионы получат новые полномочия в сфере налогообложения

08:00 03.03.2022 Запасы продуктов питания на складах в Якутии сформированы в достаточном количестве, ажиотажного спроса в магазинах нет. Об этом заявили участники совещания по устойчивому функционированию предприятий потребительского рынка республики. Подробности в материале: Предприниматели Якутии попросили помочь им деньгами и с доставкой грузов

08:12 03.03.2022 Россия ответит на санкции США против оборонного сектора и добывающей отрасли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Подробности в материале: Рогозин пообещал ответ России на санкции США против оборонных предприятий

08:14 03.03.2022 АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов. В компании отметили, что зарплата сотрудников предприятия в дни простоев будет полностью/частично сохранена.

08:15 03.03.2022 «В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация АвтоВАЗа приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — говорится в сообщении.

08:16 03.03.2022 Международная логистическая компания DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию, но из РФ и внутри страны отправка осуществляется в штатном режиме. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе организации. Читайте подробнее: DHL Express перестала доставлять грузы в Россию

08:21 03.03.2022 Четвертая волна амнистии капиталов будет масштабнее трех первых, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Прежде всего, задекларировать без штрафов и уголовного преследования можно будет наличные средства, как в рублях, так и в валюте. Подробности в материале: Четвертая волна амнистии капиталов будет иметь свои особенности

08:25 03.03.2022 В Приморье более 150 обращений поступило на горячую линию по контролю за ценами — жители говорили о фактах завышения цен на лекарства, бытовую технику, стройматериалы и другие товары. Об этом: Власти Приморья отправили в УФАС почти 70 материалов о завышенных ценах

08:28 03.03.2022 Производство [Иван Шилов © ИА REGNUM]

08:33 03.03.2022 В 2022 году в условиях санкционного давления минэкономразвития Ульяновской области будет нацелено главным образом на обеспечение стабильной работы предприятий и бизнеса. Подробности в материале: Ульяновские власти определились с главными задачами в условиях санкций

08:33 03.03.2022 Южная Корея приложит усилия к тому, чтобы её компании не участвовали в санкциях против технологического сектора России. Об этом заявил южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу, сообщает агентство Yonhap. Он рассказал, что свяжется по этому вопросу с высокопоставленными чиновниками в США. Подробности в материале: Южная Корея постарается исключить свои компании из антироссийских санкций

08:39 03.03.2022 Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружений другим странам, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает ТАСС. Лу полагает, что многие страны «станут опасаться» закупок у Москвы из-за санкций. Например, Индия. Он заверил, что американские дипломаты «каждый день работают над тем», чтобы сблизить позиции США и Индии по России и Украине. Лу также отметил, что США «не жалели усилий», чтобы убедить индийских представителей поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением операции России на Украине в среду. Индия вошла в число стран, которые воздержались.

08:54 03.03.2022 Законопроект о поддержке пенсионеров на фоне санкций правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Об этом: Госдума обсудит доплаты и увеличение пенсий из-за санкций

08:56 03.03.2022 Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём телеграм-канале обратился к жителям региона и сказал, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР, а также напомнил о провальных для армии Наполеона боях на реке Березина в Белоруссии. Об этом: «Бонапартам», объявившим РФ экономическую войну, напомнили историю

09:01 03.03.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России, председателя Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения и выразил признательность за его внимательный и конструктивный подход к вопросам развития белорусско-российского сотрудничества, глубокую вовлеченность в процессы союзного строительства. «Вас хорошо знают и ценят в нашей стране как преданного своему делу высочайшего профессионала. В условиях жесткого противостояния внешним вызовам возглавляемое вами Правительство Российской Федерации успешно решает беспрецедентные по сложности и масштабу задачи, обеспечивающие устойчивый экономический рост государства», — говорится в поздравлении.

09:06 03.03.2022 Венесуэла осуждает медиакампанию, направленную против России. Об этом в ходе выступления, транслировавшегося в социальных сетях, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Осуждаем всю [антироссийскую] медиакампанию. Видели, что они сделали с RT, со Sputnik. И это, как говорится, защитники свободы слова!» — сказал Мадуро. Подробности в материале: Мадуро объяснил запрет на вещание RT и Sputnik на Западе

09:12 03.03.2022 Подготовка первоочередных предложений и мер по поддержке бизнеса на фоне введения антироссийских санкций — такая задача стояла 2 марта на заседании комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в Калужской области, которую возглавил губернатор Владислав Шапша. Об этом: В Калуге поддержат бизнес на фоне введения антироссийских санкций

09:13 03.03.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение создать штаб по повышению устойчивости экономики и социальной сферы региона в условиях беспрецедентных санкций. Об этом сообщает областной департамент информполитики. Читайте также: Свердловский губернатор создал штаб по повышению устойчивости региона

09:15 03.03.2022 Скачки доллара вызывают тревогу у представителя «Якутской продовольственной компании» Ары Мхитарян. Сейчас организация должна закупать продукты питания на три месяца вперёд в связи с отсутствием круглогодичного сообщения с некоторыми территориями республики Читайте подробнее: Поставщики продуктов питания в Якутию пожаловались на проблемы с логистикой

09:21 03.03.2022 Кошки из России теперь не смогут участвовать в международных выставках. С таким запретом выступила Международная федерация кошек (FIFe). Кроме того, животных, выведенных в РФ, нельзя будет регистрировать в родословных книгах FIFe, сообщает RT. Ограничения действуют до 31 мая и «будут пересмотрены по мере необходимости».

09:27 03.03.2022 Левая партия Unidas Podemos, являющаяся партнёром Социалистической партии Испании (PSOE) по правящей коалиции, не поддержала решение властей страны об отправке наступательных вооружений Украине. Об этом пишет агентство EFE. Отмечается, что второй вице-премьер правительства Испании Йоланда Диас, являющаяся представительницей Unidas Podemos, поддержала решение премьер-министра страны, социалиста Педро Санчеса, тогда как её партия выступила против такого решения. Читайте также: Испанская партия Unidas Podemos не поддержала поставки вооружений Украине

09:31 03.03.2022 В Бурятии создан оперативный штаб по поддержке экономики в условиях действия антироссийских санкций. В состав штаба войдут представители крупных предприятий, федеральных структур и депутаты регионального Заксобрания. Читайте подробнее: В Бурятии создан оперштаб по поддержке экономики в условиях санкций

09:42 03.03.2022 Якутское кино готово заменить фильмы, которые не выйдут на экраны кинотеатров России из-за санкций. Об этом заявил генеральный директор якутской киносети Пётр Чиряев. Читайте подробнее: Фильмы Якутии отправят в прокат на замену санкционному кино

09:45 03.03.2022 Центральный Банк России ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Читайте подробнее: Центробанк России ввел комиссию в 30% при покупке валюты на бирже

09:48 03.03.2022 Эльвира Набиуллина [cbr.ru]

09:53 03.03.2022 Телеграм-каналы считают, что против России развязали настоящую экономическую войну. Читайте также: «Санкции всё равно бы ввели»: ТГ-каналы об экономической войне с Россией

09:55 03.03.2022 Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме. Заявки потребителей в Европе на транзит газа через Украину на 3 марта составляют 109,5 млн куб. м, сообщает ТАСС.

10:02 03.03.2022 Банк России принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании АО РНПК с 71 млрд до 300 млрд рублей. «Увеличение объявленного капитала АО РНПК расширит возможности российских страховых компаний по перестрахованию рисков внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками», — отмечается в сообщении регулятора.

10:07 03.03.2022 Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал ожидаемым попадание в санкционные списки. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». «Во-первых, это было ожидаемо — под санкции «коллективного Запада» попадаем все мы — жители России. А во-вторых, для того, чтобы, например, любить и играть в хоккей, совершенно не обязательно ехать в Канаду. Я, например, точно не собираюсь. Вся эта история с санкциями она на самом деле про то, что главное — не изменять себе и Отечеству, как бы сильно на тебя ни давили», — заявил уральский полпред. Читайте подробнее: Уральский полпред о санкциях: «Главное — не изменять себе и Отечеству»

10:14 03.03.2022 Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов распорядился создать оперативный штаб по антикризисным мерам. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба правительства республики. Читайте подробнее: В Казахстане создали штаб по антикризисным мерам

10:17 03.03.2022 Международная федерация кошек ввела санкции против России, сообщили руководители организации в четверг, 3 марта.Котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках. Об этом: Российские кошки попали под санкции

10:23 03.03.2022 Госдума на пленарном заседании 4 марта может обсудить пакет правительственных законопроектов, направленных на защиту граждан России в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Об этом: Госдума 4 марта обсудит меры поддержки экономики и граждан

10:24 03.03.2022 Все последствия потенциального введения запрета на приобретение американскими компаниями российской нефти должны быть тщательно взвешены. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Читайте подробнее: Госдеп призвал тщательно оценить последствия запрета на импорт нефти из РФ

10:26 03.03.2022 Перебоев с отгрузкой лекарств нет в Башкирии. Эту информацию 3 марта подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Сообщается, что в республике нет и дефицита лекарственных средств. Читайте также: В минздраве Башкирии сообщили об отсутствии перебоев с отгрузкой лекарств

10:35 03.03.2022 Россия, объединившись, сможет эффективно преодолеть все вызовы, социальная поддержка населения является приоритетом для Государственной думы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: социальная защита граждан является приоритетом для Госдумы

10:37 03.03.2022 Заблокировать Россию нельзя, поскольку без неё невозможна глобализация, об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя западные санкции в отношении РФ. Читайте также: Спикер Госсовета Крыма: Россию заблокировать невозможно

11:07 03.03.2022 В настоящее время нельзя сказать, что экономика России шатается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена о том, что фондовый рынок РФ упал на 40% и что российская экономика «шатается». «Многие активы просели на 30−40%, и в целом оценка Байдена — это усредненная оценка по потерям на фондовом рынке. Акции ведущих компаний нефтегазовой отрасли и промышленности моментами теряли в цене до 50%, но часть потерь потом отыгрывалась. Высокие цены на энергоносители выступают фактором поддержки акций энергокомпаний, — сказал Алиев. Читайте подробнее: РФ хватит резервов, чтобы ситуация в экономике была под контролем — эксперт

11:09 03.03.2022 Датская логистическая компания Maersk приостановила приём всех новых рефрижераторных заказов (охлажденных и замороженных) в Санкт-Петербург и Калининград, а также из Петербурга и Калининграда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 марта на сайте Maersk. Подробности в материале: Maersk приостановила приём рефрижераторных грузов в Петербург и Калининград

11:16 03.03.2022 В Бурятии организован мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, предметы первой необходимости и строительные материалы. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов. Читайте также: В Бурятии будут следить за ценами на продукты питания

11:18 03.03.2022 По поручению губернатора Андрей Травникова министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области осуществляет ежедневный мониторинг цен на основные продукты питания и продовольственные товары, в том числе товары первой необходимости. Об этом сообщил глава министерства Андрей Гончаров. Читайте подробнее: В новосибирском минпромторге уверяют, что резкого повышения цен не будет

11:20 03.03.2022 Отключение российских банков от системы SWIFT не должно коснутся денежных переводов в Грузию из России. Об этом сообщил на телеканале «Пирвели» председатель Ассоциации банков Грузии (АБГ) Александр Дзнеладзе. Об этом: В Грузии оценили эффект санкций на объем денежных переводов из России

11:22 03.03.2022 Все сотрудники ракетно-космической отрасли России, работавшие в Гвианском космическом центре, покинули космодром Куру. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе российской госкорпорации «Роскосмос». Об этом: Все российские специалисты покинули космический центр во Французской Гвиане

11:28 03.03.2022 Автомобильный рынок России не вырастет, хотя в настоящее время на нем наблюдается ажиотажный спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Читайте также: Экономист Чеглов рассказал, когда упадет автомобильный рынок РФ

11:37 03.03.2022 Аргументов за прекращение энергетического сотрудничества Венгрии с Россией нет, хотя Будапешт не будет мешать Евросоюзу вводить антироссийские санкции. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в интервью изданию Mandiner. «Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими», — сказал Орбан. Читайте также: Орбан высказался в пользу энергетического сотрудничества с Россией

11:39 03.03.2022 Решение Соединённых Штатов о высылке 12 российских дипломатов при Организации Объединённых Наций вызывает обеспокоенность у Пекина. Об этом 3 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Читайте также: Китай ждёт от США объяснений по поводу высылки дипломатов РФ при ООН

11:39 03.03.2022 Совещание по экономическим вопросам. 28 февраля 2022 года [kremlin.ru]

11:43 03.03.2022 Известие о том, что Международный параолимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в играх в Пекине, спровоцировало бурную дискуссию в Сети. Много нелестных комментариев организаторам написали в телеграм-чате ИА REGNUM. Редакция выбрала наиболее характерные из них. «Благородно, по-европейски», — иронизирует Ирина. «Решили на инвалидах отыграться», — отмечает Светлана. «Даже не знаю, что может быть более мерзко», — заметила Анастасия Шарупова. По национальному признаку отстранил?» — спрашивает Р.А. «Уроды! Где же их гуманизм?» — негодует Марина Ковалёва. Читайте подробнее: Сборную России отстранили от Параолимпиады. Сеть: «Сборище людоедов»

11:43 03.03.2022 Госдума на заседании 4 марта может обсудить поправки к Бюджетному кодексу (БК), направленные на поддержку экономики на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Читайте также: Законопроект о гибкой балансировке экономики внесен в Госдуму

11:45 03.03.2022 Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, введённых США и Евросоюзом. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире РБК. Подробности в материале: Россия занимается минимизацией ущерба от санкций — МИД РФ

11:47 03.03.2022 Отмена курсов о Достоевском в Миланском университете открыла глаза многим итальянцам на антироссийскую истерию, развязанную в странах Запада. Пользователи соцсетей считают, что русская культура является фундаментальной частью европейской культуры и её нельзя просто так вычеркнуть. Читайте также: «Меня арестуют за книгу Толстого?» — Италия возмущена антирусской истерией

11:48 03.03.2022 В зоне риска из-за санкций ЕС и США оказались такие импортные продукты питания, как кофе, чай, какао и цитрусовые. Но, по мнению экспертов, данные продукты не исчезнут с прилавковроссийских магазинов, их заменят поставками из других стран, пишет «Российская газета». Читайте также: Названы импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций Корзина с продуктами Wallspaper.ru

11:52 03.03.2022 Меры, принятые властями РФ, помогут ограничить отток валюты из страны и затормозить девальвацию рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. «Правительство и Банк России приняли своевременные «симметричные» защитные меры и ввели трансграничный контроль движения капитала, ограничив возможность вывода валюты для нерезидентов из недружественных стран. Эти меры помогут ограничить отток валюты из страны и затормозить девальвацию рубля, что в свою очередь позволит сократить валютные риски для российских корпораций, — сказал Дорофеев. — Однако мы все же не исключаем возможности корпоративных дефолтов по внешнему долгу из-за сложившейся изоляции России и массового разрыва отношений иностранных компаний с российским бизнесом. Это негативно скажется на их деловой активности и финансовой устойчивости уже к середине 2022 года». Читайте подробнее: Экономист Дорофеев заявил, что РФ не грозит «парад дефолтов»

11:55 03.03.2022 За ситуацией в экономике Приамурья будет следить специальная структура. Заседания антикризисного штаба будут проходить еженедельно, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов. Читайте подробнее: В Амурской области заработал антикризисный штаб

11:59 03.03.2022 Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко 3 марта на пленарном заседании Красноярского экономического форума (КЭФ) «Сибирь: экономика будущего» заявила о том, что развитие Сибири станет одним из приоритетных направлений новой экономической политики государства. По словам Абрамченко, в сложившихся условиях и санкционных ограничениях власти формируют новую экономическую политику. Подробности в материале: Абрамченко: ведётся работа по подготовке новой стратегии развития Сибири

12:00 03.03.2022 Тысяча кубометров газа стоит на биржевых торгах в Европе почти $2280, это рекордное значение. Таковы данные Лондонской биржи ICE на 3 марта. Читайте также: Цены на газ в Европе обновили рекорд — около $2280 за 1 тыс. кубометров

12:00 03.03.2022 Создать оперативный штаб по контролю и мониторингу цен в торговых точках на социально значимые продукты поручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Власти намерены не допустить спекулятивного роста. Об этом: Брянские власти создадут штаб по контролю и мониторингу цен

12:04 03.03.2022 Министерство сельского хозяйства Новосибирской области ведёт еженедельный мониторинг стоимость основных продуктов питания, которые направляются в торговые сети. Он осуществляется и с сельскохозяйственными, и с перерабатывающими предприятиями. Об этом сегодня, 3 марта, заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Об этом: В новосибирском минсельхозе заявили о стабильности цен на продукты питания

12:10 03.03.2022 Банку России следует приложить все усилия, чтобы обеспечить безукоризненную финансовую дисциплину российских должников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. «Следует порекомендовать Центральному банку РФ приложить все усилия, чтобы обеспечить безукоризненную финансовую дисциплину российских должников и показать всему миру, что РФ является надежным заемщиком и, как Ланнистеры (могущественное дворянское семейство из сериала «Игра престолов» — прим. ИА REGNUM), всегда платит свои долги, — сказал Дорофеев. — Это станет показательным примером безупречной платежеспособности России для внешнего мира даже в невыносимо тяжелых условиях, которые были созданы искусственно в обход всех существующих норм международного права, нарушающих фундаментальное право собственности России в рамках международных отношений». Читайте также: ЦБ РФ призвали показать всему миру, что Россия «безупречный заемщик»

12:10 03.03.2022 Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания. Излишки экспортирует и продает за пределами региона, сообщает директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. «Тюменцы на 100% обеспечены молочной продукцией. Более того, валовое производство молока в сельхозпредприятиях в прошлом году увеличилось на 2,2%. Расширился ассортимент, вырос объём выпуска масла, сыров. Несмотря на засуху прошлого года, удалось обеспечить валовой сбор картофеля на уровне 2020 года. Обеспеченность только по этому продукту составляет 267%», — цитирует Чейметова информационный центр правительства Тюменской области. Об этом: Тюменская область полностью обеспечивает себя основным продовольствием

12:19 03.03.2022 В Пермском крае пересмотрят расходы бюджета, которые не будут реализованы. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин минфину. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания. Планируется, что в дальнейшем расходы регионального бюджета будут перераспределены. Прежде всего, это касается затрат на ряд спортивных и публичных мероприятий, которые были перенесены из-за ситуации на территории Украины. Спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих отметил, что необходимость корректировки бюджетных расходов продиктована новыми экономическими и политическими реалиями. Об этом: Расходы бюджета Пермского края пересмотрят

12:21 03.03.2022 Множество абсурдных заявлений, в том числе о возможном исключении России из Совета безопасности ООН, звучат в настоящее время. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 3 марта в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Если мы с вами начнем комментировать каждое сумасшедшее заявление, которое мы сейчас слышим, мы будем вынуждены заниматься только этим», — сказала Захарова. Читайте также: Заявления о возможном исключении России из Совбеза ООН абсурдны — МИД

12:22 03.03.2022 Мировое сообщество понимает позицию России, но боится её поддерживать. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Об этом: Лавров оценил, насколько мировое сообщество понимает позицию России

12:24 03.03.2022 Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, ужесточающую наказание за призывы к введению санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Читайте подробнее: Госдума может ужесточить наказание на призывы к санкциям

12:30 03.03.2022 В Тюменской области федеральные торговые сети готовы зафиксировать цены на ряд товарных категорий. Об этом заявила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. Об этом: Федеральные торговые сети в Тюменской области готовы зафиксировать цены

12:36 03.03.2022 Руководство России найдет возможности и обходные пути для преодоления экономического давления западных стран, которые ударят прежде всего по мировой экономике и глобальным экономическим процессам. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин. Читайте подробнее: В МИД России призвали бизнес не опускать руки на фоне санкций

12:38 03.03.2022 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внесён в санкционный список российских граждан, который опубликован на сайте правительства Канады. Подробности в материале: Беглов попал в санкционный список Канады — СМИ

12:41 03.03.2022 МИД Франции имеет склонность к очень громким заявлениям. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Читайте также: «Петушатся очень часто» — Лавров о словах про ядерное оружие Франции

12:42 03.03.2022 Если финансовые власти РФ смогут показать, что санкции не смогли обрушить российские экономику и фондовый рынок, то президента США Джозефа Байдена и его европейских союзников ждет большое разочарование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Об этом: Санкции против РФ могут разочаровать Байдена и его союзников — экономист

12:48 03.03.2022 Испания не меняла критериев своего подхода к ситуации на Украине, но «всё меняется каждый день в зависимости от обстоятельств». Об этом, как сообщает агентство EFE, заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес, комментируя решение о поставках на Украину наступательных вооружений. В качестве обстоятельств она назвала усиление наступления в рамках спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, а также «притеснение украинского населения», которое означает, что власти Испании «не могут смотреть в другую сторону». Об этом: Власти Испании пытаются оправдать изменение своей позиции по Украине

12:53 03.03.2022 Власти Китая продолжат сотрудничество с Россией в сфере информационных технологий, заявил заместитель главы департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзяньвэй. Об этом: Китай намерен продолжить сотрудничество с Россией в IT-сфере

12:56 03.03.2022 США навязывает свою точку зрения вразрез национальным интересам других стран, в том числе их союзников. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Читайте также: США за Европу определили её интересы на энергетическом рынке — Лавров

12:57 03.03.2022 Специальная военная операция должна не лечь новым бременем на плечи нашего народа, но послужить импульсом для его высвобождения от пут ориентированной за Запад российской экономики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 марта, комментируя инициативу правительства России. Как сообщалось ранее, правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку граждан и экономики на фоне санкций. В тексте законопроекта затрагиваются темызанятости населения, обеспечения лекарственными препаратами, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения. Читайте также: Надо не просто поддержать экономику, но превратить её в народное хозяйство

13:01 03.03.2022 Россия не находится в политическом одиночестве — Запад лишь шантажирует другие страны, вынуждая их замалчивать свою истинную точку зрения. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Читайте также: Лавров: Запад изолирует Россию с помощью шантажа других стран

13:02 03.03.2022 Потери российской экономики (падение ВВП) от введения санкций могут составить примерно от 15% до 25% в II квартале 2022 года, от 5% до 10% ВВП за весь 2022 год и около 50% на горизонте двух-трех лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Читайте подробнее: Эксперт финуниверситета рассказал, какие потери ждут экономику РФ

13:02 03.03.2022 Присоединение Молдавии к санкциям против России не принесёт Кишинёву никаких выгод. Об этом 3 марта заявил спикер парламента Моладвии Игорь Гросу на телеканале Moldova 1. Читайте подробнее: В парламенте Молдавии объяснили отказ Кишинёва поддержать санкции против РФ

13:02 03.03.2022 Посольство России в Эстонии обратилось к гражданам Российской Федерации и российским соотечественникам, проживающим здесь. Обращение размещено на странице посольства в социальной сети Facebook. В обращении отмечается, что в последние дни в посольство поступают многочисленные обращения от местных русскоязычных жителей, которые возмущены и не скрывают негодования по поводу трактовки местными властями проходящей на Украине военной операции РФ. Читайте также: Посольство РФ в Эстонии готово обеспечить вывоз граждан РФ на родину

13:05 03.03.2022 Россия готова к конструктивному диалогу с Западом. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Об этом: «Истерия пройдёт, и западные партнёры перебесятся» — Лавров

13:05 03.03.2022 Диалог со странами Запада возможен для России только при условии взаимного учёта интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и зарубежным СМИ. «Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул Лавров. Читайте подробнее: Лавров назвал условие для диалога России и Запада

13:08 03.03.2022 В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2022) заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил о том, что потенциал Сибири позволит экономике России совершить «азиатский разворот». Он отметил, что происходящие в мире события, несомненно, повлияют на планы развития экономики России. В этих условиях нужно сделать ставку на перспективы взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Об этом: МИД: экономика России совершит «азиатский разворот»

13:09 03.03.2022 В Кремле не рассматривается возможность национализации имущества иностранных компаний. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне не известно об этом ничего. В Кремле это не рассматривается», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков отверг планы по национализации имущества зарубежных компаний

13:15 03.03.2022 Глава «Роскосмоса» Рогозин: российская космическая программа на фоне санкций будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников в интересах обороны, сообщают РИА Новости.

13:15 03.03.2022 Рогозин: менеджмент других российских компаний вслед за «Роскосмосом» должен сократить свои зарплаты. Одновременно он обещает поднимать зарплаты персоналу ракетно-космической отрасли — инженерам, конструкторам, технологам.

13:16 03.03.2022 Рогозин: Россия не будет обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180, а РД-181 прекращает поставлять.

13:16 03.03.2022 Россия также прекращает сотрудничество с США по экспериментам на МКС, сказал Рогозин.

13:17 03.03.2022 Роскосмос не будет сотрудничать с Германией по совместным экспериментам на российском сегменте МКС, он проведет их самостоятельно, заявил Рогозин.

13:20 03.03.2022 Российская сторона готовит иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить санкции Международного паралимпийского комитета, сообщил глава минспорта РФ Олег Матыцин. Ранее сегодня Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в пекинских Играх.

13:21 03.03.2022 Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французские таможенники арестовали яхту, которая, по информации властей, якобы принадлежит «российскому олигарху».

13:22 03.03.2022 Ситуация с отстранением российских и белорусских параолимпийцев от участия в Параолимпиаде в Пекине является чудовищной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков назвал позором отстранение российских паралимпийцев от игр в Пекине

13:23 03.03.2022 Вице-премьер Чернышенко заявил, что необходимо оспорить в CAS решение IPC о недопуске российских паралимпийцев до участия в пекинских Играх.

13:28 03.03.2022 Евросоюз рассматривает возможность отключения белорусских банков от системы SWIFT. Об этом 3 марта сообщает Reuters. Читайте также: ЕС рассматривает возможность отключения белорусских банков от SWIFT

13:30 03.03.2022 Ощущения одиночества в политическом плане у России нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя актуальную международную повестку. По его словам, в Москве убеждены, что правильно поступают в ситуации с Украиной. Об этом: У Москвы нет ощущения политического одиночества — Лавров

13:34 03.03.2022 Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Об этом 3 марта заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Читайте также: Россия прекратила поставки в США ракетных двигателей

13:41 03.03.2022 Корпус сварочного производства завода «Петрозаводскмаш» в Карелии. (сс) Semenov. m7

13:45 03.03.2022 Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создаёт Запад. Об этом 3 марта заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ. Подробности в материале: Лавров: Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создаёт Запад

13:55 03.03.2022 Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. mid.ru

13:57 03.03.2022 Volkswagen заявил, что остановил производство в России, поставки в Россию немедленно прекращаются.

13:58 03.03.2022 Lego сообщил РИА Новости, что его торговая сеть и интернет-магазин продолжают работать в России, товары в наличии, но цены на них выросли. Ранее сообщалось о приостановлении поставок в Россию.

13:59 03.03.2022 Глава Татарии Рустам Минниханов считает, что введённые санкции против России затрагивают простых граждан и носят аморальный характер. «Ну как можно отключать от системы банковские карты простых людей? Ну отключите меня, ещё кого-то. Но причем здесь простые люди?» — поражён Минниханов. Читайте подробнее: Глава Татарии прокомментировал санкции ЕС и США

14:00 03.03.2022 Дерипаска вновь предложил перенести столицу в Сибирь. «Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное. Может, вообще по-другому будет смотреться, если она будет находиться в Новосибирске… в Красноярске? Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда передадим», — цитируют Дерипаску РИА Новости.

14:02 03.03.2022 Британская алкогольная компания Diageo (Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff) сообщила РИА Новости, что останавливает отгрузку готовой продукции клиентам в России.

14:07 03.03.2022 Всем российским банкам следует запретить доступ к международной системе SWIFT из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 3 марта на пресс-конференции в Вильнюсе. «Мы должны пойти дальше. Мы должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к SWIFT», — подчеркнула Трасс. Читайте подробнее: Глава британского МИД призвала полностью отключить Россию от SWIFT

14:07 03.03.2022 В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2022) 3 марта выступил основатель благотворительного фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска. Как сообщили в правительстве Красноярского края, Дерипаска отметил, что экономические интересы России лежат в Азии. Выступая на пленарном заседании, он подчеркнул, что государству необходимо «остановить экономический шок», направив значительные средства на сохранение ипотеки, кредитов аграрному сектору, малому и среднему бизнесу, поддержку населения. Также важно обратить внимание на развитие коммунальной среды и дорожной сети. Об этом: Экономические интересы России лежат в Азии — Дерипаска

14:09 03.03.2022 Решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов — за гранью добра и зла. Об этом заявила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, вице-президент Параолимпийского комитета России Рима Баталова («Единая Россия»).

14:09 03.03.2022 Западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров объяснил, зачем Западу нужна Украина

14:10 03.03.2022 «Нет слов, чтобы передать те чувства, которые я испытала сегодня, узнав о решении МПК отстранить нашу команду от участия в Параолимпиаде в Пекине. Это шок, кошмар и полное опустошение. Мы долго терпели издевательства, выступали под нейтральным флагом, были лишены возможности видеть наш флаг и слушать гимн в честь наших побед. Мы терпели все это и добивались результатов вопреки всему, превозмогая боль, горечь и разочарование», — сказала член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, вице-президент Параолимпийского комитета России Рима Баталова («Единая Россия»). Но теперь российских спортсменов лишили и этой возможности. «В очередной раз пострадали наименее защищенные наши люди. Инвалиды, параолимпийцы, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Сколько всего им уже пришлось перенести в жизни. И вот теперь это решение ставит крест на самой заветной для них мечте. Это решение МПК уже просто за гранью добра и зла. Но мы будем бороться. Нас не сломить», — подчеркнула депутат.

14:10 03.03.2022 Предприниматель Сергей Демин считает, что заморозка выплат по основному ипотечному долгу будет актуальна для многих россиян. Читайте также: «Заморозить» выплату основного долга по ипотеке предлагают не всем

14:13 03.03.2022 ИКЕА заявила о прекращении работы в России и Белоруссии, сообщают РИА Новости.

14:13 03.03.2022 В администрации Ненецкого автономного округа начал работу антисанкционный оперативный штаб. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный. «Страны Запада пытаются санкциями «поставить нас на колени». Но им это не удастся! Мы выстоим! Наша главная цель — сохранить стабильность в экономике и социальной сфере!», — написал губернатор. Читайте подробнее: В НАО начал работу антисанкционный штаб

14:13 03.03.2022 Властям РФ на время переходного периода необходимо поддерживать наиболее пострадавшие сектора российской экономики и отдельно взятые системообразующие компании через бюджетную систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. «Важно быстро переформатировать логистические цепочки с учетом новой реальности, обеспечить предложение запасов сырья и комплектующих, — сказал он. — На время переходного периода необходимо поддерживать наиболее пострадавшие сектора российской экономики и отдельно взятые системообразующие компании через бюджетную систему. Первостепенной задачей является стабилизация ситуации в банковской системе. Участникам рынка следует вернуть уверенность в российской финансовой системе. Для этого нужно открыть торги на бирже и пережить самый страшный день в истории российского фондового рынка». Подробности в материале: Экономист Дорофеев рассказал, какое будущее ждет фондовый рынок России

14:14 03.03.2022 Торговые центры «Мега» продолжат свою работу в России, сообщила Ingka Group.

14:16 03.03.2022 Грузинское руководство пока сдерживает давление извне и изнутри и не поддерживает антироссийские санкции. Но в случае продолжения давления его позиция может измениться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев. Читайте также: Эксперт: На Грузию будут давить, требуя присоединиться к санкциям

14:21 03.03.2022 Европейский союз (сс)Wiktor Dabkowski

14:23 03.03.2022 Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился с видеообращением к «грузинскому народу» с призывом присоединиться к антироссийским санкциям сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». Читайте также: Украинский депутат призвал Грузию примкнуть к антироссийским санкциям

14:26 03.03.2022 Законопроект о запрете продажи коллекторам просроченных долгов граждан внесли в Госдуму депутаты СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Читайте также: Законопроект о запрете продажи коллекторам долгов внесен в Госдуму

14:29 03.03.2022 Санкции являются своего рода налогом на независимость, заявил министр иностранных дел РФСергей Лавров.

14:31 03.03.2022 «Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России, сообщает Reuters.

14:31 03.03.2022 Cемь фур гуманитарной помощи для жителей Донбасса, собранные в Ульяновской области, прибыли в Ростов-на-Дону. [[[quote-1]]]

14:31 03.03.2022 Международное энергетическое агентство предлагает ЕС не заключать новые контракты на поставку российского газа с «Газпромом», текущие истекают в конце этого десятилетия, следует из презентации мер агентства, предложенных ЕС, сообщает ТАСС.

14:32 03.03.2022 Автомобили, мобильные телефоны и другие товары не подпадают под действие ограничений США на экспорт в Россию. Об этом 3 марта заявило министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Об этом: В Южной Корее рассказали, какие товары не попадают под санкции против РФ

14:32 03.03.2022 Великобритании могут понадобиться недели и месяцы на то, чтобы ввести санкции против многих «российских олигархов», в том числе предпринимателя Романа Абрамовича, сообщила газета The Times.

14:39 03.03.2022 Санкции не могли не оказать негативного влияния на экономику РФ, однако пока до конца не ясен масштаб проблемы и ее последствия.. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. «Принимаются меры по поддержке рубля, сокращению импорта и экспорта. Сейчас экономика РФ будет отчасти перестраиваться, страна уже налаживает альтернативные связи. Например, из-за санкций против «Северного потока — 2» началась активная работа по продлению газопровода в Китай. Также Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами Азии», — отметила Кошелева. Читайте также: Эксперт рассказала, как будет перестраиваться экономика России

14:40 03.03.2022 Несмотря на экономический кризис и санкции лечебные учреждения и аптеки Иркутской области обеспечены лекарственными средствами. Как пояснила 3 марта осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова, поставки лекарств в медучреждения Приангарья осуществляются планово, сегодня дефицита нет. «Фармацевты отмечают что, в аптеках может не быть отдельных позиций, такие вопросы решают точечно. В основном все лекарства в доступе. Кроме того, по поручению главы региона Игоря Кобзева, из областного бюджета дополнительно выделено 10,7 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов с ковидом, которые лечатся амбулаторно», — отметила чиновница. Читайте подробнее: Приангарье в полной мере обеспечено лекарствами — власти

14:45 03.03.2022 На фоне событий вокруг Украины число транзитных полетов над Монголией уменьшилось на 50%. Подробности в материале: Число транзитных полетов над Монголией уменьшилось на 50%

14:46 03.03.2022 В Сети обсудили сообщение о том, что находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта российского предпринимателя Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии. Читайте также: «Вот вам и Европа!» — Сеть о конфискации яхты Алишера Усманова

14:47 03.03.2022 В то время как ЕС разворачивает пакет мер поддержки для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса, начатая Россией операция на Украине означает, что Брюсселю придется разрабатывать еще один пакет мер финансовой помощи, пишет Паола Тамма в статье, вышедшей 2 марта в Politico. Читайте также: ЕС думает, как защититься от последствий собственных же санкций — Politico

14:48 03.03.2022 Антироссийские санкции были во все времена, а введение новых было лишь вопросом времени, не зависимо от ситуации на Украине. И как тут не вспомнить расхожую поговорку про «дробину для слона»? Читайте также: Дробины для слона: история антироссийских санкций

14:51 03.03.2022 Финская авиакомпания Finnair начинает переговоры по вопросу временного сокращения персонала из-за закрытия воздушного пространства России, сообщает ТАСС.

14:55 03.03.2022 Экономист заявил, что пора начать жить самостоятельной жизнью, понимать, что рубль — это наш национальный платежный инструмент, который ни от кого не зависит. Читайте подробнее: Эксперт рассказал, когда закончатся экономические проблемы России

14:56 03.03.2022 Владимир Путин во время видеоконференции [Kremlin.ru]

15:05 03.03.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 3 марта, взял под особый контроль ситуацию на потребительском рынке региона. Об этом он сообщил на своей странице в instagram. «Многие опасаются, что из-за внешне-политической ситуации с полок магазинов исчезнут продукты и товары первой необходимости. Вчера, когда был в Вихоревке, зашел в один из сетевых супермаркетов. Поговорил с местными жителями, с коллективом. Никакого ажиотажа нет. Продукты — в достаточном количестве», — информирует глава Приангарья. Читайте также: Губернатор Приангарья взял под особый контроль потребительский рынок

15:07 03.03.2022 Шведский мебельный концерн IKEA на время останавливает деятельность в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 3 марта. «Это означает, что концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает всё производство, которое IKEA Industry ведет в РФ», — говорится в заявлении. Об этом: IKEA объявила о приостановке работы в России и Белоруссии

15:21 03.03.2022 Российский турбизнес может переориентироваться на развитие и поддержку внутреннего туризма с фрагментарным развитием въездного потока из нейтральных или дружественных стран, например Индии, Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила профессор, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса финансового университета Татьяна Розанова. Так она прокомментировала вопрос о том, как внешнеполитическое обострение отразится на положении российского туристического бизнеса. Как пояснила эксперт, «будет непросто», но это шанс для развития разных видов внутреннего туризма: автотуризма, агротуризма и прочего. Читайте подробнее: У турбизнеса в РФ появился шанс переориентироваться — эксперт Розанова

15:22 03.03.2022 Как обычно, при любых стрессовых ситуациях участники продовольственного рынка начинают подогревать ажиотаж — в расчете на увеличение продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Капитал» Виктор Шахурин. Читайте также: Санкции не коснутся поставок продовольствия, но цены вырастут — эксперт

15:37 03.03.2022 Заявление официального представителя болгарского МИД Митко Димитрова о том, что два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Болгарии в связи с тем, что их подозревают в нерегламентированной разведывательной деятельности, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 3 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Роза среди навоза» — Болгария вышлет двух российских дипломатов

16:02 03.03.2022 Криптовалюта может быть инструментом обхода санкций, которые введены странами Запада против РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра, который пообещал, что ЕС позаботится о том, чтобы России не смогла обойти санкции с помощью криптовалют. Читайте также: Нужны ли РФ криптовалюты в условиях жёсткого санкционного давления?

16:12 03.03.2022 Если говорить об условном «весе» стран, отказавшихся осуждать Россию и требовать от неё того, что не входит в её планы, то это большая часть нашей планеты и по численности населения, и по экономическому потенциалу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 марта, комментируя итоги голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщалось ранее, резолюцию поддержали представители 141 страны, воздержались — представители 35 стран, проголосовали против — представители 5 стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «западные коллеги наши добиваются таких результатов чистым шантажом и выкручиванием рук». Подробности в материале: Большая часть планеты не стала «осуждать Россию»: о голосовании в ООН

16:32 03.03.2022 Французская таможня арестовала яхту главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая пыталась покинуть средиземноморский порт Ла-Сьота, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Брюно Ле Мэра. Подробности в материале: Во Франции арестована 88-метровая яхта главы «Роснефти» Игоря Сечина

16:33 03.03.2022 Не исключено, что власти Польши хотят выдавить Россию как крупнейшего поставщика с европейского угольного рынка и заместить освободившиеся объемы поставками польского угля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который призвал Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки российского угля. «Сейчас в ЕС доминируют антироссийские настроения, определяющие внешнеполитические решения Евросоюза. И здесь возможны любые действия, даже идущие глубоко вразрез с собственными экономическими интересами стран — членов ЕС, — сказал Моравецкий. — Это мы видим на примере каскада секторальных и блокирующих санкций, наперегонки вводимых США и Европой. В этой ситуации ЕС может поддержать предложение Моравецкого». Читайте подробнее: Польша задумала выдавить РФ с угольного рынка ЕС — версия эксперта

16:39 03.03.2022 В Ростове-на-Дону снизились цены на билеты в зоопарк. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 3 марта. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону из-за санкций снизили цены на билеты в зоопарк

16:40 03.03.2022 Чиновникам правительства Воронежской области придётся отложить отпуска, решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 марта. Читайте также: Воронежским чиновникам запретили уходить в отпуск

16:42 03.03.2022 Банк России в ближайшие три месяца не будет раскрывать актуальные данные об объёме международных резервов страны, сообщает пресс-служба регулятора. Читайте также: Банк России приостановит публикацию данных об объёме международных резервов

16:58 03.03.2022 В Челябинской области не стоит допускать немотивированного роста цен. Об этом на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей заявил губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Челябинский губернатор призвал не допустить немотивированного роста цен

17:06 03.03.2022 Концентрация российских учёных на научных базах Web of science и SCOPUS мешает развитию науки. Об этом в телеграм-канале «Хроники заката цивилизации» написал историк и блогер Михаил Диунов, комментируя инициативу Украины по запрету индексации материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of science и SCOPUS. «Выскажусь как учёный, непосредственно с этой темой связанный. На мой взгляд, в настоящее время чрезмерная концентрация системы оценки эффективности отечественных учёных на иностранных WoS и SCOPUS превращена в фикцию и на деле лишь мешает развитию науки. Почти все подобные публикации делаются за деньги, причем стоимость их весьма велика, что сразу отрезает от высоких рейтингов тех ученых, кто не попал в число получателей грантов (кому их дают — понятно) или не имеет «счастья» преподавать в придворных вузах, вроде ВШЭ (кого туда берут — тоже понятно)», — написал Диунов. Об этом: Историк Диунов считает бессмысленным существование баз WoS и SCOPUS

17:08 03.03.2022 Автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина стартовал в Севастополе 3 марта. Организаторами автопробега выступили общественные организации «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь без фашизма». Об этом: В Севастополе стартовал автопробег в поддержку Владимира Путина

17:16 03.03.2022 Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ожидает, что сербско-российское сотрудничество продолжит развиваться и после того, как Сербия вместе с еще 140 странами ООН проголосовала за резолюцию, в которой резко осуждается Россия из-за специальной военной операции на Украине. Об этом российский дипломат заявил в интервью сербским СМИ 3 марта. Читайте подробнее: После голосования в ООН Россия ожидает развития сотрудничества с Сербией

17:28 03.03.2022 Челябинским организациям нужно искать партнёров среди дружественных стран. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. Подробности в материале: Челябинский губернатор призвал искать партнёров среди дружественных стран

17:41 03.03.2022 Информация, согласно которой визовый центр Италии в России с 1 марта 2022 года начал приём документов на оформление туристических виз, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 3 марта в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Сеть: «Вот тебе и мировая изоляция» — Италия выдаёт визы гражданам России

17:45 03.03.2022 Секторы товаров первой необходимости, электронной техники, туризм и общепит первыми ощутят на себе последствия санкций, которые вводят страны Запада из-за специальной военной операции России. Единственный выход — импортозамещение. Читайте также: От последствий санкций поможет только импортозамещение — эксперт

17:57 03.03.2022 В Липецкой области разработают план поддержи экономики в условиях санкций. Такое поручение дал глава региона Игорь Артамонов на первом заседании антикризисного штаба. В регионе возникли проблемы с логистикой, из-за которых четыре предприятия временно приостановили работу. Об этом: В Липецкой области приостановлена работа четырёх предприятий

17:59 03.03.2022 Госдума на заседании 4 марта обсудит первоочередные меры поддержки экономики, парламентарии на следующей неделе продолжат обсуждение законопроектов в условиях финансовой войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Читайте также: Госдума обсудит меры защиты в экономической войне

18:05 03.03.2022 Из-за санкций, введенных против РФ, Европейский союз ждет перестройка товарных потоков, изменение конъюнктуры рынков и поиск новых потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание главы Европейской народной партии Манфреда Вебера, который сказал, что санкции, введенные против России, будут иметь последствия и для ЕС. Об этом: Экономист объяснила, чем странам ЕС аукнутся санкции против РФ

18:06 03.03.2022 «BBC в России … отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране», — Мария Захарова.

18:19 03.03.2022 Мэр Вологды Сергей Воропанов вступился за российских котов, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-за военной операции на Украине. «Кто-нибудь понимает, какое отношение кошки имеют к международной политике?» — возмутился чиновник в соцсети. Об этом: Мэр Вологды вступился за российских котов

18:32 03.03.2022 Торговые сети «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка» добровольно ограничат свои наценки на ряд продовольственных товаров на уровне 5%, сообщает Федеральная антимонопольная служба. Ранее о введении аналогичной меры уже объявили торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит». Подробности в материале: «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка» ограничат наценки на ряд товаров

18:37 03.03.2022 Борис Джонсон. Источник: U.S. Department of State

18:48 03.03.2022 Экс-президент Боливии Эво Моралес напомнил о военных операциях США по всему миру и заявил, что Вашингтон заставляет Россию платить высокую цену за государственный суверенитет. Подробности в материале: Эво Моралес напомнил о грехах США перед миром

18:51 03.03.2022 Венесуэльская нефть отреагировала на восточноевропейский кризис резким подорожанием, сообщает Prensa Latina. Об этом: Венесуэльская нефть подорожала до $80 за баррель

19:25 03.03.2022 Президент США Джо Байден готовится объявить о новых санкциях против ряда крупных российских бизнесменов и членов их семей, сообщает Bloomberg. Читайте подробнее: Байден готовится объявить о новых санкциях против российских олигархов

19:42 03.03.2022 Запрет Евросоюза на вывоз в Россию банкнот в евро вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 3 марта в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Сеть: «Олигархи взвоют!» — ЕС запретил вывоз в Россию банкнот евро

19:45 03.03.2022 В Липецкой области посевные площади увеличат на 2,5%. Уровень цен на удобрения зафиксирован, план поставок расписан до мая 2022 года. Семенами зерновых культур регион обеспечен на 100%, семенами сахарной свеклы, кукурузы, масличных культур — на 90%. Если возникнет потребность, её закроют семенами российской селекции. Читайте также: Аграрии Липецкой области обеспечены семенами

20:18 03.03.2022 США отложили испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью показать, что у Вашингтона нет намерений повышать уровень готовности своих ядерных сил. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга напомнил, что Штаты и Россия недавно согласились с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не стоит проводить. Читайте подробнее: «Американские испытания ядерного оружия разрушили бы статус-кво» — соцсети

20:18 03.03.2022 Решение президента России Владимира Путина подписать указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, которые направлены на облегчение налоговой нагрузки на эту сферу, снижение проверок организаций, а также предоставления новых льгот, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Нужен стратегический план» — сети о мерах поддержки IT-сектора в России

21:13 03.03.2022 Уведомление Белого дома, согласно которому в отношении 22 предприятий оборонного комплекса Российской Федерации были введены полные блокирующие санкции в ответ на специальную военную операцию России по защите Донбасса, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 3 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «В пакет с пакетами» — США ввели санкции против российской оборонки

21:40 03.03.2022 Курсы доллара и евро в четверг, 3 марта, обновили исторические максимумы, поднявшись выше в 118 и 125 рублей соответственно, но к закрытию торгов рубль немного отыграл свои позиции, свидетельствуют данные Московской биржи. Читайте также: Доллар на Мосбирже подешевел на одну копейку, курс евро продолжил рост

21:47 03.03.2022 Производственные предприятия строительной отрасли в Мордовии продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявил министр строительства и архитектуры республики Алексей Гришакин. Основные материалы для строительства, такие как цемент, кирпич, железобетон закупаются у региональных и российских предприятий. В настоящее время идет работа по переориентации поставок инженерных систем, оборудования систем вентиляции, водоподготовки, отопления, сети связи и других компонентов от отечественных производителей. Подробности в материале: Строительная отрасль Мордовии работает в штатном режиме

22:07 03.03.2022 Парламент Косово 3 марта принял резолюцию в поддержку Украины. В поддержку резолюции проголосовали 94 из 120 депутатов — все присутствовавшие в зале заседаний депутаты. Депутаты политической организации косовских сербов «Сербский список» отсутствовали. Читайте также: В Косово выразили готовность принять пять тысяч беженцев с Украины

22:09 03.03.2022 США вводят санкции против пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц — Reuters.

22:16 03.03.2022 Крупнейшие банки за несколько дней привлекли рекордные объемы средств на депозиты, а в Ассоциации Банков России предложили поменять формулу расчета налога на доходы со вкладов. Читайте также: Депозиты рекордно растут вопреки соблазнам и риску налога на доходы

22:17 03.03.2022 В социальных сетях обсудили новость о том, что Международная федерация кошек ввела санкции против России, в соответствии с которыми котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках. Читайте также: «У маразма нет предела!» — Сеть о санкциях против российских кошек

22:50 03.03.2022 Флаг ЕС (сс) MPD01605

23:34 03.03.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оказался под американскими санкциями, о чём говорится в опубликованном 3 марта заявлении пресс-службы Белого дома. Санкции введены на фоне ситуации на Украине. В чёрный список, который позиционируется как приближённые президента России, включены Борис и Аркадий Ротенберги, Николай Токарев, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин, Алишер Усманов, а также некоторые члены их семей. Читайте также: Белый дом объявил о санкциях против Дмитрия Пескова

23:43 03.03.2022 За воздушным пространством Косово на высоте до 6250 м ведет наблюдение КФОР — миротворческая миссия НАТО в Косово. На высоте от 6250 метров контроль осуществляет Венгрия. Об этом: Небо над Косово всё ещё открыто для российских самолетов

00:34 04.03.2022 Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Читайте также: США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН

00:38 04.03.2022 Международное агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «ВВ+» до «ССС-». Об этом организация сообщила 3 марта на своем сайте. Читайте также: S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

00:52 04.03.2022 Компании, которые хотят покинуть российский рынок, следует поставить перед условием локализации производства. Об этом 4 марта ИА REGNUM заявил публицист Роман Проценко. Читайте подробнее: Эксперт предложил схему наказания компаний, покидающих российский рынок

01:16 04.03.2022 Посол России в Канаде пояснил, что задержание самолёта связано с антироссийскими санкциями, в настоящее время идёт работа с местными властями для разрешения ситуации. Об этом: Посольство России в Оттаве работает с МИД Канады по инциденту с самолётом

02:15 04.03.2022 Соединенные Штаты не стремятся снизить объем предложения на мировом энергетическом рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга. Читайте подробнее: США не хотят сокращения поставок энергоносителей — Псаки

02:44 04.03.2022 Поток инвестиций в Дальний Восток после санкций Запада не уменьшится, а наоборот, увеличится, об этом в интервью ТАСС заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Читайте подробнее: После санкций инвестиций в Дальний Восток станет больше — Трутнев

02:53 04.03.2022 Правительство России пойдет на любые меры для того, чтобы защитить людей от последствий санкций Запада, заявил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Читайте также: Правительство РФ пойдет на любые меры, чтобы защитить людей — Трутнев

02:56 04.03.2022 Минвостокразвития объявило о начале приёма документов от юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Арктической зоны РФ, для заключения с ними соглашений на получение субсидии из федерального бюджета. «Несмотря на приостановку отдельными странами участия в мероприятиях Арктического совета, мы продолжим интенсивную работу по развитию Арктики», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Читайте подробнее: Арктический совет обязательно состоится — Минвостокразвития

03:02 04.03.2022 Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев гордится тем, что попал в санкционный список Канады, об этом он заявил в интервью ТАСС. Подробности в материале: Полпред Трутнев гордится тем, что попал под санкции

03:16 04.03.2022 Планов по временной остановке производства на каком-либо из своих предприятий не рассматривает итальянский производитель шин Pirelli, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом 3 марта сообщило агентство ANSA со ссылкой на представителя компании. Об этом: Производитель шин Pirelli не будет останавливать производство на заводах

03:17 04.03.2022 Несмотря на санкции стран Запада, Китай продолжит импорт российского природного газа и не прервет регулярные торговые контакты с Россией. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Пекин решительно выступает против любых односторонних санкций. Помимо этого, китайская сторона подчеркнула, что давление стран Запада на Россию никогда не вело к эффективному решению проблем. Читайте также: Соцсети США отказываются от товаров из Китая

03:21 04.03.2022 В Приморье крупные ретейлеры, по мнению жителей края, создают искусственный ажиотаж, в частности, это касается продажи сахара. Читайте также: В Приморье наблюдается сахарный ажиотаж

05:12 04.03.2022 Администрация Панамского канала (ACP) не предполагает возможности закрытия прохода российским судам из-за проводимой Россией специальной военной операции по денацификации Украины и западных санкций. Об этом говорится в распространённом 3 марта заявлении пресс-службы АСР. Подробности в материале: Панамский канал останется открытым для российских судов

05:24 04.03.2022 Губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на самые популярные вопросы населения — что делать со сбережениями в банках и ожидать ли дефицита импортных лекарств. Читайте подробнее: Глава Камчатки рассказал, что делать населению со сбережениями в банках

06:18 04.03.2022 В Новосибирской области ежедневно проходит мониторинг запаса продуктов питания и непродовольственных товаров в торговых сетях, а также ведётся контроль за ценообразованием. Об этом заявили в правительстве региона. Подробности в материале: Новосибирские аграрии получат господдержку для проведения посевной кампании

06:48 04.03.2022 В частности, будет заблокирована продажа контекстной рекламы в поисковике Google и на видеохостинге YouTube. Об этом: Google приостановил продажу контекстной рекламы на платформах в России

07:05 04.03.2022 США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий России — в этом списке оказался Иркутский авиационный завод. Об этом пишет ТАСС. Авиазавод поставляет истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130 и компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320, обращает внимание «Ирсити». Кроме того, на авиазаводе производят МС-21, его первый полет состоялся в 2017 году.

07:06 04.03.2022 Нуланд: санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование.

07:07 04.03.2022 Google и Tripadvisor временно заблокировали возможность оставлять отзывы на некоторые российские рестораны и отели на своих платформах, сообщает AFP.

07:10 04.03.2022 Служба потребрынка заявила об отсутствии причин для ажиотажа в Приангарье. Дефицита товаров не наблюдается. «Налажено и действует тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Китаем и Турцией, которые поставляют товары в необходимых объемах».

07:13 04.03.2022 Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков сообщил: ведется оперативный мониторинг ситуации на региональном рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы остается стабильным и составляет 0,9%. Информация о массовом высвобождении работников не поступала.

07:14 04.03.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: — К экспортно ориентированным отраслям, имеющим значительное влияние на формирование областного бюджета, относятся нефтедобывающая, алюминиевая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная промышленность, а также деревообработка. В настоящее время в отношении экспорта продукции указанных направлений экономики России санкции не введены. Мы постоянно работаем над совершенствованием комплекса мер по поддержке экспортеров, в том числе и с учетом текущей ситуации.

07:14 04.03.2022 Глава Airbnb объявил о приостановке деятельности компании в России и Белоруссии.

07:20 04.03.2022 Забайкальцам отменили рейс в Египет. «Мы должны были вылетать в Египет 6 марта, осталось всего два дня. Зашли в личный кабинет, оказалось, что рейс отменили, заранее нас не оповещали», — пояснила забайкалка. Представительство и офис продаж S7 Airlines в Чите не отвечают на звонки. На сайте авиакомпании сообщается об отмене рейсов в ряд стран (Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдавию, Францию), однако о Египте информации нет.

07:22 04.03.2022 Концерты немецкого музыканта и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве, запланированные в рамках тура «Ich hasse Kinder», отменены. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram-аккаунте.

07:22 04.03.2022 Проект «Сахалин-1», о выходе из которого ранее объявила американская компания ExxonMobil, необходим Японии для обеспечения стабильности энергетических поставок. Об этом со ссылкой на министра экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуду 4 марта сообщает агентство Kyodo. Читайте также: Япония после демарша ExxonMobil заявила о важности «Сахалина-1» для страны

07:22 04.03.2022 Запад якобы готов отменить санкции против России, если Москва остановит проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд. Читайте также: Нуланд назвала условия отмены санкций против России

07:31 04.03.2022 Доступ к базирующемуся в Латвии изданию «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а также русскоязычному сайту «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) ограничен в России по решению Генеральной прокуратуры РФ, следует из данных Роскомнадзора.

07:36 04.03.2022 Государственная дума России рассмотрит 4 марта несколько законопроектов, призванных защитить экономику страны в условиях западных антироссийских санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на своем официальном канале в Telegram. Об этом: В Госдуме рассмотрят законопроекты, которые защитят экономику России

07:37 04.03.2022 Власти Калининграда просят Совет Федерации решить проблемы с транспортной блокадой города. К спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обратился председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин с просьбой решить проблему пропуска грузов в регион по автодорогам. Он опасается транспортной блокады региона. Сейчас сотни фур с грузами для предприятий и жителей области стоят в очереди, ожидая оформления на пунктах пропуска по 14 суток. На калининградских предприятиях уже начали заканчиваться складские запасы, останавливаются конвейеры непрерывных производств. На полках магазинов наблюдается отсутствие товаров. Цитата канала «Говорит Москва».

07:39 04.03.2022 Иркутская область полностью обеспечивает себя куриным яйцом собственного производства. А также имеет высокий (81%) показатель самообеспечения по мясу птицы. Министерство сельского хозяйства Иркутской области сообщает, что сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются производством яйца и мяса птицы, обеспечены необходимыми ресурсами.

07:48 04.03.2022 Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России. В течение нескольких дней Штаты внесут страну в список исключённых из правила прямого иностранного продукта, заявили в министерстве торговли, промышленности и энергетики. Согласно этой норме, компании из третьих стран, производящие товары с использованием американских технологий, перед отправкой продукта в Россию должны получить лицензию правительства США. Взамен Сеул пообещал ввести собственный экспортный контроль такого же уровня, как США и международное сообщество. Пока речь идёт лишь о стратегических материалах. Цитата RT.

07:55 04.03.2022 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже начала закупать газ в обход России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF. Подробности в материале: Шольц: Германия начала закупки газа в обход России

08:02 04.03.2022 Все международные рейсы отменены с 4 марта в аэропорту Иркутска. Об этом корреспонденту ИА «Альтаир» сообщили в пресс-службе авиаузла. Ранее в распоряжение нашей редакции попала информация о том, что после ареста самолета авиакомпании S7 в Армении жители Иркутска начали сдавать билеты на международные рейсы.

08:14 04.03.2022 Ситуация на Украине скажется на энергоснабжении ЕС, опасаются в шведском парламенте. Депутат Лотта Олссон высказала обеспокоенность министру энергетики Швеции Хашаяру Фарманбару. RT ознакомился с её письмом. «Значительную долю газовых и нефтяных поставок Евросоюз получает из России, поэтому текущая ситуация скажется на торговле в этой сфере и, следовательно, на доступе к топливу и энергии в Швеции, а также на ценах на энергоносители», — объяснила она. Депутат поинтересовалась у министра, собирается ли он пересмотреть энергетическую политику страны.

08:16 04.03.2022 По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, у Североатлантического альянса (НАТО) отсутствуют планы размещения на территории Украины своих ракет. Он заявил об этом 3 марта в интервью телеканалу ZDF. Читайте подробнее: Шольц заявил, что у НАТО нет планов по размещению своих ракет на Украине

08:21 04.03.2022 Социальная сеть Facebook стала недоступна для пользователей ряда интернет-провайдеров на территории России. Ранее владельцы социальной сети проигнорировали требование Роскомнадзора о снятии ограничений в отношении официальных аккаунтов российских государственных СМИ. Кроме того, социальная сеть неоднократно публиковала заведомо ложную информацию о российской спецоперации на Украине. Читайте также: В России провайдеры начали блокировку социальной сети Facebook

08:21 04.03.2022 В министерстве экономки Армении рассматривают разные варианты проблем, которые могут возникнуть для республики в связи с санкциями против России, объявленными после начала операции на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил журналистам глава минэкономики Армении Ваан Керобян. Читайте подробнее: Министр экономики Армении рассказал о рисках в связи с санкциями против РФ

08:27 04.03.2022 Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию в стране, связанную с действием санкций. Мнением он поделился в интервью ТАСС, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. «Думаю, что инвестиций получим больше, а не меньше. Доля дальневосточных инвестиций, приходящихся на страны, которые сейчас оказывают на нас санкционное давление, не превышает одного процента. Подавляющий поток инвестиций — отечественный. При этом у наших российских предпринимателей возникают дополнительные основания для увеличения объема инвестиций в страну», — сказал Юрий Трутнев. Читайте подробнее: Дальневосточный полпред Юрий Трутнев рассказал о влиянии санкций

08:28 04.03.2022 Исключения своих фирм из санкций США, направленных против России, добились власти Южной Кореи в ответ на то, что они введут такой же собственный экспортный контроль. Информация об этом 4 марта обнародована на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики. Читайте подробнее: Южная Корея добилась исключения своих фирм из антироссийских санкций США

08:30 04.03.2022 Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов: — Социальная сеть Facebook 4 марта прекратила своё существование в России. Надеюсь, навсегда. Политика Facebook не раз предлагала россиянам откровенно мошенническую рекламу, распространяя её на огромную аудиторию. Тут я скопировал рекламный ролик о раздаче россиянам денег. Видеоряд состоит из нарезок общения Владимира Путина с руководством Газпрома и наложенной мошенниками озвучки. Но даже при неоднократных жалобах фейсбук не удалял рекламный пост, потому что дурить россиян можно. А помните, как Госдеп через рекламные возможности фейсбука искал в России информаторов? Эта была массированная, неприкрытая и очень щедро оплаченная рекламная кампания виртуальной вербовки. Фактически на наших глазах происходила организация резидентуры и агентурной сети в России. Нам оно надо?

08:31 04.03.2022 Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своевременным решение об остановке запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF. Читайте также: Шольц назвал решение об остановке СП-2 своевременным

08:35 04.03.2022 Министерство торговли США добавило более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против России. Цитата rt_russian.

08:36 04.03.2022 В Туве открыта круглосуточная горячая линия, по которой жители смогут сообщить о фактах завышения цен на продукты питания и другие товары. Читайте подробнее: В Туве заработала горячая линия по вопросам завышения цен

08:36 04.03.2022 Решение об отказе Украине и Грузии в приеме в Североатлантический альянс (НАТО) является правильным. Об этом 3 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. Читайте подробнее: Шольц: отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО является правильным

08:40 04.03.2022 Комиссия для физических лиц, покупающих иностранную валюту через брокеров, теперь составит 12% вместо ранее заявленных 30%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ 4 марта. Читайте подробнее: Центробанк России снизил комиссию при покупке валюты на бирже

08:45 04.03.2022 По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, Вашингтон не хочет новой холодной войны. Она выступила с таким утверждением 3 марта в интервью ТАСС. Читайте подробнее: Нуланд заявила, что Вашингтон не хочет новой холодной войны

08:56 04.03.2022 Введённые со стороны западного экономического блока санкции в отношении России ударяют по нему же. Об этом заявил журналистам президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Подробности в материале: Бизнесмены потеряли из-за санкций не всех зарубежных партнёров — эксперт

09:02 04.03.2022 В Калужской области внесли ясность в работу автокластера. Завод «Фольксваген» в Калуге принял решение о временной остановке предприятия из-за отсутствия ряда комплектующих, поставляемых с Украины. Из-за этого стоят заводы в Германии. Начали искать новых поставщиков в России. Первые варианты уже есть. Из-за антироссийских санкций заводы «Вольво Групп», в том числе и в Калуге, также пока приостановили деятельность в стране. В любом случае Калужская область готова находить компромиссные варианты. Об этом написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша. Читайте также: Шапша: Калужская область ищет компромисса с иностранными инвесторами

09:09 04.03.2022 Минторг Соединенных Штатов вводит режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с Россией. Соответствующее уведомление поступило в электронную базу Федерального реестра — сборника документов правительства США. Подробности в материале: США вводят экспортные ограничения против связанных с Россией организаций

09:13 04.03.2022 Строительная отрасль Москвы может обойтись без импорта отделочных материалов. Об этом 4 марта сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв. Читайте подробнее: Вице-мэр Москвы: можно обойтись без импорта отделочных материалов

09:18 04.03.2022 Курганские производители хлеба заявили о резком росте цен на маргарин и перебои с поставками сахара. Юрист одной из крупных курганских компаний по производству хлебобулочных изделий сообщила, что 26 февраля их предприятие закупало у оптовиков маргарин по 142 рубля за килограмм, а 3 марта цена на тот же сорт данного продукта выросла до 235 рублей за килограмм. Поставщики объяснили пекарям рост цены резким повышением курса доллара. «В состав маргарина входит пальмовое масло, которое производится в Малайзии и импортируется на территорию РФ. Соответственно не за горами и повышение цен на кондитерские изделия», — отметила юрист предприятия. Читайте подробнее: Курганские хлебопёки жалуются на повышение стоимости маргарина

09:21 04.03.2022 Спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в зимних Параолимпийских играх, в том числе горнолыжнице из Байкальска Варваре Ворончихиной. Единственной спортсменке, которая должна была выступать от Приангарья. Такое решение Международный параолимпийский комитет (МПК) принял после обращений сборной Латвии по кёрлингу и Федерации хоккея Канады.

09:21 04.03.2022 Фейк: Некоторым самолётам, вылетающим из России, блокируют рейсы, чтобы граждане не могли покинуть страну, — украинский телеграм-канал. Правда: Никаких ограничений на выезд из России для граждан нет. С полуночи и до 8 утра только из столичных аэропортов успешно улетели самолеты в Дели, Баку, Дубай, Улан-Батор, Тель-Авив, Мале, Самарканд, Анталью, Белград, Ереван, Хургаду, Стамбул, Бишкек, Фергану, Нур-Султан, Бухару и Минск. Вчера действительно произошел иницидент с самолетом авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Ереван. В ходе полета были обнаружены проблемы с документами, самолет посадили в Минеральных Водах. После решения вопросов борт VP-BSL благополучно доставил пассажиров в Ереван. Информацию об аресте воздушного судна в Армении опровергли местные власти: «Нет, ничего подобного нет. Эта информация об аресте или задержании самолета не соответствует действительности», — заявил начальник управления политики в сфере транспорта Вардан Чилингарян. Цитата канала «Война с фейками».

09:23 04.03.2022 В Туве создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона. Возглавил его работу глава республики Владислав Ховалыг. Читайте подробнее: Создан оперштаб по обеспечению устойчивости экономики Тувы

09:24 04.03.2022 Госдума намерена не копить поправки для нивелирования последствий санкций, а оперативно вносить точечные изменения, среди таких ожидаемых мер — корректировка транспортного налога и НДФЛ с доходов со вкладов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Подробности в материале: Госдума скорректирует транспортный налог и НДФЛ с доходов по вкладам

09:26 04.03.2022 Финский строительный концерн YIT приостанавливает инвестиции в земельные участки и строительство жилья на территории России, сообщает пресс-служба YIT.

09:35 04.03.2022 Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине. Компания планирует рассмотреть дополнительные ограничения для бизнеса в регионе в случае расширения санкций. Цитата канала «Говорит Москва».