Bild: ВСУ ввели стратегические резервы на запорожском направлении
Берлин, 18 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Украинские войска ввели стратегические резервы на запорожском направлении, пишет военный обозреватель немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке.
По его данным, ВСУ задействовали «лучшую прорывную бригаду» на юге. В бригаду входят две тысячи военных, которые вооружены британскими танками Challenger 2, немецкими БМП Marder, а также американскими колесными БТР Stryker.
В ходе подготовки к наступлению бойцы этого соединения на протяжении двух месяцев обучались в Великобритании, уточнил он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин отмечал что ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий. Глава государства отметил мужество и героизм военнослужащих ВС России, а также высокую эффективность вооружений.
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых Сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 18 августа заявил, что безвозвратные потери сил украинский армии с момента начала контрнаступлении превысили 40 тыс. человек их число постоянно растёт.