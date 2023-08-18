Берлин, 18 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Украинские войска ввели стратегические резервы на запорожском направлении, пишет военный обозреватель немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

По его данным, ВСУ задействовали «лучшую прорывную бригаду» на юге. В бригаду входят две тысячи военных, которые вооружены британскими танками Challenger 2, немецкими БМП Marder, а также американскими колесными БТР Stryker.

В ходе подготовки к наступлению бойцы этого соединения на протяжении двух месяцев обучались в Великобритании, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин отмечал что ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий. Глава государства отметил мужество и героизм военнослужащих ВС России, а также высокую эффективность вооружений.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых Сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 18 августа заявил, что безвозвратные потери сил украинский армии с момента начала контрнаступлении превысили 40 тыс. человек их число постоянно растёт.